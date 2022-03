Jorge Carrascal, traurig darüber, dass er nicht in die Nationalmannschaft berufen wurde, bittet um größere Chancen für Spieler der jüngsten olympischen Qualifikationsteam

Colombia's Jorge Carrascal celebrates after scoring a goal against Ecuador during a South America Olympic qualifying U23 soccer match at Centenario stadium in Armenia, Colombia, Tuesday, Jan. 21, 2020. (AP Photo/Fernando Vergara)

Jorge Carrascal ist einer der Spieler, die als Teil des Ersatzes in der kolumbianischen Nationalmannschaft berufen sind. Seine Unregelmäßigkeit in den letzten Saisons hat ihn jedoch von dieser Möglichkeit weggeführt. Der talentierte Angreifer kehrte nach Europa zurück, um mit ZSKA Moskau aus Russland zu spielen. Dort verdiente er sich schnell einen Platz in der Startliste.

Anlässlich des kürzlichen Anrufs von Reinaldo Rueda in die kolumbianische Nationalmannschaft zu den Spielen sprach der Spieler mit dem Radio VBar de Caracol, wo er nicht nur Details seines neuen Lebens in Russland erzählte, bedauerte er, dass er trotz eines Prozesses in der Nationalmannschaft der unteren Divisionen:

Der Angreifer sprach auch im Namen der Spieler, die an der jüngsten Fußballqualifikation mit Sitz in Kolumbien teilgenommen haben, in der die Qualifikation für das Fußballturnier der Olympischen Spiele 2020 in Tokio definiert wurde. Von dieser Mannschaft, die kein gutes Ergebnis erzielte und von Arturo Reyes angeführt wurde, stichen Spieler wie Eduard Atuesta, Nicolás Benedetti und Jorge Carrascal hervor. Carlos Cuesta war jedoch der einzige, der einen Platz in der Seniorenmannschaft gewann:

Schließlich gab Carrascal einen gewissen Seelenfrieden für seinen Aufenthalt in Russland inmitten der Invasion dieses Landes in die Ukraine. Laut dem Cartagenero, insbesondere in seinem neuen Team, haben sie Ausländer unterstützt und begleitet, damit sie ruhig sind und ihre Integrität nicht gefährdet fühlen:

