Kongress: Podemos Bench reagiert auf Carlos Andersons Rücktritt

„ Andere werden teilnehmen (...) Worüber ich mir Sorgen mache, ist, was sie denken und was sie beitragen können. Die Farben kommen heraus, dass sie qualifizierte Menschen sind, die nicht interessiert sind, aber über das Fachwissen verfügen, um großartige Dinge zu tun.“ Es war eine Erklärung des zweiten Vizepräsidenten des Kongresses, der mit einer Gruppe unter der Leitung von José Luna zum Kongress kam, der die Frage aufwarf.

„Resignation ist immer schade, aber das politische Leben geht weiter. Unangenehm ist die Aussage, dass das Repräsentantenhaus mehr allein sein wird als ein schlechtes Unternehmen. Wir haben ihn nie ignoriert, und obwohl wir seine Entscheidung respektiert haben, scheinen wir sie oft nicht zu verstehen „, fügte Wong hinzu, als Anderson den Abgang der Gruppe kommentierte.

„Sogar Carlos Anderson nimmt mich unter den Vorwand, mit seinen Pastoren den Palast zu besuchen. Es ist die Belastung von Daniel Urresti, nicht weil es seine eigene Stimme hat, sondern weil es wenig Kontakt gab.“ Er fügte hinzu. Anderson war ein Kritiker der Regierung von Pedro Castillo und nahm sogar an einer Konferenz in Miraflores teil, auf der die Mittel erörtert wurden, mit denen der Präsident der Republik während seiner Amtszeit schnell damit umgehen konnte.

„Ich hatte gehofft, dass ich die Nähe zur Regierung, die Nutzung von Posten und den Machtansatz als Verhandlungsgrundlage in gewisser Weise befriedigen könnte. Ich bin weit von solchen Dingen entfernt und möchte nicht an einer Bank dieser Art teilnehmen „, war Anderson Teil einer Erklärung, als er seinen Rücktritt von der Podemos Peru Bank ankündigte.

Gefährdete Macht

Andersons Abreise verlässt Podemos Peru mit einer Bank, die nur aus vier Mitgliedern besteht.Wenn er kein neues Mitglied bekommt, ist er offiziell keine Bank mehr. Die Auswirkungen des Rücktritts können sich jedoch auch auf Wong, Mitglied des Repräsentantenhauses, auswirken, der die zweite stellvertretende Präsidentschaft des Kongresses innehat, eine Position, die sich an diejenigen richtet, die der Bank angehören. Entscheidungen zu diesem Thema sollten in der Hauptversammlung oder in einem Sprecher erörtert werden.

Darüber hinaus ist Wong auch Vorsitzender des Consumer Defense Committee, da er nach dem Wechsel der Bank verlieren kann. Laut dem Journalisten Martin Hidalgo (Martín Hidalgo) „gab es eine Geschichte, in der der Präsident seine Amtszeit bis Juli beenden konnte, als die Umstrukturierung des Präsidiums (Vorstand) und die Position des Präsidenten des Ausschusses stattfanden.“

„Podemos sollte bei einem Treffen von Sprechern definiert werden, ein Beispiel für eine politische Einigung. Das politische Spiel gewinnt, weil es der Opposition helfen kann, den Vizepräsidenten und die Delegation im Austausch gegen die Abstimmung zu behalten. Der Reporter schrieb auf seinen Twitter-Account.

Anderson kündigte seine Abreise aus Podemos Peru an, überprüfte jedoch nicht, ob er nicht gruppiert war oder ob er mit einer anderen Gruppe sprach, um einer Arbeitsgruppe beizutreten. In den letzten acht Monaten sind die Gesetzgeber den Mitgliedern der Opposition näher gekommen als Mitglieder der Regierungspartei, die sie ständig kritisieren.

