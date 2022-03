Die P & O-Fährgesellschaft stellte alle Reisen ein und entließ 800 Mitarbeiter.

Am 17. März gab die britische Fährgesellschaft P&O bekannt, die hauptsächlich London, das Vereinigte Königreich mit Europa und dem irischen Kontinent verbindet, dass sie alle Schiffsreisen „für ein paar Tage“ vorübergehend eingestellt und 800 Mitarbeiter aufgrund finanzieller Bedingungen sofort entlassen habe. Das britische Unternehmen sagte auf Twitter, dass „unser Service in Zukunft nicht mehr funktionieren wird“, und bat Kunden um Tickets für die Ankunft im Hafen, während sie nach einem alternativen Transportmittel suchten. Kurz nachdem P & O die Absage der Reise angekündigt und die Fähre gebeten hatte, die Passagiere so schnell wie möglich am Boden zu lassen, gaben sie eine Erklärung ab, in der sie bestätigten, dass dies „kein tragfähiges Geschäft“ sei. „Wir haben jedes Jahr 100 Millionen Pfund (180 Millionen Euro) verloren, was von der Muttergesellschaft DP World (mit Sitz in Dubai) ausgeglichen wurde. Es ist nicht nachhaltig. Jetzt hängt unser Überleben davon ab, schnelle und wichtige Änderungen vorzunehmen. Ohne diese Änderungen würde die Zukunft von P & O nicht existieren „, sagte das Unternehmen. Aus diesem Grund wird ein Verfahren durchgeführt, das mit der sofortigen Entlassung von 800 Arbeitnehmern beginnt, und wenn keine Kündigung erfolgt, wird eine Entschädigung erhalten. Im Rahmen dieser Entscheidung wird P&O die Rentabilität des Geschäfts sicherstellen, indem zusätzliche 2.200 Mitarbeiter eingestellt und Passagiere und Waren hauptsächlich vom Hafen von Dover im Vereinigten Königreich zum Hafen von Calais in Frankreich transportiert werden. Das Unternehmen war aufgrund der Coronavirus-Pandemie schwer von Reisebeschränkungen betroffen, aber die heute angekündigten Maßnahmen erwiesen sich für die Gewerkschaft, die die Situation kritisierte, als überraschend und unerwartet. Der britische Verkehrsminister Grant Shapps ist „sehr besorgt“ über die Neuigkeiten zu P & O und hat über Twitter mit Managern gesprochen, um zu verstehen, welche Auswirkungen Werbung auf Mitarbeiter und Kunden haben wird. Trotz allem erinnerte er daran, dass andere Betreiber weiterhin Seeüberquerungen durch den Ärmelkanal sowohl für Passagiere als auch für Waren versichern. Die Gewerkschaft forderte ihre Mitglieder auf, sich zu weigern, das Schiff zu verlassen, aber das Unternehmen schickte einen zivilen Sicherheitsbeamten, um zu überprüfen, ob das Schiff leer war. Auf einigen dieser Fähren sicherte sich die Besatzung einen Protestsitz und warnte die Polizei, sich nicht zu bewegen. P & O hat bereits gewarnt, dass im Mai 2020 nach Beginn der Pandemie rund 1.100 Arbeitnehmer im Rahmen eines Plans, das Unternehmen „rentabel“ zu machen, ihren Arbeitsplatz verlieren könnten. Das Unternehmen gab heute bekannt, dass Emirates DP World 7.500 Arbeitsplätze in Großbritannien hat, einschließlich der verbleibenden 2.200 P & Os, mit einer Gesamtinvestition von mehr als 3 Milliarden GBP (355,5 Milliarden €). Le/GX/Torte