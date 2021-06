Guía de Arte y Cultura: semana del 18 al 25 de junio

ARTE

El Museo Moderno anuncia su reapertura

Museo Moderno reapertura (foto Guido Limardo)

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia su reapertura al público este viernes 18 de junio. El edificio ubicado en Avenida San Juan 350 abrirá sus puertas para recibir visitantes en sus salas de exposiciones, tienda y café, respetando el protocolo diseñado específicamente para las características de la institución y con reserva previa de entradas en museomoderno.org.

Quienes visiten el museo podrán recorrer todas las salas de las exposiciones, donde se exhiben actualmente:

-Alberto Greco: ¡Qué grande sos!

-Nicanor Aráoz: Sueño sólido.

-Elda Cerrato: El día maravilloso de los pueblos.

-Ulises Mazzucca: Gimnasia espiritual.

-Una llamarada pertinaz: La intrépida marcha de la colección del Moderno.

-Diana Aisenberg: Mística robótica en la economía de cristal. Instalación de sitio específico.

-Cotelito: Vuelvo como un jardín después del invierno. Instalación de sitio específico.

-Elian Chali: Plano inesperado. Intervención de sitio específico.

____________

Jorge Meijide presenta dibujos, litografías y serigrafías

El médico pediatra, humorista, dibujante, guionista y artista plástico, Jorge Meijide, exhibe dibujos, litografías y serigrafía en Menendez libros.

La muestra es en Paraguay 431 C.A.B.A. || Horario de visita de lunes a a viernes de 10:00 a 17:00 || Hasta el 30 de junio.

__________

Signar la Complejidad

La exposición denominada Signar la Complejidad está curada por Merlina Rañi y reúne obra de Diego Alberti, Elisa Balmaceda y Renee Charmichael quienes abordan temas como la energía, la abstracción financiera, la pandemia, el colonialismo y la globalización o el código informático.

Esta muestra es un ejercicio que surge en la reflexión sobre la experiencia digital y que propone un formato algo experimental, con la intención de darle relevancia a algunos rasgos característicos de la contemporaneidad veloz y mutante en la que nos encontramos inmersos.

Actividades:

-3 de julio: diálogo junto a Renee Carmichael

-24 de julio: diálogo junto a Diego Alberti

-28 de agosto: diálogo junto a Elisa Balmaceda

La muestra virtual se acaba de inaugurar el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA junto con el espacio Pla.

_________

El Museo Moderno presenta “La fábrica de la exposición”, de Alberto Greco

(Guido Limardo)

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, anuncia el lanzamiento de La fábrica, una serie de videos semanales en los que el museo se propone contarle al público cómo es el proceso de creación de una exposición, de principio a fin, desde las diversas voces que integran cada área de la institución. La primera entrega, dedicada a la exposición Alberto Greco: ¡Qué grande sos! puede verse en el canal de YouTube del museo.

Cada semana el museo presentará a diferentes protagonistas que contarán en primera persona el engranaje que se pone en funcionamiento ante la realización de una exposición. Cada espacio, cada obra y cada material expuesto contiene el trabajo de muchas personas y equipos.

_________

Exposiciones “cruzadas”: Smart Gallery BA & The White Lodge. Buenos Aires y Córdoba expanden fronteras

Buenos Aires y Córdoba serán los escenarios de un intercambio de galerías. Smart Gallery y The White Lodge compartirán sus obras durante los meses de abril a julio de 2021.

El mundo cambió y el sector del arte no es la excepción: necesitamos aprender a generar nuevas redes y formatos de trabajo conjunto. En este escenario local surgen nuevos esquemas de funcionamiento de la escena de galerías de arte y esto es lo que hace posible crear nuevos vínculos que fortalezcan a la actividad e incentiven nuevas y más grandes colaboraciones.

Con esta premisa por delante, los artistas representados por The White Lodge en Córdoba traerán sus obras a Smart Gallery Buenos Aires, y viceversa, de la mano de sus respectivos curadores, Dolores de Argentina y Andrés Sobrino.

TWL: de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 o fuera de estos horarios con cita previa Av. Emilio Olmos 15 piso 4N. || Smart Gallery B.A.: lunes a viernes de 13 a 19H | Av. Alvear 1580 PB

_________

Herlitzka + Faria: Muestra actual | Current show

En Herlitzka + Faria abre la temporada 2021 con la muestra El medio es el mensaje y el mensaje está en la pintura con obras de Oscar Bony, Elda Cerrato, Nicolás García Uriburu, Abdulio Giudici, Mauro Guzmán, Alicia Herrero, Magdalena Jitrik, David Lamelas, Sameer Makarius, Marta Minujín, Margarita Paksa, Karina Peisajovich, Alejandro Puente, Juan Pablo Renzi, Osvaldo Romberg y Juan Tessi.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 11:30 a 19:00 con cita previa: info@herlitzkafaria.com. A través de la plataforma ARTSY podrán acceder a las vistas de sala, así como a cada una de las obras exhibidas, y conectarse con los perfiles de todos los artistas para acceder a información biográfica.

Y a través del sitio web podrán acceder al texto curatorial de la muestra en este enlace.

____________

Exposición virtual “Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos” en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

___________

Las propuestas del Bellas Artes

Desde el equipo de Amigos del Bellas Artes junto a docentes, continúa la conexión con alumnos y socios con una oferta educativa que incluye:

-Talleres infantiles de arte online: Para hacer desde casa y en familia

-Cursos online: Historia del arte, Historia de la Literatura y cine

-LAV: Laboratorio de artes vivas. La nueva propuesta que vincula artes escénicas de manera transdisciplinaria junto a la música, la danza, la performance y las artes visuales

-Talleres en vivo por Zoom. Dibujo, pastel, color y composición

-Auditorio virtual. Presentaciones en vivo y contenidos abiertos para disfrutar a través del canal de YouTube

-Socios: Contenidos digitales exclusivos: Ciclo Correspondencias y otras actividades especiales

-Tienda Bellas Artes online. Conseguí los productos del Museo y los catálogos de exposiciones en la Tienda Online

____________

TEATRO ONLINE

Lo que el río hace

Lo que el rio hace-Maria Marull-Paula Marull-ctba2020-foto Carlos Furman

Continúa el ciclo Modos Híbridos de audiovisuales del CTBA con la última creación de las hermanas María y Paula Marull, Lo que el rio hace. El documental que se presenta en este link.

Escribir una obra es un viaje que se nutre del acopio de recuerdos, voces, anécdotas, imágenes “camufladas” por la escritura o bajo los trajes de la ficción. En este caso, las hermanas María y Paula Marull harán el proceso contrario, desarmar la ficción, descubrir los personajes hasta llegar incluso a las personas que los inspiraron. Amelia, interpretada por Paula y María Marull, está atrapada en exigencias y obligaciones cotidianas. Decide iniciar un viaje a Esquina, en Corrientes, que le devolverá su esencia, siendo el río, metafórica y literalmente, uno de los responsables y protagonistas de ese despojo. El espectador accederá a la intimidad de la obra en construcción.

Dramaturgia y dirección: María Marull y Paula Marull, con dirección audiovisual: Belina Zavadisca. Elenco: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli || Producción integral: Complejo Teatral de Buenos Aires.

Links de acceso: YouTube y Teatrix.

__________

“Las mujeres del General”, de Rafael Calomino

Un recorrido por la vida de San Martín enfocado en cada aspecto de su personalidad, preponderando su intimidad y su relación con las mujeres que lo rodearon, dejarán entrever a un General, prócer y humano. Se harán presentes los amores, la madre, Remedios, Rosita Campusano y Mercedes. Cada una permitirá desarrollar un aspecto de su vida en relación a la historia que conocemos.

Autoría: Rafael Calomino. Actúan: Daniel Miglioranza, Rosa Ferrer, Silvina Muzzanti, Ligüen Pires, Mercedes Villalba (en formato Streaming) y María Marta Guitart (en modo presencial). Dirección: Eduardo Lamoglia.

Funciones: todos los viernes a las 20:00 || Entradas por Alternativateatral.com por streaming $ 500 (se puede visualizar en las siguientes 24 horas) || Próximamente presencial en Teatro El Tinglado.

_________

“Hipólita pondera la conquista”

Una obra de Eric Baremboin realizada con María Onetto, Javier Drolas, Delfina Dotti y Marina Otero para el ciclo Nuestro Teatro del Cervantes.

Sinopsis: ”Hipólita ...” es un texto rudo y vigoroso para disfrutar de las preguntas y cantidad de fluires del pensamiento.

Puede verlo gratis en CervantesOnLine desde este enlace.

__________

Nueva función por streaming de ”Deviniendo Tato”

El sábado 19 de junio a las 20:00, Deviniendo Tato se presenta en nueva función online. Una excelente oportunidad para ver la obra, si no pudiste hacerlo durante las funciones presenciales en Nün Teatro Bar, o para volver a verla.

La obra “Deviniendo Tato” se crea a partir de textos dramáticos, artículos y anécdotas de Eduardo Tato Pavlovsky. También situaciones de sesiones de psicodrama evocadas y recreadas por los autores de la obra que fueron pacientes de Tato durante varios años. Deviniendo Tato es un reconocimiento – homenaje a todo lo vivido y trabajado con Tato en sus sesiones grupales.

A modo de patchwork, se ligan estos elementos heterogéneos que componen escenas, a medida que surgen líneas de sentido. Los fragmentos de obras de Tato Pavlovsky están en la pieza “Deviniendo Tato” desterritorializados de las obras originales del autor. Es así, que ligados unos a otros, y con frases de artículos y anécdotas, resultan reterritorializados en las escenas de Deviniendo Tato.

Sábado 19 de junio a las 20:00 || La obra estará disponible por 24 hs || Al finalizar la función se realizará una charla debate vía zoom con quienes asistan.

Entradas: desde $600

Informes y reservas: alternativateatral.com

__________

CINE

CINE Y MUJER

Verónica Guerman/Teleshow.com

“CINE Y MUJER”, una actividad virtual, libre y gratuita organizada por la ACEP (Asociación Civil Estudios Populares especialmente pensada para personas que trabajan en temas de problemáticas de género y cómo ayudar a las mujeres a empoderarse y superar malos tratos, a hacerse respetar y tomar otro rol en su entorno familiar, social.

La película Gilda servirá de “disparador” para reflexionar sobre las problemáticas de género e interpelar a quienes tienen las herramientas para cambiar esas situaciones. Vale destacar que se trata de una película biográfica sobre la conocida cantante argentina, dirigida por Lorena Muñoz y escrita por Tamara Viñes, y protagonizada por Natalia Oreiro. La reunión contará con la exposición de líderes referentes sobre el tema como Carolina Villanueva y Belén Igarzábal, entre otros.

El encuentro será el jueves 24 de junio a las 18:00 y pueden inscribirse a través de www.acep.org.ar o infomecenazgo@acep.org.ar

________

Fritz Lang en América continúa en la Sala Leopoldo Lugones: Cine en el cine

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, y la Fundación Cinemateca Argentina, anuncian el reinicio del ciclo presencial Fritz Lang en América, que se llevará a cabo a partir del sábado 26 de junio en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530), exclusivamente durante los fines de semana.

La muestra está integrada por catorce largometrajes fundamentales del cineasta alemán dirigidos durante su exilio en el continente americano y producidos en el seno del sistema de estudios de Hollywood.

Agenda del ciclo:

-Sábado 26, a las 15 hs. La bestia humana (Human Desire; EE.UU., 1954). Dirección: Fritz Lang. Con Glenn Ford, Gloria Grahame, Broderick Crawford.

-Sábado 26, a las 18 hs. Más allá de la duda (Beyond a Reasonable Doubt; EE.UU., 1956). Dirección: Fritz Lang. Con Dana Andrews, Joan Fontaine, Sidney Blackmer.

-Domingo 27, a las 15 hs. El secreto tras la puerta (Secret Beyond the Door...; EE.UU., 1947). Dirección: Fritz Lang. Con Joan Bennett, Michael Redgrave, Anne Revere.

-Domingo 27, a las 18 hs. La venganza de Frank James (The Return of Frank James; EE.UU., 1940). Dirección: Fritz Lang. Con Henry Fonda, Gene Tierney, Jackie Cooper.

-Sábado 3 de julio, a las 15 hs. La mujer del cuadro (The Woman in the Window; EE.UU., 1944). Dirección: Fritz Lang. Con Edward G. Robinson, Joan Bennett, Raymond Massey, Dan Duryea.

