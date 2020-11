Guía de Arte y Cultura: semana del 20 al 27 de noviembre

ARTE

La Cámara de Diputados realiza un festival de arte digital con fuerte perspectiva de género

A través de una iniciativa de la diputada nacional Jimena López, la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación realiza hasta el 7 de diciembre el festival “Federales: Arte y Género” en reconocimiento a distintas mujeres de todo el país que por medio de la pasión y el esfuerzo en el trabajo han logrado destacarse y encontrar su lugar dentro del arte.

El festival surge para visibilizar el trabajo artístico de más de 20 mujeres y diversidades que se desempeñan en distintas disciplinas tales como música, artes visuales, danza, escultura, fotografía, artesanías y dibujo, entre otras.

A través de las manifestaciones artísticas propician la integración de la cultura nacional y la igualdad de género.

Puede verlo en este enlace. || Hasta el 7 de diciembre.

___________

CINE

“Arte y cuerpo en la modernidad” una muestra en el MACBA

A cargo de Rosana Simonassi, desde este miércoles 18 y hasta el 25 de noviembre, de 19:00 a 20:30, se realizarán dos clases de 90 minutos cada una.

Serán dos encuentros para pensar la relación y presencia del cuerpo en el arte, partiendo de lecturas sobre pensadores contemporáneos a las épocas trabajadas y pensando desde la perspectiva de otros pensadores más actuales con el objetivo de entender cómo el Cuerpo en el Arte como relato acompañó las estructuras de pensamiento correspondientes y viceversa.

Informes e inscripciones en este enlace. || Hasta el 25 de noviembre.

___________

Festival de cine “Bendita Tú”

Se realiza la quinta edición del Festival de cine “Bendita Tú”, en formato online y de acceso libre desde la página web oficial del festival.

Este evento cuenta con la colaboración del CCEBA que además participará dentro del programa DIVERSES y coproducirá junto con ONU Mujeres dos actividades que podrán verse vía streaming en las plataformas digitales Youtube y Facebook del Centro Cultural.

Puede verlo hasta el 25 de noviembre.

_________

Continúa el ciclo Directoras en Cine Arte Lumière

Sigue el segundo ciclo de estrenos recientes de películas argentinas dirigidas por mujeres, con importante participación en festivales internacionales en la plataforma de Cine Arte Lumière, en forma exclusiva y gratuita, y es programado por la Comisión de Género de DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), en colaboración con Cine Arte Lumière y la multiplataforma cultural GPS audiovisual.

Este viernes a las 20:00, emitirá “Los sonámbulos”, una película de Paula Hernández con las interpretaciones de Érica Rivas, Luis Ziembrowski, Ornela D’Elia, Marilú Marini, Valeria Lois, Rafael Federman y Daniel Hendler.

Sinopsis: Una mujer madura y su hija de 14 años, sonámbula, en pleno despertar. Un matrimonio en los bordes de una crisis silenciada. Una familia ritualista, matriarcal y endogámica. Abuela, hermanos, primos. Un nuevo verano, sudor, alcohol, tradiciones. Cuerpos desnudos, cuerpos que cambian y las miradas sobre esos cuerpos nacientes. Un nuevo festejo de fin de año en la vieja casona histórica familiar es la encerrona para que los sonámbulos finalmente despierten.

El film ganó los recibió 14 nominaciones a los Premios Sur 2019 y ganó en las categorías “Mejor Película” y “Mejor Dirección” en el Festival Cine de las Alturas 2020.

Puede verlo en Cine Arte Lumière || Hasta el domingo 22 de noviembre hasta las 22:00

__________

Homenaje a Pablo Tabernero y adelanto del estreno de la película que le rinde homenaje

Este viernes a las 19:00, se realizará vía Zoom un encuentro con el director Eduardo Montes-Bradley quien brindará una charla y compartirá hallazgos desconocidos sobre la vida y el trabajo de Tabernero. Lo acompañará Henry Weinschenk, hijo del director de fotografía.

