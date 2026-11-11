Cultura

Rómulo Macciò en el Bellas Artes: una gran antología del hombre que contenía multitudes (de pintores)

A diez años de su muerte, la muestra ‘La pintura como destino’ reúne más de 50 obras del gran artista argentino entre dibujos, esculturas, témperas y fotografías intervenidas

Un hombre de espaldas observa un cuadro de personas con paraguas en una calle bajo la lluvia, colgado sobre una pared blanca
Rómulo Macciò en el Bellas Artes: gran antológica del artista que contenía multitudes (de pintores)
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Todavía en la esquina de Tacuarí y Venezuela, en el barrio de Monserrat, se pueden ver los rastros de un hermoso mural, David, que el cubano Jorge Rodriguez-Gerada realizó en 2015 y en el que retrató a un niño de 11 años que entonces estudiaba en el hoy desfinanciado Centro Educativo Isauro Arancibia, una escuela para personas en situación de calle.

Casi desaparecido, borrado de la memoria colectiva, la obra reaparece en una foto intervenida en Rómulo Macciò. La pintura como destino, la muestra antológica que abrió en el Museo Nacional de Bellas Artes y que, a 10 años de la muerte del gran pintor, reúne más de 50 obras a través de seis décadas de producción, desde sus años previos con el grupo Otra Figuración hasta una serie de fotografías finales que incluyen el mural.

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A la foto original, también de 2015, Macciò (1931-2016) solo le suma una boca de roja pulsión hollywoodense de la era Technicolor, subvirtiendo así con un gesto simple y simbólico la recreación original y revelando al mismo tiempo un enorme talento para construir imágenes o imaginarios, que comenzó a construir en el inicio de su carrera, la del pintor antes del reconocimiento, como diseñador gráfico, etapa que aún no ha sido investigada en profundidad (y mucho menos expuesta).

“Nube ojo” y las fotografías intervenidas que abren la muestra
“Nube ojo” y las fotografías intervenidas que abren la muestra

Junto a esa serie de seis fotos, hasta ahora inéditas en Buenos Aires, se presenta “Nube ojo”, un óleo sobre tela más cercano al surrealismo de Magritte que a lo que se asocia, cuando se cierran los ojos, lo que podría ser la última obra de Macciò en vida.

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“Elegí esta obra para arrancar, que es quizás el Macciò menos pensado, no es el más transitado o el más visto. Me gustó mucho porque es una obra del 2016, que abre hacia atrás y hacia adelante varios significados”, dijo Florencia Battiti, curadora de la muestra, quien trabajó con el artista Juan José Cambre, quien estuvo a cargo del diseño, como había sucedido en Crónicas de New York, en Colección Amalita, en 2019.

¿Qué Macciò nos presenta la muestra? Quizá lo más interesante, sin ser exhaustiva, es que se pueden ver todas sus épocas. Así, a lo largo del recorrido, se presenta a un artista visual que, citando a Whitman, contenía multitudes (de pintores) o en palabras de Battiti fue “un artista que fue muchos pintores a la vez”. Un animal, en sentido coloquial.

La muestra antológica, a 10 años de la muerte del gran pintor, reúne más de 50 obras a través de seis décadas de producción
La muestra antológica, a 10 años de la muerte del gran pintor, reúne más de 50 obras a través de seis décadas de producción

“La pensé como una antológica, no como una retrospectiva exhaustiva, porque hubiera sido de otra escala. La muestra arranca cronológicamente en el 60, ya de movida no toma parte de la obra anterior, relacionada con el grupo de los siete pintores abstractos (Grupo Borda), y termina el año en que él fallece”, comentó la curadora.

Y agregó: “Mi intención fue tratar de mostrar un artista vital, contemporáneo, que sigue dialogando con la pintura hoy y que, a su vez, la gente se reencontrara con el Macciò que conoce. Siempre que hay una antológica de un artista como Macciò, querés reencontrarte con eso que conocés, pero también que apareciera otro, que no fuese tan obvio, el que ya viste tanto”.

En la sala de temporarias del MNBA, la puesta propone 34 pinturas, una serie de dibujos en birome, tres esculturas y una serie de témperas, además de las fotos intervenidas, provenientes del acervo institucional y de colecciones privadas y fundaciones.

Pintura sobre lienzo con una cabeza abstracta, pinceladas gruesas de colores claros arriba y manchas oscuras verticales que chorrean abajo
"Falsa visión", 1961, de la época de la Otra Figuración y de la colección MNBA

“Este corpus revela la insistencia en el oficio pictórico y la centralidad de la figura humana, sometida a la distorsión y a la violencia de una pincelada cargada de materia”, señaló Andrés Duprat, director del museo, y vinculó esta exhibición con la muestra del 1963, cuando se albergó la muestra del grupo Otra Figuración y en 2007, cuando organizó la antológica Retratos y lugares.

Otra de las rarezas es la presencia de tres esculturas, como El pintor atrapado en el caballete, perteneciente a la Fundación Klemm de 1990, con una fuerte influencia del suizo Alberto Giacometti, en la que surge la cuestión existencialista en una pieza de bronce en la que el artista está atravesado por la estructura en la cabeza y, a la vez, los verticales que sostienen el lienzo conforman sus piernas, en una declaración directa sobre el hacer artístico en su naturaleza humana. La obra es la única de las tres que el artista finalizó en vida, ya que también aparecen dos más, que fueron fundidas después de su fallecimiento a partir de modelos ya realizados.

