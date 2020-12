Guía de Arte y Cultura: semana del 11 al 18 de diciembre

ARTE

“Variaciones”, la nueva muestra de Pedro Roth

A través de sus obras realizadas en acrílico, el multifacético Pedro Roth, artista plástico, fotógrafo y cineasta, muestra el mundo que construyó con una gran creatividad.

Puede verla desde el 14 de diciembre, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 en Menéndez Libros, Paraguay 431.

__________

Dos muestras de arte en la UNTREF

Carlota Beltrame presenta “Memoria colectiva”, la muestra individual más importante de la reconocida artista tucumana que se exhibe en Buenos Aires en MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo y Julia Toro expone “El estado fotográfico”. Reconocida como una de las fotógrafas más importantes de Chile.

Las exposiciones se podrán visitar de acuerdo a los protocolos actuales, reservando en: visitasmuntref@untref.edu.ar hasta el 21 de diciembre. Entrada gratuita.

Puede verla en Museo de la Inmigración-Centro de Arte Contemporáneo, Sede Hotel de Inmigrantes. Av.Antártida Argentina (entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus), entrada por Apostadero Naval. Martes a Domingos de 12 a 20, Puerto Madero. CABA.

Las artista propone también un recorrido por la muestra se puede ver virtualmente desde la página de Untref. Más información en este enlace. || Hasta el 21 de diciembre.

_________

Geometría poética en Smart Gallery

La primera muestra individual de Juan Stoppani y Jean Yves Legavre en Smart Gallery es una síntesis de sus trabajos más recientes. Un grupo de obras que se imponen desde la estética del pop art con la simple geometría del cuadrado, el triángulo y el círculo; logran construir un mundo propio.

Con los protocolos impuestos por la ciudad, puede verla de lunes a viernes de 13 a 19 en Smart Gallery en Av. Alvear 1580 PB y desde @smartgalleryba. || Hasta el 31 de diciembre.

__________

La muestra de los Talleres de arteASDRA

La muestra anual de los Talleres de arteASDRA, organizada por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, se inaugurará el jueves 17 de diciembre a las 19:00 y puede verlo en este enlace.

Además, en la web de ASDRA podrán verse los resultados del trabajo realizado en los talleres de música, dibujo, cine expandido, pintura y fotografía durante 2020. Este año, la modalidad de la cursada fue a distancia y contó con la participación de más de 200 personas.

_________

“Paisaje”, una experiencia artística inmersiva

“¿Cómo abordar la noción de paisaje desde este entorno extrañado?”, se preguntan Florencia Battiti y Daniel Fischer, curadores de la exposición colectiva que está disponible desde el 25 de noviembre en casanaranja.com.ar

En el contexto de pandemia, el acceso al arte por medios virtuales tomó mayor relevancia. En esa línea, la experiencia PAISAJE propone un recorrido virtual innovador e interactivo que permite acceder, desde una computadora o celular, a las obras originales de artistas como Charly Nijensohn, Teresa Pereda, Fabiana Barreda, Matías Duville, Estanislao Florido, Gabriela Golder, Jorge Macchi, Edgardo Rudnitzky, Leticia Obeid, Silvia Rivas y Paola Sferco.

La exhibición está dividida en cuatro salas que invitan a un recorrido pausado y agradable. El visitante podrá desplazarse entre las salas utilizando el mouse y acceder a información clave tanto de la pieza como del artista. El recorrido también cuenta con audioguías y tips desarrollados por el equipo de mediación de Casa Naranja para una exploración activa durante el tour.

___________

Vuela con Aerocene Pacha, de Tomás Saraceno

Ya puede visitarse la exhibición que testimonia la experiencia llevada a cabo por el equipo de Aerocene, proyecto liderado por el artista argentino Tomás Saraceno en el marco de sus constantes exploraciones artísticas con sentido ecológico.

Luego de permanecer cerrada al público debido a la situación sanitaria que desencadenó el Covid-19, reabrió la exhibición que testimonia la experiencia Vuela con Aerocene Pacha llevada a cabo por el equipo de Aerocene, proyecto liderado por el artista argentino Tomás Saraceno en el marco de sus constantes exploraciones artísticas con sentido ecológico.