Esta actividad cuenta con el apoyo de ADF, Movimiento Audiovisual Platense y Revista Caligari, es libre y gratuita y será una introducción para esperar el estreno de la película “Buscando a Tabernero” (Estreno en CinearTV el 26 de noviembre).

Sinopsis: Pablo Tabernero fue un destacado director de fotografía del cine argentino, nacido en Berlín en el seno de una familia judía de clase media. Su verdadero nombre fue Peter Paul Weinschenk y llegó como refugiado a Buenos Aires en octubre de 1937.

__________

“Algunas Bestias”, la película protagonizada por Alfredo Castro y Paulina García

Este largometraje de Jorge Riquelme Serrano tendrá funciones los días 20 y 21 de noviembre a través de Punto Play y las entradas están a la venta en www.puntoticket.com

“Algunas bestias”, segundo largometraje de la productora Laberinto, fue la película ganadora de la sección Nuevos Directores en el Festival de San Sebastián 2019. La describen como “intensa y potenciada por las actuaciones de un elenco de primera categoría, ha cautivado desde entonces tanto al público como la crítica en su recorrido por el mundo”.

La maravillosa belleza de una isla del sur de Chile será el escenario de una historia que pasará de lo dulce a lo agraz.

Sinopsis: Una familia desembarca con entusiasmo en una isla deshabitada en la costa sur de Chile con el sueño de construir un hotel turístico en el lugar. Cuando el hombre que los cruzó del continente desaparece, la familia queda prisionera de la isla. Con frío, sin agua y sin certezas, los ánimos y la buena convivencia comienzan a diluirse, dejando al descubierto las bestias que esconde la familia.

___________

“Las calles”, en Red de Cine argentino

Las calles se puede ver gratis en la videoteca del Colectivo de Cineastas.

Este viernes 20 a las 20:00 puede verlo en el Instagram del Colectivo de Cineastas habrá una charla en vivo de su directora María Aparicio (CCC) y la co-protagonista Luna Barone, junto a Jerónimo Quevedo (CdC).

Sinopsis: Puerto Pirámides es un pueblo fundado en el inicio del siglo XX. La reconstrucción ficcional de un proyecto concebido en una escuela unos años atrás para nombrar las calles de esa localidad patagónica le permite a Aparicio registrar retrospectivamente los procedimientos discursivos (y orales) con los que se escribe la Historia. Los pobladores ofrecen sus testimonios a los alumnos para identificar las posibles designaciones, y así se descubren singulares relatos migratorios en consonancia con varios capítulos de la historia nacional, además del espinoso esfuerzo de adaptación a una economía ligada al mar. La gran virtud (humanista) de la película estriba en saber filmar la interacción multigeneracional, razón por la que resulta irrelevante distinguir en este retrato comunal las poéticas propias de la ficción o el documental.

_________

“Ceniza Negra” en Puente de Cine

Una película de Sofía Quirós Úbeda, seleccionada para representar a Costa Rica para competir por una nominación a Mejor Película Internacional en la 93º edición de los premios Oscar, y Mejor Película Iberoamericana en la 35º edición de los premios Goya de España.

Sinopsis: Ceniza Negra cuenta la historia de Selva, una chica de 13 años, que vive en un pueblo costero del Caribe Costarricense. Tras la repentina desaparición de su única figura materna, Selva queda al cuidado de un abuelo que se deteriora rápidamente. Entre sombras misteriosas y animales salvajes, Selva se enfrenta sola a sus últimos momentos de infancia y a su paso va adquiriendo una sabiduría inusual para una joven de su edad.

Estreno simultáneo el 26 de Noviembre en Argentina, Costa Rica y Chile en las plataformas de Puente de Cine. Redes: https://www.cenizanegra.com, IG: @cenizanegrafilm, FB: Ceniza Negra.

__________

TEATRO

Vuelve “El equilibrista”, con Mauricio Dayud

Mauricio Dayub y sus 5 personajes en "El equilibrista"

Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo porqué.

