Die G7-Außenminister versprechen mehr Hilfe für die Ukraine und die Nachbarn

Berlin, 17 Mrz Die G7-Außenminister einigten sich heute auf einem Treffen darauf, der Ukraine mehr humanitäre Hilfe zu leisten, da die Bedürfnisse der Bevölkerung angesichts der russischen Invasion weiter steigen und die Unterstützung der Nachbarländer, die Flüchtlinge aufnehmen, verstärkt werden sollen. Der Club der Industrienationen, bestehend aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Japan, Kanada, Italien und Deutschland, der die derzeitige Präsidentschaft innehat, forderte auch andere Länder auf, sich seinen Bemühungen anzuschließen, um die Hilfe für die Ukraine dringend zu „priorisieren“. Sie sagten jedoch in einer Erklärung, dass auch andere Länder unterstützt werden müssen, da der Krieg die Lebensmittelpreise in vielen Ländern beeinflussen werde, die von Lieferungen aus dem ukrainischen Agrarsektor abhängen. Darüber hinaus begrüßten sie erneut die große „Solidarität und Menschlichkeit“ der an die Ukraine angrenzenden Länder, die bisher mehr als drei Millionen Flüchtlinge aufgenommen haben, die das Land seit Kriegsbeginn am 24. Februar verlassen haben. Sie schätzten insbesondere die Arbeit Moldawiens, die bisher die meisten Fluchten pro Kopf erhalten hat, und einigten sich darauf, eine Arbeitsgruppe einzurichten, um die Behörden des Landes bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Andererseits forderten die Außenminister Moskau auf, der Forderung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) nachzukommen, Angriffe auf die ukrainische Bevölkerung und die zivile Infrastruktur wie Krankenhäuser und Schulen zu stoppen. „Die Belagerung von Mariupol und anderer Städte und die Verweigerung der humanitären Hilfe sind nicht hinnehmbar“, behaupteten sie und forderten Moskau auf, den Durchgang lebenswichtiger Güter für die in diesen Orten belagerten Personen zu ermöglichen. Darüber hinaus betonten ausländische Beamte erneut, dass diejenigen, die Kriegsverbrechen begehen - einschließlich des wahllosen Einsatzes von Waffen gegen Zivilisten - zur Rechenschaft gezogen werden. In diesem Zusammenhang drückten sie ihre Unterstützung für die Ermittlungs- und Beweiserfassungsarbeiten aus, die unter anderem vom Staatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofs durchgeführt werden. CHEF cph/rz/psh