Cultura

Tras siete años de silencio, Lee Chang-dong estrena ‘Un amor posible’, una historia sobre el matrimonio, el trabajo y las clases sociales

El director surcoreano, premiado en Venecia y Cannes, aborda las consecuencias de los despidos masivos en una fábrica automotriz, y cómo impactan en las realidades opuestas de dos parejas con distintas vidas

Una mujer en cuclillas y un hombre inclinado hacia ella sobre la arena de una playa, con el mar y colinas en el fondo
La trama de la película se inspiró en los despidos masivos y la ocupación de la planta de Ssangyong Motor Co. en 2009
Guardar

Hay cineastas que producen películas con la regularidad de un reloj. Y luego hay otros, como el cineasta surcoreano Lee Chang-dong, que esperan hasta tener algo que valga la pena contar. Para los amantes del cine, esto convierte el estreno de su última película, Un amor posible, ya disponible en Netflix, en todo un acontecimiento.

Su última película hasta ahora, Burning, un thriller reflexivo sobre tres jóvenes, fue el primer largometraje surcoreano en ser preseleccionado para un Oscar, y muchos críticos la señalaron como la mejor de 2018. Y aunque el cine surcoreano ha despegado desde entonces, Lee no se sintió presionado para volver a la carga lo antes posible. Esto, según él, no es exactamente paciencia, sino más bien una timidez patológica. “Este es un gran problema para mí”, declaró el cineasta de 72 años. “Con cada película que hago, me pregunto constantemente: ¿qué sentido tiene esto? ¿Es una historia que merece la pena contar?”.

PUBLICIDAD

Despidos masivos como inspiración

En esta ocasión, se sintió atraído por la historia de los despidos masivos en su país natal. En 2009, la empresa Ssangyong Motor Co. despidió a aproximadamente un tercio de su plantilla, lo que provocó un enfrentamiento muy sonado entre la policía y los trabajadores, que ocuparon la planta de la empresa, situada al sur de Seúl, durante más de dos meses. La reestructuración del fabricante de automóviles también vino seguida de una oleada de suicidios entre los trabajadores de Ssangyong y sus familiares.

“Pensé que aquel suceso en concreto no solo iba a cambiar el mercado laboral de Corea, sino también la sociedad coreana en su conjunto”, afirmó Lee. “Pensé que iba a ser, sin duda, un punto de inflexión significativo, y que iba a cambiar de forma radical no solo las vidas de aquellos trabajadores despedidos, sino también las de la gente corriente en su día a día”.

PUBLICIDAD

Un hombre de traje oscuro sostiene una estatuilla plateada con forma de león alado frente a luces desenfocadas
El cineasta surcoreano Lee Chang-dong estrenó su largometraje 'Possible Love' en la plataforma Netflix tras el éxito crítico de 'Burning'

Otros ya han abordado en obras de ficción los efectos del creciente endeudamiento, el desempleo y la desesperación en el país, como la brutalmente violenta Squid Game y la satírica No Other Choice, de Park Chan-wook.

El enfoque de Lee no iba a ser ninguno de esos, pero no podía eludir la inquietante pregunta de si era o no digno de contar esta historia. ¿Tenía sentido, se preguntaba, convertirla en una película dramática y no en un documental? Entonces, hace unos dos años, su coguionista Oh Jung-mi tuvo una idea brillante: ¿por qué no vincular esta historia con la de un cineasta que intenta plasmarla? Y, de repente, todo empezó a cobrar sentido.

Dos parejas, una rica y otra no

Pero llevaba tanto tiempo hablando de ello que la actriz Jeon Do-yeon se mostró un poco recelosa cuando él se puso en contacto con ella para preguntarle si quería participar en la película. Jeon había protagonizado su drama de 2007 Secret Sunshine, en el que interpretaba a una joven viuda consumida por el dolor y la ira tras el asesinato de su hijo, papel que le valió el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes.

