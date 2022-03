Die OECD warnt die Ukraine vor den Kosten des Weltkriegs

Der ukrainisch-russische Krieg würde Handelsstörungen und eine Blockierung der Lieferkette zur Folge haben, das Wirtschaftswachstum verlangsamen und die Weltpreise steigen lassen, warnte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung am Donnerstag.

In einem deprimierenden neuen Bericht gaben Organisationen aus 38 Ländern an, dass das Bruttoinlandsprodukt, der größte Indikator für durch den Konflikt verursachte Wirtschaftsgüter, weltweit um 1,08%, in 19 europäischen Ländern, die den Euro verwenden, um 1,4% und in den Vereinigten Staaten um 0,88% sinken wird.

Die OECD stellte jedoch fest, dass öffentliche Ausgaben und Steuersenkungen den Schaden teilweise begrenzen könnten.

Die Invasion Russlands ereignete sich, als eine unerwartet starke Erholung nach der Coronavirus-Rezession zu einem Preisanstieg und Komplikationen in der Lieferkette führte. Im Dezember prognostizierte die OECD, dass die globale Inflation in diesem Jahr 4,3% erreichen würde, und im nächsten Jahr würden die globalen Preise aufgrund des Konflikts um 2,47% steigen.

Russland und die Ukraine machen weniger als 2% des weltweiten BIP aus, aber sie sind wichtige Produzenten von Betonrohstoffen. Zum Beispiel exportieren beide ein Drittel des weltweiten Weizens, was zu Bedenken führt, dass Länder wie Ägypten und der Libanon, die auf billige Weizenexporte für Brot und andere Grundnahrungsmittel angewiesen sind, in den kommenden Monaten unter Engpässen leiden könnten.

Russland ist auch der Hauptproduzent von Kalium für Düngemittel. Palladium, Stahl und Nickel werden zur Herstellung von Autobatterien verwendet, die für Automobile, Mobiltelefone und Zahnfüllungen wichtig sind.

Der Preis für dieses Produkt ist seit Januar stark gestiegen.

Russland und seine Wirtschaft sind stark von Sanktionen betroffen. Die Kosten für den Rubel fielen, und russisches Öl wurde mit einem hohen Abschlag auf dem Weltmarkt verkauft.