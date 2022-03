30 Jahre nach dem Angriff auf die israelische Botschaft: ein neuer Jahrestag der Strafe

Das gesamte Gebäude stürzte wie eine vom Meer beschädigte Sandburg ein. Vor 30 Jahren war es am Dienstag, den 17. Dezember 1992, 14.50 Uhr. Die israelischen Botschaften und Konsulate in Arroyo 910 und 916 existierten nicht mehr.

Auf den verheerenden Ausbruch folgte ein tiefes Schweigen nach einer Katastrophe aufgrund der Schreie der Verwundeten, der Bitte um Hilfe und der Flucht derer, die helfen wollten. Diese Explosion, von der noch nicht genau bekannt war, was passiert ist, betraf auch die Schule von Josefa Capdevila de Gutiérrez, einen Garten, der in die Pfarrei Mater Admirabilis und die Schule integriert ist, in die 92-hundert Kinder zwischen 3 und 5 Jahren gehen wollten. Erwachsene, und mindestens eine ältere Familie, in der Menschen in der Residenz von San Francisco starben.

Sieben Jahre später, seit der Angriff von 1999 andere Länder betraf, stellte der Oberste Gerichtshof, der für die Untersuchung verantwortlich war, „die Bedeutung der Fakten“ fest und erklärte dies wie folgt: „(...) Am 17. März 1992, um 14:47 Uhr, fuhr ein Ford F 100-Kombi, Domäne C 1.275.871, durch die Arroyo Street in dieser Bundeshauptstadt und kletterte mit zwei rechten Rädern vor 916 der oben genannten Arterie auf den Bürgersteig. Der Hauptsitz des Staatskonsulats in Israel verursachte sofort eine erhebliche Explosion. Der Vorfall ereignete sich wenige Minuten, nachdem die innere Sicherheit des diplomatischen Hauptquartiers eine der allgemeinen Runden abgeschlossen hatte und als Polizeipersonal, das für das externe Sorgerecht des diplomatischen Hauptquartiers verantwortlich war, als zusätzlicher Dienst abwesend war. Der Ursprung der Explosion war ein explosiver Krieg, der aus einer Mischung von Pentaerythrit-Tetranitrat-PETN, Pentrit und Trinitrotoluol-TNT sowie Trotyl mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 50-50% bestand und sich hinten rechts am Fahrzeug befand.“

Das Gericht bewies auch, dass dieser Angriff das Werk des islamischen Dschihad war, des bewaffneten Flügels der Hisbollah, einer pro-iranischen politischen Partei, die im Libanon aktiv ist. Der Täter wurde nicht gefunden oder versucht. Im Jahr 2010 gab der israelische Botschafter Daniel Gazit bekannt, dass der Geheimdienst seines Landes Mossad eine Untersuchung des Angriffs durchgeführt habe, dessen Ergebnisse nicht bekannt waren, und Israel die Täter eliminiert hatte.

Wenige Sekunden nach dem Angriff war jedoch alles nichts.Die Geschichten der Opfer, Überlebenden und Zeugen sind trotz der vergangenen Jahre noch am Leben. Botschafter Itzhak Shefie rettete ihm durch ein Wunder das Leben. Wenige Minuten vor dem Ausbruch verließ er die Botschaft. Zu dieser Zeit war Konsul Dani Carmon an diesem Nachmittag einundvierzig Jahre alt.Er lebte mit seiner Frau Eliora, die in der Botschaft arbeitete, und fünf Kindern in Buenos Aires.Vor einigen Jahren erinnerte er sich an diesen Morgen des Angriffs: „Es war ein normaler Tag, der Herbst sollte beginnen, es war ein sehr süßer Tag, und es war einer dieser Tage, die normalerweise nur Buenos Aires anbietet. Wir hatten einen Plan, der ein Abendessen für 25 Personen zu Hause mit wichtigen Besuchern aus Israel beinhaltete.“

Die Botschaft wurde gerade renoviert, und Carmon überprüfte zusammen mit dem Architekten Gabriel Picson das Konto und die Qualität der Beschichtung. „Ich kann mich nicht einmal erinnern, dass es einen plötzlichen Boom gab. Was ich hörte, war eine donnernde Stille, als die Trümmer fielen, und es war kein Geräusch zu hören. Dann, nach ein paar Minuten, hörte ich Leute rennen. Fanny, der Hauptbuchhalter der Botschaft, brachte mich nach draußen, und wenn es dieses Treffen nicht gegeben hätte, wären wir woanders in der Botschaft gewesen. Niemand hat die Explosion überlebt. Eine weitere Erinnerung lag in einem Van und brachte mich ins Krankenhaus.“

