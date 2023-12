Guía de Arte y Cultura: semana del 22 al 29 de diciembre

ARTE

Desde los márgenes. Gumier Maier en los 80

El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura el viernes 15 de diciembre, a las 19, la muestra temporaria “Desde los márgenes. Gumier Maier en los 80″, que reúne cerca de 90 pinturas, dibujos, ilustraciones, fotografías, publicaciones y documentos de los primeros años de la trayectoria de Jorge Gumier Maier (1953-2021), con curaduría de la investigadora Natalia Pineau.

Presentadas a lo largo de diferentes núcleos temáticos, las obras exhibidas incluyen pinturas, collages y dibujos que el artista realizó entre 1978 y 1982, bajo la influencia de movimientos de vanguardia como el surrealismo y de artistas como Jean Dubuffet, Libero Badii y René Magritte. También puede verse una serie de trabajos protagonizados por sujetos masculinos, creados a fines de la década de 1980, que recupera aspectos de la pintura metafísica de Giorgio de Chirico o Lino Enea Spilimbergo: horizontes lejanos, perspectivas exacerbadas y rebatidas.

La exposición se complementa con fotografías, afiches y publicaciones que documentan la destacada participación de Gumier Maier en la escena del underground porteño, así como algunas de sus críticas de arte y otros escritos en revistas emblemáticas de la época, entre ellas, “Expreso Imaginario”, “Cerdos & Peces”, “El Porteño” o “Sodoma”, editada por el GAG (Grupo de Acción Gay).

Hasta el 3 de marzo de 2024 en las salas del primer piso, con entrada libre y gratuita.

* Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires

______________________

Sobre el arte de la novela, de Iosi Havilio

El jueves 16 de noviembre a las 18, en el Centro Cultural Borges se inauguró la última muestra del año del Proyecto La Línea Piensa. Se trata de Sobre el arte de la novela, del escritor y artista visual Iosi Havilio. La muestra podrá visitarse de miércoles a domingos de 14 a 20, hasta el 18 de febrero próximo.

La Línea Piensa es un proyecto creado por Luis Felipe Noé y Eduardo Stupía destinado a visibilizar a los artistas del dibujo de nuestro país. La exposición se podrá visitar en la Sala de Exposiciones Temporarias del primer piso. La entrada es gratuita.

* Centro Cultural Borges, en Viamonte 525, C.A.B.A.

————————

Tiempo de Provincias

Tiempo de Provincias es una exposición sobre el período de construcción de la Argentina y es parte, junto a la exhibición Tiempo de Revolución, de la renovación del guión principal del Museo Histórico Nacional. Tiempo de Provincias es una exposición del período que va desde la disolución del gobierno central de las Provincias Unidas y de la Liga de los Pueblos Libres en 1820 hasta la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852, una época en la que el eje de la vida social, política y económica estuvo en las provincias. Fueron tres décadas decisivas, conflictivas y violentas en las que se formó la identidad argentina y se delinearon las bases de un país federal.

En Tiempo de Provincias también se podrán apreciar pertenencias de Bernardino Rivadavia, Facundo Quiroga, Manuel Dorrego, Juan Bautista Alberdi, José Echeverría, Hilario Ascasubi, José Mármol, Juan Agustín Maza, Manuela Rosas y Florencia Varela, armas del almirante Guillermo Brown, Martín Rodríguez, Juan Felipe Ibarra, Federico Rauch, Ángel Pacheco, Ciriaco Cuitiño, Justo José de Urquiza y de Ángel Vicente, el Chacho Peñaloza, así como retratos de las principales figuras políticas de la época.

*Museo Histórico Nacional. Defensa 1600 - CABA

______________________

Trama en América. Artistas tejedoras anónimas del Norte Argentino

Galería Herlitzka & Co. inaugura Trama en América, exhibición que integra obras de arte contemporáneo latinoamericano de los reconocidos artistas Marcela Astorga, Andrés Bedoya, Carla Beretta, Gerardo Goldwasser, Juan José Olavarría, Teresa Pereda y Candelaria Traverso, con piezas textiles de la ex colección García Uriburu realizadas por artistas tejedoras anónimas de mediados del siglo XX en la región centro-norte de Argentina.

Lunes a viernes: 11:30 a 19 hs, hasta el 29 de diciembre de 2023.

*Herlitzka & Co. Libertad 1630 – Buenos Aires

______________

En el dorso pasan cosas, una muestra en formato de feria o una feria en formato de muestra que damos por inaugurada.

Una selección curada con 25% de descuento, que incluye obras de Foto Estudio Luisita, Gabriel Baggio, Florencia Böhtlingk, Diego Figueroa, Lucas Di Pascuale, Elena Loson, Leticia Obeid, Sofía Quirno, Lucía Reissig, Dani Umpi, Catalina Schliebener, Martín Sichetti, Leila Tschopp, Gilda Picabea & Ivana Vollaro.

En la galería, también van a encontrar obras inéditas, publicaciones, lados B y rarezas de nuestrxs artistas que están por fuera de sus catálogos.

De lunes a viernes de 14 a 19 h. (La semana del 25 al 29 de diciembre solo atenderemos con cita previa) www.hachegaleria.com / info@hachegaleria.com

*Hache. Loyola 32, Villa Crespo, Buenos Aires.

__________________

A 18 minutos del sol

La exposición A 18 minutos del sol aborda la observación astronómica y el acceso al espacio exterior como ejes para activar un diálogo entre la imaginación artística y la exploración científica. Se accede al espacio exterior desde tres perspectivas diferentes e interconectadas: la ciencia, las cosmologías indígenas y la espiritualidad. En torno de cada uno de estos centros de interés orbitan más de noventa artistas argentinos de territorios y generaciones distintas que establecieron conexiones profundas con las cosmovisiones del cielo, desde perspectivas y objetivos propios. La exposición propone una investigación abierta a lo largo de todo el territorio argentino, desde el Chaco salteño hasta la Patagonia, y toda la historia del arte de nuestro país, abarcando a artistas tanto históricos como contemporáneos, para entender cómo es el mapa que creamos, desde el sur, con el fin de acercarnos a las estrellas y sus reflejos.

La exhibición subraya los lazos populares, espirituales y científicos que vincularon la producción visual de nuestro territorio con las grandes preguntas sobre el espacio exterior, lo que ha dado lugar a una reescritura de las narrativas coloniales sobre la historia política y social de nuestros cielos. Tomando como eje fundamental la perspectiva indígena local, para la cual el cielo es un reflejo de la Tierra y viceversa, la exposición se sumerge en la potencialidad de sentir los cielos que nos cubren como una forma de entender el planeta en el que vivimos.

La muestra se puede visitar de 11 a 19 (sábados, domingos y feriados hasta las 20) hasta el 31 de diciembre.

*Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Av. San Juan 350.

____________________

Pintores de la Historia

Una exhibición donde podrán verse las obras de algunos de los pintores más importantes de la colección del Museo. Los óleos que la conforman representan acontecimientos centrales de la historia argentina y son parte del imaginario nacional. Se destacan entre ellas El Cabildo Abierto del 22 de mayo de Pedro Subercaseaux, La Capitulación de Salta, 1813 de Augusto Ballerini, La Revista de Rancagua, de Juan Manuel de Blanes y las pinturas de Cándido López sobre la Guerra de la Triple Alianza.

Muchas de esas imágenes son las que vemos cuando se busca información sobre hechos fundamentales de la historia argentina en los libros escolares o en internet. Y que, aunque fueron creadas varios años después de los eventos que describen o recrean, quedaron fuertemente asociadas con ellos en el imaginario colectivo.

Entrada libre y gratuita

*Museo Histórico Nacional. Defensa 1600 – CABA

____________________

Materia, una muestra de Juan Travnik

La presentación de nuevos trabajos de Juan Travnik, referente de la fotografía latinoamericana, está conformada por un grupo de más de cincuenta fotografías color que abordan la temática del paisaje urbano.

El recorrido, especialmente por Buenos Aires, nos trae imágenes de rincones y paisajes en los que su mirada contemplativa rescata diferentes capas de materias. Los primeros trabajos son de 2019 y se extienden hasta 2023. Manchas en las paredes, remiendos, tachaduras, textos que no se leen, vestigios de lo quitado o reemplazado y roturas o desgastes propios del paso del tiempo producen una serie de capas que, como sedimentos, construyen la posibilidad de un abordaje que termina en imágenes de ambigüedad misteriosa y múltiples lecturas.

En Materia, estos elementos, como la presencia de cortinas metálicas cerradas, huellas de carteles en las paredes, agujeros tapiados y geometrías interrumpidas, son tratados por Travnik de tal manera que, según la lectura del curador de la muestra, el francés Alexis Fabry, conllevan una referencia directa al movimiento informalista que se extiende desde fines de los años 40.

Visitas de jueves a domingos de 12 a 19 horas, hasta fines de enero de 2024.

* Fundación Larivière, Caboto 564, La Boca. Entrada: $ 500.-

__________________

Cultura colibrí, Juguetes rabiosos y Danza actual en el Moderno

Cultura colibrí. Arte e identidad en el under de los años 80 y 90 es una evocación a las fantasías de la contracultura en la Argentina de los 80 y 90 a través de la crónica y la poesía del poeta, performer y letrista Fernando Noy como protagonista del período y sobreviviente de una generación arrasada por las violencias de la última dictadura militar y posteriormente por la crisis del VIH-sida.

Juguetes rabiosos. Vanguardia y destrucción en el arte argentino de los años 60 se enfoca en el período de la década del sesenta, una época marcada por la experimentación y el cuestionamiento a los límites del arte, en el que algunos artistas realizaron una serie de gestos de destrucción de sus propias obras.

La exposición Danza actual. Experimentación en la danza argentina de los años 60, es un proyecto impulsado por el Museo Moderno que indaga en un episodio poco frecuentado en la historia de las vanguardias de los años 60: la experimentación y la renovación de la danza moderna en Buenos Aires. También, rinde homenaje a las maestras pioneras y a las mujeres que llevaron la danza moderna a las grandes audiencias e inspiraron a las generaciones más jóvenes.

*Museo Moderno. Avenida San Juan 350, San Telmo

____________________

Manifiesto verde

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia la inauguración de la exposición Manifiesto verde. La exhibición forma parte del programa anual 2023 del Museo Moderno, El arte, ese río interminable.

En Manifiesto verde se pone de relieve el arte pionero de impronta ecológica creado a partir de los años ´60 por Nicolás García Uriburu y se propone un diálogo entre él y otros artistas argentinos cuyas obras reactivan el imaginario de la naturaleza.

Participan también Luis Fernando Benedit, Melé Bruniard, Juana Butler, Feliciano Centurión, Nora Correas, Casimiro Domingo, Raquel Forner, Ricardo Garabito, Edgardo Giménez, Juan Grela, Aid Herrera, Lido Iacopetti, Marcelo Pombo y Juan Tessi.

Las obras que integran esta exposición fueron producidas entre la década de 1940 y la actualidad, y son una celebración del arte como herramienta fundamental para descubrir el vigor que caracteriza a la Tierra, al que los artistas acceden a partir de la observación minuciosa de sus entornos y de sus ejercicios pictóricos e imaginarios. En estas obras convergen la realidad y la fantasía: son visiones exuberantes donde humanos, flora, fauna, aire, agua y tierra conviven y participan de procesos de transformación e intercambio.

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Martes: cerrado. Miércoles: entrada gratuita para público general. Hasta el 31 de diciembre.

Entrada general: $500 para visitantes residentes en Argentina. Reserva de entradas en museomoderno.org.

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

______________________________

Dos muestras en el Parque de la Memoria

-EL FUTURO DETRÁS

Privatización, desempleo, aumento exponencial de la pobreza, cacerolazos, un helicóptero sobrevolando la Casa Rosada, cinco presidentes en once días. El futuro detrás. Imaginación política después del estallido del 2001 recupera la creatividad social que se desplegó en aquella época de crisis, en donde se intentó construir, a través de diferentes experiencias compartidas, una vida en común. Participan más de 60 colectivos y artistas, y trabajó un gran equipo curatorial.

-MEMORIAL

Memorial es la muestra con la que Gerardo Goldwasser llega a la Sala PAyS luego de haber participado en la 59° Bienal de Venecia. A través de dos pilares de su obra, la sastrería y la memoria, realiza una exposición de fuerte carácter humanista y pacifista curada por Laura Malosetti Costa y Pablo Uribe.

Las muestras permanecerán abiertas al público de martes a viernes de 11 a 17 hs y sábados, domingos y feriados de 11 a 18 hs. La entrada es libre y gratuita.

*Parque de la Memoria. v. Costanera Rafael Obligado 6745

__________________

Cien caminos en un solo día

La exposición forma parte del programa anual 2023 del Museo Moderno, El arte, ese río interminable.