A través de videoproyecciones, el público puede acceder al registro del vuelo realizado a comienzos de año por la piloto Leticia Márquez en las Salinas Grandes de Jujuy, que tuvo la particularidad de ser el primer vuelo tripulado impulsado únicamente por el sol y por el aire y conocer todas las etapas de Vuela con Aerocene Pacha.

También se exhibe la mochila Aerocene, un kit básico de vuelo portátil que contiene una escultura aerosolar que se eleva a sí misma solo con el calor del sol. Vuela con Aerocene Pacha es parte de la iniciativa CONNECT, BTS, que reúne a grandes figuras del arte contemporáneo.

Puede verla todos los sábados y domingos, de 14 a 18 en las salas 206 y 207.

_________

La muestra del Museo Terry de Tilcara

Desde el viernes 20 de noviembre, se puede visitar la muestra permanente del Museo Nacional Terry de Tilcara, todos los viernes, sábados y domingos por la tarde.

El Museo Nacional Terry, desde el inicio de la cuarentena, viene llevando adelante una variada agenda de propuestas virtuales a las que se sumaron luego actividades al aire libre en los patios del museo, en la plaza y en escuelas rurales. Como parte de un proceso de reapertura gradual y consciente el público ahora podrá visitar las salas del museo de forma presencial y reencontrarse con la muestra permanente que contiene obras del pintor José Antonio Terry y de sus hermanas Leonor y Sotera.

Las visitas a las salas podrán realizarse los días viernes, sábados y domingos en el horario de 14 a 18 y serán guiadas, con una duración de 25 minutos, pudiendo asistir simultáneamente hasta 6 personas que integran un mismo grupo familiar, o bien un máximo de 3 personas de distinta procedencia, según lo establecen los protocolos sanitarios.

Para asistir es necesario realizar una reserva previa a través de la web del museo.

_________

CINE

Continúa el ciclo Directoras 2 en Cine Arte Lumiere

Este viernes 11 de diciembre a las 20:00, presentará “Ausencia de mí” (2018), documental de Melina Terribili que narra el exilio del músico uruguayo Alfredo Zitarrosa a través de fotos, películas y grabaciones de sonido inéditas dejadas por el artista. En 1976, tras la persecución ideológica y prohibición de sus canciones en plena dictadura, Zitarrosa abandonó Uruguay. Construida a partir de un vasto e inédito material fílmico y sonoro en primera persona, el film refleja el dolor de vivir en el exilio en un mundo signado por la violencia.

Puede verlo en Cine Arte Lumiere.

_________

El universo de Néstor Frenkel

La Casa del Bicentenario despide el año con tres creaciones del cineasta Néstor Frenkel a partir de tres de sus películas en el que los límites entre ficción y documental son afortunadamente difusos, y la conjunción de lo espontáneo y el humor son la forma predilecta de narrar.

El gran simulador (hasta el 15 de diciembre) retrata al genial mago René Lavand, y Todo el año es Navidad (del 15 al 22/12), una película que imagina un mundo lleno de Papás Noel.

Puede verlas en este enlace.

_________

Llega el 17º TAFIC Festival Internacional de Cine/Corto de Tapiales

Inicia la décimo séptima entrega del festival y como novedad en este 2020, abandona la plaza al aire libre, que convoca a cientos de espectadores cada año, para dar el salto virtual a la plataforma audiovisual Octubre TV, donde se podrá disfrutar de toda la programación del 5 al 12 de diciembre en forma libre y gratuita en todo el territorio nacional.

Este año TAFIC presenta una gran programación que se compone de cinco secciones: Competencia Nacional; selección de los mejores cortometrajes argentinos, Competencia Extranjera; las más destacadas producciones internacionales, Panorama; cortometrajes que amplían una mirada diferente, y dos focos locales; Algo sobre Tapiales y Matanza Vamos a Filmar, como secciones vitrinas de los creadores del distrito.

Programación que podrá verse solamente por Octubre TV.

__________

“Niña mamá” en Cine. Ar

Un documental de Andrea Testa que retrata a adolescentes embarazadas que recién parieron o que están internadas por abortos inseguros y clandestinos.

La película se pregunta sobre las posibilidades de decisión cuando no hay opciones y cuando todos sus derechos son sistemáticamente violados. Mientras se les exige que cuiden, ¿quiénes cuidarán de ellas?

Sinopsis: Niña mamá retrata desde los consultorios de hospitales públicos del conurbano bonaerense a adolescentes embarazadas, que recién parieron o que están internadas por complicaciones de abortos inseguros y clandestinos.

