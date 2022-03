Kuba bestätigt 586 neue Covid-19-Patienten und den sechsten Tag ohne Todesfälle

Havanna, 17 März Kuba bestätigte an diesem Donnerstag 586 neue Fälle von Covid-19 und fügte einen weiteren Tag ohne Todesfälle hinzu, was laut dem täglichen Bericht des Gesundheitsministeriums (Minsap) bis zu sechs Tage ohne Todesfälle durch Coronavirus hinzufügte. In Krankenhäusern auf der Insel gibt es 2.567 aktive Fälle des SARS-CoV-2-Coronavirus, das Covid-19 verursacht, von denen sich fünf Personen in einem kritischen Zustand befinden und elf als schwerwiegend gelten. Bisher hat Kuba 1.079.111 positive Tests und 8.503 Todesfälle aufgrund von Komplikationen mit der Krankheit gesammelt, seit die ersten positiven Fälle im März 2020 festgestellt wurden. Die derzeit am stärksten betroffenen Provinzen sind westliche Matanzas mit 66 neuen positiven Ergebnissen, gefolgt von den Kraftwerken Sancti Spíritus (62) und Ciego de Ávila (56) sowie den östlichen Kraftwerken Holguín und Las Tunas mit 82 bzw. 56 Fällen. Die Gesundheitsbehörden betrachten das letzte Nachwachsen als kontrolliert, das Ende Januar 3.800 Fälle pro Tag erreichte, im Zusammenhang mit der Omicron-Variante. In den letzten Tagen haben sie jedoch vor einem zunehmenden Infektionstrend gewarnt, indem sie Vorbeugung und Vorsicht forderten. Diese jüngste positive Welle blieb weit hinter den fast 9.000 Infektionen pro Tag der vorherigen zurück, der schwerwiegendsten seit zwei Jahren der Pandemie auf der Insel, die zwischen Juli und August 2021 aufgezeichnet wurde. Wissenschaftler, die der Regierung raten, sagen, dass der Rückgang der Infektionsaufzeichnungen hauptsächlich auf den Fortschritt der Impfkampagne zurückzuführen ist. Etwa 90% der kubanischen Bevölkerung - 9,9 der 11,2 Millionen Einwohner der Insel - haben das Impfprogramm mit lokalen Impfstoffen gegen das Coronavirus abgeschlossen: Abdala, Soberana 02 und Soberana Plus. Darüber hinaus haben mehr als 6,1 Millionen Kubaner eine Auffrischimpfung erhalten. Kuba integriert weder den Covax-Mechanismus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Länder mit niedrigem Einkommen, um Zugang zu Impfstoffen zu erhalten, noch hat es sie auf dem internationalen Markt gekauft. CHEF Zeile/jpm/laa