“Personalmente, soy una gran admiradora suya. Me encantan sus películas y creo que son realmente valiosas”, afirmó Jeon. “Cuando me propuso que trabajáramos juntos en esta película, llevábamos ya unos diez años hablando del tema, así que, la verdad, no lo podía creer… No paraba de pedirle el guion y solo tras leerlo me creí de verdad que iba a rodar esta película”.

Para su alegría, descubrió que el guion era real y que su papel volvía a ser especial: esta vez interpretaría a la optimista esposa de un trabajador del sector del automóvil despedido. Cuando una acomodada realizadora de documentales, se pone en contacto con ellos para retratar su vida y contar la historia de los trabajadores despedidos, ella se muestra abierta y con ganas de hablar. El hombre, que sufre depresión, se muestra menos receptivo. “No consigue que su marido reciba la ayuda psicológica que ella desea para que se cure y se recupere, así que espera que, con la ayuda de la realizadora del documental, él mejore de esta manera”, explicó la protagonista.

Primer plano de una mujer con camiseta clara y micrófono de solapa frente a un fondo vegetal desenfocado
La actriz Jeon Do-yeon interpreta a la esposa de un trabajador automotriz afectado por el desempleo y la represión policial

La documentalista también está fascinada por un empresario atractivo y adinerado que, al menos en apariencia, parece ser una especie de ideal. En un momento dado, ella lo compara aduladoramente con Steve Jobs. Y aunque pueda parecer que están entablando una amistad, el hecho de que sea en el marco de un documental la hace menos pura. Lee Chang-dong, aunque en parte cuenta una historia sobre sí mismo, convirtió a su personaje de cineasta en una mujer. Según él, en Corea del Sur hay muchas directoras de documentales. “Creo que también tienen un mayor sentido de la empatía y una gran inteligencia emocional”, afirmó.

La película también brindó la oportunidad de hablar sobre la masculinidad a través de dos personajes diferentes. Ho-seok, el trabajador despedido, según Lee, “encarna una masculinidad que realmente pertenece al hombre coreano típico. Tiene un sentido de la responsabilidad muy marcado hacia su familia. Trata a sus compañeros de trabajo como si fueran sus hermanos”. Cuando pierde su trabajo y la policía le da una paliza, su pérdida de identidad es profunda e intensa.

“Se siente completamente vacío, como si no tuviera nada que ofrecer”, definió el director. “Por otro lado, el empresario exitoso representa un nuevo tipo de masculinidad, una que quizá pertenezca a la nueva era, diría yo. Es muy amable, muy humano. También es muy tierno. Es el marido siempre servicial, y además sabe escuchar muy bien. Sin embargo, todo ello con un sentido de la violencia muy, muy bien enmascarado”.

Una posible candidata al Oscar

Un amor posible no ha dejado de cosechar elogios y reconocimientos desde el Festival de Venecia, donde ganó el segundo premio. Corea del Sur también la ha seleccionado como su candidata oficial a la mejor película internacional en la 99.ª edición de los Oscar.

Pero antes del estreno de la película en Venecia, Lee restó importancia a la sugerencia de que la gente -en todo el mundo- espera con impaciencia sus nuevas películas, afirmando que no cree que la gente se interese tanto por su trabajo. “¿De verdad dijo eso?”, preguntó la actriz Jeon más tarde. Cuando le aseguré que sí, se detuvo un momento, sonrió y, por primera vez en la entrevista, pasó al inglés, aunque solo fuera por un instante: “Mentiroso, dijo.