Cuando llegué a ser adulto me di cuenta de que estaba en un problema: no me gusta la vida de los adultos. No me gustan la resignación, los cumplidos, los bancos, ni los remedios. Me gustan la ilusión, la euforia, la expectativa, la posibilidad. En eso ando. Por eso este espectáculo. Mauricio Dayub.

Autores: Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub. Dirección: César Brie

Reestreno: sábado 21 de noviembre | Funciones: sábado y domingos a las 20:00 en el teatro Chacarerean

__________

MÚSICA

Grandes artistas celebran los 100 años de la radio con un show único desde el Teatro Coliseo

Fabiana Cantilo, Fernando Samalea, Hilda Lizarazu, Lisandro Aristimuño, Javier Malosetti y David Lebón se encontrarán en la terraza del Teatro Coliseo para conmemorar los 100 años de la Radio.

Bajo la dirección musical de Lito Vitale y Lalo Mir como “embajador”, este evento es un capítulo especial que forma parte del Ciclo del Coliseo “Italia XXI”, que en plena pandemia se convirtió al formato digital para mantener viva la esencia del teatro, llevar a los artistas de vuelta a los escenarios y seguir transmitiendo la cultura italiana en Argentina.

El ciclo “ItaliaXXI_online”, una serie de 9 capítulos originales que se ven desde el Canal de Youtube y el Facebook del Teatro Coliseo y del Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires, es el producto de la unión entre el Teatro y Orishinal, una productora enfocada en la realización de branded content netamente digital.

Puede verlo este domingo 22 de noviembre a las 19:30 vía streaming desde este enlace.

____________

José Saluzzi presenta Live Streaming Real

El guitarrista y compositor José María Saluzzi se presentará en directo este sábado 21 de noviembre a las 21:00 a través del canal de Youtube Rocotrojo Streaming.

En este concierto adelantará material de su próximo álbum solista, así como también composiciones de Dino Saluzzi para guitarra.

Puede adquirir las entrada por Mercadopago aquí.

__________

TALLERES Y ACTIVIDADES

Vuelven terrazas, jardines y patios culturales para disfrutar la Ciudad

Las terrazas, patios y jardines culturales reabren sus puertas para vivir la cultura al aire libre. La programación incluye múltiples iniciativas culturales, barra y gastronomía, ciclos de cine, literatura, música en vivo, danza, unipersonales, para volver a disfrutar de una experiencia cultural diferente, a través de estrictos protocolos que regulan la actividad.

Es un paso más en esta puesta en marcha que lleva adelante el Ministerio de Cultura porteño, para revincularnos presencialmente con las expresiones artísticas y sus creadores, en espacios claves de la vida cultural, después de meses de acompañamiento a través de plataformas digitales.

Programación de “La terraza de El Recoleta”:

Desde el pasado jueves, hay lecturas performáticas y todos los viernes recitales en vivo. Las entradas podrán reservarse previamente en la web del Recoleta . Por ser al aire libre, todas las actividades se suspenden en caso de lluvia. Los recitales serán reprogramados para el día siguiente a las 19, y las lecturas para el miércoles siguiente a las 19. La misma entrada gratuita sirve para la reprogramación.

Además, desde el martes 24 de noviembre vuelven a abrir al público la terraza y todos los patios -del Aljibe, de los Naranjos, del Tanque, y de la Fuente- para pasar el día de 12:30 a 21 de martes a viernes, y de 10:15 a 21 los sábados, domingos y feriados. El acceso será gratuito y con cupo limitado sin necesidad de reservar previamente la entrada.

Los shows musicales comienzan este viernes 20 a las 19:00 con Bandalos Chinos. La poeta, música y docente Paula Trama se presentará en vivo en la terraza el viernes 27 de noviembre a la misma hora.

