Guía de Arte y Cultura: semana del 1 al 8 de enero

ARTE

Vuela con Aerocene Pacha, de Tomás Saraceno

Esta exhibición testimonia la experiencia llevada a cabo por el equipo de Aerocene, proyecto liderado por el artista argentino Tomás Saraceno en el marco de sus constantes exploraciones artísticas con sentido ecológico.

Luego de permanecer cerrada al público debido a la situación sanitaria que desencadenó el Covid-19, reabrió la exhibición que testimonia la experiencia Vuela con Aerocene Pacha llevada a cabo por el equipo de Aerocene, proyecto liderado por el artista argentino Tomás Saraceno en el marco de sus constantes exploraciones artísticas con sentido ecológico.

A través de videoproyecciones, el público puede acceder al registro del vuelo realizado a comienzos de año por la piloto Leticia Márquez en las Salinas Grandes de Jujuy, que tuvo la particularidad de ser el primer vuelo tripulado impulsado únicamente por el sol y por el aire y conocer todas las etapas del proyecto.

También se exhibe la mochila Aerocene, un kit básico de vuelo portátil que contiene una escultura aerosolar que se eleva a sí misma solo con el calor del sol. Vuela con Aerocene Pacha es parte de la iniciativa CONNECT, BTS, que reúne a grandes figuras del arte contemporáneo.

Puede verla todos los sábados y domingos, de 14 a 18 en las salas 206 y 207.

_________

“Variaciones”, la nueva muestra de Pedro Roth

A través de sus obras realizadas en acrílico, el multifacético Pedro Roth, artista plástico, fotógrafo y cineasta, muestra el mundo que construyó con una gran creatividad.

Puede verla de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 en Menéndez Libros, Paraguay 431.

Más información en este enlace.

_________

“Paisaje”, una experiencia artística inmersiva

“¿Cómo abordar la noción de paisaje desde este entorno extrañado?”, se preguntan Florencia Battiti y Daniel Fischer, curadores de la exposición colectiva que está disponible en casanaranja.com.ar

En el contexto de pandemia, el acceso al arte por medios virtuales tomó mayor relevancia. En esa línea, la experiencia PAISAJE propone un recorrido virtual innovador e interactivo que permite acceder, desde una computadora o celular, a las obras originales de artistas como Charly Nijensohn, Teresa Pereda, Fabiana Barreda, Matías Duville, Estanislao Florido, Gabriela Golder, Jorge Macchi, Edgardo Rudnitzky, Leticia Obeid, Silvia Rivas y Paola Sferco.

La exhibición está dividida en cuatro salas que invitan a un recorrido pausado y agradable. El visitante podrá desplazarse entre las salas utilizando el mouse y acceder a información clave tanto de la pieza como del artista. El recorrido también cuenta con audioguías y tips desarrollados por el equipo de mediación de Casa Naranja para una exploración activa durante el tour.

___________

La muestra del Museo Terry de Tilcara

La muestra permanente del Museo Nacional Terry de Tilcara puede visitarse todos los viernes, sábados y domingos por la tarde.

El Museo Nacional Terry, desde el inicio de la cuarentena, viene llevando adelante una variada agenda de propuestas virtuales a las que se sumaron luego actividades al aire libre en los patios del museo, en la plaza y en escuelas rurales. Como parte de un proceso de reapertura gradual y consciente el público ahora podrá visitar las salas del museo de forma presencial y reencontrarse con la muestra permanente que contiene obras del pintor José Antonio Terry y de sus hermanas Leonor y Sotera.

Las visitas a las salas podrán realizarse los días viernes, sábados y domingos en el horario de 14 a 18 y serán guiadas, con una duración de 25 minutos, pudiendo asistir simultáneamente hasta 6 personas que integran un mismo grupo familiar, o bien un máximo de 3 personas de distinta procedencia, según lo establecen los protocolos sanitarios.

Para asistir es necesario realizar una reserva previa a través de la web del museo.

_________

CINE

Destacados de programación de los canales AMCNI para enero 2021

-AMC (CINE ESPECIAL) Las segundas partes también son buenas

Películas de acción y aventuras que tienen exitosas segundas partes como “Comando especial 2” con los oficiales Jenko y Schmidt que vuelven al ruedo como policías encubiertos nominada 5 veces a los premios en los MTV Movie Awards 2012. La dupla que no falla de Will Smith y Martin Lawrence en “Bad Boys 2” y la película de pura acción S.W.A.T: unidad especial 2 con un asesino implacable que intenta eliminar a los miembros de la unidad SWAT de Detroit. Estrena desde el viernes 1 de enero y todos los viernes a las 20.