Puede verla en la plataforma Cine.Ar

_________

Continúa “Butterfly”, la miniserie real sobre la transexualidad que emite Europa Europa

(Ben Blackall)

La señal Europa Europa estrena “Butterfly”, una miniserie de 3 capítulos de origen británica inspirada en la historia real de Jackie Green, la persona más joven del mundo en pasar por una reasignación de sexo.

La serie es protagonizada por Callum Booth-Ford (“Peaky Blinders”), interpretando a Max (quien luego pasará a ser Maxine), Anna Friel (“Broken”) como su madre y Emmett J. Scanlan (“Safe”) como su padre. La miniserie escrita por Tony Marchant (Ganador de un BAFTA por “La marca de Caín”) y dirigida por Anthony Byrne, estrenada el jueves 3 de diciembre a las 20:00 (Arg/Chi) - 19 (Ven) - 18 (Col) - 17 (México).

Butterfly cuenta la historia de Vicky y Stephen, padres separados, y su hijo pequeño Max que se percibe como una niña. Desde pequeño trató de reprimir sus sentimientos para que su padre lo aprobará. Con 11 años, estos sentimientos son más fuertes y Max quiere vivir su vida siendo Maxine. Sus padres quieren lo mejor para ella, pero sus opiniones de cómo llevarlo son totalmente diferentes. Mientras que Stephen piensa que es solo algo pasajero, Vicky se asegura de que la salud mental de Maxine esté intacta. La historia que se desarrolla es el mayor desafío y prueba de amor que se pueda imaginar, ambos intentarán encontrar la mejor manera de enfrentar y apoyar esta decisión en la vida de su hija. || Hasta el 17 de diciembre.

___________

“Ceniza Negra” en Puente de Cine

Una película de Sofía Quirós Úbeda, seleccionada para representar a Costa Rica para competir por una nominación a Mejor Película Internacional en la 93º edición de los premios Oscar, y Mejor Película Iberoamericana en la 35º edición de los premios Goya de España.

Sinopsis: Ceniza Negra cuenta la historia de Selva, una chica de 13 años, que vive en un pueblo costero del Caribe Costarricense. Tras la repentina desaparición de su única figura materna, Selva queda al cuidado de un abuelo que se deteriora rápidamente. Entre sombras misteriosas y animales salvajes, Selva se enfrenta sola a sus últimos momentos de infancia y a su paso va adquiriendo una sabiduría inusual para una joven de su edad.

Estreno simultáneo en Argentina, Costa Rica y Chile en las plataformas de Puente de Cine. Redes: https://www.cenizanegra.com, IG: @cenizanegrafilm, FB: Ceniza Negra.

__________

TEATRO

Civilización en Cervantes online

Escrita por Mariano Saba y dirigida por Lorena Vega, la obra podrá verse a partir del viernes 11 de diciembre a las 20:00 en el Cervantes online , con subtítulos en español.

Esta obra fue seleccionada en el concurso Nuestro Teatro y permanecerá disponible en nuestro canal.

Con Julieta Brito, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni, Mariano Sayavedra y Gonzalo Urtizberea.

La música es de Agustín Flores Muñoz, la coreografía de Jazmín Titiunik, el diseño de iluminación de Soledad Ianni, el de vestuario de Julieta Harca y el de escenografía de María Celeste Etcheverry.

_________

Los árboles mueren de pie

Con todos los protocolos que nos indican las autoridades, vuelve a realizar funciones en la calle que nunca duerme “Los árboles mueren de pie”, ahora al aire libre! En una producción del Teatro Columbia. Hermosa sala en Avenida Corrientes 1537, que sigue apostando a espectáculos de calidad para que el público pueda disfrutar de buen teatro.

Unan obra de Alejandro Casona con adaptación de Claudio Salama y las actuaciones de Micaela Paradiso, Emilia Vidal, Penélope Arrosogaray, Gabriela Branda, Eduardo Ezon, Guillermo Lombardi, Giselle Mestre, Nonnel Nhoj, Elsa Orrea, Graciela Pérez, Claudio Salama.

Todos los sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00. Link de venta de entradas en Alternativa Teatral en este enlace.

