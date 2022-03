Paris, 17. März Mit welchen Kandidaten bei den französischen Präsidentschaftswahlen trinken sie Bier? Die Wähler haben sich für Champions entschieden. Jean Lasalle, der Vertreter des vakanten Frankreichs, fügte hinzu, dass es laut einer Umfrage zum 10. April nur 2,5% der Wahlabsichten waren. Neben dem Saint Patrick's Day, einem irischen Festival, bei dem Bier der Protagonist ist, kündigte das Ifop Demoscopic Institute an, dass 39% der Befragten in einer Bar liegen würden, um mit Rasalle (66) vor dem derzeitigen Präsidenten Emmanuel Macron (37%) etwas zu trinken. Pens zweitliebster Marine (31%). Der Verteidiger der ländlichen Welt, der ernsthaft darüber nachgedacht hat, seine Kandidatur wegen des Medienvakuums aufzugeben, das er diese Woche zu leben behauptet, ist der Gründer von Resist! („Lasst uns widerstehen! Ich bin Kandidat bei den zweiten Präsidentschaftswahlen nach den Präsidentschaftswahlen 2017. Der ehemalige Bürgermeister von Lourdios-Ichère, einer Pyrenäenstadt mit 160 Einwohnern und derzeitiger stellvertretender Direktor der Nationalversammlung, sagte, er habe früher Spanisch als Französisch gelernt und mit seinem starken Akzent und dem Auftreten eines gutmütigen Riesen (1,90 Meter groß) die Sympathie vieler Franzosen gewonnen. Für Pierre Alibert, ein Mitglied der Kommunikationsagentur Coriolink, der an der Studie teilgenommen hat, zeigen die Ergebnisse der Umfrage jedoch eine „dauerhafte Vertrauenskrise“ für Politiker (nicht mehr als 50%), da kein besonderes Interesse an den Kandidaten besteht. Unter den 12 Kandidaten stechen der derzeitige Bürgermeister von Paris und die sozialistische Kandidatin Anne Hidalgo hervor. Nur 14% der Befragten sind daran interessiert, mit ihr Bier zu trinken. Die Themen, die Frankreich mit den Kandidaten für die Anwaltskammer diskutieren wird, sind einerseits die Auswirkungen auf Inflation und Kaufkraft, die Möglichkeit von Krieg und Atomkonflikten in der Ukraine und drittens die französische Energieversorgungspolitik. ATC/MGR/Klinkenstecker