Iwobi paare Everton

Sport schreiben, 17 Mrz Ein Tor des Nigerianers Alex Iwobi in der 99. Minute sorgte für den Triumph gegen Evertons Newcastle (1:0), der sich nach vier Niederlagen in Folge mit dem Sieg wiedervereinigte, um sich aus der Abstiegszone des Premierministers zu entfernen. Das Team von Frank Lampard, als sie das Schlimmste hatten, mit einem Spieler weniger aufgrund von Allans Ausschluss im Jahr 83 und mit seinem Rivalen auf der Suche nach Triumph, nutzte ihre Gelegenheit, um einen Sieg zu erzielen und zu besiegeln, der für ihre Zukunft entscheidend ist. Die Toffees nutzten das verschobene Duell des zwanzigsten Tages, um die Empfindungen wiederzugewinnen. Er spielte kein gutes Spiel und zeigte sich auf Kosten seines Rivalen, in offensichtlicher Entwicklung, seit Eddie Howe auf seine Bank kam und von unten flüchtete. Im Goodison Park wurde jedoch eine schnelle Gegenangriffsaktion gegen einen engagierten Fan, Everton, belohnt. Das Tor kam in der 99. Minute, als ein Balldiebstahl im Mittelfeld den Ball Alex Iwobi zu Füßen brachte, der einen schnellen Gegenangriff startete. Er fand Dominic Clavert Lewin in der Nähe des Besuchsbereichs und schickte ihm den Fußball, den sein Teamkollege zurückgab. Der Nigerianer scheiterte nicht und schlug Martin Dubravka, um den Sieg zu bescheinigen und die drei Punkte in Liverpool zu belassen. Der Sieg gibt Everton Luft, der trotz zweier anstehender Spiele drei Punkte vom Abstieg von Watford entfernt ist. Newcastle erlitt seine zweite Niederlage in Folge, ist aber immer noch von den letzten drei Plätzen entfernt. CHEF apa/jl