Las lecturas performáticas, siempre a las 19:00, se podrán disfrutar desde el jueves 26 de noviembre con CaRAMELOS y PiMIENTOS, un espacio de encuentro, diálogo y performance entre escritores, músicos, actores, bailarines, artistas plásticos, performers, DJs.

_________

“Diálogo sobre Quino”, un homenaje del Fondo Económico de Cultura al genial historietista

En otro merecido homenaje, se realiza una nueva actividad de la que participarán Isabella Cosse, autora del libro Mafalda: historia social y política; Daniel Divinsky, editor histórico de Quino (Ediciones De la Flor) y el humorista gráfico Liniers, moderados por Laura Vázquez Hutnik, investigadora y crítica de narrativas dibujadas.

Será el jueves 26 de noviembre a las 19:00 en una reunión programada por Zoom (ID de reunión: 988 1709 2832, código de acceso: 866236).

Actividad gratuita, con cupo limitado y sin inscripción previa. Transmisión en vivo por nuestro canal de YouTube .

____________

Cierra la inscripción para participar del club de lectura con Mariana Enríquez

Como cierre de los encuentros 2020 del club, este mes el CCEBA propone la lectura de Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, y un encuentro con su autora que se realizará el próximo 30 de noviembre a las 19:00 y puede inscribirse hasta el lunes 23.

Mariana Enríquez (Buenos Aires, 1973) es periodista y una de las narradoras más destacadas en la actualidad.

Actividad gratuita, para todo público, aunque tienen prioridad los lectores jóvenes (entre 14 y 20 años). Con inscripción previa y modalidad online.

___________

Continúa “Raza y ficción”, la experiencia artística de la Fundación para la Cultura Suiza Pro Helvetia

Este viernes a las 19:00, el colectivo escénico “Escena Política” estrena la pieza audiovisual “Educación sentimental colonial, parte 1 y 2″ que forma parte del ciclo “Raza y ficción”, una experiencia artística, visual y de reflexión que se realiza en Plantainclan.com con el apoyo de la Fundación para la Cultura Suiza Pro Helvetia. Esta pieza repite el sábado 21 a las 12:00 y el domingo 22 a las 19:00.

A las 20:30, estrena “Educación sentimental colonial, parte 2″, una pieza audiovisual, creada por Escena Política que repite este sábado 21 a las 13:30 y el domingo 22 a las 20:30.

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita ingresando en la fecha y horario indicado en este enlace.

“Raza y ficción”, la experiencia artística, visual y de reflexión que se llevará a cabo en PLANTA INCLAN (teatro anfitrión) con el apoyo del Swiss Arts Council Pro Helvetia con motivo del lanzamiento y apertura de sus oficinas en América del Sur 2021.

De este modo, ofrece una serie de estrenos audiovisuales, prácticas artísticas y conversatorios con la curaduría artística de los coreógrafos y bailarines: Juan Onofri Barbato, Melina Seldes y la actriz, dramaturga y directora Elisa Carricajo y la participación de grandes artistas y pensadores.

Con acceso libre y gratuito, puede verlo en este enlace. || Hasta el 29 de noviembre.

__________

Cierre del Taller de Lectura Online con Escritoras Argentinas

El encuentro literario reunirá a escritoras de distintos puntos del país e invitadas especiales, que participaron del taller en el transcurso del año. Se leerán sus obras y se generará un espacio de reflexión en torno a la experiencia de cada una.

Será transmitido en vivo por el Youtube del Ministerio de Cultura de la Nación y participará el tallerista Orlando Agüero y la periodista Ariadna Tabera como moderadora invitada.

Puede verlo el jueves 26 de noviembre a las 19:00 en el canal de Youtube del Ministerio de Cultura de la Nación.

____________

“Un dinamo”, un recorrido virtual por los últimos 25 años de radio en Argentina

UnDinamo.com es el nuevo proyecto de Santiago Gallo Bluguermann después de recorrer durante 25 años las radios de rock más importantes del país. La plataforma nace de una necesidad y un deseo: seguir haciendo el programa Hagan Correr La Voz, que llevaba 4 años en el aire, y que de pronto quedó sin lugar porque la pandemia se llevó puesta la radio en la que se emitía.