__________

“Identidad testimonial”, el musical que le canta a la igualdad

Durante décadas se solía escuchar que el teatro musical era inocente, falsamente optimista y cumplía con su función de entretener. En su fachada de optimismo y jovialidad, el teatro musical durante años lanzó mensajes contra la discriminación racial, social y sexual. Por lo tanto, quisimos abrir esta puertita para hacer un recorrido por algunos momentos en los que se clamó por la libertad y la igualdad. Canciones de vanguardia, canciones con metáfora, canciones testimoniales de musicales de todos los tiempos, contra todo tipo de represión o discriminación sexual, racial o simplemente por segregar al diferente.

Con idea, libro y dirección de Pablo Gorlero, dirección musical, Juan Ignacio López, coreografía: Verónica Pecollo. Interpretado por Belén Cabrera, Agustín Iannone, David Okada Caldas, Manuela Perín, Mariano Taccagni, Belén Ucar.

Puede verlo todos los viernes a las 20:30 en los jardines del Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto 2348 || Hasta el 1 de enero.

_________

Vuelve “El equilibrista”, con Mauricio Dayud

Mauricio Dayub y sus 5 personajes en "El equilibrista"

Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo porqué.

Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo. Mauricio Dayub.

Autores: Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub. Dirección: César Brie

Funciones: sábado y domingos a las 20:00 en el teatro Chacarerean

__________

MÚSICA

Las estaciones, de Joseph Haydn, una celebración musical realizada en 2018 junto a la Orquesta, el Coro Estable del Teatro Colón y grandes solistas argentinos

Las estaciones, de Joseph Haydn, podrá verse este domingo 13 de diciembre a las 20:00 a través de la página oficial del Teatro Colón, las redes sociales oficiales de nuestro primer coliseo y Vivamos Cultura, la plataforma de contenidos culturales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Este Oratorio en cuatro partes (1801) con libreto del compositor inspirado en el poema Les Saisons de James Thomson, fue presentado en 2018 bajo la dirección musical de la maestra peruana Carmen Moral al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón, la participación del Coro Estable del Teatro Colón, dirigido por Miguel Martínez, y las voces de la soprano Daniela Tabernig, el bajo-barítono Hernán Iturralde y el tenor Carlos Ullán

La transmisión estará disponible también en las redes sociales oficiales del Teatro Colón y a través de la plataforma de contenidos culturales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

_________

La genialidad de Ludwig van Beethoven en una inédita sección dedicada íntegramente a su obra

Cómo a lo largo de todo el año, el Teatro Colón continúa sumando contenidos de excelencia artística a través de su escenario digital en su página web. En esta ocasión, celebrando el 250° aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más importantes que ha dado la música universal, se presenta una nueva sección conformada por piezas históricas musicales, interpretaciones de artistas en exclusiva al Teatro Colón y una serie de escritos del propio compositor alemán, junto a otros archivos de indudable trascendencia que se irán subiendo periódicamente.

El archivo histórico sonoro nos trae la notable interpretación del pianista chileno Claudio Arrau, quien durante 1964 abordó la Sonata para piano N° 23 en Fa menor Op. 57, “Appassionata” ; la Obertura Egmont, por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección musical de Teodoro Fuchs, realizada el 8 de agosto de 1965 y la Sinfonía N° 3 en Mi bemol mayor, Op. 55 “Eroica”, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Bamberg bajo la dirección musical de Joseph Keilberth, en la temporada 1962.

La pianista letona Arta Arnicane y el pianista uruguayo Homero Francesch enviaron videos en exclusiva al Teatro Colón interpretando dos de las obras más emblemáticas compuestas por Beethoven: el tercer movimiento, Presto, de la Sonata N° 6 en Fa mayot Op. 10 N° 2, es interpretado por Arta Arnicane, mientras que Homero Francesch se suma a la celebración interpretando el Rondo Op. 51 N° 1.

_________

“Folklore en casa” presenta Juan Quintero

La Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, la Academia Nacional del Folklore y el Canal de la Ciudad, presentan su programa televisivo “Folklore en Casa”, un ciclo semanal de encuentros con referentes de las diferentes expresiones del arte folklórico argentino, en el ambiente íntimo y cálido de sus hogares, apropiado al contexto de la pandemia que estamos viviendo.

Con la dirección general de Juan Manuel Beati, la producción artística de Antonio Rodríguez Villar y la conducción de Victoria Casaurang, Folklore en casa se transmite todos los domingos a las 21:00 a través del Canal de la Ciudad.

