Wind and Wuthering se tocará en vivo completo por primera vez en nuestro país, con Javier Malosetti como invitado especial en la batería. El segundo concierto estará dedicado a The Lamb Lies Down On Broadway, la obra final junto a Peter Gabriel, con la proyección de las imágenes originales. Y Genetics cierra el año con The Black Show, es decir la gira presentación de Selling England by The Pound incluyendo material de Foxtrot y de los discos anteriores.