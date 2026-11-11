Cultura

El Museo y Salón de la Fama del Rock and Roll se amplía y revela un secreto que el edificio de I. M. Pei escondía desde 1995

Una obra que costó 195 millones de dólares transforma el icónico recinto de Cleveland: más espacio, nuevas exhibiciones y una conexión visual al lago Erie que permanecía oculta

Edificio en construcción con grúas y operarios frente a una torre blanca con pirámide acristalada y un gran barco en el agua
Las obras de construcción avanzan en la ampliación del Salón de la Fama del Rock and Roll junto al lago Erie en Cleveland (Foto: Liza Sue Productions)
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A pesar de una fría lluvia de finales de septiembre, más de 5.430 personas acudieron al Salón de la Fama y Museo del Rock & Roll para «Rush the Rock Hall», una reunión de dos días para devotos de la superagrupación canadiense Rush. Los seguidores estaban ansiosos por ver los «artefactos recién expuestos» de la banda, videos de actuaciones de Rush de diversos períodos de su carrera y mercancía del grupo. Muchos llegaron vistiendo sus propias prendas, con un caleidoscopio de camisetas de homenaje de giras que se remontaban hasta 1978, además de algunas de la actual gira de 58 conciertos en 24 ciudades, llamada The Fifty Something Tour.

Esa también sería una descripción adecuada de esta multitud, donde abundaban las canas y las barbas. Pero, en una esquina de la planta principal, un hombre más joven, afeitado, con botas de trabajo y un casco blanco, se abría paso entre la multitud. Se dirigió resueltamente hacia el área de registro y luego desapareció detrás de una pared temporal. Una rápida mirada detrás de ella reveló un laberinto de escaleras, tablones y elevadores: una zona de construcción que parecía estar en plena actividad, incluso ese sábado.

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Mientras la música nunca se detiene y sus puertas no se han cerrado, el Salón de la Fama del Rock & Roll lleva a cabo la mayor renovación y ampliación desde que fue construido en 1995: un esfuerzo de nueve años y 195 millones de dólares que incluirá una nueva plaza de entrada para sus 500.000 visitantes anuales; un nuevo espacio para actuaciones y una galería de exposiciones, así como nuevos espacios comunitarios de reunión y educación. Se calcula que las obras estarán terminadas a principios de 2028. Junto con estas obras, el Rock Hall —como se le conoce comúnmente— también está adoptando una perspectiva más amplia, no del tiempo, sino del espacio.

La música rock ‘n’ roll se asocia históricamente con espacios interiores y oscuros: tugurios de música, clubes, estadios y estudios de grabación. Pero el museo que celebra y honra al rock ahora extiende su mirada hacia el exterior. Reflejando un movimiento más amplio en los museos, las nuevas incorporaciones del Rock Hall tienen tanto que ver con parques y espacios públicos como con acordes potentes. Es parte de una tendencia que, según Susie Wilkening, investigadora de museos, fue catalizada por el covid. «La gente empezó a buscar más experiencias al aire libre, pero seguía queriendo tener su experiencia de museo», dijo Wilkening, cuya firma con sede en Seattle hace seguimiento de la asistencia a los museos y las actitudes de los visitantes. «Integrarse en los espacios que los rodean se ha convertido en algo más deliberado. Son los museos diciendo: “No somos este lugar cerrado; estamos extendiéndonos hacia el espacio que nos rodea, y todo el mundo es bienvenido aquí”».

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Rock and Roll Hall of Fame and Museum

En el caso del Rock Hall, ese espacio cercano ha estado casi oculto a plena vista. La ampliación cambiará eso. Al día siguiente, el museo volvió a estar abarrotado de aficionados, muchos de ellos dirigiéndose a atracciones como la nueva exposición Paul McCartney and Wings en el sexto piso, la exposición Mujeres revolucionarias en la música en el nivel inferior o la Galería del Salón de la Fama en el tercer piso, que exhibe placas de los 463 miembros incorporados al Salón. La ceremonia de incorporación de 2026 se celebrará en Los Ángeles el 14 de noviembre.

