Der 16. März ist das Ergebnis des Goldenen Feuers.

wissen, ob du Torito de Oro gespielt und gewonnen hast? Hier freuen wir uns, die Gewinnkampagne bekannt zu geben, die heute am Mittwoch, dem 16. März, stattfinden und von Juega Peru geteilt wird.

Torito de Oro zieht zweimal pro Woche und bietet Ihnen die Möglichkeit, Millionen von Sohlen in bar zu gewinnen. Die Gewinner werden mittwochs nach 22:30 Uhr und samstags nach 20:30 Uhr bekannt gegeben.

Torito de Oro ist digital, sodass Sie Ihr Ticket oder Preisgeld nicht verlieren. Diese elektronische Quittung wird per E-Mail oder Handy verschickt.

Preis eingegangen ist, benachrichtigt Torito de Oro Sie per SMS oder E-Mail und teilt Ihnen mit, wie Sie den Preis an einem der Hunderte von Punkten im ganzen Land gewinnen

Mittwoch, dem 16. März, lauten die Ergebnisse der Auslosung von Torito de Oro wie folgt: 4, 7, 12, 18, 36 und 39.

Hier müssen Sie Ihre Glückszahl auf das Ticket schreiben. Wenn Sie nicht wiederholen, werden sechs Zahlen von 1 bis 42 ausgewählt.

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Zahl Sie für eine Wette wählen sollen, wählen Sie die Option „Zufällig“ und das System wählt zufällig eine Kombination aus.

Wenn im Spiel ein Fehler auftritt, können Sie Ihre Wette erneut bearbeiten und auswählen.

können mehrere Tickets kaufen und dieselbe Nummer in mehreren Gewinnspielen verwenden. Die maximalen Kosten pro Ticket betragen 5 Tickets.

Was ist Hue Peru?

Play Peru ist ein Unternehmen, dem Torito de Oro gehört. Es ist ein regionaler Lotteriebetreiber in Lateinamerika mit Sitz in Lima, der sich durch Innovation und effektiven Einsatz von Technologie auszeichnet.

Wie die überwiegende Mehrheit der Verlosungen teilt Juega Peru einen Teil seines Einkommens Wohltätigkeitsorganisationen wie dem Paradportivo Sin Limités Center zu.

Paradportivo Sin Limités Center ist ein gemeinnütziger Para-Sport, der gegründet wurde, um die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen zu unterstützen, ihre Rechte zu verteidigen und zu respektieren. Es ist eine Kultur- und Hilfsgesellschaft auf Gegenseitigkeit.

Zu den Empfängern dieses Programms gehören die paralympischen Athleten Rodrigo Santillan und Carlos Sangama. Rodrigo Santillan und Carlos Sangama halfen bei der Vorbereitung und Teilnahme an den Paralympischen Spielen 2021 in Tokio in Japan.

