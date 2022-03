Die kalifornische DMV empfiehlt die Verlängerung der Online-Studiengebühren für Hispanics

WASHINGTON, 17 Mrz An diesem Donnerstag empfahl das California Department of Motor Vehicles (DMV) den Hispanics im Bundesstaat, ihre Autokennzeichen persönlich online zu erneuern, ohne sie persönlich besuchen zu müssen, um Zeit und Risiko durch Covid-19 zu sparen. Aufgrund der Hochsaison für den Kauf von Fahrzeugen rechtzeitig für März und April hat die DMV, deren Erneuerung der Fahrzeugzulassungen zugenommen hat, empfohlen, die von ihr online angebotenen Dienste zu nutzen, insbesondere für die lateinamerikanische Bevölkerung. „Stellen Sie sich nicht an, um Ihr Nummernschild zu erneuern, Ihre Adresse zu ändern oder Ihren Führerschein zu erneuern. Führen Sie Papierkram online oder an einem DMV-Kiosk durch.“ Die kalifornische Agentur sagte in einer Erklärung. Wenn das Internet zu Hause nicht verfügbar ist, gibt es im ganzen Bundesstaat Hunderte von DMV-Kiosken, die bei Transaktionen wie der Aktualisierung von Nummernschildern, der Vorlage eines Versicherungsnachweises, der Anforderung von Fahrer- oder Fahrzeugaufzeichnungen und vielem mehr behilflich sind. Der Benutzer muss nur das Dokument scannen, die Gebühr mit einer Karte oder Bargeld (falls verfügbar) bezahlen und dann das Nummernschild und die Aufkleber ausdrucken.