Para Cien caminos en un solo día, Luciana Lamothe (Mercedes, prov. de Buenos Aires, 1975) creó especialmente un paisaje suburbano monumental, sobre el que artistas argentinos de diferentes contextos, expresan las propuestas que irrumpieron durante la crisis económica de fines de 2001. La gran instalación de Lamothe aloja un conjunto de objetos, instalaciones, esculturas, videos, pinturas y fotografías, varias de ellas pertenecientes a la colección del Museo Moderno, y otras producidas para esta exposición.

La exhibición busca poner de relieve el contrapunto entre el desgarro y la reparación. En este sentido, su curadora, Jimena Ferreiro, explica “Son versiones de la ciudad –entre la destrucción y la reconstrucción– que señalan la rotura y la desarticulación, al tiempo que buscan refugio en el espacio doméstico y los encuentros inesperados en la calle. Desde esta mirada, una explosión puede ser también un estallido de color que transforma, por unos instantes, el paisaje seriado de la ciudad para volver el cielo fucsia y dar a sus cúpulas una composición como la del arcoíris.”

Los artistas participantes son Nicanor Aráoz, Daniel Basso, Facundo Belén, Belleza y Felicidad Fiorito, Diego Bianchi, Eugenia Calvo, Paula Castro, Cynthia Cohen, Tomás Espina, Mariana Ferrari, Dieqo Fiqueroa, Graciela Hasper, Carlos Herrera, Juliana Iriart, Irina Kirchuk, Martín Legón, Mariana López, Valentina Liernur, Tomás Maqlione, Verónica Meloni y Clorindo Testa, quienes investigan las posibilidades de un arte vital, urbano, dramático y lúdico que se alza por entre los escombros.

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Martes: cerrado. Miércoles: entrada gratuita para público general. Hasta el 31 de diciembre

Entrada general: $500 para visitantes residentes en Argentina. Reserva de entradas en museomoderno.org.

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

____________________

Vivir el Subte de Buenos Aires. 110 años en imágenes (1913-2023)

Emova, empresa concesionaria de la red de Subte de Buenos Aires, inaugura junto a Subterráneos de Buenos Aires S. E. (SBASE) una muestra fotográfica inédita que atraviesa los hitos más importantes desde el comienzo del Subte hasta la actualidad, con el objetivo de visibilizar cómo este ha sido un reflejo de la cultura porteña a lo largo de los años, así como también conmemorar y celebrar su historia.

La muestra fue curada por Ana Bonelli y Cecilia Gallardo y cuenta con fotografías del Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y el Museo Nacional Ferroviario, entre otros.

Disponible de lunes a domingo en horario de servicio. De acceso libre y gratuito.

*Hall estación Facultad de Derecho de la Línea H del Subte (CABA)

_______________________

Prilidiano Pueyrredón

Con entrada libre y gratuita, hasta el 25 de febrero se exhibe en el Museo Nacional de Bellas Artes la exposición temporaria “Prilidiano Pueyrredón. Un pintor en los orígenes del arte argentino”, que presenta más de 40 obras del artista, a 200 años de su nacimiento.

La muestra, con curaduría de las investigadoras del Museo Florencia Galesio, Paola Melgarejo y Patricia Corsani, reúne un conjunto de óleos y acuarelas, en su mayoría pertenecientes a la colección del Bellas Artes, que reflejan las distintas etapas de la trayectoria de Pueyrredón: desde sus estadías en el extranjero hasta sus vivencias en Buenos Aires, y el impacto de estas experiencias en su producción.

En las salas de la planta baja del Museo, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

_______________

Al rojo vivo, de Renata Schussheim

El Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, inaugura Al rojo vivo de Renata Schussheim, una exposición que expresa medio siglo de trabajo de una artista insoslayable en la cultura argentina y global.

No es una retrospectiva: es la apertura de “los archivos” que contienen el imaginario de una mujer pionera y multifacética, que, en esta exposición montada en tres salas vinculadas entre sí, abre el cuerpo de su obra para presentarlo desde una mirada contemporánea, invitando a un viaje con ideas convocantes, sentido del humor, sugestión y poesía.

Un cosmos construido por el cruce de artes plásticas, escénicas y visuales, la música y el rock. Algunos hitos de su producción vinculada al rock y al arte colaborativo que realizó junto a Charly García, Luis Alberto Spinetta y Federico Moura, con fotos de Jorge Fisbein, Eduardo Martí, Gianni Mestichelli, Martin Gurfein, José Luis Perotta y Gabriel Rocca, estarán exhibidos en distintos formatos y soportes. Habrá además vídeos, dibujos, animaciones, gigantografías, collages, esculturas, elementos corpóreos y dispositivos escenográficos, vestuarios y figurines de toda su trayectoria.

Se podrá visitar con entrada libre y gratuita de martes a viernes de 13.30 a 22 h, y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 h.

*Centro Cultural Recoleta. Junín 1930

____________________

Faivovich & Goldberg: Otumpa

Desde hace casi 18 años, Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg investigan, desde una perspectiva tanto local como universal, los meteoritos que cayeron en Campo del Cielo (Chaco Austral, Argentina).

Viajan a través del tiempo por las diversas historias que desplegó el fenómeno, sumergidos en una búsqueda constante, cíclica y obsesiva que permita arrojar luz sobre un tesoro galáctico: la historia cultural, científica y social de una región, desde sus pueblos originarios a la conformación del Estado Nación, desde la fascinación humana por el cosmos hasta la devastación actual del planeta.

Entre las múltiples búsquedas y preguntas del dúo, está la mítica historia del Mesón de Fierro, el célebre meteorito en la cosmología mocoví. Desaparecido en 1783 a manos de una comitiva española, este meteorito ha sido buscado desde entonces por todo tipo de exploradores y entusiastas durante más de dos siglos. La exposición de los artistas en el Museo Moderno abordará la desaparición y el encuentro con el meteorito más buscado de Campo del Cielo.

Curaduría: Javier Villa. Producción: Edgar Lacombe y María Venancio

Hasta el 28 de febrero de 2024

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

_______________

Llega al Bellas Artes la primera muestra antológica dedicada a Eduardo Sívori

El Museo Nacional de Bellas Artes inauguró en el Pabellón de exposiciones temporarias “Eduardo Sívori. Artista moderno entre París y Buenos Aires”, la primera muestra antológica que la institución dedica a uno de los pioneros del arte argentino, con curaduría de las especialistas Laura Malosetti Costa y Carolina Vanegas Carrasco.

Integran la muestra cerca de 200 obras, fotografías, documentos y objetos personales provenientes de colecciones públicas y privadas, entre los que se cuentan pinturas, dibujos, acuarelas, gouaches, grabados y afiches creados por Sívori y algunos de sus discípulos.

La muestra podrá visitarse hasta el 4 de febrero de 2024 en el Pabellón de exposiciones temporarias del Museo, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Buenos Aires

_______________

“RED - Familias por adopción” y “Arquitecturas Soberanas” en el Recoleta

El Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, inaugura el jueves 23 de noviembre a las 18 dos muestras: “RED - Familias por adopción”, con fotos de Nora Lezano y producida por Patricia Carrascal y Rocío Irala Hernández en sala 7; y “Arquitecturas Soberanas”, de Raquel Bigio, curada por Daniel Fischer, en sala 8.

“RED - Familias por adopción”: Busca concientizar acerca de la adopción como restitución del derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer dentro de una familia. Es una muestra con 22 fotografías realizadas por la artista Nora Lezano y producida por la gestora cultural Rocío Irala Hernández y la productora audiovisual Patricia Carrascal.

Las fotografías están acompañadas por textos que visibilizan trece historias que reflejan que lo importante es la construcción de vínculos en la diversidad: deconstruir el modelo ideal de familia tomando como eje las historias previas de los chicos y chicas y pensando en cuál es la familia adecuada para ellos y no el hijo o hija que los adultos soñaron.

Entre las fotografías encontramos historias de adopción de grupos de hermanos, adopciones de adolescentes con inclusión de la familia de origen, maternidades trans, adopciones de papás o mamás solas, adopción de una hija con su hijo lo que implica convertirse en papás y abuelos al mismo tiempo, adopción de niños con discapacidad, entre otras.

Las dos muestras se podrán visitar con entrada libre y gratuita de martes a viernes de 13.30 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22. Más información

*CC Recoleta. Junín 1930

______________

18° Concurso Nacional UADE de Artes Visuales

UADE Art inaugurará la muestra de obras seleccionadas en el 18° Concurso Nacional UADE de Artes Visuales. El jurado de esta edición estuvo conformado por Adriana Lauria, Juan Astica, Gachi

Visita: Lun. a Vie., de 10 a 17.00 hs. Ingreso libre y gratuito presentando DNI en puerta.

+info: uadeart@uade.edu.ar

* UADE. Lima 717 (CABA).

__________________

La cámara afgana, de Rodrigo Abd

El Centro Cultural Borges del Ministerio de Cultura de la Nación invita a la inauguración de la exposición La cámara afgana, del reportero gráfico Rodrigo Abd. La exposición tiene curaduría de Irina Dambrauskas.

En esta propuesta, Abd nos acerca fotografías tomadas con la “cámara de cajón” o cámara de madera realizadas durante dos viajes que hizo a Afganistán. Uno en 2006, cuando cubrió el conflicto bélico que atravesó ese país y otro realizado 16 años después, cuando regresó para registrar la vida de ese pueblo, tras la salida de las tropas extranjeras.

Visitas: de miércoles a domingo de 14 a 20 h hasta marzo de 2024, en la fotogalería del Centro Cultural. La entrada es gratuita.

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

_______________

“Una trama llamada Evita”: Bordadoras en el Museo Evita

El Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y la Asociación Museo Evita, junto al Museo de Bellas Artes Evita- Palacio Ferreyra y el Colectivo Bordadoras en el Museo presentan la muestra colectiva “Una trama llamada Evita” que recoge los bordados realizados por 25 mujeres inspiradas en la figura de Evita.

A partir del viernes 1 de diciembre, en la sala temporaria se exhibirán los bordados seleccionados y objetos utilizados para esta labor, con la curaduría de Leonardo Casado. La exposición agrupa las biografías de estas bordadoras en cuatro binomios fundamentales: ideales- convicciones, adversidad- desafíos, amor- gratitud y pueblo- unión. Estas categorías no solo evidencian el trabajo de manos habilidosas plasmado sobre telas, si no que resignifican el legado de Eva Perón.

El colectivo Bordadoras en el Museo está integrado por mujeres cordobesas de diferentes ámbitos (amas de casa, artistas, estudiantes) que se reúnen a bordar todos los sábados en el Museo Evita de Córdoba desde el año 2016.

*Museo Evita. Lafinur 2988, en el barrio de Palermo, CABA. La muestra podrá visitarse durante todo el verano, de martes a domingos, de 11 a 19 hs

____________________

Amorales. Un archivo de la prensa popular

Un archivo de la prensa popular, una aproximación al archivo del diario Crónica donde se guardan documentos de difusión de prensa muy relevantes: comunicados de la Policía Bonaerense, boletines del Frente de Liberación Homosexual, cartas, fotografías y sobres que exhiben distintos modos de nombrar.

Más de 3 kilómetros de papel conforman el archivo del diario Crónica, creado en 1964. En el año 2014, los 550 muebles archiveros que albergaron estos documentos llegaron a la Biblioteca Nacional para su conservación y digitalización con el objetivo de abrir su acceso a investigadores y público en general.

Las publicaciones de la editorial Sarmiento (el diario Crónica y las revistas Esto! y Así) funcionaron como verdaderas plataformas de difusión y visibilización de los activismos LGBTIQ+. Desde la entrevista pionera a los miembros del Frente de Liberación Homosexual en 1971 y la cobertura de las primeras marchas en Estados Unidos, hasta la difusión de las movilizaciones masivas en la década del 90 en Argentina, la prensa popular se hizo eco del crecimiento de estos movimientos. Aunque no sin contradicciones: muchas de estas noticias estaban repletas de estereotipos, ironías y estigmatización, y transformaban a las existencias sexodisidentes en mercancías informativas para el escándalo o el divertimento público.

Hasta el 30 de diciembre de martes a domingos de 14 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

*Museo del libro y de la lengua (Av. Gral. Las Heras 2555)

____________

Una ola de sueños. Experiencias del surrealismo en Argentina

La muestra exhibe libros, revistas, dibujos y documentos personales de distintos poetas y artistas que recorren la trayectoria del surrealismo en Argentina.