El domingo 13 de diciembre abre las puertas de su casa el guitarrista, compositor y arreglador Juan Quintero, unos de los más interesantes músicos populares argentinos, elogiado por grandes referentes como Luis Alberto Spinetta, Mercedes Sosa y Egberto Gismonti, en una charla relajada, con anécdotas y mucha música.

_________

Legüereale presenta “Lemar”

Legüereale es un original colectivo conformado por 12 músicas, cantoras y bailarinas, cuya propuesta única integra la fuerza del ensamble de bombos y tambores con instrumentos melódicos, la canción y la danza de una forma novedosa. En 2015 editó su primer álbum, “Celebración” y ahora presenta “Lemar”, el segundo corte de su próximo disco, “La Paz del Fuego”.

El viernes 11 de diciembre a las 20.30, presenta el lanzamiento del videoclip conceptual por YouTube y otras redes sociales.

“Lemar” implica una incursión en la canción para Legüereale, un grupo que se autodefine como transgénero, ya que no limita sus posibilidades creativas a un único estilo. El nuevo tema llega para complementar a “dTerum”, el primer corte del disco, difundido en marzo. Ambas canciones, con sonoridades diferentes, forman parte de un concepto integral.

_________

TALLERES Y ACTIVIDADES

El Día Nacional del Tango se celebra en las calles del Abasto y en Vivamos Cultura

Organizado por Impulso Cultural y la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Ministerio de Cultura porteño, se realizará Impulso Tango, seis presentaciones tangueras en tres puntos estratégicos de las calles del Abasto en ocasión del Día Nacional del Tango.

Además, a través de Vivamos Cultura se podrá disfrutar de más actividades: Amora Tango un ciclo especial conducido por Mora Godoy en el cual entrevista a distintas personalidades del rubro; Sección DGART una variedad de propuestas a cargo de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, Orquesta de Tango del Conservatorio Manuel de Falla y del Ensamble de Guitarras del Conservatorio Astor Piazzolla; y contenido dedicado a este día por parte de Museos BA y Patrimonio BA.

Más información de este evento en este enlace.

________

Llega la IX edición del Asia Festival de la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso de la Nación será sede de la IX edición del Asia Festival, para la difusión y el estudio académico de la música y la danza de Asia y el Norte de África, que se desarrollará de manera virtual hasta el 18 de diciembre, con acceso libre y gratuito a través del sitio oficial www.bcn.gob.ar.

El lunes 14 de diciembre a las 19:00, se realizará la presentación “Iniciación a la Cultura de Taiwán” a cargo del maestro de títeres Ignacio Huang.

El miércoles 16, a las 18:00, el MG Andrés Duarte Loza expondrá sobre “Música y diseño sonoro del anime: una perspectiva estética y cultural”.

El jueves 17 a las 18:00, Shifu Raul Suarez, de la familia Chan del Instituto Choy Lee Fu, disertará sobre “Danza tradicional china del León y el Dragón” y trabajará el origen y la evolución marcial y política de estas danzas, haciendo énfasis en la relación entre el kung fu y la danza del león. Por último el Shifu Raul Suarez mostrará la composición del León y los elementos e instrumentos musicales tradicionales que se utilizan en esta danza.

El cierre será el viernes 18 de diciembre a las 18 con la conferencia “Historia de la Música y Danza Árabe en Buenos Aires: diálogo entre Mario Kirlis y Tito Abram”. Esta presentación forma parte del Proyecto “Historia de la Danza Árabe en Buenos Aires: 1932-2010” realizado por Estudio Sahar, donde se pretende recuperar desde una mirada académica la historia de la danza árabe en nuestro país.

Más información en www.bcn.gob.ar

__________

Sebastián Borensztein presenta “El Ruso”, su primera novela

“El Ruso”, la primera novela del director y guionista Sebastián Borensztein, será presentada este miércoles 16 de diciembre a las 18:00 vía Zoom, en un encuentro virtual con Ricardo Darín.

Abordarán la trama y el proceso de elaboración de su primer obra literaria.

Para participar puede unirse a la conversación a través de este enlace. ID de reunión: 844 2899 6109

__________

Regresó la Feria de Mataderos

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura, anuncia la reapertura de la histórica Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas, ubicada en el corazón del barrio de Mataderos en Av. Lisandro de la Torre y Av. de los Corrales, estará todos los domingos de 11:00 a 19:00.