Carmon wachte einige Tage später in einem Krankenhausbett auf. Er besuchte ihn vor zwei Kollegen und erzählte ihm, dass seine Frau bei dem Angriff gestorben sei. Sie fragten auch, ob sie direkt mit ihren Kindern sprechen würden, und Carmon sagte ja. „Meine Kinder sind erwachsen geworden, haben eine Familie gegründet und denken über alles nach, was diejenigen verloren haben, die nicht mehr bei uns sind“, war der Diplomat der Botschafter Indiens in Israel und wird alle fünf Jahre mit seiner Familie nach Argentinien zurückkehren, um an den heutigen Feierlichkeiten teilzunehmen. „Weil wir hier etwas zurückgelassen haben und es wieder gesucht haben.“

Zum Zeitpunkt des Ausbruchs trank Lea Kovensky am Schalter der Botschaft Kaffee mit der Telefonistin Mirtha, einer Spezialistin für den Umgang mit hohen Armatosten, die angeschlossen und gezogen wurde, um die Kommunikation zu leiten. Die Armatoste würde ihr das Leben retten. „Die Explosion war ein scharfer Schlag, und wir waren alle in eine weiße Pulverwolke gehüllt. Die Wellen warfen mich zurück. Ich fing an zu schreien.“ Leah war zu dieser Zeit 36 Jahre alt und Sekretärin des militärischen Stellvertreters der Botschaft. Ein Kristall, der wie ein scharfes Messer flog, verletzte sein Gesicht und klebte an seinem Kopf.Er konnte zwischen einem trägen Körper und einem Schmerzensschrei in die Ecke von Arroyo und Suipacha hinausgehen. Mit einem blutigen Gesicht gewann er die Straße und wusste nicht, was er vor einem Boden voller Glasscherben tun sollte.Plötzlich spürte sie, wie ein Paar Arme sie hochhob und sie in Richtung Suipacha hielt, und ihr Gesicht erzeugte ein Blutdelta.

Er wurde in den Armen von Bruce Willison, Jr. vom United States Marine Corps, 24, festgehalten, der sich auf einer diplomatischen Sorgerechtsmission in einem lateinamerikanischen Land befand: Ich erhielt Argentinien im März, und am Dienstag, dem 17., trank ich Kaffee in einer Bar in der Nähe der Botschaft. Als er die Explosion hörte, stellte er fest, dass Lea, die reflexartig handelte, nach Arroyo eilte und im Alter von 800 Jahren nach Suipacha flog, wo die Verwundeten eintrafen. Viele von ihnen waren Krankentragen mit improvisierten Krankentragen, deren Türen durch die Explosion zerrissen wurden, und mit unterstützenden Türstehern in Gebäuden in der Nähe der Botschaft. Später versuchte der junge Soldat, mehr Menschen zu retten, ein Tourniquet zu üben und offene Wunden zu schließen, bis sie von Polizei und Zivilschutz vertrieben wurden.

Die Szenen der Ozeane und Sekretäre sind historisch, weil Bruce und Leah im Wettlauf um die Erlösung auf herausragende Fotojournalisten trafen. Oscar Mosteyrin, der 2014 starb, war zu diesem Zeitpunkt 53 Jahre alt. Er war ein bemerkenswerter Fotograf und wahrscheinlich der Experte, der am besten wusste, wie man ein Autorennen, F1 oder Turismo Carretera „liest“. Wenn es ein großartiges Foto gab, war es ein Oscar. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs war Mosteirín weit entfernt von Rennstrecken und Gruben. Er fotografierte Colonel Juan Jamie Cecio auf dem Platz San Martín und Colonel Juan Jamie Cesio in der Zeitschrift „Gente“. Cesio, der während der letzten Diktatur verfolgt und inhaftiert wurde, war die politische Einheit von Generalleutnant Jorge Raúl Carcano, der wiederhergestellt wurde, bis Juan Perón im Dezember zum Zeitpunkt der Explosion den Wind drehte. Zum Zeitpunkt der Explosion war Mosteirín die wichtigste politische Einheit des Generalleutnants von Generalleutnant Jorge Raúl Carcano. Nachdem er die Überraschungsgeste des Geistes ergriffen hatte, aktivierte der dicke Perlglanzrauch, der weniger als 200 Meter fiel, auf die Linse zeigte, die Kamera erneut und ging direkt zur Botschaft, die ich rannte. Er traf Bruce und Leah. Seine Fotografien sind auch Geschichte.

