Ankara, am Donnerstag, den 17. März, beschloss die türkische Zentralbank, die Zinssätze zum dritten Mal in Folge bei 14% zu halten, als die Inflation im Februar 54% erreichte, eine Zahl, die seit 20 Jahren nie mehr gesehen wurde. Der Kartenaussteller erhöhte zuletzt die Preise, als er die Zinssätze im Dezember um 100 Basispunkte senkte, als er zum vierten Mal in Folge fiel. Die Inflation ist mit der starken Abwertung der türkischen Lira verbunden, die 2021 aufgrund der von der türkischen Zentralbank formulierten und vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geförderten Hochzinspolitik um 45% abwertete. Erdogan behauptet, dass die Inflation aufgrund der hohen Zinssätze steigt und den Zentralbankgouverneur seit Juli 2019 viermal gewechselt hat. Laut einigen Ökonomen könnte die Invasion Russlands in die Ukraine negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben und die Inflation in der Türkei weiter verschärfen. Zum Beispiel ist die Türkei ein wichtiges Touristenziel in Russland und der Ukraine. Finanzminister Nureddin Nebati glaubt, dass die Inflation aufgrund der Lockerung der internationalen Spannungen sinken wird. Laut Daily Sabah „werden wir insbesondere ab Jahresende einen Rückgang (Inflation) und eine rasche Normalisierung des Ganzen erleben.