Kuba schätzt, dass seine Kartoffelproduktion die Inlandsnachfrage nicht decken wird

Havanna, 17 Mrz Das kubanische Landwirtschaftsministerium hat an diesem Donnerstag anerkannt, dass die inländische Kartoffelproduktion im Jahr 2022 die Inlandsnachfrage nicht decken wird und bestenfalls auf dem Niveau des letzten Jahres liegen wird. Wie der Spezialist Enel Espinosa der Cuban News Agency (ACN) erklärte, beträgt die geschätzte Sammlung für dieses Jahr 116.396 Tonnen, Mengen, die „weit von der nationalen Nachfrage entfernt sind“. Er fügte jedoch hinzu, dass 56 Prozent der für diese Kultur bestimmten Fläche „außerhalb des idealen Kalenders“ gepflanzt wurden, hauptsächlich aufgrund fehlender Inputs „, was es schwierig machen wird, die Ziele zu erreichen. Nach Angaben des Nationalen Amtes für Statistik und Information (ONEI), die von Efe zusammengestellt wurden, ähnelt dieses Ziel der Ernte im Jahr 2020 (115.385 Tonnen), dem letzten Jahr, für das wir verzeichnet haben und das schlechteste seit 2017 war. Wenn die offizielle Prognose erreicht würde, wäre dies das viertschlechteste Ergebnis der Kartoffelernte seit 2000. Espinosa räumt auch ein, dass die Ernte weit von den Höchstwerten der kubanischen Landwirtschaft entfernt sein wird, die um die Jahrhundertwende 300.000 Tonnen Kartoffeln überstieg, mehr als doppelt so hoch wie die aktuelle Prognose. Die Informationen sind zu einem ungünstigen Zeitpunkt für die kubanische Landschaft bekannt, nachdem in den letzten Monaten negative Daten zu den Hauptkulturen wie Zucker, Tabak und Kaffee bekannt waren. Das Land, das zwischen 60 und 70% der benötigten Lebensmittel importiert, befindet sich aufgrund der Pandemie, der US-Wirtschaftssanktionen und Fehler im nationalen makroökonomischen Management ebenfalls in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Krise ist gekennzeichnet durch einen Mangel an Grundgütern, eine teilweise Dollarisierung der Wirtschaft und eine starke Erholung der Preise. CHEF jpm/jrh