-Sábado 3 de julio, a las 18 hs. El espectro del río (House by the River; EE.UU.,1950). Dirección: Fritz Lang. Con Louis Hayward, Lee Bowman, Jane Wyatt.

-Domingo 4 de julio, a las 15 hs. Mala mujer (Scarlet Street; EE.UU., 1945). Dirección: Fritz Lang. Con Edward G. Robinson, Joan Bennett, Dan Duryea.

-Domingo 4 de julio, a las 18 hs. Los sobornados (The Big Heat; EE.UU., 1953). Dirección: Fritz Lang. Con Glenn Ford, Gloria Grahame, Jocelyn Brando.

-Sábado 10, a las 15 hs. Espíritu de conquista (Western Union; EE.UU., 1941). Dirección: Fritz Lang. Con Robert Young, Randolph Scott, Dean Jagger.

-Sábado 10, a las 18 hs. Solo vivimos una vez (You Only Live Once; EE.UU., 1937). Dirección: Fritz Lang. Con Henry Fonda, Sylvia Sidney, Barton MacLane.

-Domingo 11, a las 15 hs. La caza del hombre (Man Hunt; EE.UU., 1941). Dirección: Fritz Lang. Con Walter Pidgeon, Joan Bennett, George Sanders.

-Domingo 11, a las 18 hs. Prisioneros del terror (Ministry of Fear; EE.UU., 1944). Dirección: Fritz Lang. Con Ray Milland, Marjorie Reynolds, Dan Duryea.

-Sábado 17, a las 15 hs. A capa y espada (Cloak and Dagger; EE.UU., 1946). Dirección: Fritz Lang. Con Gary Cooper, Lilli Palmer, Robert Alda.

-Sábado 17, a las 18 hs. Los verdugos también mueren (Hangmen Also Die!; EE.UU., 1943). Dirección: Fritz Lang. Con Brian Donlevy, Walter Brennan, Anna Lee.

-Domingo 18, a las 15 hs. La bestia humana (Human Desire; EE.UU., 1954). Dirección: Fritz Lang. Con Glenn Ford, Gloria Grahame, Broderick Crawford.

-Domingo 18, a las 18 hs. Más allá de la duda (Beyond a Reasonable Doubt; EE.UU., 1956). Dirección: Fritz Lang. Con Dana Andrews, Joan Fontaine, Sidney Blackmer.

Puede verlo en www.complejoteatral.gob.ar

__________

Fare Cinema: Películas y Webinar

Cinco nuevas películas disponibles durante toda la semana del 14 al 20 de junio para disfrutar desde todos los dispositivos previo registro en este enlace.

Además, puede ver la charla con la directora Costanza Quatriglio para conocer el proceso creativo de su película Sembra mio figlio.

En idioma ITALIANO: https://www.youtube.com/watch?v=-SovDusWQeg

En idioma ESPAÑOL: https://www.youtube.com/watch?v=fSNC7nJY_kM

__________

Haus-Kino, cine alemán online gratuito de junio a noviembre

El Goethe-Institut en Argentina y Uruguay y el Goethe-Zentrum en Paraguay presentan entre junio y noviembre el programa de cine Haus-Kino. Los primeros y terceros martes de mes se mostrará en la plataforma Goethe on Demand una película alemana, reciente o clásica, con subtítulos en español y acceso libre y gratuito.

Haus-Kino se inauguró bajo la temática “Excluidas” con Rompeestructuras de Nora Fingscheidt y seguirá el martes 15 con Lost in Face de Valentin Riedl.

Además, Fingscheidt y Riedl participarán el sábado 19 en la charla en vivo Cineastas en diálogo, moderada por Diego Brodersen. El evento será por Zoom, con traducción simultánea, y se requiere inscripción previa.

Más información: https://goethe.de/argentina/hauskino

_________

IF Cinéma a la carta 2021

IFcinéma a la carta reúne una selección de cortometrajes y largometrajes disponibles para ver en línea en todo el mundo. La selección de contenidos se actualizará todos los meses.

Programa del 10 de junio al 10 de julio en este link. || Disponibles en este sitio.

_________

Llega el Russian Film Festival con lo mejor del cine ruso

Del 11 de junio al 4 de julio, grandes y chicos podrán disfrutar del festival, de manera gratuita a través de la plataforma digital Qubit, con una programación diversa que contendrá las mejores películas del cine ruso.

El Russian Film Festival está organizado por Roskino y el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa, con el apoyo de la Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes, Compatriotas en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional (Rossotrudnichestvo), con el objetivo de que el público extranjero se pueda introducir en el mundo del cine ruso.

Durante 2020, más de 120.000 personas disfrutaron del festival en Australia, México, España y en Brasil con la colaboración de plataformas online locales.

Más información en @rff_russianfilmfestival

___________

La UNTREF ofrece estrenos en el Canal UN3

Los dos estrenos recientes del Canal UN3 ya se pueden ver gratis desde la plataforma y desde la app para dispositivos móviles y Smart TV.

1) “Punto de Quiebre”, la primera ficción inmersiva en 360 de Argentina es protagonizada por Magui Bravi, Tomás Fonzi, Jazmín Stuart y más actores reconocidos.

La serie irrumpe con un nuevo formato audiovisual y permite una experiencia inmersiva. ¿Cómo? A través del uso de lentes especiales de realidad virtual o bien desde cualquier pantalla digital donde el espectador podrá guiar con sus dedos la dirección de la imagen que desea ver, pudiendo llegar a un rango de visión 360 de cada escena, viviendo cada historia como si fuese un protagonista más. Se trata de una apuesta vanguardista que UN3.TV realiza en co-producción con Virtual 360.

2) Feriados, la serie uruguaya de Lucas Cilintano, Leonardo Pintos y Claudio Quijano que se emitió a lo largo del país vecino por la tv de aire y fue declarada de interés en la república oriental.

Se trata de nueve historias que se entrelazan a lo largo de un año. Nueve personajes enfrentan sus conflictos en un día feriado y comienzan un nuevo recorrido. La ficción se transmitió por TV Ciudad de Montevideo y Canal 5 de Uruguay.

___________

Lita Stantic, cineasta. 6 films en la Sala Leopoldo Lugones Online

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, y Cinemateca Argentina han organizado un ciclo denominado Lita Stantic, cineasta, en la plataforma del Ministerio de Cultura y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires.

El ciclo está integrado por cinco películas producidas por la realizadora y productora argentina Lita Stantic en diversas etapas de su extensa y rica carrera, e incluye títulos de María Luisa Bemberg, Lucrecia Martel, Pablo Reyero, Gustavo Fontán y la realizadora paraguaya Paz Encina.

El programa se completa con el único largometraje dirigido por Stantic en 1993, la notable Un muro de silencio. Este ciclo online anticipa una futura retrospectiva presencial en la Sala Leopoldo Lugones, cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Podrá acceder a las proyecciones de la Sala Leopoldo Lugones virtual en la plataforma del Ministerio de Cultura en este link y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires desde aquí . Cada título estará disponible durante siete días.

____________

Continúa la propuesta virtual de Cine Lumière

-”Entre Nosotras” (Italia) de María Sole Tognazzi con las interpretaciones de Margherita Buy, Sabrina Ferilli, Domenico Diele.

Sinopsis: La película cuenta la historia de amor entre la arquitecta Federica (Margherita Buy) y la ex-actriz Marina (Sabrina Ferilli), que deciden ir a vivir juntas. En el pasado, la tímida e introvertida Federica estuvo casada y tuvo un hijo, mientras que Marina ha sido siempre una orgullosa lesbiana y muy abierta. El pasado de cada una afectará a su relación llegando a poner en cuestión su amor.

-“Chavela”. Se emite el material inédito de esta película, así como las entrevistas que dio y sus contemporáneos, colegas y parejas, han dado como resultado un cariñoso retrato de una artista carismática y excepcional, que fue abiertamente lesbiana a lo largo de su vida.

Chavela Vargas ganó un nombre por sí misma primero en México y más tarde en todo el mundo principalmente por su interpretación de rancheras tradicionales. Estas canciones eran compuestas principalmente por hombres y en su mayoría hablaban de amor no correspondido por las mujeres, el cansancio del mundo y la soledad. Chavela las interpretaba con su propio ritmo y su voz áspera y vulnerable.

Puede verla en Cine Arte Lumière.

__________

Cervantes Online presenta “Asteroide. Fin de un mundo imposible”

Asteroide. Fin de un mundo imposible puede verse en el Cervantes online , con subtítulos en español. Esta obra fue seleccionada en el concurso Nuestro Teatro y permanecerá disponible en ese canal.

Con Carlos Belloso, Eugenia Guerty, Julián Larquier, Luis Machín y Camila Peralta.

La música es de Guillermina Etkin, el diseño de iluminación de Ricardo Sica, el de vestuario de Cecilia Zuvialde y el de escenografía de Mariana Tirantte.

__________

Buscando a Vassa

Filmación

Continúa el ciclo de audiovisuales del CTBA con una producción basada en la pieza «Vassa Zheleznova», de Máximo Gorki, con texto y dirección de Felicitas Kamien en el Ciclo Modos Híbridos.

Maiamar Abrodos, Stella Galazzi y Marta Haller interpretan la vida de Vassa Zheleznova, esa mujer avasallante y orgullosa que ha criado una caterva de inútiles a los que pretende controlar y proteger hasta las últimas consecuencias.

Puede verlo a través de la plataforma vivamoscultura.buenosaires.gob.ar y de la web complejoteatral.gob.ar

__________

MÚSICA

El Teatro Colón ofrecerá clases online a cargo de prestigiosos maestros

(Prensa Teatro Colón)

Las distintas clases están dirigidas a cantantes, bailarines y público en general abordando diferentes temáticas y propuestas en torno a la historia y análisis de la ópera, la práctica del canto, la danza, el diseño escénico, vestuario, peluquería teatral y la adquisición de distintos saberes que avalan los oficios teatrales.

Entre las diversas propuestas innovadoras abiertas a todo público, las clases del curso Boquitas Pintadas plantean una lectura transversal de la historia de la ópera narrando una cronología de las disidencias a las normativas de género y elección sexual a lo largo de sus más de 400 años de existencia.

Profesionales especializados, maestros y artistas como ser el director de escena Pablo Maritano, la mezzosoprano Alejandra Malvino, la Mtra. Paula Argüelles en danza clásica, la diseñadora de vestuario Luciana Gutman, el Prof. Roberto Mohr en peluquería teatral, el periodista y crítico musical Diego Fischerman y el licenciado en Filosofía Eugenio Monjeau, entre otros, impartirán las clases con modalidad online.

Link para acceder a todas las propuestas en Colón Digital.

__________

Guadalupe Farías en “Folklore en casa” segunda temporada

La Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad, presentan la segunda temporada de su programa televisivo “Folklore en Casa”, un ciclo semanal de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino, en el ambiente íntimo y cálido de sus hogares, apropiado al contexto de la pandemia que seguimos viviendo.

Con la dirección general de Juan Manuel Beati, la producción artística de Antonio Rodríguez Villar y la conducción de Victoria Casaurang, Folklore en casa se transmite todos los domingos a las 21 hs. a través del Canal de la Ciudad.

El domingo 20 de junio abre la puerta de su casa la cantante y compositora Guadalupe Farías Gómez, integrante de una familia de notables artistas, en una charla relajada, con anécdotas y mucha música.

Todos los programas de Folklore en casa están disponibles en el canal de Youtube de la Dirección General de Música, MusicaBA en este sitio.

_________

Juan Esteban Cuacci y Jimena González presentan CARDINAL, donde la música y la poesía convergen

Dúo de piano y voz formando por la actriz y cantante Jimena González y el pianista Juan Esteban Cuacci.

Ambos artistas de raíz argentina, se unen en Madrid para desarrollar un código propio dentro del género del tango, inspirado en el “relato musical”.

Partiendo desde allí, se proponen realizar un viaje donde “el decir” es la ruta. Será entonces desde el relato que se fusionarán el texto poético y las canciones, abordados dentro de un código teatral plagado de imágenes y emoción.

Puede escucharlo en www.juanestebancuacci.com

__________

Tomás Latorre lanza su disco “Fuera de mi piel”

El joven guitarrista, bajista y cantautor argentino-estadounidense Tomás Latorre, lanza Fuera de mi piel (Shagrada Medra), su segundo disco solista.

El álbum incluye diez canciones de autoría propia, que más allá de la marca personal que aporta el artista, llevan reminiscencias de folclore argentino y sudamericano. Cada tema cuenta un cuento corto referido a experiencias reales o fantasiosas.