Die Untersuchung des Angriffs blieb in den Händen des Obersten Gerichtshofs. Zu dieser Zeit kam der Amtsinhaber Ricardo Levene (Ricardo Levene) um 16:30 Uhr mit ihrer Rechtssekretärin Sylvina Katucci in der Arroyo Street an. Zu dieser Zeit wurde die Version wie in Argentinien üblich erweitert. Sie sprachen über den Bankrott in der Botschaft, wo sie Sprengstoff aufbewahrten und den Schießstand schützten. Eine ähnliche Behauptung, die Behauptung des Bruchs, werden wiederholte Angriffe sein, die die AMIA zwei Jahre später zerstörten.

Ein anderes Gerücht besagte, dass es keine Autobomben gab und dass Sprengstoff mit Ersatzteilen, die in Taschen und Materialien versteckt waren, die jeden Tag das Gericht betreten und verließen, in die Botschaft gelangt.Es war mehr als ein Gerücht, es war eine erste Zeitung der Bundespolizei. Der Fall wurde aus 15 nahegelegenen Wahlkreisen übernommen. Die Gewissheit der Autobombe war am Dienstag erst um Mitternacht zu sehen. Zwischen dem Bürgersteig und der Linie des Botschaftsgebäudes wurde ein Krater gefunden, der bis dahin mit Schutt bedeckt und mit Wasser gefüllt war.

Levene ernannte eine Person, die „geboren und aufgewachsen“ wurde, als Ermittler in der Justiz, und Alfredo Bisordi, der Strafsekretär des Gerichts, beschwerte sich, dass die Polizei zuerst den Innenminister José Luis Manzano benachrichtigt hatte, der sich mit dem Sicherheitsrat traf und um genaue Einzelheiten bat über die Ein- und Ausreise des Landes, wie eine AMIA-Untersuchung zwei Jahre nach dem Grenzübertritt belegt.

Als Manzano einige Stunden später in der Arroyo Street ankam, erzählte er mir, dass es Ford Fairlane war, bei dem eine Autobombe auf die falsche Weise von Suipacha in Arroyo einfuhr. Es war eine Version von SIDE, die von der Straße genommen wurde. Der Minister hatte Probleme. Er trat sein Amt am 12. August 1991 an, und 12 Tage später entführte eine Bande, bestehend aus Mitgliedern der Bundespolizei und Beamten, Mauricio Macri, der zu dieser Zeit der alleinige Direktor der Unternehmensgruppe seines Vaters war. Manzano folgte den praktischen Ratschlägen von Enrique Nosiglia, die entscheidend zur Rettung von Macris Leben beitragen.Und sieben Monate nach der Episode kam es zu einem Angriff auf die israelische Botschaft. Manzano befand sich jedoch auf dem Parkplatz der Botschaft. Es kann argumentiert werden, dass die Fragmente des Fahrzeugs, das wurde, zeigten, dass es vor dem Angriff ein Maschinengewehrfeuer gab Nein, es war lächerlich.

Präsident Carlos Menem war nicht zu weit entfernt und sprach über den Autor des Angriffs: „Sie waren ein fundamentalistischer Sektor, der von den Überresten des Nationalsozialismus und des Landes besiegt wurde.“ Sie fragten ihn, ob er von einem gemalten Gesicht spreche, und er sagte ja. Es war ein weiterer Unsinn.

Und in dem Tanz, der den Eckpfeiler der zukünftigen Forschung bildete, gab es noch einen weiteren Unsinn. Experten waren sich nicht einig: Die Polizei und die Gendarmerie unterschieden sich in den Sprengstoffen, die für die Explosion verwendet wurden. Es war ein Pentrit für das Commonwealth und Hexogen für die Gendarmerie. Diese Diskrepanz zwischen Wissenschaft und Praxis mit einer Tendenz zur Genauigkeit zeigt sich später in Angriffen auf AMIA und dem immer noch mysteriösen Tod des Staatsanwalts Alberto Nisman.

Auf dieser Grundlage wurden Studien erstellt, die unter Apathie, Vernachlässigung, Apathie und Anomalien litten. Mindestens 10 Jahre lang wurde angenommen, dass die Zahl der Todesopfer neunundzwanzig betrug, bis sie auf zweiundzwanzig festgelegt wurde. Teilweise, weil mehrere Leichen oder menschliche Überreste nicht in einer Tasche zur Verwahrstelle der Justizbehörde geschickt wurden. 1999, sieben Jahre nach dem Angriff, erkannte das Gericht an: „Andererseits wurden am Ort des Vorfalls verschiedene menschliche Überreste gefunden, und verschiedene forensische Untersuchungen, Ärzte und andere Analysen wurden durchgeführt, um sie zu identifizieren, von denen einige derzeit volle Entwicklung und zielen auch darauf ab, die Identität von Selbstmordfahrern zu bestätigen.“ Eine Identifizierung fand nicht statt.