-FILM&ARTS presenta “Estrellas del manaña”

Presentado por el mexicano Rolando Villazón, uno de los principales tenores líricos contemporáneos, reconocido internacionalmente y aclamado por sus presentaciones en los mejores teatros del mundo. A lo largo de este talent show, jóvenes artistas de todo el mundo que están dando los primeros pasos de una gran carrera contarán su historia y mostrarán su talento al público. Estreno el lunes 4 de enero y todos los lunes a las 21.

-EUROPA EUROPA estrena la segunda temporada de “La vida prometida”

La serie italiana de gran éxito en su país de origen “La Vida Prometida” que trae la amarga y desesperada historia de Carmela (Luisa Ranieri) en su viaje de Sicilia a la América de la década de 1920, caracterizada por la prohibición, la crisis económica y el crimen organizado.

_________

Buenas noches Malvinas, un documental sobre las heridas que dejó la guerra

En abril de 1982 Dalmiro Bustos y Elena Noseda enfrentan uno de los momentos más difíciles de sus vidas, cuando su hijo mayor, Fabián, es enviado a combatir a las Islas, junto a cientos de soldados conscriptos. A casi cuarenta años de los hechos, Dalmiro, Elena y sus dos hijos menores, Javier y María Elena, cuentan lo que no pudieron decir entonces, en un intento de ir tras las huellas de Fabián y poner en palabras las angustias y los dolores que aún permanecen.

Puede verlo el sábado 2 de enero a las 20:00 en la plataforma Cine.Ar TV y en Cine.Ar Play el viernes 1 de enero.

__________

“El camino”, un documental sobre el cura Nicolau, desaparecido en la dictadura

El documental “El camino, de salesiano a montonero”, de Gustavo Gamboa con realización de Valeria Galliso y Patricio Carroggio recorre a través la vida y militancia del sacerdote salesiano y docente desaparecido en 1977 por la dictadura.

Nicolau fue ordenado sacerdote en San Nicolás en 1973 y estudió Psicología en la Universidad Nacional de Rosario, disciplina que amalgamaba en su trabajo social.

También ejerció la docencia en el colegio Don Bosco de San Nicolás y en el colegio salesiano San José de Rosario y participó de la actividad gremial en la Asociación de Docentes de Educación Privada (AEDEP) y en el Sindicato de los Trabajadores de la Educación de Rosario (Sinter).

Puede verlo en en el Canal de YouTube de la Plataforma de Pensamiento Latinoamericano.

__________

Cervantes Online presenta “Asteroide. Fin de mundo imposible”

Asteroide. Fin de un mundo imposible puede verse en el Cervantes online , con subtítulos en español. Esta obra fue seleccionada en el concurso Nuestro Teatro y permanecerá disponible en nuestro canal.

Con Carlos Belloso, Eugenia Guerty, Julián Larquier, Luis Machín y Camila Peralta.

La música es de Guillermina Etkin, el diseño de iluminación de Ricardo Sica, el de vestuario de Cecilia Zuvialde y el de escenografía de Mariana Tirantte.

_________

Una mirada feminista de la Segunda Guerra en “Su mejor historia” por Europa Europa

La señal Europa Europa presenta “Su mejor historia”, una encantadora mirada al mundo de la producción cinematográfica británica durante la Segunda Guerra Mundial, que captura con delicadeza el imprescindible papel de la mujer como propulsora del ánimo social en esa época de conflicto. Los viernes a las 22:00.

El gobierno británico encomienda la realización de una película patriótica para levantar la moral de las tropas inglesas tras los bombardeos de la aviación nazi sobre Londres durante la Segunda Guerra Mundial. El problema surge cuando el ministerio convoca a una mujer para trabajar en el equipo de dos guionistas masculinos.

El noveno largometraje de la directora danesa Lone Scherfig, es una mirada feminista, ingeniosa y romántica de las películas de propaganda británica durante ese período histórico. Lone Scherfig es recordada por títulos como “Italiano para principiantes” y “An education/Enseñanza de vida”.

__________

“Niña mamá” en Cine. Ar

Un documental de Andrea Testa que retrata a adolescentes embarazadas que recién parieron o que están internadas por abortos inseguros y clandestinos.