Puede escuchar Fuera de mi piel en Spotify haciendo click aquí.

__________

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata presenta junto a CINE.AR Play una selección de películas argentinas

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, único de Clase A en Latinoamérica, presenta junto a CINE.AR PLAY, una selección de largometrajes y cortos argentinos: doce títulos que formaron parte de diferentes selecciones en ediciones anteriores del evento cinematográfico marplatense.

Una muestra compuesta de diversas miradas y de carácter federal, que se renueva cada mes para disfrutar de lo mejor de nuestro cine, estará disponible en CINE.AR PLAY.

Puede ver la programación en CINE.AR

___________

Las propuestas de la Embajada de México

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, lanza la revista digital “Casa de México” una publicación mensual que además de informar a la comunidad mexicana en el exterior, celebra la herencia cultural de México y nuestras tradiciones.

Además celebra el centenario de Centenario de Elena Garro, para ello Radio Educación, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, presenta esta serie de radio teatro basada en cuentos cortos escritos por Garro (1964) como parte de la colección La Semana de Colores.

La autora utiliza realismo mágico para transportar un mensaje sobre la función de mujeres en sociedad. Puede escucharlos en este sitio.

__________

“Un dinamo”, un recorrido virtual por los últimos 25 años de radio en Argentina

UnDinamo.com es el nuevo proyecto de Santiago Gallo Bluguermann después de recorrer durante 25 años las radios de rock más importantes del país. La plataforma nace de una necesidad y un deseo: seguir haciendo el programa Hagan Correr La Voz, que llevaba 4 años en el aire, y que de pronto quedó sin lugar porque la pandemia se llevó puesta la radio en la que se emitía.

El portal web y una App para teléfonos celulares nace para seguir haciendo el programa (de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00) e invitar a los que puedan a suscribirse para ayudar a sostener el espacio.

Puede escucharlo en Undinamo.com

__________

DANZA

EL Ballet Folklórico Nacional presenta variadas propuestas para disfrutar en la segunda quincena de junio

Desde la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación, invitan a disfrutar de las actividades virtuales que brinda el Ballet Folklórico Nacional.

En este tiempo de distanciamiento social el Ballet Folklórico Nacional continúa ofreciendo actividades virtuales durante el mes de junio que podrán disfrutar desde casa.

Habrá dos funciones virtuales en conmemoración del Día Nacional de la Libertad Latinoamericana , el 200° Aniversario del Fallecimiento del Gral. Martín Miguel de Güemes y el Día de la Bandera.

Con motivo del Día Nacional de la Libertad Latinoamericana y el 200° Aniversario del Fallecimiento del Gral. Martin Miguel de Güemes estará disponible hasta el sábado19 el programa Amanecer Salteño con música de Maranessi - A. D´Agostino - A. Attadía; coreografía: Santiago Ayala y Norma Viola. Diseño de Luces: Gustavo Trinidad

Un bagualero arreando la tropilla de coplas y apagando las últimas estrellas del alba grande. Mientras las campanas de la catedral celebran el día patrio, obligando a las palomas a emprender el vuelo, los gauchos de Güemes desfilan aguerridos y orgullosos, con el recuerdo de aquellos que defendieron la Patria.

-América. Función Cosquín 2014 con coreografía: Margarita Fernández. Intérprete: Suna Rocha, asistencia coreográfica: Vidala Barboza. Dirección BFN: Omar Fiordelmondo – Margarita Fernández. Tema musical: América, de Nino Bravo.

Participación especial en el Festival de Cosquín 2014, junto a la artista Suna Rocha, en la presentación de su disco “La Criolla”.

-El 20 de junio a las 18:00 habrá una función virtual del Ballet Folklórico Nacional, en el marco del Día de la Bandera.

Programa: Pericón Nacional de Argentina

Música: Antonio Podestá. Coreografía: Norma Viola y Santiago Ayala. Diseño de luces: Gustavo Trinidad || Disponible por 72horas en las redes sociales BFN Facebook, Instagram YouTube y Twitter.

__________

LIBROS

Cientos de pájaros volando, de Gabriela Oyola

Este libro creció a la par de los días de infancia junto a todos los lugares de provincia en los que viví. Pero también es hijo de mis barrios de la ciudad. Está tejido con el pueblo de mi padre en la década del 40 y el barco en el que navegó en su juventud de obrero. Tiene el eco de los parientes de mi madre y los bordes del pueblo dibujados con dedos de pintor. Tiene calles de tierra, casas en Parque Patricios y Constitución y la soledad de las cosas cuando nos mudamos. Tiene el silencio oportuno e inesperado del alma cuando reconoce un camino: tiene poesía. Este libro está hecho con pedazos de pintura, con trozos de cine y de teatro y con cartas de amistad. Es un libro de pájaros que van y vienen o simplemente van. Tiene los zapatos de Vincent Van Gogh en nuestras pampas argentinas. Cientos de pájaros volando no es más que un vuelo amoroso sobre el cielo de nuestra vida y el suelo de nuestro destino.

Gabriela Oyola, Podcast en Spotifty de Cientos de pájaros volando || Cientos de pájaros volando, primera edición especial de Arte en Acción, 2021. Diseño de tapa: Mora Canteli. Diseño de interior: Sebastián Rodríguez || ISBN 978-987-47166-5-1 || Envíos a través del Instagram @gabriela.f.oyola

__________

Mi vida junto a los grandes del tango

Atilio Talin, quien fuera manager de Astor Piazzolla, presenta Mi vida junto a los grandes del tango (Ed. Catálogos), un libro sobre bambalinas del tango desde la década del 30 hasta la actualidad, gracias a sus vivencias y años compartidos con los más grandes.

Historias, anécdotas y apasionantes acontecimientos narrados con toda la espontaneidad de su autor, Atilio Talin, amigo de los grandes maestros del tango como Aníbal Troilo, Enrique Cadícamo, Mariano Mores, Horacio Salgán, Osvaldo Pugliese, Roberto Goyeneche, Astor Piazzolla y muchos más.

__________

ACTIVIDADES

Sexos, géneros, sexualidades y arte. Atravesamientos

Silvia Di Segni,en diálogo con Olga Correa, curadora del museo y de la cátedra,el miércoles 30/6, a las 19 horas, por Google Meet.

Silvia Di Segni es Lic. en Ciencias Biológicas FCEYN, (UBA); Doctora en Medicina (UBA); Psiquiatra. Docente invitada del Departamento de Salud Mental, Fac. Medicina (UBA); Docente del Foro de Género y Diversidad, Fundación Foro. Autora de: Adultos en crisis/Jóvenes a la deriva; Apuntes sobre la autoridad. Tensiones entre el patriarcado y los colectivos desautorizados, (Novedades Educativas); Sexualidades. Tensiones entre la psiquiatría y los colectivos militantes (FCE); Meditaciones de una visitante en Leedor, Artes visuales. Artista plástica.

Actividad gratuita con inscripción previa en: https://forms.gle/gAtVkfcKWWszPayY9

__________

Se reabren las actividades del complejo Gaumont con “Ensayo para Güemes”

El Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales realizan una función especial.

En estricto cumplimiento del protocolo y con el aforo correspondiente, mañana, viernes 18 de junio, a las 19h, se reabren las actividades del complejo Gaumont con una función especial de Ensayo para Güemes, el mediometraje realizado por el Ministerio de Cultura junto con Canal Encuentro para homenajear los 200 años del fallecimiento del héroe nacional.

Ensayo para Güemes es un mediometraje de ficción dirigido por Daniel Rosenfeld y protagonizado por Leonardo Sbaraglia, con la participación especial de Mercedes Morán y las actuaciones de Martina Garello y Walter Jakob.

Entre el 19 y el 23 de junio inclusive se lo podrá ver, con entrada libre y gratuita, según el aforo estipulado por la emergencia sanitaria (el 30 % para salas de cine), en la Sala Leonardo Favio del complejo Gaumont a las 17 y a las 19 horas.

Ficha técnicaDirección: Daniel Rosenfeld

Elenco:Leonardo SbaragliaMercedes MoránWalter JakobMartina Garello

__________

“Historia en tiempos de whatsapp” en la Biblioteca del Congreso de la Nación

Un nuevo servicio de relatos, cuentos y poemas en formato de audio, ofrecidos en forma libre y gratuita, por la Biblioteca del Congreso de la Nación.

Cada viernes, la BCN acerca a los usuarios que se inscriban previamente en su listado de difusión, capítulos o fragmentos de materiales de su colección “Vuela el Pez”. Dicho material, es editado por BCNRadio (Subdirección Prensa y Difusión) y enviado a través del whatsapp institucional de la Biblioteca del Congreso (11 2160 4397). Del mismo modo, aquellos usuarios que deseen inscribirse, recibirán la selección completa que ya se ha enviado.

La selección de los títulos tiene la intención de acercar a los jóvenes al maravilloso mundo de la lectura y al universo mágico de las historias. Dicha colección contiene textos de Horacio Quiroga, Franco Vaccarini, Adela Basch, Alfonsina Storni y colecciones universales como “el Principito” de Antoine de Saint Exupéry, entre otros.

A su vez, a través de sus publicaciones en las redes sociales de @BCNArgentina y de www.bcn.gob.ar , la página web de la BCN, este servicio ya ha alcanzado a más de 1000 personas, tomando en cuenta las sugerencias recibidas en forma permanente.

__________

Comienza una nueva semana con múltiples propuestas culturales para hacer en la Ciudad

El Ministerio de Cultura de la Ciudad presenta una amplia programación de actividades para disfrutar de forma presencial en los diferentes espacios culturales, y online a través de redes sociales y de la plataforma Vivamos Cultura. Con más de 564 mil visitas desde su lanzamiento, el portal continúa acercando las mejores propuestas culturales con contenidos de interés y calidad que se renuevan semana a semana.

A través de Vivamos Cultura se puede disfrutar de lo mejor de la música, el cine, acceder a conferencias únicas, aprender a través de talleres y cursos, o deleitarse con lo mejor de las artes escénicas entre muchas actividades más.

A continuación las actividades destacadas para la semana próxima:

Lunes 21:

Gardel Eterno, una serie de propuestas virtuales en conmemoración al “morocho del abasto”: el lunes 21 de junio a las 11 h, se compartirá el taller para chicos “Sellos viajeros” a cargo del equipo de Educación del museo en el cual los más chicos se acercarán a la figura de Gardel y sus giras artísticas de manera lúdica. A las 15 h, se compartirá Un clásico de Gardel en Kamishibai, un video con una original versión del tango “Volver” interpretada con una ancestral técnica japonesa de narración de historias a cargo de la titiritera Laura Inés Gutman, con realización de Simón Wajntrob. Las dos propuestas estarán disponibles en las cuentas de Instagram y de Facebook del Museo. Continúa el ciclo de charlas Gardel Mundial en el Museo Casa Carlos Gardel donde Marina Cañardo, directora del Museo, conversará junto a especialistas de distintos países sobre la carrera artística internacional del Morocho del Abasto. Desde el éxito en París y Niza hasta las multitudes que lo acompañaron en su última gira por América Latina sin olvidar sus comienzos en Argentina y Uruguay.

Vuelve el cine a la sala principal del CC25 de Mayo con Implosión: a partir del lunes 21 de junio vuelve el cine a la sala principal del Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444), dependiente del Ministerio de Cultura del GCBA. Con dos funciones semanales por la tarde, los vecinos de Villa Urquiza podrán ver IMPLOSIÓN de Javier Van De Couter. El 21 de junio vuelve la gran ganadora del BAFICI: IMPLOSIÓN de Javier Van de Couter, con funciones los lunes de junio y julio a las 19 horas. Entradas a precios populares y a la venta por Alternativa Teatral.

Biblio Club: Una propuesta de clubes virtuales y gratuitos de la Red de Bibliotecas Públicas para explorar la literatura desde la escritura, la lectura, la poesía, la música y el cine. Para inscripciones hasta el 30 de junio y conocer la oferta completa en www.bitly.com/inscripcionbibliotecas

Martes 22:

Red WIFI con Museos BA: el martes 22 de junio a las 19, a través de la plataforma Zoom, se realizará el segundo encuentro de El Borges realista y el Borges fantástico. Influencias en la literatura y el cine a cargo de profesor Pablo Gaiano del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. La obra de Borges recorre casi todos los géneros literarios. En este taller se trabajará su literatura realista, las técnicas que utiliza y luego traslada a su literatura fantástica y policial. En temas, objetos y personajes Borges va a trabajar y re estructurar las tradiciones literarias realistas y fantásticas. Su re estructuración permite una muy alta innovación en las formas de narrar. Entenderlas, descubrirlas permitirá un disfrute y una experimentación mayor de la obra del autor argentino. También permitirá comprender su amplia influencia que llega desde Humberto Eco hasta la literatura de Ciencia Ficción de Philip Dick. El curso estará formado por 14 encuentros entre el mes de junio y septiembre, con una interrupción de dos semanas por vacaciones de invierno.

