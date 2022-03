Castillo sieht eine institutionelle Krise bei der Verfassungsentscheidung über Fujimori

Lima, 17 Der Präsident von Peru, Pedro Castillo, war an diesem Donnerstag der Ansicht, dass die Entscheidung des Verfassungsgerichts (TC), ein Habeas-Korpus zugunsten des verurteilten ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori (1990-2000) zu genehmigen, das es ihm ermöglicht, das Gefängnis zu verlassen, die „institutionelle Krise“ zeigt dass das Land seiner Meinung nach erlebt. „Die institutionelle Krise, auf die ich in meiner Botschaft an den Kongress (letzten Dienstag) Bezug genommen habe, spiegelt sich in der jüngsten Entscheidung des Verfassungsgerichts wider“, schrieb Castillo auf seinem Twitter-Account. Der Verfassungsrat erklärte die Berufung des Anwalts Gregorio Parco Alarcón gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, mit der 2018 die Begnadigung aufgehoben wurde, die Fujimori am 24. Dezember 2017 vom damaligen Präsidenten Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) gewährt hatte. „Die Organe der internationalen Justiz, an die Peru gebunden ist, und die Rechtsstaatlichkeit müssen die wirksame Ausübung der Gerechtigkeit für das Volk vorbeugen“, schrieb Castillo in derselben Nachricht, die im sozialen Netzwerk veröffentlicht wurde. Der Herrscher stellte am vergangenen Dienstag während der Rede, die während der Debatte über den Antrag auf freie Stelle (Entlassung) vor dem Kongress gehalten wurde, die Legitimität des Verfassungsgerichts und anderer Institutionen in Frage. „Die wichtigsten Institutionen in unserem Land haben Legitimitätsprobleme, Behörden mit abgelaufenen Mandaten und in anderen Fällen haben sie nicht einmal das Quorum, um zu funktionieren, oder sie sind unvollständig“, sagte Castillo am vergangenen Dienstag. Am Donnerstag erklärte das Oberste Gericht die Berufung des Anwalts Gregorio Parco Alarcón gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, mit der 2018 die Begnadigung aufgehoben wurde, die Fujimori am 24. Dezember 2017 vom damaligen Präsidenten Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) gewährt hatte. Der TC-Magistrat Eloy Espinosa bestätigte im Dialog mit Canal N, dass das Gericht bei der Abstimmung unentschieden war, da drei Mitglieder gegen die Gewährung von Habeas Corpus an den ehemaligen Präsidenten stimmten, während drei weitere sich dafür aussprachen. Zu denjenigen, die sich für die Maßnahme aussprachen, gehörte der Präsident des TC, Augusto Ferrero, der befugt war, eine „Qualitätsabstimmung oder Doppelstimme“ abzugeben, um die Gleichstellung zu brechen. Espinosa sagte, dass die Position des Präsidenten des TC darin besteht, dass Fujimori „eine Person ist, die bereits gesundheitliche Probleme hat“ und es „eine humanitäre Situation zu erledigen“ gebe, für die auch die Begnadigung von 2017 vorgeschlagen wurde. CHEF pbc/gdl/lll