Escultura de bronce de una figura humana frente a un panel con la fotografía de un hombre de traje y un desnudo artístico femenino
"El pintor atrapado en el caballete" y detrás un retrato del artista

A continuación surgen una serie de dibujos del 71 en birome o tinta sobre cartón, que también se presentan a modo de rescate, ya “que no es lo más conocido de su producción y se han mostrado poco”, que dan lugar en el trayecto a una serie de pinturas pre Otra Figuración, donde ya se detectan todas las marcas que caracterizaron al movimiento del que también participaron Ernesto Deira, Luis Felipe Noé y Jorge de la Vega, en el que buscaron una pintura que superara la dicotomía entre figuración y abstracción, y que al mismo tiempo explorara los recursos propios del lenguaje pictórico y sus posibilidades narrativas.

“Es de la época en que compartía taller con Noé, en la fábrica de sombreros de la familia de Noé, anterior al grupo, como “Cabezón” (1960), donde obviamente estaba trabajando con esta propuesta de no resignar las conquistas que había tenido el informalismo de Greco, pero de manera más radical al que le incluye su capacidad narrativa con expresión”, dijo la curadora.

De su etapa del grupo, aparecen, entre otros, “Humanos” (1961); “Falsa visión” (1961); “Encrucijada” (1962); “Submundo” (1963) y “Momia”, de 1963, con la que obtuvo por unanimidad la primera edición del Premio Internacional Di Tella y que pertenece al acervo del MNBA.

En un sector se observan sus obras más “pop”, de fines de los 60 e inicios de los 70, donde la línea se vuelve más definida
En un sector se observan sus obras más “pop”, de fines de los 60 e inicios de los 70, donde la línea se vuelve más definida

La pintura como destino es una muestra en la que se expresa la pincelada metamórfica de Macciò. En un sector se observan sus obras más “pop”, de fines de los 60 e inicios de los 70, donde la línea se vuelve más definida y el caos como elemento pictórico, el desborde, desaparecen, en colores más estridentes, con piezas en témpera o acrílico como “Esquemas” (1967), adquisición Primer Premio LVI Salón Nacional de Artes Plásticas y de la colección MNBA, o “El fumador” (1969), que dialogan en estilo de contraste con otros de la época con Martha Peluffo o incluso con las obras de entrados los ’70 de Berni en Nueva York y yendo más allá en las fronteras, con el alemán Richard Lindner.

Una de las obras más llamativas de ese periodo es “Armas ocultas” (1969), una pieza que juega con la ambigüedad: ¿Es un militar vestido con ropas femeninas, tirando a sado, o un drag disfrazado de militar? El personaje parece haber sido captado en el momento de una marcha, una cola felina flotando, y un rictus serio pero con labios pintados, una cara grisácea con bigotes y un ángulo de mandíbula que dan toda la impresión de que es la primera opción. El autor deja un detalle que refuerza esa idea, con las solapas de los vestidos recortables a la vista.

Pintura de una figura de perfil vestida con indumentaria roja y pestañas de papel recortable sobre un fondo verde y negro
“Armas ocultas” (1969)

En lo paisajístico se amplía con la preciosa “Puente de los suspiros” (1988), en la que juega con la zona iluminada y las sombras a partir de distintas borrosidades; otras de la serie de Nueva York con un puente de Brooklyn monstruoso (1998), el frente de un Hair Saloon y una escena callejera nevada, Nieve en uptown (1998), donde el contraste de los edificios en un negro hollín y los pincelazos blancos denotan una maestría atmosférica notable.

Allí también hay una composición de El Riachuelo (2001), en la que surge algo fantasmagórico, como cenizas de una historia perdida, el puente transbordador en el fondo, y la bruma se levanta misteriosa del agua y envuelve una embarcación que apenas se define, todo logrado a partir de una gama de grises, que juega con otra representación acuífera, en este caso de la costa de “Quilmes” (1999), en la que las babas de las olas rompen contra una muralla, en una pieza que hasta transmite el sonido de ese encuentro.

Dos cuadros colgados en una pared beige sobre un piso de madera en una sala iluminada de museo
“Puente de los suspiros” (1988) junto a 20. "Piazza Navona" (ca. 1980)

La pintura como destino es un festín de estímulos pictóricos, donde sí, se puede ver al Macciò que se nos aparece cuando invocamos su nombre con ojos cerrados, pero a la vez a los otros Macciò, en una prueba expositiva más de que fue uno de los más grandes artistas de la historia del país.

Macciò, todos los Macciò.

Macciò. El artista que contenía multitudes (de pintores).

*Rómulo Macciò. La pintura como destino. Obras 1960-2016 puede visitarse hasta el 14 de febrero de 2027 en el Pabellón de exposiciones temporarias del MNBA, Av. del Libertador 1473. De martes a viernes de 11 a 19.30 (último ingreso) y los sábados y domingos de 10 a 19.30.

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