Gardel Eterno: una serie de propuestas virtuales en conmemoración al “morocho del abasto”: el martes 22 a las 18 h se llevará a cabo la charla Gardel en Francia junto a Georges Galopa, co-autor de libros sobre el Morocho del Abasto. Los encuentros estarán ilustrados con imágenes y documentos de época y serán transmitidos en simultáneo por el canal de YouTube del Museo y la web Vivamos Cultura.

Meriendas Vecinales al CC25 de Mayo: las meriendas son encuentros semanales destinados a mayores de 60 años creados con el fin de generar una comunidad de contención, comunicación y creación. Este año, serán llevadas adelante por reconocidos profesores de diversas disciplinas artísticas de la Dirección General de Enseñanza Artística, y por el equipo de Comunidades del Centro Cultural 25 de Mayo. Las meriendas serán los días de semana a las 17 h por la plataforma Zoom, y tendrán una duración de una hora. Son gratuitas y se brindará, en caso de necesitarlo, ayuda con la conexión. Si te interesa participar o decirle a algún familiar o amigo que lo haga, podes escribirnos a : cc25comunidades@gmail.com o 113-9307496 (whatsapp).

Miércoles 23:

El Club de los Derechos en Usina del Arte: el miércoles 23 de junio a las 17, a través de la plataforma Zoom, se realizará el encuentro del Club de los Derechos por un ambiente sano y limpio. Este mes el Club se vuelve a encontrar para hablar sobre el derecho que tienen todos los niños a vivir en un medio ambiente sano y limpio. La charla profundizará en cómo construir redes con el mundo que nos rodea y cómo podemos ayudar al medioambiente. Pequeñas acciones potenciadas entre sí son la clave para construir hábitos saludables. Actividad con inscripción previa a través del Sitio web de Usina del Arte.

Red WIFI con Museos BA: el miércoles 23 de junio a las 18 h, a través de la plataforma Meet, se realizará el segundo encuentro de Modos de ver, modos de hacer. El encuentro entre arte, fotografía y diseño en el siglo XIX a cargo del profesor Nicolás Javaloyes del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori. A lo largo del siglo XIX, la colisión entre las “bellas artes”, la fotografía y el diseño será una de las causas del surgimiento del arte moderno. En cada charla del ciclo, se recuperará un episodio de una historia que culminará con la aparición de un modo de entender el arte completamente diferente. Se realizarán cuatro encuentros en el cual cada uno, a partir de núcleo conceptual, desarrollará un episodio en el que arte, fotografía y diseño dialogarán entre sí.

Gardel Eterno: una serie de propuestas virtuales en conmemoración al “morocho del abasto”: el miércoles 23 de junio a las 15 h se publicará, en las cuentas de Instagram y de Facebook del Museo, Gardel revisitado. Nuevas versiones de clásicos gardelianos, dos videos de Marcelo Ezquiaga y Juliana Andrade, artistas populares de Argentina y Brasil homenajeando al Morocho del Abasto en tiempos de pandemia. Marcelo Ezquiaga es un destacado artista pop de Buenos Aires que tiene una basta trayectoria y una amplia discografía que incluye el disco “Morocho” (2014), con 13 clásicos de Gardel en versiones totalmente nuevas a dúo con artistas de toda Latinoamérica como Julieta Venegas, Kevin Johansen y Miranda, entre otros.

Taller de Títeres a través de la web del Cultural San Martín de 19 a 22 h dictado por la Compañía Avuelopajaro: destinado a mayores de 16 años. A través de muestras de personajes y técnicas diversas de títeres se introduce a las personas participantes en el mundo de los títeres, se hacen referencias históricas para contextualizar el quehacer de este arte, cerrando con los procesos de adaptación en este último periodo de tiempo, con sus dificultades y posibilidades. Más información y preinscripción a través de www.elculturalsanmartin.ar

Impulso Cultural presenta - Destacados editoriales: librerías y editoriales de Buenos Aires recomiendan lecturas. Todos los miércoles en IG @impulsocultural.

Impulso Cultural presenta - Degustación de Libros en Vivamos Cultura: serie de conversaciones virtuales para conversar, recomendar y disfrutar colectivamente el placer de la lectura junto a referentes culturales. Escritores y referentes del mundo editorial que recomiendan libros, con conducción de Sol Socolosky. Disponibles en Vivamos Cultura.

Impulso Cultural presenta - De Libros y Libreros: librerías y editoriales de Buenos Aires presentan su historia y su catálogo. Todos los miércoles en Spotify de Impulso Cultural.

Nuevos Módulos de Impulso Cultural: Impulso Digital es un programa de profesionalización de hacedores culturales que brinda una caja de herramientas para desarrollar proyectos culturales en el entorno digital. Para participar, hay que crear usuario en este link.

Ciclo de Gira Audiovisual con producciones de Salta: BA Audiovisual recorre virtualmente la Argentina presentado ciclos de cine, programas de TV; obras y proyectos audiovisuales locales para acercar a los vecinos/as el talento regional de nuestro país. Para disfrutar de las producciones, se accederá a través de Vivamos Cultura y la programación se irá renovando mes a mes, donde cada provincia ofrecerá un contenido por mes. Desde el 24 al 30 de junio se podrá disfrutar de Badur Hogar (Rodrigo Moscoso) y El récord (Daniel Elías).

Jueves 24:

Gardel Eterno: una serie de propuestas virtuales en conmemoración al “morocho del abasto”: el jueves 24 de junio a las 18 h, a través del canal de YouTube del Museo y la web Vivamos Cultura, se llevará a cabo el encuentro virtual Gardel en las vitrolas del mundo. En esta nueva edición del tradicional ciclo, se reunirán en vivo coleccionistas de distintos países que harán sonar sus tesoros en aparatos antiguos. Destacados especialistas se conectarán desde distintos países para compartir sus discos y sus conocimientos en una charla amena a la que todos están invitados a sumarse para recordar a Gardel en este día especial. Participarán: Eduardo Machicado Saravia (Bolivia), Guillermo Elias (Argentina), Mauricio Restrepo Gil (Colombia), Pavel Granados Chaparro (México) e Hideto Nishimura (Japón).

Red WIFI con Museos BA: el jueves 24 de junio a las 20 h, a través del canal de YouTube de Museos BA, se realizará el segundo encuentro de La Escena excéntrica a cargo de Ana García Blaya del Museo del Cine. El archivo casero en VHS de los 90′ empieza siendo una referencia fundamental para la recreación gestual, de arte y vestuario en Las Buenas Intenciones (2019), pero logra a la vez integrarse materialmente a la ficción, a través del montaje. El cautivante encuentro con las grabaciones de su padre se fue revelando antes, durante y aún después de la postproducción de la película, y se aprovechará esta ocasión para ver partes inéditas y conversar con Ana sobre las relaciones entre el material, los recuerdos y la ficción.

Cine en el CC25 Mayo: El 24 de junio a las 19 horas, podrá verse en la sala principal del CC25 de Mayo, AGUAFUERTES DE LA PESTE, de realización colectiva. Luego de la función habrá una charla de les realizadores. Entradas gratuitas que se deben reservar previamente a través de Alternativa Teatral.

Taller de teatro de objetos dictado por Grupo XPTO (Brasil) de 19 a 22 h a través de la web del Cultural San Martín: Destinado a mayores de 16 años. En el teatro de animación y en la actuación del narrador de cuentos, los materiales y objetos cotidianos pueden cobrar vida y llevarnos a través de mundos imaginarios. Cualquier objeto, incluso una hoja de papel, manipulada dramáticamente nos pone en contacto con nuestro mundo interior, con nuestra memoria afectiva. Un mundo que posiblemente está oculto y que, una vez revelado, puede llevarnos a hacer un fantástico viaje de autoconocimiento, no en el sentido de establecer una experiencia terapéutica, sino dirigida a tener una experiencia teatral. Este encuentro permitirá, al manipular objetos y materiales cotidianos, darles un nuevo significado, haciendo que el objeto se exprese y cuente su propia historia. O, tal vez, nuestra propia historia.

Retrospectiva Matías Piñeiro en la Sala Lugones Online a las 19 h - La Princesa de Francia: En La princesa de Francia quise trabajar sobre el texto como materia e información, despegándolo de la escena teatral, para abstraerlo un poco más, que fuera más un objeto, y volverlo así también un eje para la historia a contar. Para eso me pareció que podía concentrar entonces en las voces. Quise incorporar diferentes modos de la voz: en off, fuera de campo, en campo, fuera de sincro; y también sus temporalidades, una voz que habla desde el pasado, otra en el presente, otra desde el futuro.

Viernes 25:

Ciclo Las Joyas: el viernes 25 de junio a las 20 h, desde la web Vivamos Cultura, se compartirá un nuevo encuentro del Ciclo Las Joyas. En esta oportunidad, Emmanuel Horvilleur abre las puertas de su estudio de grabación y sala de ensayos para hablar de su último disco “Pitada”; y mostrar algunas de sus “joyas”;. En su caso, fueron los instrumentos que atesora y que utiliza en sus canciones, desde unos teclados antiguos hasta unas guitarras de colección que forman parte del sonido de sus discos.

Club de Cine en el CC25 de Mayo: El Club de Cine va a funcionar con un encuentro semanal, los viernes a las 17.00hs., a través de la plataforma zoom, coordinada por el facilitador Maui Alena. La dinámica irá surgiendo junto con el grupo, la idea es que sea un espacio donde lxs participantes puedan compartir su interés por el cine, ya sea a través de la visualización y debate de películas, de la escritura (tanto crítica como creativa), la realización (y sus distintos estilos), la investigación o el simple amateurismo. No se impartirán clases específicas, sino que será más bien un grupo que se reúne para compartir y conocerse a través del cine y que contará con ayuda para indagar más sobre los distintos intereses que tengan. La inscripción será con cupo limitado. Más información e inscripciones por mail: cc25cine@gmail.com

Meriendas Inclusivas Federales en el CC25 de Mayo: continúan las meriendas destinadas a niños y jóvenes con discapacidad ¡gratis y online! Las meriendas son un espacio de encuentro y celebración coordinado por Los Villurqueros. Se realizan los días viernes a las 17 h, de manera online y totalmente gratuita, con actividades artísticas y recreativas para compartir y jugar desde casa. Pueden anotarse chicos y jóvenes de todo el país con cualquier tipo de discapacidad. Un equipo interdisciplinario aborda y coordina las meriendas. Durante 2020 se realizó la primera experiencia de las Meriendas Inclusivas. Más información e inscripciones losvillurquerostc@gmail.com

¿Cuántas son muchas?, dirigida por Valeria Lorca a las 20 h en el Centro Cultural San Martín, entrada $350 a través de tuentrada.com: la pieza, basada en el libro Mujeres de arena de Humberto Robles, procura mostrar que las mujeres asesinadas no son un número, sino que, por el contrario, tienen nombre, rostro, historia y muchos sueños truncados. Allí están sus madres, padres, hermanas, hermanos, amigas, primas y hasta el diario íntimo de una de ellas dando testimonio del horror, de la sinrazón, de la injusticia, del dolor sin fin.

Impulso Cultura presenta Ciclo de Cine y Colectividades: actividad que propone reflexionar desde una perspectiva fresca y joven sobre el cruce de las distintas identidades dentro de las comunidades. Con apoyo de Mecenazgo, del 25 al 27 de junio a través de https://nochesdealfombra.com.ar

¡Recital Olímpico! en el Teatro Sarmiento: el proyecto en colaboración de Camila Fabbri y Eugenia Pérez Tomas, vuelve al escenario del Teatro Sarmiento (Avda. Sarmiento 2715) para presentarse en cinco únicas funciones: viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de junio, y viernes 2 y sábado 3 de julio, a las 19 hs. En esta experiencia singular, las autoras y directoras continúan con su indagación en biografías como plataforma para la ficción. En este caso, con las figuras de Nika Turbina –poeta ucraniana– y de Nadia Comaneci –atleta rumana– para generar un cruce poético entre pasado y presente, un mundo onírico que borronea el tiempo y extraña la realidad.