Recorrer desde el presente la trayectoria del surrealismo en Argentina (sus inicios, su producción, sus retiradas y resurgimientos sucesivos) permite no solo ver panorámicamente su historia y la del grupo que lo promovió sino también recuperar las características estéticas e ideológicas de esta vanguardia. La Biblioteca Nacional posee en su acervo los libros y las revistas en los que diversos artistas elaboraron particulares variaciones de la visión surreal, así como las publicaciones periódicas locales en las que se esparcieron las noticias del surrealismo europeo. Enriquecida gracias al aporte de archivos y colecciones privadas, la muestra Una ola de sueños. Experiencias del surrealismo en Argentina propone un recorrido que reconstruye el capítulo local de esta vanguardia, recuperando en su título uno de los manifiestos inaugurales del surrealismo francés y evocando su proyección hacia esta orilla.

Entre los materiales que se podrán apreciar en Una ola de sueños. Experiencias del surrealismo en Argentina, también se encuentran algunos catálogos de exposiciones como, por ejemplo, “Surrealismo en Argentina” que se hizo en el Instituto Di Tella en 1967, organizada por Aldo Pellegrini; un espacio dedicado a la editorial Argonauta, un proyecto editorial que rescató y publicó a algunos de los precursores del surrealismo francés; algunos dibujos de Juan Andralis y Juan Battle Planas, “que fue en la pintura un poco lo que fue Aldo Pellegrini en la poesía” –señala el curador-; collages de Miguel Ángel Bustos; y entrevistas a algunos de los familiares de los poetas: a la hija de Battle Planas, al hijo de Andralis y al hijo de Bustos.

Hasta el 31 de marzo de 2024 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. en la sala Juan L. Ortiz. Entrada libre y gratuita

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

__________________

Transmutar

Con motivo del Día del Médico, este 3 de diciembre, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) comparte en su web destinada a la Comunidad la muestra fotográfica “Transmutar” conformada por 21 imágenes registradas durante la pandemia.

La pandemia por COVID19 fue, sin lugar a duda, una crisis sanitaria mundial que modificó todos los ámbitos de la vida humana. Mucho se ha escrito, mucho se ha medido en términos cuantitativos, pero tal vez, lo que no ha sido mostrado hasta ahora es cómo se vivió ese momento desde adentro.

El Dr. Gerardo Zapata; Presidente de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), dice que “nos movilizó realizar esta muestra virtual en nuestra página de Comunidad para poder mostrarle a la gente la vivencia de un momento muy complejo para la población y la profesión. Se podría decir que fue un momento bisagra que, aún en nuestros días, sigue resonando en el desempeño del personal de salud. Recordar el esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras de salud es la mejor forma de reconocer a la profesión en el Día del Médico”.

________________

El Bellas Artes exhibe obras de los ocho galardonados con el Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2023

El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura la exposición que presenta las obras de los ocho galardonados del Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2023, certamen con el que el Ministerio de Cultura de la Nación reconoce el recorrido y la contribución de los creadores argentinos, como parte del 111.⁰ Salón Nacional de Artes Visuales.

Los artistas premiados en esta edición son Fernando Allievi (Córdoba), Martha Cortés Álvarez (La Rioja), Carlota Beltrame (Tucumán), Mónica Millán (Misiones), Edgardo “Egar” Murillo (Mendoza), y Rosana Fuertes, Alberto Goldenstein y Pedro Roth (CABA).

En la sala 33 del primer piso, podrán verse ocho dibujos de Allievi sobre “El Cordobazo” (2017/2023); “Los años de plomo” (2017), nueve telas laminadas de Beltrame; la escultura “Mutuamente II” (2006), de Cortés Álvarez; y el bordado “Su ser de cielo” (2021/2022), de Millán.

Además, se exhiben nueve imágenes de la serie “En museos” (2011/2018), de Goldenstein; el óleo sobre cartón intervenido “El misterio del capitalismo” (2018), de Murillo; la pintura “Los sesenta no son los noventa” (1994), de Fuertes; y el acrílico “Esfinge de Tebas” y una fotografía de la serie “Cúpulas de Buenos Aires”, de Roth. Hasta el 21 de enero de 2024.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

__________

Diccionar

El viernes 21 de julio en la Sala Leónidas Lamborghini se inauguró la muestra Diccionar, organizada por el Museo del libro y de la lengua, una propuesta colectiva de artes visuales que ofrece doce perspectivas singulares sobre la idea de enciclopedia, entramadas en una totalidad múltiple y compleja.

Diccionar nace a partir de la decisión, o mejor, de la voluntad, de prolongarle la vida a una enciclopedia de los años 50, herencia familiar, conformada por doce pesados y gruesos tomos, con un destino final probable: su propio descarte. Y bien es sabido que todas las formas que puede tomar el descarte resultan indeseables, ruines e injustas ante tantos años de servicio y generosidad informativa ilustrada. En cambio, la heredera del tesoro no solo la rescató de tremendo final inmerecido, sino que imaginó un futuro posible para preservar su vida útil.

Para ello, debía desplegar una serie de rituales de pasaje para asegurar su propia transmutación: de diccionario enciclopédico a obra de arte colectiva. Para sobrevivir, debería cambiar de categoría y asumir su propia eternidad. Debería también abandonar su morada, esa biblioteca que tan bien le sentaba. La enciclopedia, que fue editada en México en 1950 y tuvo un gran alcance latinoamericano, consta de 10 tomos y 2 apéndices, con unas 500 mil entradas y unas 12 mil páginas, que incluyen más de 80 láminas a color, mapas, rotograbados y más de 20 mil ilustraciones en negro.

Este tesoro-fetiche, desmembrado, comenzó su pasaje a obra de arte al ser entregado a once artistas-chamanes más. Siendo la intervención la operatoria indicada para dicha tarea, cada artista la ejerció desde una lente sensible propia, materializando así un conjunto de singularidades que conviven sin esfuerzos, en una misma espacialidad.

Artistas expositores: Amelia Herrero, Silvio Fischbein, Irene Licia Marin, Patricia Szterenberg, Diego Cossettini, Carlos Kravetz, Néstor Goyanes, Karina Maddonni, Mónica Goldstein, Mónica Fierro, Myriam Jawerbaum y Florencia Salas.

Hasta el 30 de diciembre de martes a domingos de 14 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

*Museo del libro y de la lengua, Sala Leónidas Lamborghini (Av. Gral Las Heras 2555),

___________________

Premio Adquisición 8M. Ediciones 2021-2022-2023

La Casa Nacional del Bicentenario inaugura la exposición PREMIO ADQUISICIÓN 8M. Ediciones 2021-2022-2023, con los trabajos premiados en las tres ediciones de este certamen: 48 nuevas obras de arte contemporáneo que han sido incorporadas al patrimonio nacional. Se exhiben pinturas, esculturas, fotografías, videos, cerámicas, textiles e instalaciones que dan cuenta del trabajo de artistas argentinas provenientes de Mendoza, Santa Fe, Tucumán, Misiones, Corrientes, Córdoba, San Juan, Salta, Neuquén, la Provincia de Buenos Aires y CABA, en un recorrido sensible y material por temáticas y preocupaciones que las atraviesan de manera transversal: la sexualidad, la identidad, la maternidad, las tareas de cuidado, la educación, la religión, el cuerpo, la violencia, la poesía, los miedos, las ilusiones, los vínculos, las tradiciones.

Hasta el 31 de marzo de 2024

*Casa Nacional de Bicentenario. Riobamba 985

_________________

Nosotrxs con otrxs

Se exhibe en la vidriera de la Casa Nacional del Bicentenario Nosotrxs con otrxs, una instalación audiovisual que reúne trabajos de los participantes del taller CNB en el territorio. Esta acción se lleva adelante en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida y en diálogo con el ciclo de exposiciones 1983-1989. Imágenes de una democracia en construcción, muestra de obras de Marcos López, Adriana Miranda, Res, Alejandro Kuropatwa y Mónica Hasenberg, con imágenes de los primeros años de la recuperación democrática, que se exhibieron entre septiembre y diciembre de este año en la Casa.

La pieza audiovisual reproducirá fotografías que retratan diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, tomadas por integrantes de la organización comunitaria, social y política Vientos de Libertad, que brinda un acompañamiento integral a jóvenes del barrio con problemáticas de consumo. El taller está a cargo de Diana Hoffmann, Malena Garrido y Bárbara Eguidin.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

_____________________

Inestabilidad óptica y naturaleza orgánica. Las formas dinámicas de Cesar Fioravanti y Nelly Schneider

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta Inestabilidad óptica y naturaleza orgánica. Las formas dinámicas de Cesar Fioravanti y Nelly Schneider organizada por MuseosBA.

Las obras de Nelly Schneider nos remiten a formas primigenias, momentos de la tierra en formación y nos devuelve una visión ancestral. Las sinuosas esculturas presentes en esta exposición son patrimonio del museo y solo una breve parte del universo creativo de esta escultora. Exploradora de la naturaleza inerte, nos presenta ‘Estalactita’ y, de los fenómenos de la misma como ‘Gran Ola’ y ‘Gran Lluvia’, que se develan a través de su sobriedad y originalidad para plasmarlo en la materia.

Los collages, relieves, dibujos 3D, gofrados o los dinamogramas de Cesar Fioravanti, reflejan la idiosincrasia de su espíritu alegre y libre, un mundo interior donde prevalecen los colores, las formas geométricas y la ironía: ‘Que Curvas…eh…?’, ‘Verano’ y ‘Se viene la primavera’. Una particularidad de su obra es el interés en hacer partícipe al espectador, de integrarlo, no solo por el recurso óptico sino también actuando sobre la dinámica de la pieza, movilizando módulos y actualizando la obra como bien se puede experimentar en ‘Mar azul’; ‘Arlequín’ y ‘1+2′, por ejemplo.

La muestra podrá visitarse lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

* Museo Perlotti. Pujol 644

_____________________

Bienalsur en Muntref y Museo de la Inmigración

De las exposiciones participarán más de 30 artistas de 20 países, que reflexionarán en torno a la construcción de relatos, las utopías, la relación de los cuerpos con el espacio y las democracias, en el marco de la cartografía de la BIENALSUR 2023, que hasta diciembre recorrerá más de 70 ciudades de 28 países en cinco continentes junto a más de 400 artistas de todo el mundo.

El histórico hotel de los inmigrantes que durante la primera mitad el siglo XX albergó las oleadas transatlánticas que transformaron a la ciudad de Buenos Aires en una Babel cosmopolita y diversa, albergará ahora las muestras colectivas “Rompecabezas” y “(Sin) Límites”; y las instalaciones y exhibiciones “William Forsythe, Buenos Aires”; “Casas vacías no hacen ciudad”, de Colomer; “Sindemia, estallidos andinos”, de la chilena Voluspa Jarpa; y “Tribe Apex”, del neerlandés SMACK. Todas las muestras podrán recorrerse hasta el 31 de diciembre.

Co-curada por Wechsler y la italiana Benedetta Casini, la exposición colectiva “Rompecabezas” reúne a 22 artistas de Argentina, Brasil, Italia, Austria, Colombia, España, Estados Unidos, República Checa, Alemania, Croacia, Suiza, Perú y Cuba que con sus obras configurarán una posible lectura de la realidad latinoamericana.

De alguna manera “Rompecabezas” -una exposición conceptualmente muy ligada a la exhibición “Ficciones reales” que el 30 de julio se inauguró en el Centro Cultural Kirchner, KM 1.3 BIENALSUR-, “cuestiona, o pone en duda, la idea de objetividad: ningún punto de vista es inocente, todos venimos cargados con un contexto social, histórico, político y económico que interviene la mirada”, indica Casini.

La exhibición que reversiona el “Quebracabeza latinoamericano” de la emblemática artista brasileña Regina Silveira, reunirá piezas, entre otros, de Anna Bella Geiger, Ryts Monet, Agustina Woodgate, Jorge Macchi, Glenda León, Edgardo Rudnitzky, Harun Farocki, Ursula Biemann, Renata Poljak y Élodie Pong.

En diálogo con “Rompecabezas” se exhibirá la exposición “(Sin) Límites”, que, co-curada por Wechsler y el francés Etienne Bernard, convoca a los artistas Basma Alsharif, de Kuwait; Marianne Fahmy, de Egipto; Marcel Dinahet, de Francia; Ursula Biemann, de Suiza; y Alexandre Ponomarev, de Rusia; a deconstruir cierta noción de binarismo establecida en torno al término “límite”, imaginando mundos posibles más allá de la tensión de los opuestos: Blanco-negro, luz y sombra, natural-artificial, propio-ajeno, nativo-extranjero, divino-humano... la lista puede ser interminable.

“Casas vacías no hacen ciudad” será la primera exposición individual de Jordi Colomer (Barcelona, 1962) en la Argentina, uno de los más reconocidos artistas catalanes contemporáneos, que representó a España en la 57 Bienal de Venecia.

