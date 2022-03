Dollar: Schlusskurs heute 17. März in Haiti

Der US-Dollar wurde im Durchschnitt zu fast 103,19 Gourdes ausgezahlt, was einen Rückgang von 2,19% im Vergleich zum Vortag bedeutete, als er im Durchschnitt bei 105,50 Gourdes gehandelt wurde.

In Bezug auf die Rentabilität der letzten Woche verzeichnete der US-Dollar einen Rückgang von 0,78%, im Gegenteil, im letzten Jahr stieg er immer noch um 16,19%. Im Vergleich zu den Vortagen wurden zwei Sitzungen mit positivem Trend beendet. In der letzten Woche betrug die Volatilität 18,82%, was etwas über der jährlichen Volatilität (17,19%) liegt, was darauf hindeutet, dass sie sich in einer Phase der Instabilität befindet.

Auf dem jährlichen Foto hat der US-Dollar im Durchschnitt ein Maximum von 105,64 Gourdes erreicht, während sein niedrigster Wert im Durchschnitt 97,87 Gourdes betrug. Der US-Dollar ist näher an seinem Maximum als seinem Tief.

Der haitianische

Gourde La Gourde (übersetzt als „Fett“) ist die offizielle Währung in Haiti und wird als HGT bezeichnet. Er wird auch in 100 Cent unterteilt und sein Druck wird von der Bank der Republik Haiti reguliert.

Obwohl sein Name aus dem Französischen stammt, spielt sein Ursprung auf die spanische Währung „Gordos“ an. Einige Bürger nennen es auch „Goud“, sodass es dem englischen Wort „Stimmung“ ähnelt.

Sie wurden 1813 eingeführt, um das alte Pfund zu ersetzen, und sind derzeit für 5, 10, 20, 50 Cent sowie 1 und 10 Kürbisse erhältlich. Münzen mit 5, 10 und 20 Cent werden jedoch nicht regelmäßig verwendet, sodass ihre Verwendung eine Minderheit darstellt.

Für Tickets gibt es 10, 20, 25, 50, 100, 250 und 1000 Gourdes. Ein haitianischer Gourde entspricht derzeit 0,0097 Einheiten des US-Dollar sowie 0,0085 Einheiten Euro.

Im Laufe seiner Geschichte hatte der Gourde drei Sendungen, die letzte im Jahr 1872, die derzeit verwendet wird. Im Jahr 1912 war die Währung an den US-Dollar gebunden, aber 1989 wurde sie ungebunden, obwohl es heute Orte gibt, an denen die Bürger die Verwendung des haitianischen Dollars bevorzugen, gefolgt vom US-Dollar, der am zweithäufigsten akzeptierten Währung.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Nachfrage nach der Währung außerhalb des Landes gering ist, da Haiti ein Land mit einer fragilen Wirtschaft ist, keine Exportnation ist und vollständig von der Landwirtschaft abhängig ist, um zu überleben. Darüber hinaus wird sein Jahresbudget zu 20 Prozent durch Auslandshilfe finanziert.

Auf der anderen Seite haben haitianische Banknoten Bilder historischer Persönlichkeiten ausgewählt, wie das von Marché Valliéres, einem berühmten Fußgängermarkt, sowie Catherine Flon, die ein Symbol der haitianischen Revolution ist, war die Frau, die 1803 Haitis erste Flagge nähte. Das Wappen erscheint auf der Rückseite aller Münzen.

In wirtschaftlicher Hinsicht hat die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (ECLAC) darauf hingewiesen, dass Haiti zusammen mit Ländern wie Surinam und Venezuela eine chronische Inflation erlebt, die teilweise durch die Coronavirus-Pandemie verschlimmert wird.

Darüber hinaus musste das Land im vergangenen Jahr nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moise, der Welle der Gewalt und einem schweren Erdbeben im April 2021 einer politischen Destabilisierung ausgesetzt sein.

