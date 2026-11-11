De los asilos a TikTok, la comprensión pública de la enfermedad mental sigue atrapada en sus propias contradicciones

Fredrik deBoer analiza en su libro el fracaso de las políticas sobre enfermedades mentales a partir de su propia experiencia con el trastorno bipolar.

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La ubicua condición humana conocida de manera imprecisa como enfermedad mental siempre ha estado entre nosotros. Sin embargo, sigue considerándose una aberración moral, que desafía un juicio certero. Aunque quizá ya no la condenemos como antes, recluyendo a quienes la padecen en asilos y sometiéndolos a tratamientos punitivos, la comprensión pública no ha evolucionado mucho.

Las modas en la conceptualización de los trastornos psiquiátricos han ido y venido, reflejando el clima cultural: la enfermedad mental ha sido ensalzada como una forma superior de cordura (el psiquiatra escocés R. D. Laing), idealizada como una noble resistencia a los valores burgueses (la novela de Ken Kesey Alguien voló sobre el nido del cuco), reducida a causas no biológicas (el psiquiatra húngaro-estadounidense Thomas Szasz) y, últimamente, promovida en internet por la generación Z, donde la enfermedad performativa, por muy facticia que sea, obtiene recompensa, y términos como “neurodivergente” imperan como algo admirablemente moderno.

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El libro de Fredrik deBoer, All in Your Head (Todo está en tu cabeza), llega como un bienvenido antídoto contra las modas, arrojando una luz muy necesaria sobre nuestra turbia comprensión del tema. DeBoer, escritor y crítico cultural, abre el libro exponiendo su propia experiencia con el trastorno bipolar y su efecto devastador en su vida, incluido el tiempo que pasó en “manicomios” y “una década y media de inestabilidad constante, relaciones destrozadas y desastres financieros”.

Las fluctuaciones emocionales asociadas al trastorno bipolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, su libro no es unas memorias. Es, en cambio, un análisis apasionado pero lúcido de cómo el activismo por los derechos de las personas con discapacidad, la desinstitucionalización, la romantización de las personas con enfermedades mentales y el movimiento antipsiquiatría —con su correspondiente agenda contraria a la medicación— han terminado perjudicando a los mismos individuos a quienes pretenden ayudar.

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Entre los muchos culpables que deBoer señala por las formas en que ha fracasado el tratamiento de las enfermedades mentales graves se encuentran individuos como Laing, quien sostuvo que la locura podía entenderse como “un viaje de descubrimiento” y “un camino hacia la iluminación”; y Szasz, cuyo “libertarismo brutal” y grandiosa creencia en una política de “abandono benévolo” hacia las personas con enfermedades mentales son las piedras angulares del movimiento antipsiquiatría; así como el psicólogo de Stanford David Rosenhan, quien se propuso demostrar que el diagnóstico psiquiátrico era una patraña y que los hospitales psiquiátricos eran lugares inherentemente deshumanizadores.

El fraude que legitimó la antipsiquiatría

El muy citado artículo de Rosenhan de 1973 en Science, “On Being Sane in Insane Places” (Estar cuerdo en lugares insanos), informó de los resultados de un estudio en el que él y un grupo de “pseudopacientes” fingieron alucinaciones auditivas, logrando así ser admitidos en hospitales psiquiátricos, donde siete fueron diagnosticados de esquizofrenia, el octavo de trastorno bipolar, y todos permanecieron hospitalizados un promedio de 19 días. (El estudio fue desacreditado como un fraude en el libro de Susannah Cahalan de 2019, The Great Pretender (El gran impostor).)

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Pero deBoer también acusa a fuerzas más grandes y colectivas, como las políticas públicas que facilitaron la desinstitucionalización, empezando por la Ley de Salud Mental Comunitaria de 1963, la última ley que el presidente John F. Kennedy firmó antes de su asesinato. DeBoer señala que la decisión de Kennedy probablemente estuvo influida por la experiencia de su hermana Rosemary, que sufría cambios de humor y arrebatos violentos y que, por insistencia de su padre, fue sometida a una lobotomía a los 23 años antes de ser recluida en una institución.

Las redes sociales como TikTok facilitaron la difusión masiva de diagnósticos complejos como marcadores de estatus e identidad juvenil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el desarrollo en la década de 1950 de fármacos psicotrópicos, incluido el litio para el trastorno bipolar y el antipsicótico Thorazine, los pacientes que antes habían sido recluidos indefinidamente en centros psiquiátricos podían, al menos en teoría, vivir en residencias de transición o recibir tratamiento ambulatorio.

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Otros factores que deBoer destaca por sus consecuencias negativas no intencionadas son el caso O’Connor contra Donaldson, una decisión del Tribunal Supremo de 1975, y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, promulgada por el presidente George H. W. Bush en 1990. La sentencia judicial limitó la institucionalización involuntaria a las personas que, en una evaluación médica, se consideraba que representaban un peligro inminente para sí mismas o para los demás, lo que, señala deBoer, significaba que “los psiquiatras tendrían que actuar como adivinos aficionados, tratando de predecir las probabilidades de que un paciente actuara violentamente en el futuro”.

La Ley de Estadounidenses con Discapacidades buscaba proporcionar a la población con discapacidades un mayor acceso a los espacios y servicios públicos, un objetivo que, reconoce deBoer, era “profundamente saludable” y “crucial para promover los derechos civiles y la integración de las personas con discapacidades”, al exigir, por ejemplo, que se añadieran rampas para sillas de ruedas a los edificios públicos. Pero denuncia lo que, según él, son las “consecuencias perversas” de la ley: al insistir en que las personas con enfermedades mentales fueran tratadas en el entorno “menos restrictivo”, aceleró la desinstitucionalización.

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TikTok y la enfermedad como identidad de grupo

La crítica más contundente de deBoer, sin embargo, está dirigida a las redes sociales, que, sostiene, promueven representaciones caricaturescas de diagnósticos psiquiátricos complejos y fomentan identidades grupales imitativas basadas en poco más que el deseo de atención y validación. Al describir la “realidad de la enfermedad mental como en un espejo de feria en el siglo XXI”, invoca a miles de adolescentes que acudieron a TikTok a principios de la década de 2020 afirmando padecer trastorno de identidad disociativo, también conocido como “trastorno de personalidad múltiple”. La “voluntad de estar enfermo” prospera en un medio donde la enfermedad puede transformarse en “una especie de marcador de estatus dentro del grupo”, escribe, donde afecciones realmente graves pueden convertirse en una etiqueta y se obtiene gratificación al engañar a desconocidos dentro de grupos de apoyo en línea.

All in Your Head (Todo está en tu cabeza) es una contribución formidable e intrépida al debate de alto riesgo sobre cómo tratamos a las personas con enfermedades mentales. DeBoer defiende rigurosamente —aunque de manera algo repetitiva— que las personas con enfermedades mentales graves siguen siendo malinterpretadas o no son vistas en absoluto. Algunas de las reformas que propone, como Medicare para todos y la continuidad de la atención, son incontrovertibles. Otras, como el regreso al tipo de control de acceso en el que los psiquiatras tienen la autoridad para declarar insana a una persona e internarla involuntariamente en un hospital psiquiátrico, seguramente encontrarían resistencia.

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(The New York Times)