Lo que se verá en MUNTREF es el “Tríptico de las tradiciones inventadas”, tres registros audiovisuales de acciones colectivas orquestadas por Colomer en Noruega, España e Italia y aquí puestas en diálogo; el inédito “Abecedario argentino” que realizó con alumnos de quinto grado de la escuela pública Onésimo Legizamón de la Ciudad de Buenos Aires; y una reversión de su obra “X-Ville”, realizada con estudiantes del Profesorado Pueblos de América de la Villa 21-24, la más populosa de la ciudad.

El “Abecedario argentino” es un proyecto que Colomer desarrolló en el marco de la BIENALSUR a lo largo de dos años que lo llevaron tres veces a la Argentina para idear, junto a alumnos de primaria de la escuela Onésimo Leguizamón, letras y palabras de un abecedario propio, capaz de interpelarlos, “en oposición a la idea tradicional de que los estudiantes aprendan a partir de abecedarios hechos por adultos”, indica Casini.

Por otro lado, la chilena Voluspa Jarpa presentará la exhibición “Sindemia, estallidos andinos”. El término sindemia fue introducido en la década de 1990 en la medicina antropológica para describir dos o más epidemias secuenciales en una población, las cuales exacerban la carga de una enfermedad. La artista lo utilizará para analizar las manifestaciones sociales que ocurrieron entre octubre del 2019 y marzo del 2020 en Chile, momento en que gobiernos todo el mundo decretaron aislamiento social obligatorio a raíz de la pandemia de Coronavirus.

Co-curada por el italiano Eugenio Viola y Wechsler, “Sindemia” es un proyecto multimedia que incluye videos, piezas musicales, instalaciones, cartografías, animaciones, documentos, informes, testimonios, fotografías, pinturas y objetos; que fue galardonado en la edición inaugural del Premio de Arte Julius Baer para Artistas Mujeres Latinoamericanas, el primer premio de este tipo en Latinoamérica cuya misión es reconocer la investigación de destacadas artistas latinoamericanas.

___________________

En el Museo de la Historia del Traje

El Museo invita a participar de las actividades del mes orientadas a conocer acerca de la historia y el presente en la confección de textiles teniendo en cuenta su contexto social, cultural y político. Además, podés recorrer MODALIA, una plataforma virtual que pone en diálogo los accesorios y las piezas textiles que se encuentran en los museos argentinos.

El Museo de la Historia del Traje está conformado por más de 9000 piezas -entre vestidos, pantalones, calzados, objetos de uso cotidiano, fotografías, molderías y otros materiales gráficos vinculados a la moda- que van desde el siglo XVIII hasta la década de 1980.

___________________

Las marcas de la Frontera

Más de la mitad del espacio que hoy integra Argentina nunca fue conquistado por los españoles. Distintos pueblos indígenas mantuvieron su soberanía sobre grandes extensiones en el Chaco, sur de Cuyo y en Pampa-Patagonia hasta que el Estado argentino ocupó esos territorios por la fuerza en las últimas décadas del siglo XIX. Las fronteras fueron entonces una presencia fundamental en la historia nacional. El museo cuenta con piezas valiosísimas que hablan de las relaciones, violentas y pacíficas, que se dieron en ellas.

Las marcas de la Frontera se suma como un nuevo eje a la exhibición Grandes Éxitos con una serie de objetos de origen indígena, otros relacionados con su conquista y representaciones artísticas que se han hecho sobre ellos.

La curaduría de este eje se hizo a partir del proyecto interdisciplinario “De los ex territorios al Museo Histórico Nacional: abordajes provinciales y valorización de colecciones con foco en el proceso de expansión estatal” entre el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH) y el MHN.

La exhibición es uno de los primeros resultados de ese proyecto CONICET. El trabajo implicó una revisión y enriquecimiento del inventario, la digitalización 3D de algunas piezas de la colección del museo y el montaje.

*Museo Histórico Nacional - Defensa 1600 – CABA. Entrada libre y gratuita

___________

Tango que fuiste y serás

Este jueves se inauguró la muestra Tango que fuiste y serás que intenta dar cuenta de la inmensa variedad de modos en que la cultura argentina ha tratado de reformular preguntas en torno al tango y su vínculo con la argentinidad a partir de un conjunto de materiales —libros, revistas, discos, fotografías, partituras— que en gran medida forman parte del acervo de la Biblioteca Nacional.

Se puede visitar hasta el 31 de marzo 2024, de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. en la Sala Leopoldo Marechal. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

_________

Actividades en el Museo Moderno

-Trama. Taller anual de experimentación artística para adultos

Trama es el nuevo taller anual de arte para adultos del Museo Moderno, un laboratorio de creación sensible y aprendizaje mutuo. En este espacio, indagaremos en la colección del museo y en el universo ilimitado de la práctica artística contemporánea. Construiremos, desde la observación y el propio hacer, un encuentro de exploración colectiva. No requiere conocimientos previos. Todos los viernes, de 17 a 19 h. Sala Supervielle (1er piso). Actividad presencial con inscripción previa

-Las orillas. Grupo de cartografía colectiva. Proyecto deriva y mapeo del barrio de San Telmo y sus contornos.

Coordinada por el colectivo de urbanistas y activistas ambientales m7red, la propuesta cuenta con la participación de personas mayores de la Residencia Balcarce, así como vecinas, vecinas y otras personas interesadas por el pasado y el futuro de la convivencia entre culturas y naturalezas del medio más cercano.

A través de conversaciones, paseos y prácticas de documentación artística lo que se pretende es hacer visible aquello que la cartografía muchas veces no alcanza a representar: el barrio y sus habitantes -humanos y no-humanos-, como la suma de cada paso, parada y eventual encuentro.

Reuniones quincenales en el Museo y en el territorio. Actividad presencial sin inscripción previa. Para más información: comunidades@museomoderno.org

-Escuela de pintura. Una experiencia artística de aprendizaje colectivo.

La Escuela de pintura es un espacio de taller que nació después de la pandemia, tras un proceso de escucha y diálogo mediado por propuestas artísticas con las residencias, centros de jubilados y otros espacios de encuentro para personas mayores de la Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta experiencia busca crear un ambiente de participación, donde aprender es familiarizarse con técnicas y materiales, pero también animarse a incorporar lo que puede enseñarnos el otro. Todos los miércoles, a las 15 h. Sala Supervielle. Actividad gratuita y presencial sin inscripción previa

Para más información, escribí a comunidades@museomoderno.org

*Museo Moderno. Av. San Juan 350 (CABA)

::::::::::::::::::::

DANZA

Fuck me, de Marina Otero

La obra consagratoria de la bailarina y coreógrafa MARINA OTERO, verdadero fenómeno a nivel mundial, ofrece 4 únicas funciones en Argentina durante el mes de enero. La pieza aplaudida por la crítica y el público en los principales festivales y escenarios internacionales realiza una única escala en CABA como antesala de la gira internacional con la que recorrerá las ciudades de Lisboa (Portugal), París (Francia) y Bruselas (Bélgica).

FUCK ME propone una indagación sobre el paso del tiempo y sus marcas en el cuerpo. La pieza transita los bordes entre el documental y la ficción, la danza y la performance, el accidente y la representación.

4 únicas funciones: 9,16,23 y 30 de enero a las 20.30h

Localidades desde $9500 disponibles en PLATEANET. 15 y 20% de descuento con Serviclub, Swiss Medical, etc. Duración del espectáculo: 70 min (incluye desnudos completos).

*METROPOLITAN. Av, Corrientes 1343.

______________________

El Teatro Colón celebra 40 años de sus Talleres coreográficos con seis creaciones inéditas de bailarines del Ballet Estable

El viernes 29 y sábado 30 de diciembre a las 11:00 horas, siete miembros del Ballet Estable del Teatro Colón dirigido por Mario Galizzi presentarán seis piezas originales con duración, lenguajes, y puestas distintas, todas con curaduría de Lorena Merlino. Este año se cumplen 40 años desde el primer proyecto de Talleres Coreográficos desarrollado en el primer coliseo, que contó con la participación en 1983 de la promesa de 16 años, Julio Bocca.

Entre las propuestas podrá apreciarse ballet clásico, tango, danza contemporánea, y puestas más teatrales, entre otras. Parte de la música que acompañará a algunas de las presentaciones será compuesta e interpretada por músicos de las orquestas del Teatro Colón.

Las presentaciones serán dirigidas por bailarines y primeros bailarines de la casa de entre 20 a 50 años de edad y con trayectoria como coreógrafos: Luciana Barrirero, Aaron Guzmán, Juan Pablo Ledo, Maricel Dimitri, Emiliano Falcone, Rocío Agüero, y Lola Múgica.

Las entradas gratuitas podrán obtenerse sólo de forma presencial desde el martes 26 de diciembre a partir de las 10:00 horas en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171). Se entregarán dos localidades por persona.

*Teatro Colón. Cerrito 628

_____________________

El Corsario será el cierre de la Temporada 2023 del Ballet Estable del Teatro Colón

Esta versión de El Corsario marcará la despedida de los primeros bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón, Carla Vincelli y Edgardo Trabalón. Bajo la dirección artística de Mario Galizzi, el Ballet Estable del Teatro Colón concluirá su temporada 2023. A partir del domingo 17 de diciembre a las 17:00 horas se podrá disfrutar de El Corsario, el extraordinario ballet inspirado en el poema de Lord Byron, en una versión con coreografía de Anne-Marie Holmes y música de Adolphe Adam, Cesare Pugni, Riccardo Drigo y Léo Delibes.

Esta producción presentará once funciones que tendrán lugar los días domingo 17 de diciembre a las 17:00 horas; martes 19, miércoles 20, jueves 21, viernes 22, sábado 23, martes 26, miércoles 27, jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de diciembre a las 20:00 horas.

Contará con la presencia de los primeros bailarines invitados Natalia Osipova, del Royal Ballet de Londres, y Daniel Camargo, del American Ballet Theatre, en las funciones del domingo 17 y miércoles 20 de diciembre.

Este inmortal ballet, narra las muchas desventuras a las que se debe enfrentar el amor entre la joven griega Medora y el corsario Conrad.

Las entradas ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

El Corsario se presentará en lugar de La Bayadera. Quienes hayan adquirido las entradas no se requerirá realizar ningún cambio.

*Teatro Colón. Cerrito 628

::::::::::

TEATRO

Sueño Raffaella

Sueño Raffaella transcurre en la Argentina de 1995. A tres mujeres de 50 años, las convoca el sueño de una de ellas, Lidia, quien anhela participar en el concurso del famoso programa italiano Sueño Raffaella. Este sueño es un disparador para darle sentido a su vida opaca y rutinaria, ella no cuenta con el talento ni con el dinero para lograrlo. Ahí aparecen Idila y Dilia, sin saber que sus vidas serán impactadas a partir de la heroica interrogante de Lidia ¿por qué alguien como yo no puede vivir un sueño?

En este encuentro surgen fantasmas, miedos, frustraciones, renuncias, dolor y ocultamientos que han fracturado los vínculos de la familia, aun así, algo sucederá en el misterioso universo emocional de estas mujeres y a partir de ese momento nada volverá a ser igual.

Dramaturgia: Guillermo Farisco. Dirección general: Silvia Silva

Viernes 20:30hs. (Hasta el 22/12/23)

*Teatro Belisario Club de Cultura: Avda. Corrientes 1624 CABA

_________________

La fuerza del cariño

SOLEDAD SILVEYRA Y OSVALDO LAPORT se reencuentran en el escenario para protagonizar la obra Ganadora de 5 Oscar “LA FUERZA DEL CARIÑO” de James Brooks en la versión teatral de Federico González del Pino y Fernando Masllorens, con dirección de Corina Fiorillo y producción general de Angel Malher y Leo Cifelli.

Estarán acompañados por Julieta Ortega, Dolores Ocampo y Damián Iglesias. El estreno será el 10 de enero 2024.

Funciones de miércoles, jueves y viernes 20.30 hs. Sábados 20 y 22 hs, domingos 20 hs. Entradas a las venta por www.plateanet,com o boletería del teatro.

*Multiteatro Comafi (Avda. Corrientes 1283)

___________________________

Nada que no quieras

La obra expone las miserias de cuatro mujeres, al punto de poner en descubierto la sordidez de cada una de sus almas. Elige el camino de la comicidad para llevarlas casi al extremo del absurdo confirmando que la risa es un apropiado mecanismo de defensa que nos permite sobrellevar nuestras propias desgracias.

Una obra de Fabian Saad, con dirección de Corina Fiorillo y protagonizada por Mirta Busnelli, Inda Lavalle, Miriam Odorico y Mónica Raiola.

Desde el 4 de enero, los jueves (20:00 hs.) y viernes (22:15 hs.)

