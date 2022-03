China hat eine neue Art von Dinosaurier entdeckt, der vor mehr als 190 Millionen Jahren lebte.

Peking, 17. März Laut der offiziellen Xinhua Agency entdeckte eine Gruppe chinesischer Wissenschaftler eine neue Taxa gepanzerter Dinosaurier, die vor etwa 190 Millionen Jahren in der südlichen Region von Yunnan lebten. Die Studie, die von Experten der School of Biological Sciences der Universität Yunnan durchgeführt und diese Woche in der Zeitschrift eLife veröffentlicht wurde, basierte auf einigen Fossilien des Schädels, der Gliedmaßen, der Rüstung und des axialen Skeletts dieses in der Provinz gefundenen Dinosauriers. Wissenschaftler haben eine Taxa-Gruppe identifiziert, die Yuxisaurus kopchicki genannt wird und dank eines einzigartigen Merkmals im Schädel von Tieren und im hinteren Teil des Schädels zur Unterordnung der Thyreophore gehört. Das Fossil wurde in der Gemeinde Yuxi City gefunden, die sich im Herzen der Provinz befindet, und gibt dem neuen Dinosaurier einen Namen. Thyreophoren lebten während der Zeit des Oberjura vor etwa 150 Millionen Jahren auf der Erde, aber die Fossilien von Yuxisaurus kopchicki gehen auf 190 Millionen Jahre zurück (Unterer Jura), und das neue Taxon wurde zu den ältesten Tyreophoren, die bisher in Asien entdeckt wurden. Bi Shundong, Co-Autor der Studie. Die meisten Tyreophor-Dinosaurier waren pflanzenfressend und hatten Hautpanzer auf dem Rücken und am Rücken ihres Körpers.BEST JA/AMD