Pero mientras los visitantes disfrutaban del rock, Greg Harris, presidente y director ejecutivo del Rock Hall, y el arquitecto Vishaan Chakrabarti —fundador y director creativo de la firma PAU, con sede en Manhattan— guiaban a un visitante por un corredor con andamios y tablones en el suelo que, una vez terminado, conducirá a una nueva área de entrada principal, llamada Atrio Haslam, que forma parte de un nuevo edificio. Un leve giro a la derecha revelaba un muro de cristal de 33,5 metros de largo y 12,2 metros de alto, que parecía elevarse sobre un nuevo anfiteatro y daba a los espectadores la sensación de estar en una meseta con vistas al paseo marítimo. «Este es el momento que deja boquiabierto», dijo Chakrabarti con una sonrisa.

Hay mucho que admirar. La fachada de vidrio da al puerto de North Coast, cuya característica más destacada es un buque de carga construido en la década de 1920 que ahora es un museo flotante. Más allá de ese carguero de los Grandes Lagos de 188,4 metros de eslora se extiende, hasta el horizonte, un Gran Lago de 25.669 kilómetros cuadrados. Los visitantes podrán disfrutar aún más de las vistas del lago Erie con un paseo por un nuevo parque comunitario, Taylor Family Park, que también forma parte del proyecto.

Como arquitecto principal, el objetivo de Chakrabarti era integrar mejor el museo con este impresionante entorno. Pero también se encontró ante un reto adicional: el edificio modernista del salón —con su distintiva torre octogonal de 50,3 metros y su centro de actuaciones en forma de tambor— fue diseñado por el renombrado arquitecto del siglo XX I. M. Pei. Cuando comenzó a trabajar en el proyecto en 2022, la perspectiva de añadir algo a un edificio diseñado por Pei era, admitió Chakrabarti, aterradora. «No quería estropear la obra de un maestro», dijo. En cambio, compuso un edificio nuevo junto a él: ahora, una de las esquinas triangulares de la torre diseñada por Pei parece atravesar el techo directamente hacia el nuevo atrio. «Mi intuición era que los edificios antiguo y nuevo tenían que chocar para crear una energía dinámica», dijo Chakrabarti. «Como la música rock ‘n’ roll».

Rock and Roll Hall of Fame and Museum
El Salón de la Fama del Rock & Roll recibe cerca de 500.000 visitantes al año y alrededor del 80 % llega desde fuera de Cleveland.

Pero, aunque la música sigue estando en el núcleo del Rock Hall, esa no es la única prioridad. «Hay una magia aquí por la música, pero las incorporaciones también tienen que ver con las conexiones y la comunidad», dijo Harris. «Estamos incorporando el lago, estamos incorporando la ciudad». Cleveland no necesita mucho estímulo para reconocer el valor de una de sus mayores atracciones turísticas: cerca del 80 % de los visitantes anuales del salón vienen de fuera de la ciudad. «Representa el corazón de nuestra ciudad», dijo el alcalde Justin Bibb en una entrevista telefónica. «Es una de las primeras paradas para casi todos los visitantes. La gente ama el Salón de la Fama del Rock & Roll».

Teniendo en cuenta que el Rock Hall genera, según el estado, un impacto económico de 242 millones de dólares, respaldando a empresas locales y más de 1.900 empleos, no sorprende que el afecto se extienda desde el Ayuntamiento de Cleveland hasta la oficina del gobernador en Columbus. «Esta es una joya nacional, única de Cleveland, única de Ohio», dijo el gobernador Mike DeWine. «Nadie más la tiene, ni nada parecido. Tenemos muchas atracciones deportivas y culturales en Cleveland, pero esta es la que destaca». La ampliación del salón —a la que el estado de Ohio aportó 17 millones de dólares; la mayor parte del resto de la financiación fue privada— también es importante para esa visión más amplia, que ahora se verá tan vívidamente a través del nuevo muro de vidrio. «Este es un gran paso para abrir la ribera del lago a fin de que más personas puedan disfrutarla», dijo DeWine. «Es un lago grande y un gran activo para la comunidad».

También lo es el Rock Hall. Hay, por supuesto, otros aspectos menos atractivos pero importantes del proyecto, incluido un innovador sistema de intercambio de calor basado en el lago para enfriar el edificio de manera más eficiente y un jardín en la azotea para proporcionar sombra y reducir las temperaturas en el techo. Pero las modificaciones también reflejan una verdad sobre el rock ‘n’ roll; una que, algunos argumentarían, muchos museos necesitaban aprender y ahora están explorando. Como escribió el fallecido Neil Peart, baterista y letrista de Rush durante la mayor parte de la carrera de la banda, en Tom Sawyer, el éxito del grupo de 1981: «Los cambios no son permanentes, pero el cambio sí lo es».

Fuente: The New York Times

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