* Teatro Picadero (Enrique Santos Discépolo 1857, CABA). Entradas por Plateanet o en boletería

__________________

La Gran Renuncia

Un empleado de una empresa publicitaria decide rebelarse al sistema laboral que lo obliga a estar disponible 24 horas, los 7 días de la semana. Por su salud mental y su calidad de vida, un día decide no ir al trabajo, apagar su teléfono celular y reclamar las vacaciones correspondientes a las horas extras en las que estuvo a disposición.

Versión libre sobre La fiaca , la exitosa y recordada pieza de Ricardo Talesnik de 1967, La gran renuncia respetando el espíritu de la obra original pero de forma moderna, aborda la abrumadora invasión de información y la necesidad de comunicación real.

Después de tres exitosas temporadas, vuelve el 4 de enero con funciones los jueves 20:15hs.

Autoria y direccion de Lisandro Fiks. El elenco lo conforman Gastón Cocchiarale, Laura Cymer, Abian Vainstein, Romina Fernandes, Lisandro Fiks, con la participación virtual de Luis Brandoni.

*PASEO LA PLAZA - SALA PABLO NERUDA. Av. Corrientes 1660

___________________

Bajo terapia

Tres parejas acuden a una terapia para resolver sus conflictos, pero se encuentran con una sesión más intensa de lo esperada. La psicóloga dejó sobres con consignas que las parejas tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre que se abre propone nuevos e ingeniosos interrogantes transformando la sesión en un caos desopilante.

La exitosa comedia de Matías del Federico ganadora del Concurso CONTAR 1, vuelve a la cartelera porteña para dar comienzo a su segunda temporada. La obra dirigida por Federico Jiménez se presentará a partir del 5 de enero los viernes a las 22.30h

* Teatro Buenos Aires. Rodríguez Peña 411

________________

Una obra redonda

Con una banda en vivo, más de 15 actores en escena, imágenes inéditas y joyas audiovisuales, la puesta teatral que celebra a Los Redondos realiza un relato cronológico del período que va entre 1976 y 2001, en el que aborda también los padecimientos e inquietudes de las juventudes.

Guion, actuación y producción: Fernando Casas. Dirección: Verónica Sosnitsky Fucci

Viernes 22 de diciembre 21 hs Localidades anticipadas $7000

*Teatro Astros: Av. Corrientes 746 - CABA

______________________

Escape Room

ESCAPE ROOM es una comedia que se desarrolla en el barrio de San Telmo. La historia comienza cuando Edu (Benja Rojas) quiere presentarle a su nueva novia Marina (Sofi Morandi) a una pareja de amigos suyos, Vicky (Brenda Gandini) y Rai (Gonzalo Suárez). Para este primer encuentro, Edu organiza algo que está muy de moda: un juego de “Escape Room”, en el que los cuatro amigos tendrán que resolver una serie de acertijos que les permitirán salir de la sala. Ellos piensan que les espera una velada muy divertida para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reírse un poco, pero nada más lejos de la realidad: en cuanto la puerta de la habitación se cierre herméticamente, empezarán a suceder cosas muy extrañas. Salir del “Escape Room” no será nada fácil, el juego pondrá a prueba la relación de los cuatro personajes y expondrá todos sus secretos. Una caja de sorpresas y giros inesperados mantendrán al espectador intrigado con momentos de comedia y suspenso.

Desde el 5 de enero. Entradas disponibles únicamente por PLATEANET o en BOLETERÍA DEL TEATRO

* Multitabaris Comafi (Av. Corrientes 831)

_________________________________

Permitidos

Una nueva comedia teatral basada en la exitosa película de Ariel Winograd. Esta obra ha sido llevada al lenguaje teatral por el talentoso Nelson Valente y se desplegará bajo la dirección de Peto Menahem. Encabezando el elenco, tenemos a Mike Chouhy y Rocío Igarzábal, quienes darán vida a la pareja principal, Camila y Mateo. Acompañándolos en esta historia llena de giros inesperados, tenemos a Sofía “Jujuy” Jiménez y Juan Sorini, quienes desempeñarán los papeles de los “permitidos”.

Desde el 5 de enero de 2024. Funciones: viernes (20:30 hs), sábados (21:30 hs) y domingos (21:00 hs). Entradas: Plateanet.

* Paseo La Plaza, sala Pablo Neruda

____________________

Muestras de los Talleres de Teatro en el Centro Ana Frank

De marzo a diciembre, funcionan en la Sala de teatro Ana Frank tres talleres de teatro para niños, adultos principiantes y adultos avanzados. Luego de un año de mucho juego y trabajo, presentan sus logros sobre el escenario.

Viernes 22 de diciembre, 20:30 hs: Muestra del taller de adultos avanzados.

Las entradas se adquieren en la boletería de la Sala, una hora antes de cada función.

*Sala Teatro Ana Frank. Superí 2639, Buenos Aires

::::::::::::::::::::

CINE

En el Cine Gaumont

21/12/2023 al 03/01/2024 CUANDO ACECHA LA MALDAD 12:15 20:30 Demián Rugna TERROR

21/12/2023 al 03/01/2024 ELIJO CREER 14:15 18:20 22:30 Gonzalo Arias, Martín Méndez DOCUMENTAL

21/12/2023 al 03/01/2024 DOS MANZANAS 16:20 Eduardo Raspo THRILLER / HISTÓRICO

21/12/2023 al 03/01/2024 LA BURBUJA 12:30 Miguel Angel Rocca SUSPENSO

21/12/2023 al 03/01/2024 VEN A MI CASA ESTA NAVIDAD 14:30 Sabrina Campos COMEDIA DRAMÁTICA

21/12/2023 al 03/01/2024 PRIMERIZOS (CORTOMETRAJE) 16:30 22:00 Isidro Escalante SUSPENSO/FANTASIA

21/12/2023 al 03/01/2024 LA BURBUJA 16:30 22:00 Miguel Angel Rocca SUSPENSO

21/12/2023 al 03/01/2024 MÉXICO ‘71 18:30 Carolina Fernandez, Carolina Gil Solari DOCUMENTAL

21/12/2023 y 28/12/2023 HEDY CRILLA, MAESTRA DE ACTORES 20:00 Luciana Murujosa DOCUMENTAL

22/12/2023 Y 29/12/2023 SEREMOS MILLONES 20:00 Diego Briata, Santiago Vivacqua DOCUMENTAL

23/12/2023 Y 30/12/2023 EL COSO 20:00 Néstor Frenkel DOCUMENTAL

26/12/2023 Y 02/01/2024 LOS MÉDICOS DE NIETZSCHE 20:00 Jorge Leandro Cólas DOCUMENTAL

27/12/2023 Y 03/01/2024 ERRANTE: LA CONQUISTA DEL HOGAR 20:00 Adriana Lestido DOCUMENTAL

21/12/2023 al 03/01/2024 EL VILLANO 13:00 Luis Ziembrowski, Gabriel Reches DOCUMENTAL

21/12/2023 al 03/01/2024 NO SON 30 PESOS 14:45 Fernando Krichmar DOCUMENTAL

21/12/2023 al 03/01/2024 CHAU BUENOS AIRES 16:45 22:20 Germán Kral DRAMA

21/12/2023 al 03/01/2024 VILLA OLIMPICA 18:40 Sebastián Kohan Esquenazi DOCUMENTAL

21/12/2023 y 28/12/2023 PUAN 20:15 María Alché, Benjamín Naishtat COMEDIA DRAMÁTICA

22/12/2023 Y 29/12/2023 BLONDI 20:15 Dolores Fonzi COMEDIA DRAMÁTICA

23/12/2023 Y 30/12/2023 EL METODO TANGALANGA 20:15 Mateo Bendesky COMEDIA

26/12/2023 Y 02/01/2024 LA SUDESTADA 20:15 Daniel Casabé, Edgardo Dieleke THRILLER

27/12/2023 Y 03/01/2024 FRAGMENTADA 20:15 Facundo Escudero Salinas SUSPENSO

BOLETO OFICIAL CINEMATOGRÁFICO Público general: $400.-Las entradas pueden retirarse anticipadamente en la ventanilla del cine. DESCUENTOS: Jubilados y pensionados: $ 200. Estudiantes de todos los niveles educativos: $ 200. Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 200. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC. (Para acceder a estos beneficios se deberá presentar la acreditación correspondiente)

* Cine Gaumont, Avenida Rivadavia 1635

—————

Adentro mío estoy bailando

Un frustrado camarógrafo de fiestas judías, que siente rechazo hacia la religión de su familia, se enamora de una clarinetista de música klezmer y finge el rodaje de un documental sobre este estilo de música idish para pasar tiempo con ella. Terminará emprendiendo un viaje por Europa del Este en busca de las melodías klezmer perdidas que mantienen vivas los gitanos que vivían con los judíos antes de la guerra.

Rodada en ciudades, pueblos, caminos y poblados rurales de Ucrania, Rumania y Moravia. Tras su estreno internacional en la Berlinale donde se alzó con el Premio a Mejor Ópera Prima, y luego de ser distinguida como Mejor Película de la Competencia Argentina del 38 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, se estrena en enero en Malba Cine Adentro mío estoy bailando, el film de Leandro Koch y Paloma Schachmann que construye su relato a partir de elementos del documental pero también de la comedia romántica y la road movie.

__________________________

Cambio cambio

Pablo tiene 20 años, vivió toda su vida en Olavarría y ahora trabaja en la peatonal Florida tratando de sobrevivir en un mundo laboral precario y desgastante. Cuando se enamora de Florencia, una estudiante de arquitectura que le muestra la ciudad de otra forma, decide comenzar a trabajar de “arbolito” vendiendo dólares en el mercado negro para mejorar su nivel de vida. Ante una inminente corrida cambiaria, Pablo intentará aprovechar la oportunidad para dar un golpe con sus amigos de la peatonal y cambiar así su destino.

Tras participar del 37° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (donde fue distinguida con una mención especial del Jurado) y de presentarse en diversos festivales internacionales (Jeonju, Black Canvas, Cinemancia de Medellín, por mencionar algunos), se estrena esta película que narra una historia de amor que crece con la calle Florida como escenario y atravesada por la obsesión -tan argenta- por el dólar; una ficción con mucho de documental y que resulta siempre vigente.

Los viernes a las 20 hs. en Malba Cine y los sábados a las 21.30 hs. en Cacodelphia (y en salas del país), continúa exhibiéndose Cambio Cambio, segundo largometraje de Lautaro García Candela que protagonizan Ignacio Quesada y Camila Peralta.

::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

DDH40: un podcast sobre el proceso de Memoria, Verdad y Justicia

La producción, realizada por la Secretaría de Derechos Humanos junto a Gelatina, recorre en 40 episodios las luchas del movimiento de derechos humanos y las políticas de Estado que se llevaron adelante desde la vuelta de la democracia.

El proyecto busca difundir y acerca a nuevos públicos las luchas colectivas que hicieron posible construir una democracia basada en el respeto a los derechos humanos.

___________________

El malestar, en Cine.AR Play

La pesadilla del fin del mundo parece realidad cuando la derecha reaccionaria llega al poder democráticamente. Apoyado por las fuerzas de seguridad el gobierno avanza uno a uno sobre los derechos y garantías constitucionales. El Estado es ahora el garante de la precariedad que agobia al pueblo.

Gratis, por Cine.Ar

____________________

Zamba y Nina llegan a la Cuenca Matanza Riachuelo

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, presenta, junto con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), nuevos contenidos para promover la educación ambiental, que muestran a distintos personajes conociendo la historia, la cultura y el territorio, la Cuenca Matanza Riachuelo y la historia de sus doscientos años de contaminación y conocen las tareas de ACUMAR para mejorar el ambiente, su cultura, flora, fauna y patrimonio, con la misión de contribuir a su saneamiento y su recomposición ambiental.

Para la creación de los contenidos se realizaron talleres con una escuela de la cuenca en las que niñas y niños de primaria pudieron sumar sus dibujos, perspectivas y experiencias que funcionaron como disparador para la creación de la historia de Zamba y Nina en el Matanza Riachuelo.

Entre los materiales ya disponibles se encuentra el cuento “La asombrosa misión de Zamba con las guardianas y los guardianes de la Cuenca Matanza Riachuelo”, un conjunto de diez láminas sobre temáticas ambientales y una revista con actividades.

Dentro de los contenidos –enfocados principalmente a las infancias pero también destinados al público en general–, se podrán encontrar efemérides ambientales y temas como historia, patrimonio de la cuenca, biodiversidad, cambio climático, cuidado del agua, soberanía alimentaria y mucho más. Asimismo, a través de las redes sociales de ACUMAR, se publicarán periódicamente contenidos específicos que buscan promover el conocimiento de la cuenca y sensibilizar sobre la importancia de su cuidado.

