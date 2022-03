Die Zahl der Opfer von Cyclone Gombe stieg in Mosambik auf 53

Die Zahl der Opfer des Zyklons Gombe (Gombe), der letzte Woche Mosambik getroffen hat, ist auf 52 gestiegen, und Beamte in der nördlichen Provinz Nampula, die am stärksten von dem Phänomen betroffen war, berichteten am Donnerstag.

Die zuvor gemeldeten Zahlen waren 22 Menschen, die getötet wurden, aber 31 Leichen wurden in Runga vor der Küste des Indischen Ozeans gefunden, isoliert von Hindernissen, die von Wirbelstürmen hinterlassen wurden.

Außenministerin Maty Gondola fuhr am Mittwoch mit dem Boot in das Gebiet ein und erklärte die „dramatische Situation“.

„Leider verzeichnete er 31 weitere Todesfälle“, sagte er dem öffentlichen Radio.

„Die Zahl der Opfer kann zunehmen, wenn die Rettungsarbeiten in den am stärksten betroffenen Gebieten fortgesetzt werden“, fügte er hinzu.

Gombe, der am 11. März Mosambik traf, betraf Dutzende von Mosambikanern, insbesondere in der Provinz Nampula, wo Tausende von Häusern durch Wirbelstürme zerstört wurden.

Das Land wurde bereits im Januar von einem tropischen Sturm Ana heimgesucht, bei dem im südlichen Afrika etwa 100 Menschen ums Leben kamen.