Fuente: AP

[Fotos: Scott A Garfitt; Alessandra Tarantino/AP; y Netflix vía AP]

Temas Relacionados

'Un amor posible'Cine coreanoPossible LoveCorea del SurCine

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rómulo Macciò en el Bellas Artes: una gran antología del hombre que contenía multitudes (de pintores)

A diez años de su muerte, la muestra ‘La pintura como destino’ reúne más de 50 obras del gran artista argentino entre dibujos, esculturas, témperas y fotografías intervenidas

Rómulo Macciò en el Bellas Artes: una gran antología del hombre que contenía multitudes (de pintores)

El Museo y Salón de la Fama del Rock and Roll se amplía y revela un secreto que el edificio de I. M. Pei escondía desde 1995

Una obra que costó 195 millones de dólares transforma el icónico recinto de Cleveland: más espacio, nuevas exhibiciones y una conexión visual al lago Erie que permanecía oculta

El Museo y Salón de la Fama del Rock and Roll se amplía y revela un secreto que el edificio de I. M. Pei escondía desde 1995

De los asilos a TikTok, la comprensión pública de la enfermedad mental sigue atrapada en sus propias contradicciones

Desde la antipsiquiatría de mediados del siglo XX hasta la identidad patológica performativa de la generación Z, la sociedad oscila entre la estigmatización y la romantización, sin encontrar una respuesta clínica coherente

De los asilos a TikTok, la comprensión pública de la enfermedad mental sigue atrapada en sus propias contradicciones

De la Resistencia peronista al asesinato por la Triple A: la historia de un militante político contada en un libro escrito por su hija

César Robles integró el Partido Socialista de los Trabajadores y murió en noviembre de 1974. Andrea Robles lo cuenta en ‘Mi padre, la revolución y la Triple A’. A continuación, un adelanto

De la Resistencia peronista al asesinato por la Triple A: la historia de un militante político contada en un libro escrito por su hija

El Booker Prize tiene su primera novela de "auténtica" ciencia ficción

A sus 81 años, M. John Harrison ganó el prestigioso galardón literario con ‘The End of Everything’, una historia de invasión extraterrestre que los jueces celebraron como un hito para el género

El Booker Prize tiene su primera novela de "auténtica" ciencia ficción

DEPORTES

La estricta dieta del hijo de Arnold Schwarzenegger para destacar en el fisicoculturismo natural y su “permitido” favorito

La estricta dieta del hijo de Arnold Schwarzenegger para destacar en el fisicoculturismo natural y su “permitido” favorito

Los secretos del doble crimen en un Boca-River que cambió para siempre la historia de La Doce

La intimidad de la despedida definitiva de Rubens Barrichello de la Fórmula 1: la emotiva sorpresa que lo hizo llorar

“Memoria muscular”: el video de Adriano haciendo jueguitos en ojotas por las calles de Brasil que se volvió viral

“Creo que está más avanzado”: una ex figura de Inglaterra afirmó que Lamine Yamal se desarrolló mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

TELESHOW

Daniela Celis rompió en llanto en vivo por el papa León XIV: “¡Quiero estar ahí!”

Daniela Celis rompió en llanto en vivo por el papa León XIV: “¡Quiero estar ahí!”

El emotivo abrazo de Valentino Merlo al reencontrarse con el cura de su colegio durante la vigilia del papa León XIV

La pesadilla de una famosa en MasterChef Celebrity: su relleno de empanadas se cayó al piso y terminó eliminada

Mario Pergolini celebró los 33 años de su hijo mayor al aire y contó cómo será el festejo en familia: “Perdón por todo”

Los Palmeras comunicaron cuándo y dónde será el velatorio de Marcos Camino: “Con profundo dolor”

INFOBAE AMÉRICA

La Justicia brasileña multó a Meta por incumplir las órdenes para un trato igualitario a Lula y Bolsonaro durante la campaña electoral

La Justicia brasileña multó a Meta por incumplir las órdenes para un trato igualitario a Lula y Bolsonaro durante la campaña electoral

La COP31 reúne a líderes mundiales en Turquía en medio de ausencias de figuras clave y dudas sobre los compromisos climáticos

Aerolínea venezolana retomará los vuelos entre Caracas y La Habana pese a restricciones de combustible

Crisis bancaria en Paraguay: ¿Cuánto dinero está en juego?

El Salvador dicta su primera prisión perpetua por abuso de una niña