————

Teatro en la Televisión Pública

El ciclo curado por Rubén Szuchmacher difunde notables versiones de obras teatrales adaptadas para televisión que recorrieron diversas carteleras del país.

Televisión Pública presenta en su nuevo ciclo de teatro la obra Un domingo en familia de Susana Torres Molina, estrenada en el año 2019 con producción del Teatro Nacional Cervantes.

La obra teatral recibió el Premio Trinidad Guevara para Susana Torres Molina como autora y para Guillermina Etkin por su labor de Mejor diseño sonoro. Distinguida con los Premios Teatro XXI: Juan Pablo Gómez. Mejor Dirección y Mejor Especialización. Nominada a los Premios ACE 2019 y el Premio Luisa Vehíl.

Viernes a las 22.30

:::::::::::::::::::

MÚSICA

El programa de Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad de Buenos Aires realizará dos conciertos gratuitos en la sala del Centro de Experimentación

Este jueves 21 y el viernes 22 de diciembre a las 20:00 horas el programa de Orquestas Infantiles y Juveniles, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, se presentará en la sala del Centro de Experimentación del Teatro Colón con dos conciertos gratuitos.

El programa musical ofrecerá estrenos nacionales de compositores argentinos como Agustina Crespo, Alex Nante, Eva Irene Lopszyc y Morten Lauridsen bajo la dirección musical de Federico Sardella.

Se podrán obtener hasta dos entradas por persona sólo de forma presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) desde el martes 19 de diciembre a partir de las 10:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

________________

Iván Noble en el Festival de Música del Tasso

El Tasso, mítico local ubicado frente al Parque Lezama, programó para este diciembre su habitual festival de música del que participan grandes artistas de distintos géneros musicales. Este espacio, que este año cumplió 27 desde la apertura, mantiene su esencia de club cultural que nació como un lugar dedicado al tango y en formato de milonga para, tiempo después, instalarse como un local para la música en vivo, ampliando su oferta a géneros como el rock, el folclore y la música popular.

Iván Noble se presenta con un repertorio íntimo. Canciones en estado de reposo (algunas frecuentes, otras que hace tiempo no visita) que cantará con el acompañamiento de Rubén Casco en piano.

Viernes 22 a las 22 h (apertura de la sala: 20 h).

*Torcuato Tasso. Defensa 1575 CABA

________________

Shows en Teatro Flores

-EL PLAN DE LA MARIPOSA. Viernes 22 de diciembre – 19:00hs

-NO DEMUESTRA INTERÉS + DA SKATE. Sábado 23 de diciembre – 19:00hs

* Teatro Flores: Av. Rivadavia 7806, C. A. B. A. Entradas a la venta en www.passline.com.

———

La Orquesta del Congreso cierra el año con un concierto de música popular argentina

La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación ofrecerá el concierto “De mis pagos”, con entrada libre y gratuita, el viernes 22 de diciembre a las 19.30 hs., en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo (Avenida Rivadavia 1864).

En este concierto de cierre de temporada contará con Popi Spatocco como director invitado, la cantante Nadia Larcher como solista y el Popi Spatocco Trío. El programa estará compuesto por obras de Alfredo Zitarrosa, Raúl Carnota, Ricardo Soulé, Pepe Núñez, Charly García, Popi Spatocco y de Sebastián Piana, al cumplirse 120 años de su nacimiento .

El programa “De mis pagos” se podrá ver en directo por el canal de YouTube del Senado de la Nación (https://www.youtube.com/senadotvargentina) y por la página de Facebook de Cultura de la Cámara de Diputados (facebook.com/culturadiputados).

______________________

Shows en El Teatrito

-ARMY FEST. Viernes 22 de diciembre – 23:55hs

*El Teatrito – Sarmiento 1752. Entradas a la venta en www.passline.com.

————

Martín Russo

Mil Voces es el nombre de su nuevo espectáculo, en el que rinde homenaje a los artistas naciones e internacionales que todos conocemos. La amalgama perfecta de música y humor. Un show para toda la familia. Una noche mágica espera al público, junto a Marma Cariati a cargo de la coreografía propuesta por este gran artista con una extensa trayectoria a nivel nacional e internacional.

Sábado 23 de diciembre, 20:30 h

*Sala Casals. Paseo La Plaza – Av Corrientes 1660

_____________________

Tangodos

Tangodos es un dúo musical de la ciudad de La Plata, conformado por Pablo Riente (voz) y Eduardo M Escudero (piano). Desde 2016 su trabajo se ha enfocado en la transmisión del sentimiento y pasión que genera la música del tango, desplegando un repertorio de compositores como Aníbal Troilo, Mariano Mores, Charlo, Manuel Sucher, Homero Manzi, Virgililo Expósito, Astor Piazzolla y Atilio Stamponi entre otros, con arreglos propios.

Viernes 29 de diciembre, 20:30 h

*Sala Casals. Paseo La Plaza – Av Corrientes 1660

___________________

Nick Carter

Llega a la Argentina con los grandes clásicos de los Backstreet Boys. Banda invitada: Pulso Crítico. 22 de enero

* C Complejo Art Media

__________________

Keyla presenta Slow Motion (rhythm and blues)

“SLOW MOTION” emerge como la joya debut de KEYLA, marcando el comienzo de una carrera musical prometedora. Esta cautivadora canción nace de la observación de la reluctancia contemporánea a entregarse completamente a las emociones, especialmente en el complicado terreno del amor. La letra sirve como un llamado para liberarse de los miedos, prejuicios y el orgullo, alentando a todos a simplemente rendirse al momento y al sentimiento. Captura ese instante mágico en el que dos personas, a pesar de la multitud que las rodea, experimentan la sensación de ser los únicos habitantes de su propio universo.

Viernes 29 de diciembre 21hs Entrada $2500 (entrada sin consumición).-$3000 (con consumición). (Lo recaudado por Keyla será donado a DONÁ TU FINDE)

*Monkeys. Guatemala 4462

___________________

Shows en La Trastienda

-MASSACRE. Viernes 22 diciembre – 23:00hs

-MASSACRE. Sábado 23 diciembre – 21:00hs

* La trastienda, en Balcarce 460, CABA. Entradas en venta por tuentrada.com.

_________________

Asspera

Asspera cierra el año a pura joda y metal bizarro. La cita es el 30 de diciembre 19 hs en Groove de Palermo. Contará con artistas invitados de lujo que harán de la noche un desahogo para toda la mufa vivida en este 2023 y arrancar el 2024 limpitos!.

Entradas por Passline y en QUERUBIN TATTOO STUDIO @querubintattoooficial, Sarandi 115 (sin costo de servicio)

Show Apto todo público

_________________

Jukebox Rockola

Covers de clásicos de la Música Country y rock and roll.

Incluyendo actuaciones en escenarios Argentinos como Estadounidenses (New York, Los Ángeles, Chicago ) Jukebox Rockola propone un show y un viaje a través del tiempo evocando autores clásicos de la música norteamericana tales como Chuck Berry, Carl Perkins, Fats Domino , Leadbelly etc, rememorando la música de la época dorada del rock and roll, rhythm and blues y musica country. La formación principal de la banda es: Voz, dos guitarras, bajo y batería y en algunas ocasiones incorpora saxo, banjo y percusión.

Próximos shows

Diciembre 22 2023 – 9:30 pm. Gavilan Bar. Gavilán 1998 – CABA

::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

Club Fogata

Dos miércoles de enero y cuatro jueves de febrero nos reunimos en 1985 para conversar acerca de una selección de cuentos de autores y autoras de Argentina en torno a un tema, picotear y brindar. Podés venir a un encuentro, a varios o a todos.

-Miércoles 3 de enero, de 19 a 21: Pasa en las mejores familias

Comemos pan de campo y pastitas, ensaladita Carolina (rúcula, cous cous, calabaza, garrapiñada y queso en hebras) y shots de cheesecake. Bebemos una copa de Rosé Malbec y una copa de Glorieta Pinot Noire (Bodega La Posta).

-Miércoles 10 de enero, de 19 a 21: Todos los miedos el miedo

Comemos pan de campo y pastitas, picada 1985 y shots de chocotorta. Bebemos una copa de Teia Malbec y otra de Teia Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc (Bodega Lagarde).

Organiza: Julia Coria. Ya está abierta la inscripción. Cada encuentro cuesta $ 17.000 y si te anotás a los dos tenés 10% de descuento. La entrada incluye también los materiales de lectura. ¡Atención! Fogata también puede ser alto regalo de navidad. Incluye tarjetón para que imprimas y pongas en el arbolito.

Consultas e inscripciones: unajuliacoria@gmail.com

________________________

Actividades permanentes en el Centro Cultural de la Ciencia

-LUGAR A DUDAS

Viernes a domingos, de 12 a 19 horas

La ciencia se desarrolla a partir de preguntas, contrastando evidencias y cuestionando certezas. “Lugar a dudas” es un espacio interactivo que invita a adentrarse en el mundo de la ciencia y el pensamiento científico a través de 60 módulos que abordan desde tres conceptos transversales a las ciencias exactas y naturales como son el tiempo, la información y el azar. Para participar de la experiencia participativa “Visitas conversadas” acompañado de los/as copilotos reservar la entrada en la web

-MUNDO FUNGA | LA VIDA INTERCONECTADA

Viernes a domingos, de 12 a 19 h. Laboratorio del C3

En este espacio, se invita a conocer el universo de los hongos, imprescindibles para comunicar los ecosistemas entre sí y mantener la vida en la Tierra desde hace 3500 millones de años. Con reino propio, el reino fungi consta de más de 1,5 millones de especies diversas de levaduras, mohos y setas; y, aunque algunos pueden ser tóxicos, la mayoría de ellos están, de una manera extraordinaria conectando el planeta. Una oportunidad para conocer este mundo que ya se aplica al uso diario además del comestible como remedios, materiales y arte como la exposición del fotógrafo taiwanés, Eric Cho.

-EXPOSICIÓN | CIENCIA ES SOBERANÍA

Viernes a domingos, de 12 a 19 horas

Un recorrido por los 65 años del CONICET a partir de fotografías, ilustraciones, tapas de diarios, objetos corpóreos, textos y producciones sonoras. Se trata de un proyecto que invita a realizar un repaso por la historia del organismo en relación con los diferentes contextos sociopolíticos del país.

-BIBLIOTECA ENCENDIDA

Sábados y Domingos | 14 a 18 h

El C3 presenta su biblioteca de divulgación científica que cuenta con una colección de material bibliográfico, publicaciones, revistas especializadas y que abordan integral e interdisciplinariamente temas científicos. Estará presente la bibliotecaria.

-PUNTO DE LECTURA Y ESCUCHA

Viernes a domingos, de 12 a 19 horas

Como parte del programa de lectura Leé Ciencia, Leé Futuro, el C3 presenta un punto de encuentro para toda la familia. Estarán disponibles todos los títulos que forman parte de la colección juvenil Ciencia al Toque y de la colección infantil Hola, Ciencia. Además, en este espacio podrás escuchar los episodios del podcast Escuchá Ciencia narrados por Gabichu, Magdalena Fleitas, Lalo Mir, Tomás Fonzi, Mariana Baggio, Delfina Pignatiello y Julián Kartún junto a Diego Golombek.

*C3. Godoy Cruz 2270

_____________

The Buenos Aires Affair: 50 años

En el Museo del libro y de la lengua (Av. Gral. Las Heras 2555) se inauguró la muestra The Buenos Aires Affair: 50 años, que celebra a Manuel Puig cuando se cumplen 50 años de la publicación del libro The Buenos Aires Affair.

En abril de 1973, Manuel Puig publicó The Buenos Aires Affair, su tercera novela, la primera que tendría como escenario principal la ciudad de Buenos Aires. Escrita a lo largo de cuatro años, probó ser uno de los proyectos más ambiciosos y esperados de su carrera, especialmente luego del enorme éxito de crítica y comercial obtenido por Boquitas pintadas (1969). En sus páginas, Puig narra la antesala del Cordobazo a través de la historia de sus dos protagonistas, una artista plástica y un crítico de arte reprimidos sexual y políticamente.

A pesar de agotar 15 mil ejemplares en sus primeras tres semanas a la venta, el libro recibió mayormente reseñas negativas. La cruda representación de la sexualidad y la crítica a la represión del primer peronismo a sus opositores provocaron antipatía en el gobierno recientemente electo. La inestabilidad política, el creciente clima de censura y persecución que siguieron a la Masacre de Ezeiza y el regreso de Perón a la Argentina hicieron que Puig saliera del país. En enero de 1974, la División Moralidad de la Policía Federal secuestró todas las copias de The Buenos Aires Affair. A continuación, el libro fue prohibido como pornografía y en diciembre del mismo año, mientras Puig permanecía en México, su familia recibió una amenaza telefónica de la Triple A dirigida a él que selló su destino de exilio definitivo.

