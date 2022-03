ROM (AP) - Das italienische Berufungsgericht begann am Donnerstag, über das Schicksal zweier junger Amerikaner zu beraten, die ein wenig Großzügigkeit erwarteten, nachdem sie wegen Mordes an einem Polizisten in Carabinieros Gun verurteilt worden waren. Nach italienischem Recht wurde er zu lebenslanger Haft, der höchsten Geldstrafe, verurteilt.

Die Entscheidung und die Verurteilung könnten am frühen Nachmittag am Donnerstag bekannt gegeben werden, kündigte Richterin Andrea Calabria an, bevor er sich mit der Jury für den Beratungsprozess zurückzog.

Der stellvertretende Generaldirektor von Mario Cerciello Rega, einem 35-jährigen Carabinieri-Gewehr, wurde als Nationalheld bezeichnet, nachdem er im Sommer 2019 gestorben war, nachdem er 11 Mal in einer Straße in der Nähe eines Hotels in Rom erstochen worden war, in dem Amerikaner wohnten.

Im Mai 2021 verurteilte ein unteres Gericht Bruder Pinegan Lee, 22, und Gabriel Natale-Hort, jetzt 21, wegen Mordes und versuchte, einen erfolglosen Versuch, Kokain aus dem Nachtleben von Rom zu kaufen, zu stehlen. Zwei Männer aus Nordkalifornien wurden für schuldig befunden, sich Beamten widersetzt zu haben und taktische Sturmmesser ohne Begründung in der Hand gehalten

Elder und Natale-Hors werden zu lebenslanger Haft in einem separaten Gefängnis in Rom verurteilt.

Am Donnerstag sprach der Älteste kurz vor Beginn der Beratungen vor Gericht.

„Als ich 22 Jahre alt war und zu drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde, hatte ich genügend Zeit zum Nachdenken. „Es tut mir leid für die Schmerzen, die ich verursacht habe“, sagte er über die „endlose Trauer“, die die Familie von Cerciello Rega erlebte.

Der Offizier kehrte nach einer Hochzeitsreise am 26. Juli 2019 zur Arbeit zurück, als er und sein Patrouillenpartner während einer normalen Mission zur Konfrontation mit dem Ältesten und Natale-Hjorth am frühen Morgen des 26. Juli 2019 getötet wurden.