Der spanische Aktienmarkt stieg zum fünften Mal in Folge um 0,38%.

Madrid, 17. März Der spanische Aktienmarkt stieg am Donnerstag um 0,38%, dem fünften Anstieg in Folge, dank der Erholung in der zweiten Tageshälfte, die zu den Folgen der Wall Street führte, einem weiteren Tag, der von einer Erholung des Öls um fast 10% gekennzeichnet war. Der IBEX 35-Index, der Hauptindikator des spanischen Marktes, stieg um 31,6 Punkte (0,38%) auf 8.412 ganze Zahlen. Die Auswahl begann mit Gewinnen, die vor drei Wochen das Niveau der Ukraine vor der Invasion übertrafen, aber erst zunahmen, als sich das Signal kurz vor Mittag änderte und der New Yorker Markt, der gegenüber dem Schlusskurs von Madrid um 0,5% stieg, seine anfänglichen Verluste rückgängig machte. Der GAI, der um 2,73% fiel, verzeichnete Verluste, aber der Bankensektor und Inditex hoben sich unter den rückläufigen Werten ab, während der größte Gewinn bei Selnex, Pharma Mar, 2,42% und Repsol 2,35% lag. APC/JLA/Mama (Foto) (Video)