La película se pregunta sobre las posibilidades de decisión cuando no hay opciones y cuando todos sus derechos son sistemáticamente violados. Mientras se les exige que cuiden, ¿quiénes cuidarán de ellas?

Sinopsis: Niña mamá retrata desde los consultorios de hospitales públicos del conurbano bonaerense a adolescentes embarazadas, que recién parieron o que están internadas por complicaciones de abortos inseguros y clandestinos.

Puede verla en la plataforma Cine.Ar

_________

TEATRO

Después de nosotros (El hijo de Juan Oribe)

Julio Chávez se presenta de miércoles a domingo en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza con “DESPUÉS DE NOSOTROS” (el hijo de Juan Oribe).

El multipremiado actor, que también es el autor de la obra junto a Camila Mansilla, comparte escenario con Alejandra Flechner, María Rosa Fugazot, Matías Recalt y Mariano Muso.

Dirigida por Daniel Barone, la obra es una producción de Adrián Suar y Nacho Laviaguerre.

Argumento: Juan (Chávez) y Andrea (Flechner) fueron pareja y fruto de su relación nació Federico (Recalt), que tiene 22 años y un retraso madurativo. La vida se fue construyendo día a día superando obstáculos.

Funciones: de miércoles a domingos a las 20.30 en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza.

__________

Vuelve “El equilibrista”, con Mauricio Dayud

Mauricio Dayub y sus 5 personajes en "El equilibrista"

Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo porqué.

Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo. Mauricio Dayub.

Autores: Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub. Dirección: César Brie

Funciones: sábado y domingos a las 20:00 en el teatro Chacarerean

__________

MÚSICA

Las propuestas del Centro Cultural Kirchner

-Triángula

El ensamble liderado por las cantantes y compositoras Micaela Vita, Noelia Recalde y Nadia Larcher presenta temas propios, en una nueva fecha del ciclo en streaming Música Popular Argentina. Estreno online: sábado 2 de enero a las 20:00

-Marimba en Trío

El ensamble de marimba, piano y percusión integrado por Marina Calzado Linage, Dario Ingignoli y Ezequiel Calzado Linage interpreta música de autores argentinos, dentro del ciclo de conciertos de música académica en streaming Ofrendas musicales. Estreno online: domingo 3 de enero a las 20:00

-Agua Florida / Cecilia Pinotti: Cardo o ceniza

El Centro Cultural Kirchner y la Cámara Argentina del Videoclip presentan Música por cámara. Miradas del videoclip argentino, un ciclo en el que once realizadorxs presentan videos musicales grabados en las locaciones del Kirchner con músicos emergentes y consagrados de distintos ritmos y estéticas. Cada lunes se estrena un video protagonizado por figuras de la música y filmado por destacados realizadores.

En la segunda entrega del ciclo, se pone en línea el video del tema “Cardo o ceniza”, de Chabuca Granda, en la versión de Agua Florida, banda de pop electrónico de Buenos Aires inspirada en la canción popular latinoamericana. Fue dirigido por Cecilia Pinotti, quien realizó numerosos videoclips, cortometrajes y ciclos televisivos. Puede verlo en este enlace.

__________

TALLERES Y ACTIVIDADES

“Identidad” una exposición del Parque de la Memoria y Abuelas de Plaza de Mayo

De miércoles a viernes se puede visitar la exposición sin reserva previa de 14:00 a 17:00 con un aforo máximo de 20 personas y cumpliendo el Protocolo COVID.

Los fines de semana, de 16:00 a 17:00, con reserva previa con un aforo máximo de 20 personas y cumpliendo el Protocolo COVID.

Más información en www.parquedelamemoria.org.ar

____________

Escuela de Verano 2021 de Casa de Letras

Debido a la pandemia por los cursos presenciales de la Escuela de Verano 2021, que inician en febrero, se impartirán de modo virtual, mediante una plataforma de video-reuniones.

Entre otros cursos, dictarán: Escritura, bajo la modalidad online y larga distancia; Poesía, por videoconferencia; Lectura, por videoconferencia y Edición bajo modalidad online.

Para más información escribir a casadeletras.info@gmail.com o ingresar a la página web en este enlace.

