Autos mit Lautsprechern beleben Straßenfeste in Venezuela

CARACAS (AP) — Dutzende von Menschen tanzen zusammen in einem Viertel am Stadtrand von Caracas. Es ist fast Mitternacht und als „Do It To It“ zu spielen beginnt, das von TikTok populär gemacht wurde, blockieren so viele junge Leute, Erwachsene und Kinder die Straße und ignorieren den schlechten Geruch, der von einem verlassenen Müllwagen in der Nähe kommt.

Die ohrenbetäubende Musik kommt von Lautsprechern, die in den Kofferräumen von Autos und Lieferwagen installiert sind und um das leistungsstärkste Soundsystem konkurrieren.

Diese Straßenfeste, bei denen elektronische Musik, Vallenato, Bachata und andere Rhythmen gespielt werden, ermöglichen es Jung und Alt, in Gegenden zu tanzen, in denen es keine Discos mehr gibt oder deren Preis unerschwinglich ist.

„Man muss es fühlen, man muss es leben... Mit dem „Auto-Audio“ schließen Sie die Augen und steigen auf „, sagte Luis Daniel „El León“ Castro, Besitzer eines der Autos. „Es ist etwas Unbeschreibliches.“

Der Kofferraum von Castros viertürigem Hyundai Getz verfügt über vier Lautsprecher, Verstärker, Bässe und einen Freiraum, um zu beeindrucken: Sie können Ihr Hemd dorthin werfen und der Stoff springt im Takt der Musik. Der Kofferraumdeckel ist so schwer, dass fünf Personen nach oben drücken mussten, um ihn zu öffnen.

Autos beginnen bei Einbruch der Dunkelheit in Petare, einem der größten Slums Lateinamerikas, anzukommen. Für eine Weile kommen Autos, Motorräder und einige Busse vorbei und lassen die Leute rennen. Aber wenn Mitternacht näher rückt und mehr Menschen ankommen, stoppt der Verkehr.

Dieses Phänomen, so teuer es auch sein mag, gewinnt in Venezuela wieder an Stärke, da seine Wirtschaft darunter leidet. Millionen von Menschen gerieten im Kontext einer tiefen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Krise in Armut, aber der Dollar zirkuliert freier als vor der Coronavirus-Pandemie. Und es braucht einige Dollar, um Autos in Spieluhren zu verwandeln.

Im Vorfeld des Karnevals messen, schleifen, schneiden und bemalen Mitarbeiter von Carlos Arochas Geschäft maßgeschneiderte Stücke für die Lieferwagen, die die Strände mit Musik füllen. Das Ausrüsten eines Autos kann einen Monat dauern und kostet problemlos 10.000 US-Dollar, mehr als das gleiche Fahrzeug.

„In Venezuela gab es schon immer das Hobby, Geld für Fahrzeuge auszugeben. Ich weiß nicht warum. Es ist etwas, das uns seit Jahren implantiert wurde „, sagte Arocha. „Die Leute sehen, wie man den Ton darauf überträgt. Es gibt Leute, die nicht einmal ein Zuhause haben.“

Arocha, der seit 13 Jahren in diesem Geschäft tätig ist, sagte, dass einige Geschäfte der Branche während der Krise geschlossen wurden.

In derselben Nacht, in der Castro und seine Freunde in Petare feierten, feierte eine Gruppe von College-Studenten ihren Abschluss in einem benachbarten Viertel mit mehreren Autos, die unter einem Fußgängerüberweg geparkt waren. Etwa 50 Leute tanzten in der Branche.

Einige junge Leute näherten sich den Sprechern, lächelten und zeigten mit offenen Augen auf einige Sprecher.

Die Menschen in dieser Nachbarschaft kennen sich mit Nöte aus, haben mehrere Jobs und sind auf das Geld angewiesen, das ihnen Angehörige aus dem Ausland schicken. Er kann aber auch tanzen, um seine Probleme zu vergessen, zumindest für ein paar Stunden.

„Ich sehe es als eine Party, etwas sehr Gutes, das wir alle trotz der Situation mögen“, sagte Luis Mediavilla, ein 18-jähriger Student. „Hier genießt, lebt und genießt man wie man sagt. Alles was sie tun ist sehr gut... Es ist lustig, verrückt, Wettbewerb. Es ist eine sehr gute Sache.“

Er wies darauf hin, dass die Kämpfe zwischen Autos den Menschen Spaß machen, ohne in die Stadt, in einen Nachtclub gehen oder 30 Dollar für eine Flasche Rum ausgeben zu müssen, die in der Nachbarschaft 10 Dollar kostet.

In der Vergangenheit waren Autobesitzer und Behörden in ein Katz-und-Maus-Spiel verwickelt, aber niemand mischte sich in den Kampf, den Mediavilla genoss.

Lärm stört manchmal die Nachbarn, aber Händler verkaufen mehr Getränke, Lebensmittel und Zigaretten.

Erly Ruiz, Professor für Soziologie an der Central University of Venezuela, sagte, Autos und Straßentänze geben den Teilnehmern ein Gefühl der Zugehörigkeit.

Schilder an den Türen von Nachtclubs können einige ausschließen, aber Straßenfeste stehen allen offen.

„Ich mache die Musik an und plötzlich kann ich mein Hemd und meine Jacke ausziehen“, sagte Ruiz. „Auf der Straße verschwinden all diese Regeln völlig, sodass ich normalerweise keinen Spaß haben kann, wie ich will.“