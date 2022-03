Laut einer IAPA-Umfrage sehen 27,6% der Journalisten ihre Medien gefährdet

Miami, 17. März 27,6% der Journalisten halten es laut einer Umfrage der Inter-American Press Association (IAPA) für möglich oder sehr wahrscheinlich, dass ihre Medien in den nächsten zwei Jahren Veröffentlichungen schließen oder einstellen müssen. Die Umfrage, die am letzten Tag der achten Ausgabe der IAPA SipConnect-Konferenz veröffentlicht wurde und sich auf Technologie und Nachhaltigkeit der Medien konzentriert, weist darauf hin, dass 24% der Befragten es für „möglich“ halten, diese drastische Maßnahme ergreifen zu müssen, während 3% dies als etwas „sehr möglich“ ansehen. Auf der anderen Seite gaben 36% an, dass sie diese Möglichkeit als etwas „sehr Fernes“ ansehen, während derselbe Prozentsatz sie für „unwahrscheinlich“ hält. Mehr als 350 Medien aus 23 Ländern Amerikas nahmen an der IAPA-Umfrage teil, die darauf abzielte, den Puls der Journalistenbranche auf ihrem Weg zur Digitalisierung zu messen, und die Mehrheit der Befragten waren Direktoren, Manager, Redakteure oder Medieninhaber. Die Schwächen, die diejenigen, die auf die zwischen Januar und Februar durchgeführte Umfrage geantwortet haben, in ihren Medien sehen, sind deutlich, dass 45 Prozent derjenigen, die angeben, dass die Werbeeinnahmen gesunken sind, 44 Prozent gaben an, nicht zu wissen, wie Inhalte monetarisiert werden sollen, und 43 Prozent nicht über die Ressourcen verfügen, um zu investieren. Auf der anderen Seite sind 60% der Ansicht, dass ihre Stärke darin besteht, ein „gutes Team“ zu haben, 49% geben an, „treue Leser“ zu haben, und 33% geben an, immer mehr Ressourcen auf ihrer Website zu haben. Der Exekutivdirektor der Inter-American Press Association (IAPA), Claudio Trotti, beklagte, dass die Pandemie die Krise in den Medien „beschleunigt“ habe, was viele zur Schließung gezwungen habe und in vielen Teilen des Kontinents absolute Wüsten lokaler Informationen hinterlassen habe. Die Umfrage stellt außerdem fest, dass 23,5 Prozent einräumten, dass sie „den Inhalt verbessern“ sollten, um dafür Gebühren erheben zu können, während ein ähnlicher Prozentsatz angibt, dass sie bereits ein Abonnement oder eine Zahlung für das Inhaltsmodell haben. Auf der anderen Seite gaben etwa 40% an, dass ihre Medien gute Inhalte haben oder dass ihr Publikum ihre Arbeit schätzt, dass ihnen jedoch die Ressourcen oder die Technologie fehlen, um ein Abonnementmodell haben zu können. Trotti gab an, dass sie daran arbeiten, diese „Lücke“ zu verringern, aber dass es derzeit „nicht einfach“ sei, eine wirtschaftliche technologische Lösung für viele Medien zu finden. Insgesamt gaben 66% der Befragten an, dass sie Zielgruppenmesssysteme verwenden, während 16% angaben, dass sie nicht über „Tools oder Kenntnisse“ verfügen, um sie zu verwenden. Der brasilianische Berater Eduardo Tessler hob hervor, wie wichtig es ist, die „wertvollen Daten“ dieser Tools wie Google Analytics zu nutzen. In Bezug auf die „dringendsten Bedürfnisse“ der Medien gaben 42% an, ihre Inhalte zu verbessern oder zu erweitern, 41% ihr Publikum besser messen und kennen, 40% die digitale Schulung ihrer Mitarbeiter verbessern und der gleiche Prozentsatz gab an, dass sie externe Ressourcen benötigen würden, um in ihre digitale Transformation zu investieren. 55% gaben an, dass sie vor der Pandemie mehr Besuche in ihren digitalen Versionen haben, während 45% angaben, dieselben oder weniger Besuche zu haben als 2019. Eine Situation, die für Tessler einen „gelben Alarm“ bedeuten muss, dass die Dinge nicht gut laufen, weil dieser Bereich immer noch wächst. Trotti schloss die Konferenz, die an diesem Dienstag begann, mit der Botschaft ab, dass „die Zukunft jetzt die Gegenwart ist“ und dass starke technologische Investitionen erforderlich sind, um mit dem Markt Schritt zu halten und ein neues Publikum zu erreichen, ohne auf die Qualität der Inhalte zu setzen. CHEF emi/laa