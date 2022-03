Euro: Schlusskurs heute, 17. März in Bolivien

Der Euro notierte im Durchschnitt bei fast 7,51 Bolivianos, was einen Anstieg von 1,75% im Vergleich zum Vortag implizierte, als er im Durchschnitt 7,38 Bolivianos erzielte.

In der letzten Woche hat der Euro einen Anstieg von 1,62% verzeichnet, obwohl er im Gegenteil ein Jahr lang immer noch einen Rückgang von 8,74% verzeichnet hat. Im Vergleich zu den Vortagen legte er zwei Tage in Folge mit einem flachen Trend ein Ende. In der letzten Woche zeigte die Volatilität ein deutlich höheres Verhalten als die in den Daten des letzten Jahres widergespiegelte Volatilität, was zeigt, dass sie größere Veränderungen zeigt als der allgemeine Werttrend.

Auf dem jährlichen Foto hat sich der Euro sogar um ein Hoch von durchschnittlich 7,76 Bolivianos verändert, während sein niedrigster Wert im Durchschnitt bei 7,28 Bolivianern lag. Der Euro liegt näher an seinem Mindestwert als an dem Maximum.

Unsicherheit für den bolivianischen Boliviano

Der Bolivianer ist seit 1987 gesetzliches Zahlungsmittel Boliviens und wird in 100 Cent aufgeteilt, früher wurde der bolivianische Peso verwendet, aber er wurde ersetzt. Die Zentralbank von Bolivien ist die für die Regulierung der Währungsausgabe zuständige Stelle.

Heute sind Münzen von 10, 20 und 50 Cent sowie 1, 2 und 5 Bolivianos im Umlauf. 1988 entsprach ein Bolivianer einem US-Dollar.

Was die

Schöpfung betrifft, so stellte die bolivianische Währung ihre Prägung und ihren Druck während der Kolonialzeit aufgrund mangelnden politischen Interesses ein, was aufgrund der damit verbundenen geringen Kosten schließlich dazu führen würde, dass Münzen und Banknoten im Ausland geschaffen wurden. Im Jahr 2013 wurden sie noch in Ländern wie Großbritannien, Frankreich und Chile hergestellt.

Was

die Wirtschaft anbelangt, so griff Bolivien 2014 auf hohe öffentliche Ausgaben und wachsende Inlandskredite zurück, um sein Wachstum aufrechtzuerhalten. Diese Entscheidungen führten jedoch zu einer Erhöhung der Staatsverschuldung und reduzierten internationalen Reserven.

Wie auf der ganzen Welt traf die Coronavirus-Pandemie die bolivianische Wirtschaft schwer, obwohl die Inflation nicht so hoch war wie in anderen lateinamerikanischen Ländern und schloss 2021 mit 0,90 Prozent.

Nach Prognosen der Weltbank in diesem Jahr wird Bolivien bis 2022 nur um 3,7% wachsen. Präsident Luis Arce hat diese Prognosen jedoch in Frage gestellt und versichert, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um bis zu 6% steigen könnte.

Darüber

hinaus schloss das Land das Jahr 2021 mit einem Handelsüberschuss von 1,471 Millionen US-Dollar, dem ersten in den letzten sechs Jahren, in dem jährliche negative Salden in der Bilanz verzeichnet wurden. Zusätzlich zu diesen Bedingungen ist die Arbeitslosigkeit um 5,2 Prozent gestiegen.

Bolivien steht auch vor weltweiten Bemühungen, auf saubere Energie umzusteigen, sodass diese Bedingungen eines der größten gasexportierenden Länder veranlassen werden, nach Alternativen zu suchen.

