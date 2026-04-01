La conquista del espacio se nutre de los grandes sueños de la NASA, Elon Musk y Jeff Bezos

Un módulo de aterrizaje lunar en 2023 (Crédito: Brandon Thibodeaux para The New York Times)

El espacio no es el lugar adecuado. El cosmos es un tema fascinante para la investigación científica, pero actualmente no existe ningún argumento plausible para enviar a un gran número de personas a vivir y trabajar en el espacio. Dos de los tres mundos más cercanos al nuestro, la Luna y Marte, son paisajes infernales desolados, plagados de radiación y polvo tóxico; el tercero, Venus, está cubierto por una atmósfera extremadamente densa que mantiene su superficie a una temperatura lo suficientemente alta como para derretir el plomo.

El resto del sistema solar no es más hospitalario, y otras estrellas están simplemente demasiado lejos. Pero para los magnates espaciales modernos como Elon Musk y Jeff Bezos, estos son detalles insignificantes. Insisten en que nuestro destino está en las estrellas. Y no faltan medios de comunicación que promuevan este mensaje: tanto la ciencia ficción con la que Bezos y Musk, como muchos de nosotros, crecieron, como los reportajes que repiten sin crítica las opiniones de estos oligarcas y sus competidores.

Una nueva obra en esta última categoría es Open Space: From Earth to Eternity — the Global Race to Explore and Conquer the Cosmos (Espacio abierto: de la Tierra a la eternidad — la carrera global por explorar y conquistar el cosmos) de David Ariosto, periodista, consultor de medios y copresentador de un pódcast para SpaceNews. El libro se presenta como «un asiento en primera fila para el futuro», con «acceso sin precedentes». Ariosto, sin duda, entrevistó a muchas personas para este libro y visitó lugares interesantes. Si bien no logró entrevistar a Musk ni a Bezos, sí habló con otros multimillonarios, así como con ingenieros y científicos que trabajan en programas espaciales (tanto públicos como privados) de todo el mundo.

Pero es fácil entender por qué tanta gente accedió a hablar con él. Formula preguntas y recoge diligentemente las respuestas, añadiendo solo un análisis superficial. Cuando llega ese análisis, suele estar redactado con una prosa forzada: «Si queremos disfrutar y protegernos de los numerosos beneficios y peligros de operar en órbita, necesitaremos un marco global que imponga la aplicación rigurosa de la ley».

Al no mostrarse escéptico ante la industria espacial, se convierte en su defensor. «He llegado a creer que los humanos somos capaces de diseñar prácticamente cualquier cosa», declara en el prólogo, descartando las dudas sobre los viajes espaciales como contrarias a «nuestros instintos exploradores naturales».

En su libro "Espacio abierto", David Ariosto sugiere que existen pocos límites para el ingenio humano que puedan impedirnos colonizar el cosmos

La narrativa inconexa del libro comienza rastreando los esfuerzos internacionales para regresar a la Luna, que Ariosto presenta como una carrera sin considerar si ese enfoque es apropiado. Esta sección culmina en 2024, con la primera misión espacial privada que logró aterrizar una sonda en la Luna prácticamente intacta, una hazaña realmente impresionante a la que Ariosto dedica una atención curiosamente superficial. Después, dirige su mirada más allá, primero a Marte y el resto del sistema solar, luego a las estrellas. En el camino, con escaso escepticismo, plantea proyectos que van desde lo controvertido e inverosímil (centros de datos de IA en el espacio, colonización de la Luna y Marte, cohetes de fusión nuclear) hasta lo totalmente imposible (naves espaciales más rápidas que la luz y energía libre ilimitada).

Si la falta de análisis crítico fuera su único problema, Open Space aún podría valer la pena para conocer los entresijos de la industria espacial. Desafortunadamente, la credibilidad del libro se ve fatalmente comprometida por una serie de errores. Ariosto afirma que en las zonas rurales del sur de Sudamérica, «la galaxia de Andrómeda brilla con tal intensidad que puede convertir a casi cualquiera en astrónomo aficionado». En realidad, la tenue galaxia de Andrómeda apenas es visible tan al sur. En otro pasaje, Ariosto confunde una imagen de la galaxia Pinwheel con nuestra propia Vía Láctea, lo cual es como confundir una foto lejana del horizonte de Chicago con una imagen a nivel de calle de Times Square.

Sugiere repetidamente que el entrelazamiento cuántico podría usarse para la comunicación más rápida que la luz, una falacia muy extendida entre los estudiantes de física. En una nota al pie, confunde un satélite de la NASA con un asteroide quince veces más lejano. Incluso llega a confundir el licor fernet con el cóctel fernet con coca.

Estos son solo algunos de los errores que comete, errores que una simple búsqueda en Wikipedia o una llamada a un experto podrían haberle aclarado. ¿Existen otros fallos menos evidentes? No podemos saberlo, ya que no tenemos acceso a sus fuentes. Esto nos lleva de nuevo al módulo lunar, que aparece en la portada del libro. Ariosto afirma que este módulo, apodado Odiseo, fue víctima de un error humano cometido poco antes del lanzamiento, cuando una herramienta crucial, el telémetro láser, no se desactivó. Esto, según escribe, provocó que la nave no aterrizara correctamente, sino que lo hiciera en un ángulo incorrecto sobre terreno irregular y perdiera al menos una de sus patas de aterrizaje.

Sin embargo, el siguiente módulo de aterrizaje construido por la misma compañía tuvo un problema con el mismo componente y sufrió un destino similar. Desconozco qué ocurrió exactamente. Quizás nadie lo sepa, pero esto plantea la siguiente pregunta: ¿Podemos estar seguros de que la culpa fue de un error humano, o el Odiseo y su sucesor tuvieron un problema de ingeniería real?

Para alguien que afirma creer que la ingeniería no tiene límites, Ariosto muestra una sorprendente falta de interés por este tipo de problemas. Su libro presenta la ingeniería como una fuente inagotable de milagros que nos encamina hacia el estrellato. Pero la incómoda realidad es que debemos forjar nuestro futuro a partir de un sinfín de posibilidades desconocidas, sin ninguna ayuda mágica que nos guíe en el camino.

Fuente: The New York Times