Sábado 26:

Vacío, de Diego Sebastián Oria a las 20 h en el Centro Cultural San Martín. Entrada $500 a través de tuentrada.com: Año 2050. Luego de la quinta pandemia, el aire que respiramos ya no es gratis. Cuatro internautas viajan al espacio con una misión: crear nuevas posibilidades de vida. Vacío se convierte así en una alternativa tan absurda como existencial en un mundo subyugado por falsos sentidos en donde los seres humanos carecen de un norte en común. Será así que lo invisible bailará con lo poético para intentar preguntarnos: ¿qué es lo que realmente necesitamos para generar un nuevo mundo? Un viaje interpersonal, tal vez sin retorno, o tal vez necesario.

Fritz Lang en América en La Lugones: El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, y la Fundación Cinemateca Argentina, anuncian el reinicio del ciclo presencial Fritz Lang en América, que se llevará a cabo a partir del sábado 26 de junio en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530), exclusivamente durante los fines de semana. La muestra está integrada por catorce largometrajes fundamentales del cineasta alemán dirigidos durante su exilio en el continente americano y producidos en el seno del sistema de estudios de Hollywood. Este sábado 26 a las 15 h se proyectará La Bestia Humana y Más Allá de la Duda.

Títeres en el Teatro San Martín con El Gran Circo: el clásico imbatible del Grupo de Titiriteros que hace cuatro décadas imaginó el recordado Ariel Bufano y que, desde entonces, ha emocionado y sorprendido a varias generaciones de espectadores. Las localidades para esta función podrán ser adquiridas en la web del Complejo www.complejoteatral.gob.ar El gran circo ofrecerá a las 17 h.

Tu Amor Será Refugio en el Teatro San Martín: una obra de Juan Ignacio Fernández con dirección de Cristian Drut atravesada por los sueños, las crisis y las preguntas sobre el amor. Sin imaginarlo nunca su autor, la situación actual de pandemia provocó que la obra adquiera nuevas resonancias por la imposibilidad de un acercamiento concreto y la lejanía que se interpone ante los cuerpos familiares. Luciano Ricio, Yanina Gruden, Matilde Campilongo, Aldana Illán, Ignacio Henríquez y Alejo Sulleiro integran el elenco de este espectáculo que subirá a escena los sábados y domingos a las 19 h.

__________

Festival Internacional de Cultura Digital 2021

En esta edición del festival seleccionarán más de 15 obras nacionales e internacionales que están en la pestaña de exhibición de la web festival. Podrá ver todas las obras de manera libre y gratuita hasta el domingo 20 de junio.

El Festival Internacional de Cultura Digital es un encuentro 100% virtual, abierto y gratuito dirigido a artistas, tecnólogos, hackers, investigadores, educadores, e interesados en los nuevos dilemas éticos de la tecnología.

__________

Talleres en la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso de la Nación continúa ofreciendo una variada propuesta de actividades culturales y educativas en el modo virtual para sostener el vínculo con el público usuario durante la pandemia de coronavirus, a las que se puede acceder de forma libre y gratuita en www.bcn.gob.ar y a través de redes sociales.

Este viernes 18 de Junio a las 18 horas será la primera clase del taller online sobre “Manipulación y vinculación de títeres” que estará a cargo de Lola Gontero, titiritera, ventrílocua, narradora oral, compositora y cantante, actriz, docente de educación inicial, capacitadora y asesora pedagógica.

La propuesta está dirigida a mayores de 18 años y se desarrollará durante 4 encuentros, con instancias teóricas y prácticas, a través de la plataforma Zoom, con una dinámica interactiva con soportes en placas y videos.

Luego del fin de semana largo por el feriado nacional del Día de la Bandera, el martes 22 a las 10 hs abrirá la inscripción al curso virtual “Red Bibliotecas 2030. Lectura y Narración Social” que será dictado por María Héguiz, narradora y actriz. Serán 8 encuentros por la plataforma Google Meet, desde el martes 29 de junio. La actividad está destinada a bibliotecarias, bibliotecarios y público en general. Se propone la creación de una Red de Bibliotecas comprometidas y sensibles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas, con foco en el acceso a la información y el trabajo comunitario.

También el martes a las 18 hs tendrá lugar la charla online “Ley de Educación Ambiental Integral, ODS y compromiso bibliotecario para el acceso a la información” que en el marco del Ciclo Competencias Bibliotecarias dictarán la lic. María Silvia Lacorazza (Presidenta de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina) y el Lic. Alejandro Oscar Micalucci (Biblioteca Nacional de Maestros). El encuentro busca promover herramientas de concientización para que las bibliotecas escolares pueden implementar y promover la formación integral desde la perspectiva de la comunidad educativa en la Agenda 2030 y los ODS.

El jueves 24 a las 16 hs tendrá lugar el conversatorio virtual sobre “El impacto en el presente del estudio del pasado” a cargo de Ana Igareta, Licenciada en Antropología y Doctora en Ciencias Naturales por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. La actividad se ofrece en el marco del Ciclo Comunidades Educativas y tiene por objeto revisar sintéticamente la noción de “ciencias no aplicadas”, tradicionalmente atribuida a las ciencias humanas y sociales. Se identificarán vinculaciones entre resultados obtenidos por las “ciencias duras” y las “ciencias blandas”, destacando cómo la investigación apunta a su articulación permanente.

También el jueves pero a las 21 hs habrá una nueva clase virtual del curso online de “Historia del arte” dictado por la licenciada Anabella Sánchez, destinado al público en general. La propuesta abarca un extenso programa que recorre diversas disciplinas artísticas desde la Prehistoria hasta mediados del siglo XX (1960).

Más información en www.bcn.gob.ar

__________

Tesoros italianos: de Nápoles a Milán

El jueves 24 de junio a las 19hs. el viaje será ecléctico para poder descubrir los encantos de Italia. Empezaremos por el sur, descubriendo la pasión Napolitana, escondida en sus iglesias y palacios, para ir subiendo hasta llegar a la innovación del diseño Milanés.

En este recorrido sensorial por distintos aspectos de la cultura italiana, prepárense para absorber los colores de los frescos del Giotto y las texturas de las esculturas de Bernini y, por qué no, saciar nuestra sed con un Bellini en los jardines de una villa de Palladio.

Inscripción en este enlace.

_________

“Noches modernas”, cuatro encuentros para disfrutar de libros, arte y vinos

El Asociación de Amigos del Museo Moderno presenta la tercera edición de esta original propuesta. Son cuatro encuentros con artistas, curadores, críticos de arte y un sommelier a través de la plataforma Zoom. En Noches Modernas se propone compartir un libro, un vino y una charla con artistas, curadores, críticos y galeristas, en una invitación que busca mostrar el arte en sus diferentes facetas.

Los libros seleccionados para esta tercer edición son: Transversal de Jorge Miño; ¡Qué grande sos! de Alberto Greco, Las Estaciones de Marie Orensanz y ¿Sentiste hablar de mí? de Sergio de Loof.

Los encuentros requieren inscripción previa para coordinar los envíos de vinos y libros. Los cuatro encuentros (libros + vino + envío + zoom) tienen un costo de $ 12 mil para para socios y $ 14.500 para no socios. Un solo encuentro $ 3.800 para socios y 4.200, para no socios. En caso de no querer o ya tener los libros, las 4 noches tienen un valor de 6 mil para socios y 7.200 para no socios. Una sola noche, sin libro, $ 1.500 si se está asociado y 1.800 para los que no lo están.

“Charla con Maestros”: Irene Ickowicz

En el marco del ciclo “Charla con Maestros”, organizado por la Comisión de Cultura de Argentores, el próximo jueves 17 de junio a las 19 hs, la autora, guionista y docente Luisa Irene Ickowicz abordará algunos aspectos de la escritura y la reescritura audiovisual. Se hará foco en los interrogantes que surgen durante el complejo proceso creativo, que pueden ser tanto guías para la exploración como herramientas para el análisis que posibilita elevar la calidad de los relatos.

Esta actividad es gratuita, pero dado que la capacidad del zoom ya está completa, se invita a los interesados a ver la transmisión en directo por el canal de youtube de Argentores.

___________

Edición virtual del Festival de Poesía de Arroyo Leyes

Del 17 al 20 de junio se realizará este encuentro. Además de las actividades, los organizadores invitan a poetas de todo el mundo a sumarse con un video. Desde las 19, se realizarán actividades propuestas por los colectivos culturales

El Festival de Poesía de Arroyo Leyes, organizado por la editorial Ediciones Arroyo, ya tiene fecha: será del 17 al 20 de junio la edición de invierno. Sus actividades, que antes de la pandemia se desarrollaban en las dos escuelas primarias y la única escuela secundaria de la comuna de Arroyo Leyes, y en las dos bibliotecas populares de la zona, Biblioteca Popular Amanecer de Arroyo Leyes y Domingo Guzmán Silva de la vecina ciudad de Rincón, se harán de forma virtual.

_____________

A 86 años del fallecimiento del Zorzal criollo, Gardel eterno: una serie de propuestas virtuales en conmemoración al Morocho del Abasto

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta Gardel eterno, una serie de propuestas virtuales organizada por Museos BA en el Museo Casa Carlos Gardel durante el mes de junio en conmemoración a los 86 años del fallecimiento del Zorzal criollo. Las acciones estarán disponibles en las cuentas de Instagram, de Facebook y el canal de YouTube del Museo y en la web Vivamos Cultura.

Durante junio, el bar notable El Roma del Abasto y el museo realizarán Gardel eterno del Abasto, una acción conjunta para una conmemoración barrial que incluirá una pizza homenaje, una postal y estampillas alusivas además de premios sorpresas que serán sorteados durante el mes del homenaje.

Las siguientes charlas serán: el martes 15 se realizará el encuentro Gardel en España junto al docente y escritor Manuel Guerrero; el jueves 17, el historiador Felipe Pigna conversará sobre Gardel en la Argentina; y por último, el martes 22 se llevará a cabo la charla Gardel en Francia junto a Georges Galopa, co-autor de libros sobre el Morocho del Abasto. Los encuentros estarán ilustrados con imágenes y documentos de época y serán transmitidos en simultáneo por el canal de YouTube del Museo y la web Vivamos Cultura.

El lunes 21 de junio a las 11, se compartirá el taller para chicos “Sellos viajeros”, a cargo del equipo de Educación del museo en el cual los más chicos se acercarán a la figura de Gardel y sus giras artísticas de manera lúdica. A las 15, se compartirá Un clásico de Gardel en Kamishibai, un video con una original versión del tango “Volver” interpretada con una ancestral técnica japonesa de narración de historias a cargo de la titiritera Laura Inés Gutman, con realización de Simón Wajntrob. Las dos propuestas estarán disponibles en las cuentas de Instagram y de Facebook del Museo.

El miércoles 23 de junio a las 15 se publicará, en las cuentas de Instagram y de Facebook del Museo, Gardel revisitado. Nuevas versiones de clásicos gardelianos, dos videos de Marcelo Ezquiaga y Juliana Andrade, artistas populares de Argentina y Brasil homenajeando al Morocho del Abasto en tiempos de pandemia. Marcelo Ezquiaga es un destacado artista pop de Buenos Aires que tiene una basta trayectoria y una amplia discografía que incluye el disco “Morocho” (2014), con 13 clásicos de Gardel en versiones totalmente nuevas a dúo con artistas de toda Latinoamérica como Julieta Venegas, Kevin Johansen y Miranda! entre otros. El museo invita, en esta conmemoración colectiva, a compartir sus propias versiones grabadas recientemente de temas del repertorio gardeliano para recordar entre todos al Zorzal criollo “contra viento y pandemia”.

El jueves 24 de junio a las 18, a través del canal de YouTube del Museo y la web Vivamos Cultura, se llevará a cabo el encuentro virtual Gardel en las vitrolas del mundo. En esta nueva edición del tradicional ciclo, se reunirán en vivo coleccionistas de distintos países que harán sonar sus tesoros en aparatos antiguos. Destacados especialistas se conectarán desde distintos países para compartir sus discos y sus conocimientos en una charla amena a la que todos están invitados a sumarse para recordar a Gardel en este día especial. Participarán: Eduardo Machicado Saravia (Bolivia), Guillermo Elias (Argentina), Mauricio Restrepo Gil (Colombia), Pavel Granados Chaparro (México) e Hideto Nishimura (Japón).