El portal web y una App para teléfonos celulares nace para seguir haciendo el programa (de lunes a viernes, de 10 a 13) e invitar a los que puedan a suscribirse para ayudar a sostener el espacio.

Puede escucharlo desde el 23 de noviembre a las 10:00 en Undinamo.com

____________

Música y teatro en la plataforma virtual de Vicente López

Lumiton presenta, este fin de semana, contenido de entretenimiento y una propuesta cultural diversa. Los vecinos disfrutarán de shows de artistas reconocidos a nivel mundial y exitosas obras.

Para ver desde casa, el municipio ofrece diferentes presentaciones artísticas, todas disponibles en la plataforma lumiton.com.ar.

El sábado, el teatro en casa empieza a las 20:00 con De la Mejor Manera, una obra, dirigida por Jorge Eiro, Federico Liss y David Rubinstein, que muestra cómo dos hermanos afrontan la pérdida de su padre. En medio del velorio, ambos hijos llegan al bar familiar y se encuentran con el espacio que su progenitor dejó.

El domingo 22 a las 19:00, podrá ver el show de música de Mcnally Waters, el dúo, conformado por Larry John McNally y Harry Waters, presenta temas influenciados por los grandes de Nueva Orleans y con letras que incursionan en lo literario sin perder la simpleza de lo coloquial.

_________

Taller de Pintura sin Pincel por Clarisa Cassiau en vivo en instagram de San Isidro Cultura

Todos los jueves de noviembre, a las 19:00 por el Live @sanisidrocultura se realizarán los talleres de Clarisa Cassiau que acercará a su gran pasión, la pintura, con su hacer y el nuestro a la par

Esponja en mano y acrílicos cerca, Clarisa participará de Talleres de artistas para guiar a los interesados por el mundo de la pintura, entre transparencias, esfumados y superposiciones. Como todo el ciclo, para ser parte del encuentro, totalmente gratis, habrá que subir al Live Instagram @sanisidrocultura y seguirle el tranco y la mano a esta destacada artista del Bajo de San Isidro.

__________

INFANTILES

Pakapaka celebra el Día de la Música con el estreno de Óperas para soñar

La señal infantil Pakapaka celebra el Día de la Música este 22 de noviembre con el estreno de una nueva serie de animación: Óperas para soñar, realizada por la productora El Birque Animaciones –desde Córdoba—, con Salta Lírica e Ilusionario como productores asociados, y con las interpretaciones de la Orquesta Sinfónica de Salta.

En la serie, de cuatro capítulos y once minutos de duración, cada episodio gira en torno a una ópera clásica diferente: es que, por las noches, Rubén, uno de los personajes principales, tiene la difícil tarea de hacer dormir a sus cuatro hijos y, como los cuentos no le dan resultado, recurre a la ópera para que sus chicos y chicas concilien el sueño.

De esta manera, en Óperas para soñar se irán desarrollando una serie de historias increíbles, muy divertidas, con fragmentos de óperas que los niños escuchan, disfrutan e interpretan con sus propias razones y cuestionamientos. Estarán, entonces, clásicos del género como La flauta mágica, El barbero de Sevilla, El elixir del amor y Las bodas de Fígaro.

Estreno: 22 de noviembre, a las 10:30, 18:30 y 22 | Repeticiones de lunes a viernes a las 12:45 y 18:15 | Repeticiones sábados y domingos a las 10:15, 13 y 20:15 || Sin fecha de finalización.

Este 22 de noviembre, además, toda la programación de la señal infantil Pakapaka estará dedicada a celebrar la música con producciones como La asombrosa excursión de Zamba con los músicos latinoamericanos, El asombroso Mundo de Zamba: Música I, Cazadores de sonidos y El asombroso Mundo de Zamba: Música II.





