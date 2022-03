Italien wird beim Wiederaufbau des bombardierten Mariupol-Theaters helfen

Rom, 17 Mrz Italien hat heute versprochen, „so bald wie möglich“ Ressourcen und Ressourcen für den Wiederaufbau des Theaters in der ukrainischen Stadt Mariupol (Südosten) bereitzustellen, das von russischen Truppen bombardiert wurde, als es als Zufluchtsort für tausend Menschen diente. Der italienische Kulturminister Dario Franceschini kündigte diese von ihm vorgeschlagene und am Donnerstag vom Ministerrat genehmigte Maßnahme an. „Italien ist bereit, das Mariupol-Theater wieder aufzubauen. Der Ministerrat stimmte meinem Vorschlag zu, der Ukraine die Mittel und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um sie so bald wie möglich wieder aufzubauen. Die Theater in jedem Land gehören der gesamten Menschheit „, twitterte er. Das Theater dieser Stadt am Ufer des Asowschen Meeres wurde am Mittwoch von russischen Invasoren bombardiert und in Trümmer gebracht, als es mehr als tausend Frauen und Kindern als Luftschutzbunker diente und ihnen Angst vor Tragödien machte. Der Ort widerstand jedoch und es wurden noch keine Todesfälle registriert, wie der ukrainische Parlamentarier Serhiy Taruta heute angekündigt hat, obwohl die Suche nach Menschen in den Ruinen weitergeht. Mariupol in der pro-russischen Region Donezk und auf halbem Weg zur Krimhalbinsel, die 2014 von Russland annektiert wurde, wird seit Beginn der Invasion des Landes am 24. Februar von russischen Truppen belagert. Die Stadt steht laut ihren Behörden kurz vor einer humanitären Katastrophe, da sie kaum Wasser, Medikamente oder Grundnahrungsmittel hat und es an Gas und Strom mangelt. CHEF gsm/fp