_________

Felipe Pigna en el CCKonex: De la ley Sáenz Peña a la crisis del 30

️Todos los miércoles de junio a las 20:00, clases en vivo (disponibles on demand durante 7 días).

Felipe Pigna presenta Una historia integral de la Argentina, un nuevo curso online en la plataforma de CCKonex. Será un recorrido de que irá desde la conquista y la Independencia hasta la crisis del 30.

Esta vez, el historiador destinará cada mes a una etapa de la historia del país. Los cuatro encuentros serán destinados a profundizar en los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales que marcaron esos años.

Las clases serán dictadas en vivo y quedarán disponibles para ser revividas durante una semana posterior a su emisión en vivo.

Se extenderá un certificado de asistencia a quienes adquieran el abono completo (4 meses) || Más información y entradas en este sitio.

__________

Casa Sofía presenta: Radioteatros. Una experiencia sonora para recorrer el universo del teatro nacional

El sábado 19 de junio estará disponible “Radioteatros”, un podcast producido por Casa Sofía con dirección artística de Lorena Vega. A lo largo de tres episodios con interpretaciones de Sara Hebe, Nicolás Goldschmidt, Malena Guinzburg, Paloma Contereras, Mariano Saba, Karina K, Diego Velázquez, Laura Sbdar, Lorena Vega y música de Ian Shifres, se podrá realizar un recorrido histórico por el universo del teatro nacional en formato oral.

El podcast propone un camino que va desde los años 40 y 60, evocando a la gran Niní Marshall, para pasar luego por los años 80 y sus estereotipos de época y finalizar en un capítulo situado en la actualidad con una poética contemporánea. La actividad es libre y gratuita y se podrá escuchar a través de la plataforma Spotify.

Intérpretes: Sara Hebe, Nicolás Goldschmidt, Malena Guinzburg, Paloma Contreras, Mariano Saba, Karina K, Diego Velázquez, Laura Sbdar, Lorena Vega. Asesoramiento dramatúrgico: Mariano Saba. Textos originales: Laura Sbdar “Las Criaturas”, Lorena Vega “Trago Cliché” (adaptación de “Sujetos a un brindis fraccionado”).

__________

Radiografía de la desigualdad de género en el CCKonex

María Florencia Freijo, politóloga y escritora, autora de los libros Mal Educadas y Solas (aun acompañadas), desembarca por primera vez en la agenda de contenidos virtuales de CCKonex con su capacitación online de tres encuentros en los que hará un abordaje integral de la historia y los cimientos de las desigualdades de género, sus consecuencias a nivel económico y la reproducción de estas desigualdades en nuestra educación.

Temario:

-Primer encuentro | Martes 15 de junio: Retrato de la mujer en los diferentes procesos históricos. Antigüedad. Las malas. Vírgenes. Hetairas, prostitutas, harén, concubinas y matronas. La Edad Media. Las novicias rebeldes. Escritoras y sufragistas.

-Segundo encuentro | Martes 22 de junio: La Mala Educación. Historia de la educación de las mujeres. Estereotipos y Sesgos de Género. Juguetes y binorma. La familia al control de nuestra vida. ¿Hay un cerebro femenino? ¿Cómo se construye la desigualdad?

-Tercer encuentro | Martes 29 de junio: Desigualdad Económica: ¿Qué es la Economía Feminista? ¿Cuáles son las barreras que tenemos en el mercado de trabajo? Radiografía de la desigualdad económica: Padre Rico.Madre Pobre.

Más información y entradas en este sitio.

_________

Junio en el C3: se disfruta desde casa

El Centro Cultural de la Ciencia C3 se vuelve completamente virtual en junio con propuestas para todos los públicos. Siguen los talleres de programación y nuevas tecnologías, un nuevo taller de radio y medios de comunicación, charlas sobre océanos, ambiente y arte. Todas las actividades son libres, gratuitas y virtuales, y requieren inscripción previa. Nos seguimos cuidando.

-CICLO “CIENCIA Y ARTE”: Oceánica. Laboratorio de biocuerpos futuro

Viernes 18 y 25 de junio, a las 19 horas. Por la gestora cultural, Nekane Aramburu; la científica Patricia Saragüeta y la artista Fabiana Barreda.

Continúa el ciclo que simula un laboratorio creativo experimental donde se cruza arte, ciencia y tecnología. Se trabajará plásticamente sobre las perspectivas poéticas del mar y sus vínculos creativos incluyendo las miradas de la ciencia. Continúa el 2 de julio. || Inscripción acá

-CHARLA. Océano: vida, memoria del clima y pulmón del planeta

Miércoles 23 de junio, a las 18 horas. Por el C3 y la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Esta vez en el ciclo “Encuentro con la Academia” virtual participarán el director del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, Tierra del Fuego), Gustavo Ferreyra; el director de Investigación en el Departamento de Oceanografía del Servicio de Hidrografía Naval, Alberto Piola, y la directora del Centro de Investigaciones Patagónicas de Puerto Madryn, Mirtha Lewis. Con la coordinación de la periodista científica Nora Bär.

En vivo por el canal de YouTube del C3 || Para conocer más visitar http://c3.mincyt.gob.ar/

_________

Ciclo de Diálogos: Lo documental, la imagen y lo real

Hace ya tiempo se suceden acelerada y vertiginosamente transformaciones que afectan al conjunto de las sociedades. Se diversifican diagnósticos y pronósticos pero todas las miradas coinciden en que afrontamos un tiempo excepcional y crítico. La pandemia no hizo más que volver más dramático aún dicho proceso.

-1 de junio 19hs | Rodrigo Karmy: La filosofía y su trabajo sobre las imágenes de lo real; modera Sergio Wolf

-8 de junio 19hs | Diana Dowek: ¿La pintura ‘filma’ lo real?; modera Cecilia Fiel

-15 de junio 19hs | Gabriel R. Bengochea: El Universo ¿real o representado?; modera Cristian Pauls

-22 de junio 19hs | Flavia Costa: El abismal presente. Transformaciones y representación.; modera Francisco Estrada

ID de Zoom: 865 9343 3581

__________

En junio llega la primera edición del Ciclo de Cine de Colectividades

El Ciclo de Cine de Colectividades propone reflexionar desde una perspectiva fresca y joven sobre el cruce de la identidad colectiva e individual dentro de las comunidades.

Curado y producido por el equipo de Noches de Alfombra -el ciclo de experiencias culturales de la Asociación Cultural Armenia- y desarrollado con el apoyo de Mecenazgo, contará tanto con películas de ficción como documentales y se llevará a cabo durante los fines de semana del 18 y del 25 de junio en forma virtual y gratuita. Además, tendrá una selección especial de films con perspectiva de género.

El Ciclo de Cine de Colectividades se podrá disfrutar de forma gratuita desde casa a través de nochesdealfombra.com.ar.La programación completa se dará a conocer próximamente.

________

Las propuestas del Centro Cultural Kirchner

El Centro Cultural Kirchner, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, continúa ofreciendo contenidos originales para disfrutar a través de la web, canal de Youtube y redes sociales.

Desde el comienzo de la pandemia, el Kirchner asumió una política cultural activa, brindando una gran variedad textos, videos, obras visuales, performances, charlas y recitales. Todas las semanas se pone en línea nuevo contenido artístico, cultural y educativo, accesible para todos y todas.

Toda la información en la web proyectoballena.cck.gob.ar

_______

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Sony World Photography Awards

La World Photography Organisation anuncia la apertura de las inscripciones para la decimoquinta edición de los premios Sony World Photography Awards a partir del 1 de junio de 2021, con la entrega por tercera ocasión del Latin America Professional Award y la incorporación de un nuevo formato para los fotógrafos latinoamericanos que participen en la competencia abierta.

Las competencias en las que todos los fotógrafos latinos pueden participar son:

-Profesional: premia la mejor serie de fotografías, entre 5 y 10 imágenes, inscritas en cualquiera de sus 10 categorías. Cierra inscripciones el 13 de enero de 2022.

-Abierta: reconoce a las mejores imágenes individuales inscritas en alguna de sus 10 categorías. La última oportunidad para inscribir trabajos es el 6 de enero de 2022.

-Juvenil: para jóvenes apasionados por la fotografía de 12 a 19 años. Se lleva a cabo una competencia mensual con temática cambiante, que va del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021.

- Estudiantil: ofrece una plataforma para los estudiantes de fotografía de todo el mundo. La fecha límite para ingresar fotografías al concurso es el 30 de noviembre de 2021.

Todos los ganadores de las diferentes categorías de las competencias Profesional, Abierta, Juvenil y Estudiantil recibirán equipos de imágenes digitales de Sony. Además, el Fotógrafo del Año de la competencia Profesional recibirá un premio en efectivo de USD 25,000 y el Fotógrafo del Año de la competencia Abierta recibirá USD 5,000. Los trabajos de todos los fotógrafos ganadores y preseleccionados serán exhibidos en la feria anual de los premios Sony World Photography Awards en Londres, y luego a nivel internacional. Las imágenes ganadoras también se publicarán en el anuario de los premios.

__________

Abrió la inscripción para los cursos de AMIA Cultura de julio

Se encuentra abierta la inscripción para los cursos arancelados que propone AMIA Cultura para realizar en formato virtual. La programación incluye capacitaciones sobre temas relacionados con escritores que fueron reconocidos con el Premio Nobel, ópera y mitología griega, fotografía y el Siglo de Oro español. Además, habrá clases de hebreo en sus tres niveles y una capacitación que brindará herramientas para mejorar los vínculos con los demás.

En la agenda se destacan las siguientes propuestas:

-Hebreo. Las personas interesadas podrán optar por la cursada en el nivel básico, medio o avanzado. Con una frecuencia semanal, el inicio está previsto para el jueves 1° de julio y continuará hasta el 5 de agosto. Con el moré Daniel Danilewicz.

-Ópera y mitología griega. En el curso se analizarán los mitos griegos y las óperas inspiradas en ellos. A cargo del profesor Claudio Mamud, comienza el lunes 5, y serán cuatro encuentros, hasta el 26 de julio.

-Fotografía y artes visuales: Del siglo XIX a la actualidad. Con la disertación de Diego Guerra, en esta capacitación se analizarán algunos aspectos del vínculo entre la fotografía y las artes visuales a lo largo de su historia. La primera clase será el martes 6 de julio.

-Siglo de Oro español. En este espacio se realizará un recorrido por las principales figuras y tendencias que marcaron la literatura, la poesía y el teatro español durante ese periodo histórico. A cargo de Lucrecia Romera, el primer encuentro será el miércoles 7 de julio.

-PNL: Potenciá y mejorá tus vínculos. Verónica Dobronich brindará herramientas y técnicas de Programación Neurolingüística (PNL) que ayudarán a alcanzar metas personales y a mejorar las relaciones con los demás. Serán cuatro clases, el inicio está previsto para el jueves 8 de julio.

-Grandes Premios Nobel de la literatura. Durante cuatro encuentros, Lucila Callejón disertará sobre la vida y obra de grandes escritores que fueron distinguidos con este premio. Comenzará el lunes 26 de julio.

Para más información e inscripción, las personas interesadas pueden ingresar al sitio web www.cultura.amia.org.ar

_________

Premio a la librería del año

Este premio tiene como objetivo reconocer el trabajo de las librerías de todo el territorio argentino. Entendemos que el trabajo de una librería excede ampliamente la mera venta de libros: su trabajo también comprende la difusión del pensamiento y la literatura, su propuesta cultural como centro de reunión y su relación con la comunidad que la rodea.

Este premio apunta a las librerías que trabajan de forma incansable por la difusión del libro y generan un espacio de intercambio cultural dentro y fuera de su espacio físico. Las librerías son un foco de dinamización de la cultura local y una conexión con el pensamiento internacional.

Podés postular tu librería desde el 10 de junio de 2021 hasta las 23:59 horas del 10 de agosto de 2021 inclusive. Más información

_________

4° edición del Premio Argentino a las Artes Visuales

Podrán participar artistas y colectivos de artistas de todo el país, que tengan entre 18 y 35 años, presentando obras sin límite de técnica y medios digitales.

El jurado de selección y premiación estará conformado por Marcela Cabutti, María Laura Carrascal y Andrés Denegri. Se otorgarán un Primer Premio Adquisición ($200.000) y un Segundo Premio Adquisición ($130.000) y Menciones de Honor no adquisición a consideración del jurado. El ganador del 1° Premio, además, realizará una exposición individual en la sala 2 del Espacio de Arte en el 2022.

