1-1. Lyon macht das Hinspiel rentabel und überlebt die Quartale

Sports Writing, 17 Mar Lyon nutzte den Triumph, der vor einer Woche im Do Dragao-Stadion (0-1) erzielt wurde, um das Viertelfinale der Europa League zu erreichen, obwohl Porto die Auslosung in Frankreich nicht bestehen konnte (1-1). Der französische Vertreter, der in den letzten fünf Jahren das erste Viertelfinale dieses Wettbewerbs erreichte, behielt den Typ vor allem in der zweiten Halbzeit bei, als das portugiesische Team seinen Druck betonte und Peter Boszs Team in die Enge drängte, das sich mit Ordnung verteidigte und das in der Endphase konnte Satz mit einigen der klaren Chancen, die sie gespielt haben. Die Notwendigkeit drängte Porto, Meister dieses Wettbewerbs im Jahr 2011. Er hatte eine ehrgeizige Inszenierung, stand aber unter der Kontrolle seines Rivalen. Lyon verändert sich in Europa. Der zehnte Platz in der Ligue 1, aus den Spitzenpositionen, wächst im kontinentalen Turnier, bei dem er Porto in den sieben vorherigen Spielen des Events ungeschlagen ausrichtete. Das Team von Peter Bosz nutzte in den ersten Minuten den übermäßigen Schwung und den Ansturm seines Rivalen, der das Unentschieden von Anfang an ausgleichen wollte. Bei einem der Angriffe erwischte er seinen Rivalen gegen die Füße und ging auf die Anzeigetafel. Mit einem tiefen Pass von Leo Dubois nach Moussa Dembele überwand er die Verteidigungslinie und fiel nicht ins Abseits, um seine Geschwindigkeit auszunutzen und Diogo Costa auf seinem Weg nach draußen zu besiegen. Die Viertelstunde war nicht erreicht worden. Der Anführer der portugiesischen Liga brauchte zwei Tore, um das Unentschieden auszugleichen. Das Team von Sergio Conceicao war bei seinen letzten Besuchen in Frankreich siegreich und wollte die Serie anheizen, die Lille vor sieben Jahren, Monaco vor vier Jahren und Marseille im letzten Jahr auf der Straße ließ. Die portugiesische Mannschaft hatte kurz vor dem Spiel einen schnellen Angriff von Eduardo Aquino Pepé, der den Ball an Fabio Vieira schickte, der ihn von links zurückgab. Der brasilianische Angreifer erfand eine großartige Salve, die Torhüter Anthony Lopes schlug. Der Schock hielt das Gleichgewicht bis zur Halbzeit. Danach betonte der Eintritt des verletzten Bruno Costa und des Kolumbianers Mateus Uribe in die Spielzeit von Joao Mario die Dominanz von Porto. Es gab Sergio Conceicaos Team Frische, das ihren Rivalen auf der Suche nach dem Tor drückte, das zumindest die portugiesische Mannschaft wiederbelebte und zumindest zusätzliche Zeit erzwang. Er versuchte es dann mit der Abfahrt von Evanilson, Mehdi Taremi und Vitinha auf das Spielfeld, eine dreifache Änderung eine Viertelstunde vor dem Ende. Er hat Lyon in die Enge getrieben, der begann, Räume für den Gegenangriff zu finden. Das Ergebnis bewegte sich nicht, obwohl die Einheimischen das endgültige Leiden bei einigen der klaren Gelegenheiten vermeiden konnten, die sie hatten. Er hat immer noch sein Ziel erreicht. Er erreichte das Viertelfinale und schickte nach Porto nach Hause. — Technisches Arbeitsblatt: 1 - Lyon: Anthony Lopes; Leo Dubois, Thiago Mendes, Castello Lukeba, Emerson; Karl Toko Ekambi, Tanguy Ndombele, Maxence Caqueret, Romain Faivre (Houssem Aouar, m.66); Lucas Paqueta und Moussa Dembele (Tino Kadwere, m.66). Trainer Peter Bosz. 1 - Porto: Diogo Costa; Zaidu, Pepe, Chancel Mbemba, Bruno Costa (Joao Mario, m.57); Stephen Eustatius (Mateus Uribe, m.57), Marko Grujic (Vitinha, m.79); Galeno (Evanilson, M. 75), Fabio Vieira, Eduardo Aquino 'Pepe'; und Toni Martinez (Metinez Hdi Taremi, M. 75). Trainer: Sergio Conceicao. Tore: 1-0, m.13: Moussa Dembélé; 1-1, m.27: Pepe Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (RUM). Er zeigte Stephen Eustatius und Evanilson aus Porto und Leo Dubois und Maxence Caqueret aus Lyon eine gelbe Karte. Vorfälle: Rückspiel des Achtelfinales der Europa League, das im Olympiapark in Lyon ausgetragen wurde. CHEF apa/jl