Costaricanischer Euro-Marktpreis von EUR bis CRC am 17. März

Nach Beginn der Handelssitzung wurde der Euro bei der Eröffnungsfeier bei 711,92 costaricanischen Colon gehandelt, was bedeutet, dass er im Vergleich zum Vortag um 1,56% stieg, als er bei 700,96 Costa Rican Colon schloss.

In Anbetracht der letzten 7 Tage ist der Euro um 1,29% gestiegen. Sie ging jedoch im Laufe des Jahres weiter um 3,49% zurück. In Bezug auf den Vortag behindert diese Zahl die negative Sequenz, die wir in den letzten zwei Tagen markiert haben. Der Volatilitätswert ist deutlich höher als der im letzten Jahr akkumulierte Wert und positioniert sich als Vermögenswert mit größeren Veränderungen als normal.

Im vergangenen Jahr erreichte der Euro mit 741,46 Costa Rican Colón seinen Höhepunkt und der niedrigste Stand lag bei 686,61 Costa Rican Colon. Der Euro befindet sich näher am Mindestwert als am Höchstwert.

Costa Rican Colon

Der nach Christoph Kolumbus benannte costaricanische Doppelpunkt ist ein gesetzliches Zahlungsmittel für Costa Rica, aufgeteilt in 100 gleiche Teile, sogenannte Cent.

Nach der Unabhängigkeit gaben sie 1821 die Verwendung der spanischen Währung auf und begannen, den Real zu verwenden und den Peso zu wählen. Erst 1986 wurde beschlossen, den Doppelpunkt als gesetzliches Zahlungsmittel zu verwenden.

Derzeit sind die im Umlauf befindlichen Münzen 5, 10, 25, 50, 100 und 500 Punkte. Zuvor gab es 1 und 2 Punkte, aber sie wurden von der Zentralbank von Costa Rica abgezogen und haben keinen Marktwert mehr. Für Banknoten gibt es 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 und 50.000.

In Costa Rica wird eine 100-Punkte-Münze auch als „Kachel“ bezeichnet, wobei 1000 Banknoten als „rot“ und 5000 Doppelpunkte als „Tukane“ bekannt sind. Dies liegt an dem Bild, das zuvor auf dem Geld auf der Rückseite gedruckt wurde.

Nach Angaben der Zentralbank schloss die Wirtschaft 2021 mit einem Wachstum von 7,6% und war damit die höchste Wachstumsrate seit 2008. Es wurde auch über alle Vorhersagen gestellt.

Andererseits geht die Agentur davon aus, dass sich die Produktion in Costa Rica bis 2022 um 5,4% verbessern wird. Das Land wird jedoch mit 23% der Armut und 14% der Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben.

Empfohlen:

Agenturen