La tradicional Feria de Mataderos retomará la actividad de sus puestos de artesanías y de la feria gastronómica, donde se venderá comida al paso y productos típicos de nuestra cultura nacional.

Esta iniciativa busca reactivar el circuito cultural de una de las ferias más importantes de la Ciudad, respetando el distanciamiento social y desalentando la permanencia en el lugar para evitar aglomeraciones. Para cumplir con todos los cuidados sanitarios, en esta primera instancia no se programarán espectáculos de música y baile sobre el escenario.

La Feria fue creada en 1986 con el objetivo de generar un espacio permanente para la producción y difusión de nuestras raíces culturales.

_________

“Buenos Aires Rojo Sangre”

El festival internacional e independiente de cine de terror, fantástico y bizarro, se realizará hasta el domingo 13 de diciembre.

Este año, el festival solo podrá verse de forma on line y gratis a través de Flixxo, la plataforma gratuita de micro series que premia a sus usuarios con criptomonedas. Habrá disponibles 100 cortometrajes y 34 largometrajes, muchos de ellos estrenos.

Asimismo, Cont.ar, la plataforma pública de contenidos audiovisuales de Argentina tendrá también una sección con algunos largometrajes argentinos no competitivos y en el Canal de Youtube es donde se desarrollarán todos los paneles y vivos.

__________

Las propuestas de la Embajada de Japón

La Embajada del Japón en Argentina, invita a disfrutar nuevas actividades culturales sin cargo en el último mes del año a través de un ciclo de vivos a través de la plataforma Instagram, con actividades temáticas relacionadas al Arte de la regalería en las Fiestas. El calendario será:

-Origami para las fiestas por Noelia Ávila. Miércoles 16 de diciembre a las 18 horas, vía Instagram Live.

-“Adornos 3D en papel” por Noe Arata. Sábado 19 de diciembre a las 18 horas, via Instagram Live

_________

Diálogos de teatro musical

La Asociación Civil Barbados, artes escénicas presenta a les autores de las Nanóperas creadas en la residencia 2019 en “Diálogos de teatro musical” con Diego Ernesto Rodríguez.

El viernes 11 de diciembre a las 19:00, lo harán Bárbara Bilbao y Fernando Strasnoy desde este Facebook Live

__________

Vuelven terrazas, jardines y patios culturales para disfrutar la Ciudad

Las terrazas, patios y jardines culturales reabren sus puertas para vivir la cultura al aire libre. La programación incluye múltiples iniciativas culturales, barra y gastronomía, ciclos de cine, literatura, música en vivo, danza, unipersonales, para volver a disfrutar de una experiencia cultural diferente, a través de estrictos protocolos que regulan la actividad.

Es un paso más en esta puesta en marcha que lleva adelante el Ministerio de Cultura porteño, para revincularnos presencialmente con las expresiones artísticas y sus creadores, en espacios claves de la vida cultural, después de meses de acompañamiento a través de plataformas digitales.

Terrazas lunáticas en el Centro Cultural 25 de Mayo:

A partir del viernes 27 de noviembre, el CC 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) reabre su terraza y brindará seis fechas con programación cultural gratuita, funciones al aire libre, bajo las estrellas, con proyecciones de cine, música en vivo y unipersonales que podrán verse todos los viernes y sábados durante noviembre y diciembre, desde las 19 horas.

Las reservas se podrán hacer enviando un mail a cc25terraza@gmail.com con nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento y barrio. Durante la semana se podrán reservar sólo para los espectáculos de ese fin de semana, y hasta 4 lugares por persona. Se confirma una vez que la persona recibe la entrada digital, que debe entregarse el día de la función en la puerta de CC25 junto a los DNI de los asistentes.

-Viernes de Cine: Proyección + shows y música en vivo

-Viernes 11 de diciembre a las 20:00. Bailar la sangre de Eleoísa Tarruella y Gato Martínez Cantó + Show de Flamenco de la Cía. de Eva Iglesias. Pequeño espectáculo de Flamenco de Eva Iglesias y Cía. (Música y Bailarinas/ 20min.) + Presentación de la película a cargo de les directores + Proyección (66min.) + Preguntas y respuestas.

