Das doppelte Exil von Juden aus der Ukraine unter der „Entnazifizierung“ Putins

Isaac J. Martin Odessa (Ukraine), 17 Mrz Unter dem Vorwand der „Entnazifizierung“ der Ukraine startete der russische Präsident Wladimir Putin einen Krieg gegen seinen Nachbarn. Aber jetzt evakuiert die jüdische Gemeinde, die nach Jahrzehnten der Verwüstung und Migration aufgrund des Holocaust und der sowjetischen Unterdrückung bis vor einem Monat eine Zeit des Glanzes im Land gelebt hat, ihre Gläubigen. In der Chabad-Synagoge, im Herzen der Hafenstadt Odessa und der einzigen offenen der vier, die vor dem Krieg existierten, kommen etwa zwanzig Juden, um den Shaharit, das Morgengebet, zu rezitieren und dann zur Arbeit oder Freiwilligenarbeit in der Stadt zu gehen, wo es aufgrund eines möglichen Angriffs Russlands große Spannungen gibt. Aber diese Synagoge ist nicht mehr das, was sie früher war, da die Holzbänke jetzt praktisch leer aussehen, verglichen mit der Befüllung vor dem 24. Februar. Von den 25.000 Juden, die von der Gemeinde Odessa, einer der größten des Landes, registriert wurden, wurden nach Angaben der jüdischen Gemeinde, die Efe angeboten wurde, seit Kriegsbeginn mindestens 5.000 nach Moldawien evakuiert. Während der Rest entweder bei ihren Verwandten geblieben ist oder nicht gehen kann, weil sie Männer sind und alt genug sind, um von der Armee zum Kampf gegen die Russen berufen zu werden. „ENTNAZIFIZIERUNG? EINE LÜGE“ Der Direktor des Jüdischen Museums in Odessa, Zvi Hirsh, öffnet die Türen des kleinen versteckten Raums, in dem er Relikte des Holocaust und der Migration von Juden während des gesamten 20. Jahrhunderts aufbewahrt. Fünfundzwanzig Jahre habe er in dieser Küstenstadt gelebt, der sogenannten Perle des Schwarzen Meeres, in der ihn „niemand“ auf der Straße schlecht angesehen oder ihn „beleidigt“ habe, weil er Jude sei, sagt er Efe. „Was ich verstehe, ist, dass Putin lügt“, sagt er über die Entnazifizierung und stellt fest, dass dieser Punkt in der Rede zur Invasion der Ukraine „keinen Sinn hat“. Putin besteht darauf, dass die Lösung des Konflikts mit der Ukraine nur möglich wäre, wenn man Russlands „legitime Sicherheitsinteressen“ berücksichtigt, einschließlich der „Souveränität der Krim“, die 2014 illegal annektiert wurde, sowie die „Entmilitarisierung und Entnazifizierung“ des ukrainischen Staates sowie seiner neutraler Status. Am Ende des Gebets sitzt der Oberrabbiner von Odessa und der Südukraine, Abraham Wolf, in seinem Büro, wo er mehrere Anrufe erhält, unter anderem von seiner Frau, die geflohen ist und sich in Deutschland aufhält. Ursprünglich aus Israel stammend, kam er im Alter von 22 Jahren nach Odessa, aber die 30 Jahre, in denen er in der Stadt für die jüdische Gemeinde gearbeitet hat, „sind verschwunden“, sagt er Efe. „Was ich in 30 Jahren erreicht habe, ist verschwunden. Und das alles in einer Sekunde. Aber es ist das, was Gott will, ich mache meinen Job und das ist das Ergebnis „, sagt er. In Bezug auf die „Entnazifizierung“ sagt der Rabbi, er wolle nicht über Politik sprechen, obwohl er verstehen lässt, dass Putin einen Fehler gemacht hat. „Drei plus eins ergibt vier. Aber jetzt (für ihn) ist eins plus eins eine Million „, sagt er und spielt auf die Tatsache an, dass der russische Präsident einen großen Fehler gemacht hat, die Invasion unter der Begründung der „Entnazifizierung“ zu starten. TOLERANZ Der Rabbi weist darauf hin, dass es vor dem Krieg zwei ausschließlich jüdische Kindergärten in der Stadt gab, zwei Waisenhäuser, Grundschulen und sogar eine jüdische Universität. Insgesamt elf Gebäude für die jüdische Gemeinde, darunter vier Synagogen. „Aber jetzt ist alles geschlossen“, sagt er, mit Ausnahme der Chabad-Synagoge. Wolf sagt, dass Odessa trotz der russischen Besatzung, die in die Stadt kommt, bleiben wird, da Odessa zu den unmittelbarsten Zielen der Moskauer Truppen gehört. Es bezieht sich auf zwei Bekannte, die sich derzeit in zwei ukrainischen Städten unter russischer Besatzung befinden und weiterhin arbeiten, ohne weitere Details öffentlich bekannt geben zu wollen. „Wir tun alles für die jüdische Gemeinde. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich möchte keine Erklärung suchen, ich möchte es mir nicht vorstellen oder fantasieren „, sagt er, obwohl er weiß, dass er in Odessa bleiben wird. Ein anderer, der nicht „über Politik sprechen“ will, weil er sagt, er habe „keine Zeit“, ist Oleg, 40 Jahre alt und trägt ein Sweatshirt von Mossad, dem israelischen Geheimdienst. „Ich habe keine Zeit, die Nachrichten zu lesen, aber ich weiß, dass wir denen helfen, die sie brauchen“, sagt er und wird nach der „Entnazifizierung“ des Landes gefragt. Christina, eine ukrainische und amerikanische Jüdin, die ihn bei der Evakuierungsaufgabe begleitet, sagt Efe, dass es in der Ukraine „keinen Grund“ gibt zu sagen, dass das Land „Nazi“ sei. CHEF ijm/ch (Foto) (Video)