Durante el mes de noviembre, se expondrán las obras de los artistas seleccionados en el Espacio de Arte, en la esquina de Arroyo y Esmeralda, de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información.

_________

Abre la convocatoria para Mecenazgo: la herramienta público-privada más importante de la Ciudad para apoyar a hacedores culturales

Con el fin de promover la reactivación del sector cultural y fomentar una posible proyección a futuro ante la suspensión de actividades ocasionada por el COVID-19, el Ministerio de Cultura de la Ciudad abre la convocatoria de Participación Cultural- Mecenazgo : el programa que más apoyo financiero genera a los proyectos artístico-culturales y busca incentivar la inversión público-privada con un presupuesto total de $1.200.000.000 (pesos mil doscientos millones).

Artistas; entidades/asociaciones culturales; músicos; bailarines; coreógrafos; directores; autores; escritores; artesanos; gestores culturales; productores; cineastas; realizadores audiovisuales; actores; docentes; cantantes; investigadores, todo hacedor cultural de CABA o que desarrollen su proyecto en la Ciudad ya puede inscribir su proyecto a Mecenazgo.

Este año, la inscripción será al igual que en 2020 por el sistema de Trámites a Distancia (TAD) comenzando el 26 de mayo a partir de las 17 h y hasta el 25 de junio a las 17:00, con una duración de un mes.

__________

Concurso de Fotografía Digital de la Delegación de la Unión Europea en Argentina

La Delegación de la Unión Europea en Argentina lanza su Primer Concurso de Fotografía Digital, para celebrar el Día de Europa.

El 9 de mayo de cada año se celebra el Día de Europa y, para festejarlo, la Delegación Argentina de la Unión Europea lanza su Primer Concurso de Fotografía Digital, con un primer premio de 1000 euros. Otros 2400 euros se dividirán entre el segundo y tercer premio y las 12 menciones.

Este concurso fue oficialmente lanzado el 20 de mayo a través de las redes sociales de la Delegación de la Unión Europea en Argentina y permanecerá abierto hasta el 10 de agosto a las 13:00.

Los concursantes deberán enviar sus fotos al siguiente correo concursoUE@fundacionluzaustral.com.ar ││Bases del concurso en www.encuentrosabiertos.com.ar

_________

XV Premio Internacional de Manga Japón – Japan International Manga Award 2021

La Embajada del Japón en Argentina invita a través del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón a participar del XV Premio Internacional de Manga, el Japan International Manga Award. Se entregará el Premio de Oro a la mejor obra y tres Premios de Plata a otros trabajos presentados. Los ganadores serán invitados a Japón durante 10 días, para asistir a la ceremonia de entrega de premios prevista en Tokio para febrero 2022.

El formulario de inscripción, junto con los requisitos, podrá ser descargado en la página de la Embajada del Japón en Argentina y deberá ser enviado antes del 9 de julio.

El Internacional de Manga Japón fue creado en mayo de 2007 por iniciativa del entonces Ministro de Asuntos Exteriores, el Sr. Taro Aso, con el objetivo de premiar a los creadores de MANGA por su contribución a la difusión de la cultura MANGA en el exterior, así como al intercambio cultural internacional a través de MANGA. Desde entonces se ha convocado anualmente este Premio.

La solicitud de inscripción debe ser enviada al Centro Cultural e Informativo de la Embajada del Japón en Argentina o al apartado del correo del XIV Premio Internacional de Manga Japón.

Convocatoria abierta hasta el 9 de julio 2021. Entrega de premio (previsto): febrero 2022 (la fecha del evento y la posibilidad del viaje estarán sujetos a las condiciones dictaminadas por las autoridades sanitarias de Japón y Argentina)

Formulario de inscripción, este enlace. || Requisitos: aquí.

________

CURSOS Y TALLERES

Seminario “Los Imprescindibles”, por Alejandro Tantanian

Una mirada desde el teatro a la obra musical de Bertolt Brecht, los jueves 15, 22 y 29 de julio.

Modalidad virtual mediante la plataforma ZOOM. Para inscribirse debe completar el formulario || La inscripción se hará efectiva con la acreditación del pago.

________

Curso de Formación Superior Universitaria en Cultura, Turismo y Gestión Territorial para la región Cuyo

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Formación Cultural de la Secretaría de Gestión Cultural, en articulación con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y la Universidad Nacional de Cuyo, lanzan el Curso de Formación Superior Universitaria en Cultura, Turismo y Gestión Territorial: una propuesta virtual y gratuita para gestores/as culturales, promotores/as turísticos y emprendedores/as de la región de Cuyo, a dictarse durante el segundo semestre de 2021.

Esta iniciativa, a cargo de las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Artes y Diseño, y Filosofía y Letras, busca generar un espacio de formación e intercambio que contribuya a transformar, construir, multiplicar, cuestionar, proteger y crear nuevas posibilidades de actuación en los campos de la Cultura y el Turismo, con énfasis en la gestión territorial y el desarrollo regional. Se propone abordar diversas temáticas desde el paradigma de la sustentabilidad, con compromiso con el ambiente y la sociedad, entendiendo la accesibilidad, la perspectiva de género, la valorización del Patrimonio y la inclusión de las comunidades en los procesos de elaboración del producto turístico, y como dimensiones clave para el desarrollo profesional en este campo.

El curso se extenderá de julio a diciembre y será con modalidad de cursada virtual, a través del campus de la Universidad Nacional de Cuyo.

Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 16 hasta el 30 de junio y se realizan a través del siguiente link. Las clases iniciarán el 20 de julio y se extenderán hasta el 7 de diciembre. Para más información o consultas escribir a: uncuyocurso2021turismoycultura@gmail.com.

_________

Las propuestas de la Alianza Francesa

-Club de lectura en francés para alumnos AFBA en línea, por Diego Chotro

La Alianza Francesa de Buenos Aires crea este nuevo espacio de encuentro online, exclusivo para todos sus alumnos para todos aquellos que aman leer en francés, fomentando la interacción y el diálogo a través de la lectura.

Modalidad y requisitos: Encuentros a traves de la plataforma ZOOM con Diego Chotro.Nivel requerido B2 - en curso o terminado, y C1. Se leerán extractos de libros de autores franceses y francófonos presentados en cada encuentro. No es necesario la lectura previa. || Cronograma : los lunes cada 15 días, 19.30 a 20.30 hs.

-Curso inicial de francés

Información en este link.

_________

Donde encima está lejos, taller práctico del estudio del espacio

Este taller de Karina Peisajovich propone un ámbito de pensamiento y experimentación sobre las prácticas artísticas que tienen lugar específicamente en el espacio y que lo implican como un elemento constitutivo y fundacional.

Se trabajará a partir de ejercicios que apuntan a una percepción del entorno como circunstancia y acontecimiento, para convocar una imaginación que pueda reverberar en la obra propia de los participantes o despertar nuevas aventuras en sus procesos de creación.

Del 9 de junio al 14 de julio, 6 clases. Los días miércoles de 10.00 a 12.30. Vía Zoom (cupos limitados y selección de postulantes)*Arancel: $6500.-Socios: $5525.

Más información en este enlace.

_________

Masterclass de Leila Guerriero | Laboratorio de escrituras FILBA

La clase magistral abordará los siguientes temas: Qué es y qué no es el periodismo narrativo. La importancia de conocer la tradición. La caja de herramientas de un autor de estos textos. La importancia del trabajo de campo y del cuidado de la prosa.

El Laboratorio de Escrituras es un ciclo online de formación dividido en cuatro módulos: Narrativas, No Ficción, Poesía y Literatura Infantil y Juvenil.

Martes 22 de junio a las 18:00 || Inscripción aquí - Modalidad online.

_______

“En tiempo Irreal”, clases abiertas de filosofía contemporánea

“En tiempo irreal”, un ciclo de clases de filosofía contemporánea para ver desde casa. La intención del ciclo es aportar a un público amplio herramientas de comprensión y disfrute de las obras de filósofos que viven, piensan y se comprometen con los dilemas de nuestro tiempo.

Las clases están planteadas como una primera aproximación, con un lenguaje claro y accesible para quienes no están familiarizados con los autores. Dan un pantallazo de algunos conceptos clave de sus obras y sirven a la vez de puerta de entrada e invitación a profundizar.

La propuesta es una introducción al pensamiento de Roberto Esposito, Giorgio Agamben y Peter Sloterdijk de la mano de docentes que conocen sus obras en profundidad. Las clases estarán disponibles en el canal de Fundación Andreani a partir de las siguientes fechas:

- Viernes 11 de junio, 19 hs - Giorgio Agamben por Flavia Costa

-Jueves 24 de junio, 19hs - Peter Sloterdijk por Margarita Martínez

Nuevos relatos, tecnociencia feminista, biopolítica, inmunidad, estado de excepción, antropotécnica; ideas provocadoras para pensar en el presente.

Puede verlo en este enlace.

__________

Arte Moderno y Contemporáneo, local e internacional, en la Colección Federico J. Klemm

Fundación Federico J. Klemm presenta un Curso de 5 Clases Magistrales que recorrerá temas, disciplinas, debates, artistas y obras de la Colección Klemm, arte moderno y contemporáneo, local e internacional.

Graciela Sarti, Rodrigo Alonso, Julio Sánchez, Georgina Gluzman y María Fernanda Pinta nos acompañarán en los recorridos con imágenes y Audiovisuales.

El Cuerpo de una Colección, selección y curaduría actual del patrimonio a cargo de Federica Baeza y Guadalupe Chirotarrab, junto a obras conservadas en depósito, y los célebres Programas de TV del Banquete Telemático de Federico Klemm, serán una presencia permanente el los módulos.

Las clases se dictarán todos los primeros jueves de cada mes, entre junio y octubre, de 18:00 a 21:00, vía plataforma Zoom. Las clases están abiertas a todo público, con acceso libre y gratuito, con inscripción previa.

Más información: aprendizaje@fundacionfjklemm.org

_________

El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco da inicio a una nueva oferta de cursos

La Asociación de Amigos del Museo Fernández Blanco (AMIFEB) organiza, durante todo el año, variadas actividades solidarias. Continúa de este modo, con su tradicional apoyo al crecimiento y expansión del MIFB. Asimismo, suma su colaboración con la gestión de la Dirección General de Museos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Dirección del MIFB en la organización y patrocinio de la extensa programación cultural anual de la institución: exposiciones, visitas guiadas, conciertos, cursos y talleres, conferencias y eventos de extensión comunitaria, entre otras actividades.

De este modo, la AMIFEB propone este año una nutrida agenda de cursos, que se destacan por la calidad de sus docentes y profesionales, además de ofrecer el estudio de grandes clásicos.q

-16, 23 y 30 de julio: Santiago Kovadloff, quién dictará un seminario sobre Poesía y Filosofía, de 18 a 19 hs. Su capacidad de hechizar al oyente con la sensibilidad de su pensamiento, la elocuencia de su discurso y la profundidad de su voz hace que la experiencia prometa ser sobrecogedora.

Para conocer más sobre otros cursos, toda la información se encuentra detallada en la página de los amigos del museo: https://www.amigosdelfernandezblanco.org También pueden escribirle a “Elsita” a: amigosdelmifb@gmail.com

__________

Entre palabras, talleres de escritura y de lectura (cursada online)

-Taller de lectura, por Flavia Pittella: Lectura de Stephen King en la escuela secundaria

-Talleres de escritura, por Sofía Bianco: Escritura de guion

Fabiana Scherer: Comunicación con perspectiva de género

Verónica Bondorevsky: Autocorrección ortográfica y gramatical

Cursada: mayo-julio || Informes e inscripción en: escuela@entrepalabras.org || www.entrepalabras.org

________

Programa de Otoño 2021 de Casa de Letras

-ESCRITURA - MODALIDAD VIDEOCONFERENCIAS: Novela corta. Cómo hacer una novela corta en doce semanas

Coordina: Ariel Bermani

El taller tiene como objetivo acompañar a cada participante en el proceso de construcción de una novela corta. Para eso leeremos fragmentos de novelas en busca de claves y herramientas, tomando en cuenta las dificultades que presenten los textos de los participantes. Cada uno escribirá en su casa su propia novela desde cero, a partir de las sugerencias que aportaremos entre todos.

Serán 12 encuentros de 2 horas / lunes de 19:00 a 21:00 / inicio: 17 de mayo || Hasta el 9 de agosto.