___________

“Un dinamo”, un recorrido virtual por los últimos 25 años de radio en Argentina

UnDinamo.com es el nuevo proyecto de Santiago Gallo Bluguermann después de recorrer durante 25 años las radios de rock más importantes del país. La plataforma nace de una necesidad y un deseo: seguir haciendo el programa Hagan Correr La Voz, que llevaba 4 años en el aire, y que de pronto quedó sin lugar porque la pandemia se llevó puesta la radio en la que se emitía.

El portal web y una App para teléfonos celulares nace para seguir haciendo el programa (de lunes a viernes, de 10 a 13) e invitar a los que puedan a suscribirse para ayudar a sostener el espacio.

Puede escucharlo en Undinamo.com

__________

Taller de Pintura sin Pincel por Clarisa Cassiau en vivo en instagram de San Isidro Cultura

Todos los jueves de noviembre, a las 19:00 por el Live @sanisidrocultura se realizarán los talleres de Clarisa Cassiau que acercará a su gran pasión, la pintura, con su hacer y el nuestro a la par

Esponja en mano y acrílicos cerca, Clarisa participará de Talleres de artistas para guiar a los interesados por el mundo de la pintura, entre transparencias, esfumados y superposiciones. Como todo el ciclo, para ser parte del encuentro, totalmente gratis, habrá que subir al Live Instagram @sanisidrocultura y seguirle el tranco y la mano a esta destacada artista del Bajo de San Isidro.

__________

Concurso Federal de Muralismo

Serán seleccionadas 70 obras de todo el país que recibirán un monto de $70.000. El plazo de inscripción vence el 30 de noviembre.

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, lanza el Concurso Federal de Muralismo que premia a proyectos murales individuales y colectivos de todo el país.

La convocatoria se enmarca dentro de las actividades especiales que realiza el Ministerio de Cultura de la Nación en el “Año del Gral. Manuel Belgrano”, en conmemoración de los 250 años de su nacimiento y 200 desde su fallecimiento.

La iniciativa pretende incentivar la recuperación afectiva del espacio público y promover la expresión de las identidades locales en todo el territorio. Serán seleccionadas 70 obras que recibirán un monto de $70.000.

Está dirigida a personas mayores de dieciocho (18) años, de nacionalidad argentina (nativa o por opción) o extranjera con residencia acreditada en el país. Se requiere experiencia previa ligada al diseño y realización de murales, que será evaluada a partir de los antecedentes aportados por los/as postulantes. Se admitirán presentaciones individuales o colectivas, en los términos presentados en el siguiente Reglamento.

El eje transversal del concurso es: Soberanías y las temáticas específicas incluyen:

Link a la convocatoria: https://www.cultura.gob.ar/concurso-federal-de-muralismo-9781/

_________

Abre la convocatoria para el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA)

El Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), presentado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, se realizará desde el viernes 26 de febrero hasta el domingo 7 de marzo.

Como cada verano, FIBA ofrece lo mejor del teatro, danza, música y artes visuales para que disfruten todos los vecinos, grandes y chicos, por eso, para su edición 2021, se abrió la inscripción a tres diferentes convocatorias a proyectos escénicos ya estrenados, a estrenar, y también virtuales y/o digitales generados durante el confinamiento.

Para inscripción y más información puede visitar este enlace.

__________

INFANTILES

La señal infantil Pakapaka presenta Elvira, una serie animada sobre educación sexual integral

La señal infantil Pakapaka presentará, a partir de este viernes 4 de diciembre, la serie animada Elvira, que aborda el respeto por la diversidad y la inclusión, en el marco de los derechos de las infancias que estipula la Ley de Educación Sexual Integral (Ley 26150).

La educación sexual integral es un derecho. El Estado debe garantizar a niños y niñas el acceso a información y contenidos respetuosos y de calidad que los/las ayuden a conocer y respetar su propio cuerpo y el de los/las demás, a reconocer y expresar sus emociones, a cuidar su intimidad, a identificar situaciones de abuso, a desarmar roles y estereotipos de género, y a valorar la diversidad en todos sus aspectos.

Los micros irán intercalados dentro de la programación habitual del canal y serán cinco en total:

Capítulo 1: “Las familias de mi barrio”

Capítulo 2: “Cada cosa en su lugar”

Capítulo 3: “Un equipo”

Capítulo 4: “La coreo de la tía Norma”

Capítulo 5: “El cubículo”





