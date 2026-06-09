Cultura

Tips de ortografía: sedes del mundial de fútbol, claves de redacción

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Guardar
Google icon
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA, que se celebra este año en Norteamérica, se repasan las grafías de los principales topónimos que pueden ser de interés para las informaciones relacionadas con este evento.

La competición se disputa en los países norteamericanos de México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas , tanto Norteamérica como América del Norte son formas igualmente válidas para aludir al conjunto de países situados al norte de México y al propio México, y, aunque no es censurable su uso para referirse a Estados Unidos, se recomienda mantener la distinción de las denominaciones.

La grafía México , con x , es preferible a Méjico . Lo mismo cabe decir del gentilicio mexicano . En ambos casos la pronunciación adecuada es con el sonido de la j .

La capital es Ciudad de México , con mayúscula en ciudad , que se suele abreviar mediante la sigla CDMX .

La abreviatura que corresponde a Estados Unidos es EE. UU. (con puntos, espacio y letras duplicadas). La capital es Washington D. C. , sin coma entre los componentes.

La concordancia con este topónimo puede hacerse en plural, si al nombre le acompaña el artículo los («Los Estados Unidos albergan varios encuentros»), o en singular, si aparece sin él («Estados Unidos alberga varios encuentros»).

Cuando Estado alude a un país soberano, se escribe con mayúscula, también en plural («La competición se celebra en los tres Estados de América del Norte»); en cambio, va en minúscula en referencia a una entidad política no independiente («El equipo jugará en el estado de Massachusetts», «Hay partidos en varios estados de México»).

Muchos partidos se reparten por distintos estados de Estados Unidos y México : el estado de Jalisco , de Nuevo León , de Georgia , de Massachusetts , de Texas , de Misuri , de California (en concreto, en Los Ángeles y en la bahía de San Francisco ), de Florida (en Miami ), de Nueva Jersey , de Pensilvania (en Filadelfia ) y de Washington .

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La argentina Cecilia Rodríguez ganó un premio internacional de novela corta en España

La autora se quedó con el III Premio Internacional Francisco Ayala por “No debería excitarme que hables así”

La argentina Cecilia Rodríguez ganó un premio internacional de novela corta en España

Rosa Montero, escritora española: “Hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar escuchando el susurro de las mujeres”

A partir de una de sus definiciones más célebres, un recorrido por el universo de esta gran narradora y ensayista, la vigencia de su libro “Nosotras. Historias de mujeres y algo más” y la persistente batalla literaria por arrebatarle el pasado al olvido y al poder oficial

Rosa Montero, escritora española: “Hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar escuchando el susurro de las mujeres”

Tristan Corbière, el más endiablado de los poetas malditos

Vivó apenas 29 años y dejó solo un libro, “Los amores amarillos”, de 1873. Fue Paul Verlaine quien lo rescató en su famoso texto “Los poetas malditos”. Breve historia del bohemio del océano, un tiburón en el burdel

Tristan Corbière, el más endiablado de los poetas malditos

“Campo visual”: la vida al borde de uno mismo

El autor argentino Jorge Consiglio vuelve al ruedo con nueve relatos que exploran aquello que permanece oculto bajo la aparente normalidad de los hechos cotidianos

“Campo visual”: la vida al borde de uno mismo

¿Fue Winston Churchill un buen pintor?

En la primera gran retrospectiva británica en más de 60 años, un museo londinense busca reinterpretar al líder de tiempos de guerra como un pintor con profundidad emocional

¿Fue Winston Churchill un buen pintor?

DEPORTES

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

Cooper Lutkenhaus, el adolescente que desafía el atletismo mundial: “En la última vuelta decides el éxito o el fracaso de una carrera”

Un prestigioso diario eligió los 10 mejores partidos en la historia de los Mundiales: los 3 de Argentina en el ranking

Otro escándalo en Uruguay con Marcelo Bielsa tras la lesión de Ronald Araujo a días del Mundial: “Son cosas que no deben pasar”

Crece la tensión con Kylian Mbappé en Francia a 7 días del debut en el Mundial: el reclamo de Dembélé y la lluvia de críticas

TELESHOW

Así fue el doble homenaje de Andrés Calamaro al Indio Solari en su show en Buenos Aires

Así fue el doble homenaje de Andrés Calamaro al Indio Solari en su show en Buenos Aires

Cris Morena fue agasajada como Personalidad destacada de la cultura: “A veces el corazón se llena de agujeritos”

El video de Lali Espósito en un karaoke luego de sus históricos conciertos en la cancha de River

Fernán Mirás recordó el momento más difícil de su vida: “Quise despedirme de mis hijos sin que se dieran cuenta”

Brian Sarmiento versus Zunino: quién fue eliminado en Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Realidad virtual, mappings y jardines: así será el nuevo museo de Antoni Gaudí que prepara Barcelona

Realidad virtual, mappings y jardines: así será el nuevo museo de Antoni Gaudí que prepara Barcelona

Gusano barrenador en mascotas: cómo detectarlo a tiempo, qué síntomas provoca y cuándo actuar

Medio Ambiente advierte lluvias intensas para miércoles y jueves en El Salvador por influencia de la Tormenta Tropical Cristina

Lluvias golpean la costa de Nicaragua con lanchas encalladas y negocios inundados

Mundial 2030: la reforma del Estadio Centenario costará USD 120 millones y Orsi busca inversores para financiarla