________

El Palais de Glace abre sus puertas y presenta dos propuestas

La colección escucha. Voces del acervo propone un recorrido por las oficinas y reservas. Se trata de cuatro relatos sonoros que abrevan de la colección del Palais de Glace, producidos por Leticia Obeid, Lucía Reissig, Mario Scorzelli y Santiago Villanueva. En las oficinas se encuentran los materiales audiovisuales producidos por Diego Bianchi, Nia Huaytalla, Agustina Muñoz, Marcelo Pombo y Marlene Wayar durante La colección escucha.

En ¿Qué necesitan aprender los museos? El museo aprende el Palais de Glace puso su colección de arte a disposición de Poetas Villeros e Identidad Marrón que crearon, bajo su propio criterio curatorial, esta exposición.

Las muestras se pueden recorrer de jueves a sábado de 15:00 a 20:00. Antes de asistir se deberá reservar turno en Compartir Cultura

__________

Feria de Mataderos

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, anuncia la reapertura de la histórica Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas, ubicada en el corazón del barrio de Mataderos en Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales, estará todos los domingos de 11:00 a 19:00.

La tradicional Feria de Mataderos retomará la actividad de sus puestos de artesanías y de la feria gastronómica, donde se venderá comida al paso y productos típicos de nuestra cultura nacional.

Esta iniciativa busca reactivar el circuito cultural de una de las ferias más importantes de la Ciudad, respetando el distanciamiento social y desalentando la permanencia en el lugar para evitar aglomeraciones. Para cumplir con todos los cuidados sanitarios, en esta primera instancia no se programarán espectáculos de música y baile sobre el escenario.

La Feria fue creada en 1986 con el objetivo de generar un espacio permanente para la producción y difusión de nuestras raíces culturales.

_________

“Un dinamo”, un recorrido virtual por los últimos 25 años de radio en Argentina

UnDinamo.com es el nuevo proyecto de Santiago Gallo Bluguermann después de recorrer durante 25 años las radios de rock más importantes del país. La plataforma nace de una necesidad y un deseo: seguir haciendo el programa Hagan Correr La Voz, que llevaba 4 años en el aire, y que de pronto quedó sin lugar porque la pandemia se llevó puesta la radio en la que se emitía.

El portal web y una App para teléfonos celulares nace para seguir haciendo el programa (de lunes a viernes, de 10 a 13) e invitar a los que puedan a suscribirse para ayudar a sostener el espacio.

Puede escucharlo en Undinamo.com

__________

Concurso Federal de Muralismo

Serán seleccionadas 70 obras de todo el país que recibirán un monto de $70.000. El plazo de inscripción vence el 30 de noviembre.

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, lanza el Concurso Federal de Muralismo que premia a proyectos murales individuales y colectivos de todo el país.

La convocatoria se enmarca dentro de las actividades especiales que realiza el Ministerio de Cultura de la Nación en el “Año del Gral. Manuel Belgrano”, en conmemoración de los 250 años de su nacimiento y 200 desde su fallecimiento.

La iniciativa pretende incentivar la recuperación afectiva del espacio público y promover la expresión de las identidades locales en todo el territorio. Serán seleccionadas 70 obras que recibirán un monto de $70.000.

Está dirigida a personas mayores de dieciocho (18) años, de nacionalidad argentina (nativa o por opción) o extranjera con residencia acreditada en el país. Se requiere experiencia previa ligada al diseño y realización de murales, que será evaluada a partir de los antecedentes aportados por los/as postulantes. Se admitirán presentaciones individuales o colectivas, en los términos presentados en el siguiente Reglamento.

El eje transversal del concurso es: Soberanías y las temáticas específicas incluyen:

Link a la convocatoria: https://www.cultura.gob.ar/concurso-federal-de-muralismo-9781/

_________

Está abierta la convocatoria para el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA)

El Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), presentado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, se realizará desde el viernes 26 de febrero hasta el domingo 7 de marzo.

Como cada verano, FIBA ofrece lo mejor del teatro, danza, música y artes visuales para que disfruten todos los vecinos, grandes y chicos, por eso, para su edición 2021, se abrió la inscripción a tres diferentes convocatorias a proyectos escénicos ya estrenados, a estrenar, y también virtuales y/o digitales generados durante el confinamiento.

Para inscripción y más información puede visitar este enlace.

__________









*Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com





SEGUÍ LEYENDO:

Una mirada siglo XXI sobre la obra de Arlt

Alejandro Tantanián y Vivi Tellas: el posdrama contado por sus creadores

El futuro que no se puede tener, entre el resentimiento y la nostalgia