En la exposición, se podrán encontrar exhibidas todas las ediciones del libro The Buenos Aires Affair, hojas mecanografiadas que muestran el trabajo de Puig sobre la novela, las ediciones de la publicación traducidas a otros idiomas, libros pertenecientes a la biblioteca del escritor, fotos del autor, afiches de sus películas llevadas al cine, noticias y recortes periodísticos mostrando la recepción de la crítica. Además, habrá una representación espacial de la novela.

Hasta el 31 de julio de 2024 de martes a domingos de 14 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

_____________________

Retorno 1983. Fotografías de los archivos de los diarios Crónica y La Voz

En la Fototeca Benito Panunzi se inaugura la muestra Retorno 1983. Fotografías de los archivos de los diarios Crónica y La Voz, que presenta una selección de fotografías provenientes de los negativos de redacción de los diarios Crónica y La Voz, preservados y custodiados por la institución.

En el año en que se cumplen 40 años del retorno de la democracia se propone esta muestra fotográfica como una reflexión, un acercamiento al clima social y el ambiente de una época pasada que fue determinante en el posterior transcurso de la historia.

En la era de la imagen y la pantalla poder detenerse en esta selección de fotografías provenientes de los negativos de redacción de los diarios Crónica y La Voz, preservados y custodiados por la Biblioteca Nacional, permite apreciar hechos puntuales acontecidos en el año 83 como retratos de una sociedad que demandaba un cambio político pero que, además, convivía con hechos que hoy son impensables.

Hasta el 31 de marzo de 2024, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. y sábados y domingos de 12 a 18 hs. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

_______________

Cartografías Jelin. Archivo, tiempos y afectos

La exposición reúne un conjunto de materiales del archivo personal de la socióloga Elizabeth Jelin que dan cuenta de su itinerario, trazando, de forma fragmentaria, una cartografía a recorrer.

Docente, investigadora y artífice de una prolífica producción intelectual, Jelin alcanzó notoriedad nacional e internacional por sus aportes teóricos y empíricos, ligados a memoria y derechos humanos, género, trabajo, familia y movimientos sociales, centralmente en América Latina. Su archivo, a disposición para la consulta pública en la Biblioteca Nacional desde el año 2022, conforma el legado de su trayectoria y exhibe su mentalidad temporal, anudada en múltiples capas que se yuxtaponen. ¿Qué idea de comunidad se puede reconstruir a partir de un archivo personal? ¿Cómo se relaciona una biografía individual con su tiempo histórico? ¿Cómo se representa el tiempo, los tiempos, los cruces de temporalidades?

Se puede visitar hasta el 31 de marzo de 2024 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. en las salas María Elena Walsh y Leopoldo Lugones (PB)

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita.

_______________________________

Actividades en el Museo Moderno

* Red de escucha y acompañamiento. La creación de pertenencia

Con el museo y sus muestras como herramientas para propiciar encuentros e intercambios, la Red de Escucha y Acompañamiento conecta cuerpos y crea situaciones artísticas. Esta red se propone como un instrumento de mediación cultural y fomento de la salud comunitaria.

REA funciona como una membrana que conecta el adentro y el afuera del museo a través de reuniones quincenales e intervenciones mensuales en el barrio. El grupo está abierto a la participación de personas con y sin formación en artes, que quieran ser parte de procesos de producción artística grupal, integrando una colectividad más grande que cada individualidad, donde lo físico cultiva lo mental, y viceversa.

¿Te imaginaste alguna vez que es posible ver una obra tirado en el piso o desde el costado? ¿Y que la energía del arte vuelva protagonistas a las personas, y sean las pinturas y las esculturas las que nos observen? En la Red de Escucha y Acompañamiento, los cuerpos crean sus propios sonidos y los sentidos producen su propia coreografía. (Encuentros quincenales, los viernes a las 12 h)

Orientado a público general. Actividad gratuita sin inscripción previa. Para más información, escribí a comunidades@museomoderno.org

-Caravana. Espacio de arte y salud para adolescentes

Caravana es un espacio para adolescentes donde se hace del arte una expresión de salud. Si tenés entre 12 y 17 años, el Museo Moderno y el Centro de Salud y Acción Comunitaria de San Telmo te invitan a participar de esta experiencia creativa. Animate a ser parte de este taller, donde se juega y se aprende a través de lenguajes y medios artísticos. ¡Sumate a la caravana!

Todos los lunes 15:00 h . Actividad gratuita sin inscripción previa

*Museo Moderno – Av San Juan 350 (CABA)

_______________________________________

Visitas Guiadas al Centro de Vestuario del CTBA

Ubicado en Zabala 3654, en el barrio de Chacarita, es un espacio destinado a preservar y resguardar más de 45 mil prendas que integran el patrimonio del Complejo Teatral de Buenos Aires. Además de observar el vestuario de las más importantes producciones de su historia, los visitantes recorrerán la sala de clasificación, el espacio de fotografía, el de guarda y el depósito de escenografía, donde se podrá conocer el trabajo de creadores como Renata Schussheim, Jorge Ferrari, Eugenio Zanetti, Graciela Galán, Nene Murúa y Mini Zuccheri, entre muchos otros.

Valor de la visita $ 500. Estudiantes y jubilados: $ 300. Instituciones privadas $ 300. Universidades públicas y privadas $ 300. Instituciones públicas (únicamente educación primaria y secundaria) gratis. Los docentes no abonan entrada.

Para quienes se acerquen de forma particular, las entradas podrán adquirirse a través de www.complejoteatral.gob.ar

________________

Telescopios en el Planetario

Los sábados y domingos a las 20 h, de manera gratuita, se puede disfrutar de estas visitas únicas al Planetario. Actividad gratuita con ingreso por orden de llegada.

*Planetario Galileo Galilei. Av. Sarmiento s/n

________________

Verano 2024: visitá el Centro Ana Frank en Buenos Aires

A partir del 21 de diciembre recibiremos visitas en nuestro nuevo horario de verano: jueves, viernes y sábados de 14 a 19 hs. Los jueves mantenemos el descuento de 2x1 sobre el valor de la entrada general. Podés reservar tu turno por la web o acercarte en el horario de visitas directamente.

Entrada general: $1100. Docentes, estudiantes y jubilados: $900. Menores de 10 años inclusive: sin cargo

Actividades de verano

- Muestra temporaria Leer y escribir con Ana Frank: para chicos y chicas a partir de 7 años, busca transmitir el mensaje de Ana Frank, donde la tolerancia y el respeto son las bases para construir una sociedad mejor. Se reafirma así el valor de la lectura, la escritura y el libro como acto de resistencia.

- Actividades sobre resistencias: habrá videos y objetos para reflexionar sobre el rol de la resistencia durante el nazismo. Es una oportunidad para aprender más sobre un aspecto diferente de la historia.

*Centro Ana Frank. Superí 2639, Buenos Aires

___________________

Visita guiada 360° al Teatro San Martín

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que el Teatro San Martín cuenta con una nueva visita guiada. Se trata de un recorrido en formato virtual de “diseño universal”, es decir pensado para todos los públicos con o sin discapacidad. Fue filmado con cámaras 360° y conduce al espectador a los espacios más significativos del Teatro; entre otros, las salas, los talleres y las áreas técnicas, en los cuales se recrea su funcionamiento y actividad habitual.

La visita está íntegramente interpretada en lenguaje de señas (LSA), además de contar con subtítulos en español e inglés y descripciones integradas en el guión, y se suma a todas las actividades programadas para las Vacaciones de invierno. En este caso se puede disfrutar ingresando a www.complejoteatral.gob.ar. No hace falta acercarse al Teatro, basta con acceder desde un dispositivo y disponerse a explorar este emblemático espacio artístico, lleno de historia y de sorpresas.

A lo largo de la visita se recorren la boletería, el Hall Alfredo Alcón, el Hall y la Sala Martín Coronado, el Hall y la Sala Casacuberta, el Hall y la Sala Cunill Cabanellas, el Hall y la Sala Leopoldo Lugones, los sectores de Sastrería, Escenografía, Maquinaria y Carpintería, y el Centro de Vestuario.

_________________

Visitas Guiadas al Teatro Colón

El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

____________________

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Reservas para instituciones y consultas, únicamente por mail a visitas@complejoteatral.gob.ar

HORARIOS PARA PÚBLICO GENERAL: Sábados y domingos a las 12, 14, 16 y 18 hs. Duración: 90 minutos

*Teatro San Martín. Av. Corrientes 1530

_________________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

__________________

Visitas guiadas al nuevo Museo del Senado

La Dirección de Cultura del Senado de la Nación informa que se suma a las visitas guiadas al Palacio Legislativo un nuevo recorrido por el Museo del Senado, una experiencia inmersiva en la que el público se informará sobre la historia del Senado y visitará los espacios destacados del Palacio Legislativo.

Las visitas se realizan de Lunes a viernes en Hipólito Yrigoyen 1863 a las 12 y 17 horas y solo los sábados, domingos y feriados de 12 a 16 horas son con inscripción previa en https://www.senado.gob.ar/museo.

Los colegios e instituciones deberán solicitar turno enviando un correo electrónico a visitasguiadas@senado.gob.ar. Allí recibirán los requisitos y protocolos a cumplir.

______________________

Colón fábrica

(foto: Juanjo Bruzza)

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

::::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Microcentro Cuenta Cuentos

Microcentro Cuenta, plataforma comunicacional y de generación de contenidos que busca integrar, promover y articular las posibilidades del arte en el microcentro porteño, abrió la convocatoria a Microcentro Cuenta Cuentos, un concurso de cuentos que tiene el objetivo de conocer nuevas narrativas sobre la ciudad y fomentar la creación literaria. La iniciativa es una oportunidad para descubrir autores y reconocer, a través de sus historias, las redes de sentido que constituyen la esencia de la vida urbana actual, haciendo foco en el microcentro.

Con un jurado integrado por Mariana Enriquez, Lala Toutonian, Fabián Casas y bajo la coordinación general de Nacho Iraola, se podrán presentar obras inéditas en la categoría cuentos. La temática tiene que estar vinculada a la escena urbana, con foco en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires. El jurado seleccionará nueve obras destacadas que conformarán una antología a publicarse en formato físico en 2024 y uno de ellos resultará ganador de un premio de $800.000 (ochocientos mil pesos).

El concurso está dirigido a escritores y escritoras de cualquier nacionalidad, siempre y cuando presenten los cuentos (hasta uno por participante) en idioma español y sean mayores de 18 años. La inscripción estará abierta hasta el 28 de febrero de 2024 y los resultados se conocerán en marzo de 2024 a través de las redes de Microcentro Cuenta.

Quienes deseen participar, deberán enviar el archivo en pdf (tamaño A4, fuente Times New Roman, interlineado doble y con una extensión de entre 3 mil y 15 mil caracteres con espacios) vía mail a cuentos.microcentrocuenta@gmail.com con el asunto: Concurso Microcentro Cuenta Cuentos.

_______________

Premio Estímulo Cazadores 2024

Se seleccionarán 5 artistas o colectivos que obtendrán un aporte económico para desarrollar su proyecto y exhibirlo en Fundación Cazadores. De estos, un artista será premiado/a con un viaje a la Bienal de Venecia de 2024 con todo pago.

Podrán presentarse todos aquellos artistas que hayan participado en alguno de los programas de formación ofrecidos por Fundación Cazadores durante sus 10 años de existencia: Beca Cazadores, Clínica Cazadores, PIPA, Impulso Cazadores e Instalar Danza. De esta manera, la iniciativa busca dar seguimiento al desarrollo artístico de quienes atravesaron experiencias de formación en Cazadores y realizan un trabajo comprometido con la experimentación y la investigación, tanto dentro de su disciplina artística como en la interdisciplina, para así fortalecer el desarrollo de su práctica cotidiana.

Se admitirán propuestas artísticas inéditas, sin distinción de disciplina o técnica, y se valorarán aquellas en las que se destaque una actitud experimental, que supongan nuevos desafíos para el o la artista o colectivo de artistas y que propongan una realización acorde al espacio, tiempos de producción y presupuesto indicados por Fundación Cazadores.

El jurado de selección de los cinco finalistas serán Mariana Obersztern, Maricel Álvarez, Leila Tschopp, Sergio Bazan, Florencia Qualina, Agustina Núñez y Viviana Romay, directora de la Fundación. Estos artistas o colectivos obtendrán un aporte económico para desarrollar su proyecto y exhibirlo en Fundación Cazadores. De esta selección saldrá el proyecto ganador, que será seleccionado por un jurado independiente, y será premiado con un viaje a la Bienal de Venecia de 2024 para el artista con todo pago.

