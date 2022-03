Dieses Shirt kann den Herzschlag hören und Herzanomalien erkennen

Ein Team von Wissenschaftlern des MIT (Massachusetts Institute of Technology) und Mitarbeitern der Rhode Island School of Design in den USA hat ein T-Shirt entworfen, das zuhören kann.

Ja, auf den ersten Blick sieht es aus wie etwas aus einem Science-Fiction-Film, aber es ist total real. Es besteht aus einem Stoff mit einem Mechanismus, der von den Empfindungen des menschlichen Ohrs inspiriert ist und die Schallschwingungen in elektrische Signale umwandelt.

Die Ergebnisse sind nicht unangenehm. Obwohl es etwas schwerer als ein klassisches Hemd ist, ist es viel leichter als eine Denim- oder Jeansjacke.

Hier sind einige der Anwendungen:

- Der Kopfhörer kann als Lautsprecher für Hörgeschädigte verwendet werden.

- Es ist in der Lage, Arrhythmien bei Herzpatienten schnell zu erkennen und damit verbundene Signale so schnell wie möglich zu aktivieren.

- Durch das Tragen des Shirts können Benutzer vollständig effizient kommunizieren.

Es klingt unglaublich. Wenn Menschen in Zukunft über ihre T-Shirts mit ihren Lieben kommunizieren können, ähnelt Black Mirror eher einer Serie, die auf realen Ereignissen basiert.

Das Shirt hat Nachahmer des Hörsinns

Grundsätzlich arbeitet das menschliche Ohr aus Wellen und elektrischen Signalen. Schall bewegt sich wie eine Druckwelle darauf zu. Dort angekommen, stoppt es zunächst am Trommelfell, wo Druckwellen zu mechanischen Schwingungen werden.

Dann wandern sie entlang einer Kette aus winzigen Knochen, bis sie das Innenohr erreichen, wo sich die Cochlea befindet, und übersetzen sie in die Sprache, die unser Gehirn am besten liest: elektrische Signale.

Die Autoren der Studie, die gerade in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde, glauben, dass etwas Ähnliches mit Gewebe erreicht werden könnte. Dies wäre eine ungewöhnliche Anwendung, da Stoffe häufig zum Dämpfen von Schall und nicht zur Behandlung verwendet werden. Aber in diesem Fall hatten sie einige Tricks im Ärmel.

Zu Beginn verwendeten sie ein piezoelektrisches Gewebe. Dies bedeutet, dass es ein elektrisches Signal erzeugen kann, wenn es verzerrt ist. Darüber hinaus besteht es aus sehr flexiblen Fasern, die selbst die geringsten durch Schall erzeugten Vibrationen verformen können.

Diese Spezialfasern sind mit normalem Garn gewebt, sodass das Endergebnis nicht zu weit von anderen Stoffen abweicht. Damit können Sie jede Art von Kleidungsstück herstellen, obwohl diese Forscher vorerst von einem T-Shirt ausgegangen sind, das Sie sich anhören.

Was sind die Anwendungen dieses Shirts

Die ersten Tests mit diesem Shirt, das Sie hören, zeigen, dass es elektrische Signale von niedrigen Pegeln wie einer stillen Bibliothek bis zum Rumpeln einer stark befahrenen Straße interpretieren kann .

Es bietet verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Einerseits ist es aufgrund seiner Fähigkeit, kleine Klangschwankungen zu unterscheiden, ein hervorragender Detektor für Unregelmäßigkeiten des Herzrhythmus. Infolgedessen können Patienten nicht-invasive, laufende, einfache und langfristige Nachuntersuchungen durchführen lassen.

Tatsächlich haben die ersten Tests zur Anwendung des Hemdes zu so positiven Ergebnissen geführt, dass Wissenschaftler glauben, dass derselbe Stoff zur Herstellung von Kleidung für schwangere Frauen verwendet werden könnte, da er die Erkennung der fetalen Herzfrequenz ermöglicht. Es kann auch Menschen mit Hörproblemen helfen.

Aber das Shirt, auf das er hört, geht über die Gesundheit hinaus. Es kann auch als Lautsprecher verwendet werden, sodass Telefonanrufe über Kleidung entgegengenommen werden können.

Und schließlich könnte das Gewebe in das Baumaterial eines Raumfahrzeugs eingebettet werden, um die Auswirkungen von Staub zu erkennen, der die Struktur beschädigen könnte, wie MIT-Wissenschaftler in einer Erklärung erklären. Oder fügen Sie es sogar an Gebäudewänden hinzu, um kleine Vibrationen im Zusammenhang mit Rissen oder Spannungen zu erkennen. Man konnte buchstäblich hören, ob die Wände anfingen zu knacken.

Offensichtlich wird ein einfaches Stück Stoff in Zukunft die Hörfähigkeit an unvorstellbare Orte bringen können. Es ist nicht nur eine Frage der Mode.

