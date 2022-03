Gesetz über das ungeborene Kind und legale Abtreibung in lateinamerikanischen Ländern: Wo ist Peru?

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer embarazada recibe una dosis de la vacuna de COVID-19 en Schwenksville, estado de Pensilvania, Estados Unidos, el 11 de febrero de 2021. REUTERS/Hannah Beier

Das Plenum stimmte während der gestrigen Sitzung über den Tagesordnungsantrag 1992 ab und schlug dem Kongress von Die Republik erklärt das Gedenken an den Tag des ungeborenen Kindes von nationaler Bedeutung und Interesse . Der Vorschlag wird mit 77 gegen 7 Stimmen bei 20 Stimmenthaltungen angenommen.

Auf der anderen Seite war derjenige, der diesen Antrag vorschlug, der Parlamentarier für Volkserneuerung, Alejandro Muñante, der stolz auf diese genehmigte Maßnahme war durch seine sozialen Netzwerke.

„#PlenoDelCongreso stimmte mit 77 Stimmen für den Antrag meiner Autorschaft von 1992 zu, in dem er das Gedenken an den „Tag des ungeborenen Kindes“, der für jeden Menschen „ungeborenes Kind“ bedeutet, über Bedeutung und nationales Interesse zu erklären vom Moment seiner Empfängnis an. #SíALaVida „, kommentierte er.

Der Tag des ungeborenen Kindes wird jeden 25. März international gefeiert, um das menschliche Leben zu gedenken, zu fördern und zu verteidigen wurde im Mutterleib von der Mutter bis zum natürlichen Tod gezeugt.

Als Reaktion auf diesen Antrag erwähnte die NGO-Kommunikationsbeauftragte Manuela Ramos, Andrea Pardo, gegenüber Infobae, dass die Rechte der Frauen hauptsächlich angegriffen werden und dass „wir bei den geringen Fortschritten, die wir gemacht haben, rückwärts gehen“.

„Mit diesem Antrag greift der Kongress die Rechte an, die wir als Frauen erreicht haben, und diejenigen, die wir zu gewinnen versuchen können. Es ist wirklich besorgniserregend, dass es 77 Kongressabgeordnete im Parlament gibt, die sich für einen Antrag aussprechen, der angesichts der aktuellen Situation der Gewalt gegen Frauen „, sagte sie.

In Peru gibt es ein Gesetz, das die therapeutische Abtreibung unterstützt, solange die Mutter in Gefahr ist und ein Mädchen sexuell verletzt wird.

„Diese Frau ist gezwungen, Mutter zu werden, obwohl wir dieses Gesetz in Kraft haben, müssen wir Druck ausüben, weil es nicht eingehalten wird, obwohl es viele Gesundheitspersonal gibt, die nach ihrer religiösen Überzeugung nicht zur Anwendung eines Gesetzes eintreten sollten, versuchen Sie sicherzustellen, dass dies nicht der Fall ist Durchgesetzt, wir kämpfen ständig darum, dass dies nicht durchgesetzt wird. erfüllt ist „, versicherte er.

Obwohl der Kongress eine große Anzahl von Frauen hat, hat das Ministerkabinett unter der Leitung von Aníbal Torres nur drei von ihnen Andrea Pardo fügte hinzu, dass wir vor einem sehr konservativen Kongress stehen.

„Wir befinden uns in einem sehr konservativen Land, in dem Kongressabgeordnete der Realität, dass Frauen leben, völlig fremd sind, trotz der großen Zahl von Gewalt, die täglich stattfindet. Diese sind alarmierend und in denen sexuelle Gewalt gegen Mädchen, Jugendliche und erwachsene Frauen auffällt. sind sie aufrichtig nicht daran interessiert, diesbezüglich Gesetze zu erlassen „, sagte Pardo.

Ayesha Davila, Sozialkommunikatorin und Gender-Spezialistin, sagte, dass der Kongress „die Zwangsschwangerschaft gegen Mädchen in Situationen sexueller Gewalt praktisch normalisiert. “

„Im Jahr 2020 berichtete das Büro des Bürgerbeauftragten, dass 1.155 Mädchen zwischen 11 und 14 Jahre alt gebar infolge sexueller Vergewaltigung. Vor diesem Hintergrund normalisiert der Kongress ihn im Gegenteil, ignoriert diese Zahlen und schlägt einen Tag vor, um das ungeborene Kind zu feiern. Es ist auch alarmierend, weil sie die Situation von Kindern, die bereits geboren wurden, nicht als Dringlichkeit oder Priorität betrachten. Es gibt viele von ihnen in unserem Land, die sich in einer Situation der Verlassenheit und Verwundbarkeit befinden. Der Kongress tut oder verabschiedet jedoch nichts zugunsten dieses Problems, sondern priorisiert sich selbst bei der Positionierung seiner religiösen Positionen „, fügte er hinzu.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Parlamentarierin von Juntos für Peru, Ruth Luque, den Gesetzentwurf 954 vorgeschlagen hat, der versucht wird im Plenum erörtert werden.

„Dies ist so, dass Abtreibung zumindest in Fällen von Vergewaltigung genehmigt wird. Wir möchten jedoch ein Gesetz zum Schutz der Ungeborenen erlassen. Wenn wir also sehen, dass es mit 77 Stimmen ist, können wir nicht einmal glauben, dass das Gesetz, das wir aufheben wollen, endlich verabschiedet wird.“ , beendete Pardo.





LESEN SIE WEITER