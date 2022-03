Die Regierung suchte nach Investitionen im Nahen Osten, kehrte jedoch mit leeren Händen zurück.

Die Tour unter der Leitung von Außenminister Santiago Capiero aus Dubai erzielte trotz der großen Delegation, die Teil der offiziellen Delegation war, nicht die erwarteten Ergebnisse. Alberto Fernandez sprach in den sozialen Medien über die perfekte Investition in die Infrastruktur von 1 Milliarde US-Dollar, aber die Realität würde sich stark von dem unterscheiden, was der Präsident sagte.

Die Einreise von Missionaren in den Nahen Osten war kompliziert. Alberto Fernandez begann fast in letzter Minute, und die meisten geplanten Treffen mit Scheich in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurden ausgesetzt, sodass die Tagesordnung in letzter Minute neu geschrieben wurde.

Darüber hinaus wurde ein Teil der Tour ausgesetzt, darunter Saudi-Arabien, das nach der Teilnahme der Dubai Expo geplant war, die Argentinien gewidmet war. Ohne jede Erklärung wurde schließlich beschlossen, das Ziel nicht aufzunehmen, und die Mission endete vorzeitig.

Der Golfstaat ist einer der größten internationalen Investoren der Welt, basierend auf nationalen Vermögensfonds, die aus den Ölressourcen von Millionären gebildet werden. Zum Beispiel verwaltet eine Investmentgesellschaft in Dubai Vermögenswerte im Wert von 300 Milliarden US-Dollar. Abteilung für Investitionen in Katar.

In Dubai versicherten argentinische Beamte, dass mindestens 1,3 Milliarden US-Dollar sofort für direkte Investitionen in Argentinien verwendet werden können, wie Infobae herausfand. Die Araber zeigten Interesse an den drei Hauptbereichen der argentinischen Wirtschaft: Energie, Lebensmittel und Pharmazeutika: Ressourcen durch bestimmte Fahrzeuge, sie forderten die Regierung auf, den 2018 zwischen Argentinien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geschlossenen Investitionsschutzvertrag legal zu genehmigen Dubais wichtigste Emiratstaaten sind:

Dieser Vertrag verleiht den Investitionen des Landes einen Sonderstatus und öffnet im Falle eines Streits oder einer Vertragsverletzung die Tür zu internationalen Gerichten. OneKArgentina machte deutlich, dass es keine Möglichkeit gibt, die gesetzliche Genehmigung des Vertrags zu erteilen, solange die Vertragsbedingungen eingehalten werden. „Unter diesen Umständen können wir dem Land keine Dollars injizieren.“

Nach Angaben des Außenministeriums bestand der Zweck der Tour darin, „das Land als geeigneten Akteur in der Energiewende, der Weltraumwissenschaft, der Biotechnologie sowie der Informations- und Kommunikationstechnologie zu positionieren“.

Einige Gouverneure wie Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Morales (Hujui), Ricardo Kintella (La Rioja) reisten ebenfalls. Zu der Delegation gehörten auch Matthias Kulpas, Minister für Produktion und Entwicklung; Wissenschaft, Technologie und Innovation, Daniel Films; Tourismus und Sport, Matthias Ramens und Minister für internationale Wirtschaftsbeziehungen, Cecilia Todesca Boko; Tourismus-Öffentlichkeitsarbeit, Janina Martinez; Direktorin für auswärtige Angelegenheiten Luciana Tito; Generalsekretär des Federal Investment Committee und Vertreter von Ignacio Ramota und anderen Unternehmen.

Daher hatte die Reise in den Nahen Osten wenig positive Nachrichten über Argentinien, das weiterhin die Gelegenheit verliert, den Markt zu öffnen und echte Investitionen anzubieten. Angesichts der Tatsache, dass der Präsident beschlossen hat, sich mit Wladimir Putin zu treffen, ist die Entscheidung, sich in letzter Minute von der Reise zurückzuziehen, sehr wichtigvor einem Monat. Zu dieser Zeit bestand bereits die Gefahr einer Invasion Russlands in die Ukraine Ende Januar, die bis Ende Februar ausgelöst wurde.

