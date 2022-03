Einigung mit dem IWF: Minute für Minute bittet die Regierung im Senat um endgültige Genehmigung des Gesetzes

Ab 14 Uhr wird der Senat die Refinanzierung des von Mauricio Macris Regierung ausgehandelten Abkommens mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) in Höhe von 44,5 Milliarden US-Dollar erörtern. Die Prognose der Regierung ist ein günstiges Ergebnis dank der Unterstützung von Juntos for Change für den Wandel und eines Teils der Generalfront, die sich in einer Zeit intensiver innerer Spannungen befindet. Eine persönliche Pause zwischen Alberto Fernández und Christina Kirchner.

Die Parlamentsdebatte vermied den Vorfall bei den Abgeordneten und dem Vizepräsidenten und Senator K.

Anschließend wurde die mündliche Sprechstelle im Senat

12.00.Senatoren begannen, den Kongress zu betreten

Kirkneist Anabel Fernández Sagasti und Alfredo de Angeli sind unter anderem bereits einige der Gesetzgeber für die Diskussion im Kongress.

11.30 Die Regierung setzt auf „wichtige Unterstützung“

Der Minister für Kongressbeziehungen Fernando „Chino“ Navarro, Kabinettschef, war heute der Ansicht, dass der Entwurf eines Abkommens mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) „mit erheblicher Unterstützung“ zu einem Gesetz im Senat werden würde. In einer Erklärung von Radio CNN: „Im Senat werden die meisten offiziellen Senatoren den Gesetzentwurf begleiten, und die Opposition wird ebenfalls dafür stimmen, sodass diese Vereinbarung in zahlreicher Bedeutung verabschiedet wird“.

10.30.Ein weiterer Protesttag

Die Mobilisierung begann mit Verkehrskürzungen am Fuße der Pueyrredón-Brücke in Avellaneda durch soziale, politische und gewerkschaftliche Organisationen wie Klassismus und Kampffluss (CCC) und die Autonomie des CTA. Die Zentralversammlung findet ab 17:00 Uhr vor dem Parlament statt.

9.30.Cerruti: „Wir erwarten, dass Debatten und Vereinbarungen ohne Zwischenfälle genehmigt werden“

„Heute wird die Vereinbarung mit dem IWF im Senat diskutiert. Dies ist ein sehr wichtiger Fall, und wir dürfen nicht vergessen, dass es das erste Mal ist, dass eine solche historische Debatte im Kongress stattfindet. Die Regierung würdigt die Bemühungen der Gesetzgeber verschiedener politischer Kräfte, die es uns ermöglicht haben, durch dieses Abkommen sowohl in den Abgeordneten als auch im Senat Fortschritte zu erzielen.“ Präsidentin Gabriela Cerruti sagte heute in einer wöchentlichen Pressekonferenz: „Heute sind wir im Senat. Ich hoffe, das passiert „, sagte er. Christina Kirchner reagiert nicht auf Botschaften des Präsidenten.

8.30.Haus mit Zaun und Zaun

Nach einem Vorfall, der letzte Woche das Büro von Vizepräsidentin Cristina Kirchner schwer beschädigt hatte, war die Nähe des Kongresses ein Hindernis für das Warten auf die Mobilisierung der Gruppen. soziale und linke Parteien, die sich geweigert haben, eine Einigung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zu erzielen. Am frühen Morgen wurde eine starke Polizeiaktion der Stadt eingesetzt, um weitere Zwischenfälle zu verhindern.

„Während der Abstimmung im Senat wurde beschlossen, eine vorbeugende Operation einzusetzen, um weitere Unruhen zu verhindern. In dieser Hinsicht wird der Umfang des Kongresses mit einem Zaun geschlossen, der aus Fronten mit Blick auf die Entre Rios Street, Callao, Ribadavia, Battle de los Pozos und die Plaza del Congreso besteht. „“, sagte Marcelo D'Alessandro, Sicherheitsminister von Buenos Aires.

Was ist neu in der Entwicklung

