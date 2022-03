Das Festival der Farben kehrt nach zweijähriger Beschränkung nach Nepal zurück

Kathmandu, 17 Mar Tausende von Menschen feiern diesen Donnerstag in Kathmandu das hinduistische Festival von Holi, bei dem sich Menschenmengen gegenseitig farbige Pulver abtupfen, Eine glückverheißende Tradition, die in den letzten zwei Jahren aufgrund der Pandemie aus dem Himalaya-Land verschwunden war. Die Regierung von Nepal hat heute und morgen einen Feiertag erklärt, damit das ganze Land an den Feierlichkeiten teilnehmen kann, die zuerst in den Bergregionen, einschließlich der nepalesischen Hauptstadt, und morgen in den flachen Gebieten des Südens stattfinden. So zog das Frühlingsfest an diesem Donnerstag Zehntausende von Menschen auf die Straßen des Kathmandu-Tals, um farbiges Pulver auf die Straßen zu werfen. „Wir haben das Festival der Farben seit zwei Jahren verpasst. Jetzt ist die Pandemie vorbei. Es gibt kein Coronavirus „, sagte Efe Supriya Sharma, 16, in der Stadt Bhaktapur in der Nähe der Hauptstadt. Dies ist das erste Massenfest, das stattgefunden hat, seit die Behörden am 5. März alle Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19, einschließlich des Verbots von Massenversammlungen, aufgehoben haben. Trotzdem hat das Verwaltungsbüro des Bezirks Kathmandu die Bevölkerung gebeten, das Festival nach dem Coronavirus-Sicherheitsprotokoll zu feiern und Masken zu tragen. „Obwohl wir beschlossen haben, alle Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid aufzuheben, haben wir die Menschen gebeten, während der Feste zumindest Masken zu tragen, da die Pandemie noch nicht vorbei ist“, sagte der Verwaltungsleiter von Lalitpur, einem der drei Bezirke des Kathmandu-Tals, Ghanshyam Upadhyaya, gegenüber Efe. Nepal hat in den letzten Wochen einen stetigen Rückgang der Fälle verzeichnet, nachdem mehrere Wochen des Anstiegs durch die Expansion der Omicron-Variante des Coronavirus gefördert wurden. In der jüngsten Bilanz meldeten die Behörden am Mittwoch 73 neue Fälle von Covid-19, eine drastische Reduzierung gegenüber den 12.300 täglichen Fällen, die am 20. Januar gemeldet wurden. Der Rückgang fällt mit einem Anstieg der Impfrate zusammen, bei dem 64% der Bevölkerung vollständig gegen Covid-19 geimpft waren, so das nepalesische Gesundheitsministerium. Straßenkarneval wurde an den meisten Punkten von touristischem Interesse organisiert, während sich die Behörden darauf konzentrieren, die häufigen Unfälle dieser Feier zu verhindern, von denen die meisten mit Alkoholkonsum zusammenhängen. Die nepalesische Polizei gab an, 1.300 Verkehrsbeamte an 63 Orten im Kathmandu-Tal mobilisiert zu haben, um zu verhindern, dass die Bürger unter Alkoholeinfluss fahren, was in diesen Ferien viele der üblichen Zwischenfälle verursachte. Die nepalesische Präsidentin Bidya Devi Bhandari ihrerseits wünschte allen Nepalesen Glück, Frieden und Wohlstand zu dem glückverheißenden Anlass, der im Land auch als Fagu Purnima bekannt ist, um die Frühlingssaison zu begrüßen, die das Ende des Winters markiert. CHEF sp-igr/mt/ah (Foto) (Video)