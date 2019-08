Owen es un pibe de barrio humilde que se enamora de Micaela cuando la ve en la puerta de su colegio mientras vende medias. Ella al igual que su ex novio Valentino pertenecen a esa realidad de la clase alta donde obtener lo que se desea no suele ser un problema. Cuando el encuentro inesperado finalmente sucede, el ex novio promete vengarse de la reciente pareja enamorada. Ambos mundos comienzan a vincularse: el barrio humilde y el barrio cerrado, barrios al fin. Eso hizo que Valentino pueda conocer a Yani, hermana adolescente de Owen y por despecho la seduce. Los prejuicios y los sentimientos se confunden. El deseo, acerca; pero las diferencias de clases hacen que el destrato, la violencia y la falta de comprensión sean la forma de comunicarse. La prostitución, la peluquería y tirar currículums no salvan. Porque las posibilidades no son justas. ¿"Lo que quieren las wachas" es siempre lo que quieren?