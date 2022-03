Der australische Terminmarkt öffnet nach 4 Stunden „technischer Schwierigkeiten“ wieder

Sydney (Australien), 17. März, Der australische Terminmarkt ASX 24 nahm den Handel am Donnerstag wieder auf, nachdem er wegen nicht näher bezeichneter „technischer Schwierigkeiten“ für mehr als vier Stunden ausgesetzt worden war. Die australische Börse (ASX) erklärte in einer Erklärung, dass „ASX sich für die eingetretenen Umwälzungen entschuldigt und in Zukunft einen Bericht über den Vorfall veröffentlichen wird“. Das Problem, das andere Parks nicht betraf, wurde um 9:43 Uhr Ortszeit (+11 GMT) entdeckt und die Aktivitäten wurden um 13.50 Uhr wieder aufgenommen, teilte die Agentur mit. Dieser Fehler ist das jüngste einer Reihe technischer Probleme, auf die ASX in den letzten zwei Jahren gestoßen ist, darunter eines, das erst vor einem Jahr auf dem ASX 200-Markt registriert wurde und das nach der Aktivierung eines Updates, das noch nicht abgeschlossen wurde, für einen ganzen Tag geschlossen werden sollte, sagt das Portal News.com.au. Watt-NC/AMD