-Estadíos del yo. Seis paseos por el bosque autobiográfico

Coordina: Ariel Idez

¿En qué consiste escribir sobre uno mismo? ¿Cómo trabajar la escritura para volver atractivo, fascinante y multicolor el blanco y negro de lo cotidiano? Este curso se propone como un pequeño catálogo de diferentes formas de abordar lo autobiográfico y sus posibles combinaciones, a través de una serie de autores que lograron llevar su vida a la página sin morir (ni matar de aburrimiento al lector) en el intento.

Serán 6 encuentros de 2 horas / martes de 20 a 22 hs. / inicio: 1ro. de junio

-Provocaciones. Taller de indagación del proceso creador

Coordina: Inés Fernández Moreno

Para salirle al paso a la hoja en blanco, a las preguntas paralizantes y los rodeos que frenan la escritura narrativa, nos proponemos provocarla. Vamos a salir a la caza del núcleo creador que hay en cada uno a través de distintos abordajes, y con el respaldo de ejemplos, ejercicios y consignas concretas. Veremos aspectos teóricos y textos producidos dentro y fuera de cada encuentro.

Serán 8 encuentros de 2 horas / martes de 18.30 a 20.30 hs. / inicio: 18 de mayo

-El cuento norteamericano: La suma de todos los recursos

Coordina: José María Brindisi

Durante los primeros cuatro encuentros, nos proponemos revisar una multiplicidad de textos, pensándolos desde las técnicas de escritura, que en muchos casos la escuela norteamericana moderna ha llevado al máximo de sus posibilidades. En la segunda mitad del taller, haremos ejercicios de escritura, proponiendo consignas focalizadas en algunos de los recursos abordados durante la primera parte.

Serán 8 encuentros de 2 horas / martes de 17.30 a 19.30 hs. / inicio: 1ro. de junio

ESCRITURA - MODALIDAD ONLINE:

-Tres apuntes para escribir un cuento. Taller breve de iniciación a la escritura narrativa

Coordina: Nicolás Mavrakis

Este curso “express” online es una introducción al Programa Formativo en Escritura Narrativa Online de Casa de Letras y tiene la misma metodología

Abordaremos tres cuestiones de la escritura de un cuento: La particularidad de la historia: lo que la hace digna de ser contada. El extrañamiento: la mirada distinta acerca de lo habitual. La distancia entre el problema y su solución: una tensión en la que sumergirse en el conflicto.

Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 24 de mayo

-Grandes personajes en los libros infantiles: Taller breve de lectura y escritura de textos para niños y jóvenes

Coordina: Natalia Méndez

Este curso “express” online es una introducción al programa Palabras en juego – Leer y escribir textos para chicos, y puede también ser complementario para quienes ya lo hayan realizado. Tiene la misma metodología

¿Cómo se construye un personaje único? ¿Qué lo hace reconocible a través del tiempo? ¿Por qué algunas historias se recuerdan por el personaje? Son preguntas que exploraremos, a partir de lecturas y de ejercicios de escritura para trabajar nuevos personajes y recrear a los clásicos.

Duración: 3 quincenas / inicio: lunes 31 de mayo

POESÍA – MODALIDAD VIDEOCONFERENCIAS:

- Travesías. Taller de lectura, escritura, y reflexión

Coordina: Laura Yasán

Un viaje por la Poesía Latinoamericana de siglo XX, con escalas en sus estilos, recursos y herramientas, y excursiones a la poética propia. Cada encuentro tendrá un espacio de lectura de autores, otro de exploración personal a través de la escritura, y un compartir. Jorge Boccanera, Olga Orozco, Juan Gelman, Roque Dalton, Alejandra Pizarnik, Vicente Huidobro, Claribel Alegría, Luisa Futoransky, entre otros.

6 encuentros de 2 horas / lunes 18.30 a 20.30 / inicio: 31 de mayo

LECTURA – MODALIDAD VIDEOCONFERENCIAS:

-Taller de lectura creativa: Biografías atípicas. Estrategias, vínculos, quiebres

Coordina: Mariano Vespa

Se abordarán biografías desde una mirada creativa: a partir de archivos, voces, relatos, con interés no solo literario sino también familiar, político, social; y de personajes misteriosos, marginales; también historias de vida construidas en presencia del biografiado, a partir de su voz y sus gestos; y de escritores admirados, a partir de una construcción ficcional.

Serán 4 encuentros de 1 hora y media / viernes 18 a 19.30 / inicio: 4 de junio

EDICIÓN – MODALIDAD VIDEOCONFERENCIAS:

-Un acercamiento al mundo editorial

Coordina: Virginia Ruano

Este curso se propone brindar un panorama introductorio sobre el mundo de la edición de libros y, en particular, sobre la edición literaria. A partir de bibliografía teórica, de análisis de casos y de ejercicios prácticos, abordaremos las diferentes etapas del ciclo de vida de un libro y los actores involucrados en cada una de ellas.

4 encuentros de 2 horas / miércoles 19 a 21 / inicio: 19 de mayo

Puede acceder desde www.casadeletras.com.ar || Más información en casadeletras.info@gmail.com

_________

Taller de Filosofía “A(r)mar el pensamiento”

Sí, la filosofía es amor al saber, pero no se trata de un sentimiento romántico o edulcorado. Es un afecto activo, diría Spinoza: amor combativo, potente, dispuesto a atravesar barreras y a emprender conquistas que nos lleven más allá de lo conocido y consabido. Pensar es un acto de resistencia, un movimiento audaz y una decisión arriesgada.

Todos los grupos son de duración anual (de abril a noviembre). No se requieren conocimientos previos.

Informes e inscripción: dianasperlingfilosofia@gmail.com || Cupo limitado.

__________

ACADEMIA 4´33´´. Nuevo espacio de enseñanza y reflexión sobre teoría y práctica de las artes contemporáneas

Con una amplia trayectoria en el campo de la producción musical y escénica y una mirada transdisciplinar, el colectivo 4′33″ y la Fundación CEAMC inauguran Academia 4´33´´: un espacio virtual destinado al aprendizaje, al cruce y a la reflexión teórico-práctica sobre las artes contemporáneas.

Seminarios del primer cuatrimestre 2021 - Mayo/junio/julio 2021 · modalidad virtual

Seminarios de 3 clases interactivas cada uno con ejemplos audiovisuales y claves de lectura y escucha. Se entregan certificados de participación emitidos por 4´33´´ y la Fundación CEAMC.

Modalidad virtual - Plataforma Google meet. Costo por cada seminario de 3 encuentros: $3600 para Argentina / USD35 para el exterior. Inscripciones: 433.musica@gmail.com

La inscripción se hará efectiva con la acreditación del pago

_________

Cursos de artes escénicas de Jorge Ferrari

El curso explora los fundamentos de la creación escenográfica que le funciona a Ferrari a la hora de diseñar la escenografía de un espectáculo, qué elementos tiene en cuenta, qué cosas le importan.

Cómo reconocer correctamente el espacio, qué brinda, qué limitaciones impone y qué provoca; descifrar la obra, descubrir lo que está escondido entre sus pliegues; nutrirse de las reuniones del equipo creativo, son algunos de los puntos que abordará.

Serán 19 clases online on demand por www.ticketek.com.ar

__________

Cursos de Stage Management dictado por Mina Battista

El curso desarrolla en detalle la labor del Stage Manager, pieza fundamental de todo show: en qué consiste su trabajo, qué tareas desempeña y con quiénes se relaciona en cada etapa, cuáles son sus herramientas de trabajo, cómo confecciona el libro o guion de un espectáculo, entre otros conocimientos de vital importancia.

Tomando como ejemplo un espectáculo musical de gran formato, Mina Battista dirige en un fascinante recorrido por el quehacer del Stage Manager, la “bisagra” que articula lo artístico y lo técnico, una profesión que requiere método, pasión y temple.

El curso está organizado en 18 encuentros, cada uno de los cuales aborda una parte del oficio del Stage Manager: trabajar en equipo, saber liderar, generar un buen clima, transmitir tranquilidad y además… correr un show de enorme complejidad.

A la venta por www.ticketek.com.ar

__________

INFANTILES

Junio en el C3: se disfruta desde casa

-RPG: un nuevo videojuego. Sábado 5 y 19 de junio, a las 17 horas. Por chicos.net

Un taller de dos días para crear dos niveles de videojuegos usando herramientas de programación mediante la plataforma online RPG. El sábado 5 de junio, se dará parte 1 y el sábado 19, parte 2. Se sugiere hacer ambos días, están correlacionados. Al momento de inscribirse se detallan los requisitos para la actividad. || Inscripción acá

-Iniciá en código Python: taller de programación. Sábado 12 y 26 de junio, a las 17 horas. Por chicos.net

Python es un programa para dar los primeros pasos en programación orientada a objetos, programación funcional y programación estructurada. En el taller se abordará este lenguaje de programación con código enfocándonos, entre otras cosas, en el arte digital. Al momento de inscribirse se detallan los requisitos para la actividad. || Inscripción acá

Para adolescente, éstas propuestas:

-ESPACIO MAKER: Proyecto T

Todos los viernes del junio, a las 17 horas. Por Gonzalo Zabala. Cuarta temporada de este espacio para incursionar en nuevas tecnologías: electrónica, programación, robótica, inteligencia artificial, impresión 3D. || Inscripción acá

-RADIO: Ponele voz al C3

Miércoles 9, 16, 23 y 30 de junio, a las 17 horas. Por el comunicador social Marcelo Levy. Cuatro encuentros donde se compartirán herramientas para comunicar la ciencia desde la radio a través de diversos formatos y producciones que serán incluidas en un podcast. Un acercamiento a la ciencia, las tecnologías y los medios de comunicación. || Inscripción acá

-ARTE DIGITAL: Código liberado

Sábado 26 de junio, 18.30 horas. Por David y Gabriel Vinazza. Espacio de ciencia y arte, donde se intervienen territorios heterogéneos. En este encuentro, se trabajará sobre el eje tiempo, y para esto se abordará el “cybercirujeo”, una tecnopolítica crítica de los conceptos de obsolescencia y novedad. || Inscripción acá

Para toda la familia

-JUEGO: Comunidad Maratón de Juegos

Jueves 24 de junio, a las 18.30 horas. Por Ruibal Games y el C3. Un espacio exclusivamente para jugar y compartir. Se jugará al clásico “Carrera de Mente”, preguntas y respuestas sobre deportes, naturaleza, ciencia, historia, geografía, artes y más disciplinas. Con la colaboración de Ruibal Games. || Inscripción acá

-JUEGO: Todxs contra una y una contra todxs

Domingo 13 de junio, a las 17 horas. Por Paola Elisa Maggiolo. Simultáneas de ajedrez con la maestra internacional. Un espacio virtual para aficionados y aficionadas del ajedrez. || Inscripción acá

________

Talleres online: Amigos del Bellas Artes

Conocé la programación de talleres prácticos de artes visuales, para los más chicos y de artes vivas para hacer desde casa:

-Taller infantil de arte - Pregrabado COMPOSICIÓN Y GEOMETRÍA, por Virginia Rodríguez de Anca || Inicia el 3 de junio 4 clases+ Info

-Taller virtual por Zoom - Cupos limitados. DONDE ENCIMA LEJOS - Taller práctico hacia el estudio del espacio por Karina Peisajovich || Inicia el 9 de junio. 6 clases - Miércoles de 10.00 a 12.30h + Info

-Taller virtual por Zoom - Cupos limitados UNA SOLA PINTURA por Juan Tessi. || Inicia el 17 de junio. 6 clases - Jueves de 15:00 a 17:00h+ Info

________

El Ministerio de Cultura lanza iniciativa de apoyo a los artistas del sector infantil

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita a participar del seminario En ronda, un plan de apoyo a la comunidad artística del sector infantil que el Ministerio de Cultura llevará a cabo durante mayo y junio de 2021.

El seminario “En ronda”, contará con el acompañamiento personalizado de especialistas, de artistas y de conocedores de las preferencias y necesidades de los padres y madres.

Durante el ciclo se compartirán herramientas para la efectiva comunicación y búsqueda de canales de comercialización de proyectos culturales para las infancias, recomendaciones sobre el uso de la tecnología como aliada de las propuestas, e intercambio de experiencias culturales y saberes de artistas para los mismos artistas.

La inscripción es gratuita y ya se encuentra abierta, los interesados pueden anotarse en este enlace.

__________

Talleres infantiles de arte para hacer en casa, la propuesta de “Amigos del Bellas Artes”

Una propuesta que busca explorar la experiencia de la creación artística desde un rol participativo activando el pensamiento, la sensorialidad y las emociones que buscan desarrollar una formación integral en artes visuales.