Inscripción hasta el 17 de marzo de 2024. La selección será anunciada en abril de 2024.

___________________

Certamen Nacional de Composición Sinfónica 2023

Se invita a todos los compositores argentinos y naturalizados, con domicilio efectivo en cualquier punto del territorio nacional, a formar parte del nuevo Certamen Nacional de Composición Sinfónica- 2023. Cada autor podrá enviar al concurso una única obra, que deberá ser inédita, sin estrenar y sin premios nacionales o internacionales obtenidos en forma previa. Fecha límite de presentación de obra: 19 de febrero de 2024

Las obras deberán ser remitidas personalmente, por correo certificado, mensajería especializada o personalmente al Ministerio de Cultura de la Nación, Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” sito en la calle México N° 564, 1º piso – CABA (C.P.: 1097); con el título “II Certamen Nacional de la Composición Sinfónica 2023″.

Los envíos se realizarán bajo seudónimo. Cada copia de las partituras estará identificada por el Título y el seudónimo del autor. El envío deberá contener un sobre cerrado que contenga en el exterior del mismo el Título y el seudónimo de la obra. En el interior de dicho sobre se incluirá la siguiente información: Seudónimo - Nombres y apellidos completos - D.N.I. - Fecha de nacimiento - Dirección postal donde el postulante vive efectivamente - Teléfono/celular de contacto – Email - Curriculum Vitae - Catálogo de obras

___________________

Festival Internacional de Cine Africano de Argentina

Convocamos a directores de cine, realizadores, documentalistas, videoartistas que envíen su material con diversas miradas de África para el Festival Internacional de Cine Africano de Argentina que se realizará en agosto de 2024, en Buenos Aires, Argentina.

Se reciben obras de producción independiente realizadas en países de África o relacionadas con el continente africano, su gente y su diáspora hasta el 29 de febrero de 2024.

Se llevará a cabo en forma híbrida a través de una plataforma digital, disponible únicamente para territorio argentino, y en salas de cine en agosto de 2024 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e itinerancias por el país.

La inscripción para participar del Festival se hace por las siguientes plataformas:

> Filmfreeway y Festhome

> También pueden inscribirse en el formulario > Aquí.

La programación del Festival incluirá secciones competitivas y no competitivas. El material recibido de esta convocatoria también puede formar parte de nuestro Archivo de cine independiente para futuras muestras y ciclos.

_____________________

Sony Future Filmmaker Awards

Ya abrieron las inscripciones a la segunda edición de los Sony Future Filmmaker Awards, uno de los más importantes programas anuales de premios para cortometrajes. La inscripción es libre y gratuita, a través de www.sonyfuturefilmmakerawards.com, hasta el 15 de febrero de 2024.

Los premios cuentan con 6 categorías: Ficción, No Ficción, Medioambiente, Animación, Estudiantil y Formato Futuro.

Los treinta realizadores preseleccionados viajarán a Los Ángeles, donde accederán a un exclusivo programa de talleres durante cuatro días y asistirán a la ceremonia de premiación, que se llevará a cabo el 30 de mayo de 2024 en el Cary Grant Theatre, en los históricos estudios de Sony Pictures en Culver City, California. Los ganadores recibirán premios en efectivo y una variedad de equipos de imagen digital de Sony.

::::::::::::::::::::

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Poesía Desperfecta, taller de escritura

Los sábados a las 11 en El Aleph Recoleta. Tres encuentros virtuales + 1 presencial en Librería

9,16,23 y 30 de diciembre

*Inscripciones en @leipoesia

_________________________

Talleres de teatro en el Centro Ana Frank

De marzo a diciembre, funcionan en la Sala de teatro Ana Frank tres talleres de teatro para niños, adultos principiantes y adultos avanzados. Ya está abierta la inscripción para 2024.

*Sala Teatro Ana Frank. Superí 2639, Buenos Aires

__________________

Taller de historieta y dibujo

A cargo de Sebastián Cantero, para adolescentes y adultos. Información e inscripción talleres.vinetas@gmail.com

*La casa de viñetas sueltas. Cabrera 6030

__________________

Prensa y comunicación de eventos culturales

El jueves 8 de febrero comienza una nueva edición del curso online e intensivo “Prensa y comunicación de eventos culturales” dictado por María Eugenia Souto, directora de OCTAVIA Comunicación. El mismo dura un mes y está dividido en 4 clases -una vez por semana- de 2 horas de duración cada una. Accesible desde cualquier parte del mundo.

Este curso está dirigido a artistas, compañías, profesionales y estudiantes de carreras de comunicación, teatro, danza, clown, música y afines, dueños y programadores de salas y centros culturales, y todo aquel que desee conocer los principios y herramientas fundamentales para encarar la prensa, comunicación y difusión de sus proyectos de manera autogestiva.

Próximo inicio: 8 de febrero 2024. Jueves de 19 a 21 hs. Argentina (GMT -3) | 16 a 18 hs. México | 23 a 01 hs. España. Cuatro clases online via Google Meet (8,15,22 y 29 de febrero). Valor: $35.000 / U$D70. Cupos limitados | Transferencia bancaria, Depósito, MercadoPago o PayPal (los costos de operación quedan a cargo del alumno). PROMOS: 2 x $60.000 | Descuentos para estudiantes y clientes | Inscripción temprana: 15% de descuento (hasta el 31 de diciembre). Certificado de asistencia. Consultá por el curso particular en horario a elección.

*Informes e inscripción: eugenia@octaviacultura.com.ar | +54 911 2894 8506

____________________

Taller de dibujo y comic

Cartoon, manga y cómic para chicos y adolescente. Este año también veremos animación, técnicas digitales y color.

Modalidad Virtual y presencial. Dos días por semana. Horarios: Sábados 14 hs y Jueves 18:30hs

Formulario de inscripción. talleres.vinetas@gmail.com

*La casa de las viñetas sueltas. Cabrera 6030

_______________

Talleres de Escritura FILBA

El Laboratorio de escrituras Filba es un ciclo de formación que cuenta entre sus docentes a los más destacados autores e ilustradores de Argentina.

La mayoría de los talleres son virtuales, por Zoom. En 2023 tendremos algunas clases magistrales en formato bimodal: presencial en la Alianza Francesa (Av. Córdoba en CABA) y en streaming (por Zoom, con posibilidad de participar virtualmente).

::::::::::::::::::::

INFANTILES

Festival Dulce Navidad

En el Auditorio Belgrano y en el Teatro Devoto, organizado por la Asociación Civil Generarte, responsable de las 6 Ediciones del Festival de Teatro Infantil Buenos Aires “Abracadabra”. Este Diciembre de 2023 llega con una propuesta especial para disfrutar en familia la magia navideña junto a Plim Plim. El jueves 21 de diciembre la cita es en el Teatro Devoto (Av. Lincoln 3815), el viernes 22 y sábado 23 de diciembre en el Auditorio Belgrano (Virrey Loreto 2348). Las entradas se encuentran en venta por Entrada Uno.

El festival contará con un nuevo show temático de “Plim Plim, un héroe del corazón” que cantará las canciones favoritas de su público, el concierto sinfónico orquestal para toda la familia “Navidad Sinfónica” y un encuentro único con PAPÁ NOEL, que recibirá las cartas de los más chicos y se sacará fotos junto a las familias. Con una sola entrada, se podrá acceder a los dos espectáculos y al encuentro con SANTA.

__________________

Programación de diciembre para las infancias en el Kirchner

El área de Infancias pone en movimiento políticas públicas desde una mirada cultural integradora, respetuosa de las diferencias y basada en el derecho de lxs chicxs a la belleza, al juego, a la participación plena, a la transformación y al desarrollo de sus propias vidas.

En estas tardes de calor de diciembre te invitamos a sumergirte en el fresco del Centro Cultural Kirchner y venir a disfrutar de un rato de lecturas, juegos, construcciones, dibujo y cine en las salas del tercer piso.

En El viento en monopatín, la sala de las primeras infancias, vas a poder inventar tus propios recorridos. En el Cine revivimos dos grandes ciclos de este año: Popurrí y Las infancias miran al ambiente. Ademas te invitamos a nuestro Obrador a dibujar, construir, crear y leer.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren reserva previa. El ingreso es hasta colmar la capacidad del espacio. El piso de infancias está abierto hasta el 17 de diciembre, de miércoles a domingos, de 14 a 20 h.

*CCK. Sarmiento 151

_______________

Pakapaka estrena Las asombrosas aventuras de la Nave Zamba: ¡Imagínate a los próceres en el presente!

Zamba, Nina y el Niño que lo Sabe Todo quedan al mando de la increíble nave capaz de viajar en el tiempo, mientras que San Martín, Belgrano y Juana Azurduy recorren en el presente diferentes espacios y lugares emblemáticos de la historia argentina.

También se encuentran con chicos y chicas que los ayudan a orientarse. A lo largo de 8 capítulos de 13 minutos, Zamba, Nina y el Niño que lo sabe Todo intentan encontrar a los próceres perdidos para llevarlos nuevamente a la nave.

Durante ese recorrido comparten momentos disparatados con personajes graciosos, música y mucha diversión. Una serie animada en 3D en el espacio ANIMAR-MoCap.

________________

Las asombrosas misiones de Zamba y Yazy

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, y el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires estrenan un nuevo capítulo de la serie de animación Las asombrosas misiones de Zamba y Yazy que estará dedicado al ambientalismo popular.

Desde un futuro cercano pero distópico –en el que los bienes naturales se han agotado, la biodiversidad está en peligro, el aire y el agua se encuentran completamente contaminados–, vendrá Yazy, una chica del futuro que se encuentra con un Zamba ya adolescente, quien le pide que viaje al pasado con la misión de concientizar a los habitantes del planeta para que adquieran nuevos hábitos y reflexionen sobre su manera de actuar.

La serie muestra a Yazy y Zamba, en el presente, vivir diversas aventuras que les enseñarán, a los niños y niñas de todo el país, sobre distintos temas ambientales y, lo más importante, les demostrarán cómo, a través de diversas acciones individuales y colectivas, pueden forjar un nuevo contrato social para una ciudadanía responsable y así transformar el presente para mejorar el futuro.

________________________

Talleres y actividades en el Museo Moderno

-CALEIDOSCOPIO. Taller anual de arte para familias a cargo del equipo educativo

Caleidoscopio es un espacio de encuentro con las exposiciones del museo desde una mirada lúdica y participativa. En este taller de producción creativa, invitamos a los niños, niñas y familias a experimentar un universo de sensaciones con texturas, color y mucha imaginación.

Todos los sábados, de 16 a 18 h

Orientado a niños y niñas desde los 6 años y sus familias. Actividad presencial con inscripción previa AQUI Sala Supervielle (1er piso)

-VISITAS EN FAMILIA. Recorridos participativos a cargo del equipo educativo

Te invitamos junto a tu familia a un recorrido dialogado a cargo del equipo educativo para explorar las exhibiciones del programa anual Un día en la Tierra e interactuar creativamente con ellas. Vení a descubrir la diversidad de nuestra colección y las obras de artistas invitados que la componen. Luego podrás realizar tu propia creación. ¡Te esperamos!

Todos los sábados y domingos a las 15 h.

Orientado a niños, niñas y familias. Recomendado a partir de los 6 años. Actividad presencial y gratuita con inscripción previa AQUI Hall de ingreso –

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

_____________________

Pakapaka y la Red TAL presentan un informe sobre TALi, el consejo de niños y niñas de América Latina 2023

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, y la Red TAL, que reúne a las televisoras públicas de América Latina, presentan un informe sobre TALi, el consejo de niños y niñas de América Latina sobre la base de su experiencia en este 2023. El documento manifiesta una gran importancia porque se propone conocer la mirada de nuestras infancias sobre los medios de comunicación públicos de la región.

También revela el consumo de medios de comunicación y consumos culturales de las infancias, el tiempo dedicado a la televisión abierta o a jugar a los videojuegos, el que utilizan para navegar en internet en páginas que les gustan o para otras actividades diferentes al consumo de medios y los programas o formatos favoritos. También muestra sus principales preocupaciones: el cuidado de los animales, las causas y consecuencias de la contaminación ambiental, las relaciones entre sus pares y la escuela, los temas sociales que los afectan.

Finalmente, el informe arroja datos que permiten comprender la dinámica y el proceso de trabajo de los consejeros y consejeras, como también el detalle de las reuniones que se llevaron adelante, las estadísticas y una serie de consejos para los creadores o productores de contenidos dedicados a las infancias para abordar en los medios públicos.

_________________

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

*Usina del Arte. Caffarena 1

_______________

* Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com