Die Entscheidung, die Leichen israelischer Diplomaten, Soldaten und Angestellter, die bei dem Angriff ums Leben kamen, nach Israel zu schicken, trug in einigen Fällen zur Verwirrung ohne Autopsie bei. 1999 korrigierte das Gericht die Verwirrung teilweise und erkannte: „(...) Die folgende Erklärung könnte für die fünf Todesfälle ohne Nekrosezahl im vorhergehenden Absatz abgegeben werden: Die Leiche des lebenden Albarracín de Lescano, der in einem Haus in San Francisco starb, wurde direkt an die verstorbene Familie auf der Justizpolizeistation vor Ort geliefert. Die von Ben Rafael und Eli Carmon anerkannten Todesfälle, die von David Araj und Batia Eldad (José E Ginsburg) anerkannt wurden, gingen in die Leichenhalle der Justiz ein, aber aus religiösen und humanitären Gründen wurde keine Zerlegung der Leiche durchgeführt, und die Rückführung in den Staat Israel wurde anschließend genehmigt. Die leblosen Leichen von Ellowson, die von ihrem Ehemann und dem Leiter des AMIA-Geschäfts anerkannt wurden, wurden von ihren jeweiligen Verwandten in der Leichenhalle des Krankenhauses entfernt, in dem sie ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Amtszeit in das Land wurde ebenfalls zurückgeführt.“

Die Verantwortung, die das Gericht dem islamischen Dschihad zuschrieb, wurde auch vom islamischen Dschihad aufrechterhalten, der den Angriff schließlich beanspruchte. Das Gericht ordnete daraufhin die internationale Besetzung von Imad Mughniyah an, dem Chef des Dschihad zum Zeitpunkt des Angriffs, und war für die zentrale und äußere Sicherheit der Hisbollah verantwortlich. Es wurde jedoch festgestellt, dass Mughniyah bei dem Angriff in Syrien starb und dass der Befehl aufgehoben werden sollte. Im Laufe der Jahre gab es mehr Verdächtige, mehr Anklagen, mehr Haftbefehle als je zuvor und letztere mehr denn je von Interpol.

Im Jahr 2015 erklärte Ricardo Lorenzetti, damals Vorsitzender des Gerichts, dass die 1999 vom Gericht erlassene Entscheidung „res judicata“ sei. War es nicht. Dieser Satz sollte die Verantwortung definieren und wurde von einer iranischen Frau freigesprochen, die fälschlicherweise mit dem Angriff in Verbindung gebracht wurde. Das von Richter Enrique Petraki, Elena Highton Denolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Makeda, Raúl Zaparoni, Carmen Argibey und Lorenzetti selbst (zusammen mit Richter Maqueda, der immer noch der einzige ist, der das Gericht bildet) unterzeichnete Urteil sah nicht eine Sache vor, sondern eine Untersuchung.Es ist notwendig gehen Sie gemäß den gefundenen Elementen vor. Der Angriff war das Werk eines islamischen Dschihad, des bewaffneten Arms der Hisbollah, und er wurde von Ford F-100 durchgeführt, der von einem Polizeifotografen von einer Person gekauft wurde, die das Dokument im Namen eines brasilianischen Bürgers ausstellte. Elias Gribeiro da Luz. Das Gericht legte sogar einige interessante Fakten über den Kauf und Verkauf des Lieferwagens vor. Laut Aussage des Verkäufers, als er den Käufer bat, die Dokumente zu kopieren, „(...) Da Luz, der bereits im Auto saß, versprach scherzhaft, dass er es am nächsten Tag ausliefern würde, und danach stieg er schnell in das Fahrzeug, um nicht zurückzukehren, und nahm gleichzeitig die Karte. Kommerzielles Geschäft“.

Das Dokument war übrigens falsch und die Untersuchung wusste und wusste nicht, wer Da Luz war. Er wusste nicht und wusste nicht, wo der Van geparkt war, da er bis zum 17. März, dem 24. Februar 1992, dem Tag des Angriffs, von Riddles und Brasilianern gekauft wurde. Die Ermittlungen des Gerichts wussten nicht und wussten nicht, wer und auf welche Weise im Land mit Terroristen der Hisbollah in der Logistik und nachfolgenden Berichten über Angriffe auf die Botschaft zusammenarbeitete.

Die Botschaft Israels arbeitet heute im 10. Stock des Turms von La Buenos Aires in der Avenida de Mayo. Dieser Ort, der bis 1992 stand, ist heute ein Erinnerungsplatz. Ein Teil der ursprünglichen Mauer ist erhalten, die Namen der Opfer sind auf der Tafel eingraviert, und zwei Baumreihen wachsen für ein zerbrochenes Leben. Wie jeden 17. März findet heute eine Veranstaltung voller Emotionen statt.

30, es ist auch ein Jahrestag der peinlichen Frustration.

