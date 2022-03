Der ehemalige ukrainische Tennisspieler Dolgopolov schließt sich dem Krieg an

Der ehemalige Tennisspieler Alex Dolgopolov gab heute bekannt, dass er in die Ukraine zurückkehren wird, um sich der Armee seines Landes im Kampf gegen die russische Invasion anzuschließen. In seinen jüngsten Aussagen gab er an, dass er eine Ausbildung im Umgang mit Schusswaffen erhalten habe.

Dolgopolov, der drei ATP-Titel gewann und in seiner Karriere den 13. Platz der Welt belegte, nutzte seine sozialen Medien, um die Nachrichten zu verbreiten. „Der Krieg hat mich in der Türkei erwischt und ich bin am Tag vor dem Krieg mit meiner Schwester und meiner Mutter dort angekommen. Ich habe im Schießen trainiert und hatte das Glück, einige Tage von einem Berufssoldaten ausgebildet worden zu sein. Ich fühle mich mit einer Waffe wohl, ich könnte mir fünfmal den Kopf schlagen „, schrieb der ehemalige Tennisspieler.

„Wir haben mehrere kugelsichere Westen für uns und die Armee mitgebracht, sind nach Zagreb geflogen, haben alles gekauft, was wir brauchten, sind durch Europa gereist, sind über Polen in die Ukraine eingereist und sind in Kiew gelandet“, schloss der ehemalige Tennisspieler. der jetzt eine Waffe anstelle eines Schlägers führt.

Dies ist nicht der einzige Fall, in dem ukrainische Profisportler ihren Alltag ändern mussten, um ihr Land zu schützen.

„Das ist mein Zuhause und wir werden es schützen. Jeder, der hier geblieben ist! Ich habe großen Respekt vor allen und bin stolz darauf, dass ein vereintes Land unter so starkem Druck eines verrückten Diktators steht.“