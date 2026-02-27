Cultura

Tip de ortografía del día: premios Goya, claves de redacción

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversos tips para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Uso correcto

Con motivo de la gala de los premios Goya, que celebran su 40.ª edición el sábado 28 de febrero en Barcelona, se ofrecen a continuación una serie de claves sobre la escritura apropiada de algunos términos que pueden aparecer en las informaciones relacionadas con este evento cinematográfico.

La expresión premios Goya se escribe, de acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas , del siguiente modo:

• Se escribe premio en minúscula porque no forma parte del nombre propio del certamen anual en el que se galardona a los profesionales del cine por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que es simplemente Goya : «Los políticos que se dejarán ver en los Goya» o «Este sábado son los premios Goya».

Se aplica lo mismo cuando se alude a cada uno de los galardones : «La película recibió tres premios Goya». En este caso, si se elide la palabra premio , es habitual escribir goya con minúscula: «Fue distinguido con un goya». Si se refiere a la estatuilla que materializa el galardón, se escribe con minúscula : «Muestra en su salón los cuatro goyas logrados en su carrera».

• Si se refiere a la persona que lo ha recibido («El goya al mejor actor afirmó…» o «La premio goya a la mejor directora opina…»), tanto premio como goya se escriben en minúscula .

Goya , con inicial mayúscula, permanece invariable en plural ( los Goya ). En los casos en los que se escribe en minúscula, lo recomendable es hacer el plural siguiendo las reglas del español: los goyas («Posó con sus dos goyas»).

La denominación de cada una de las especialidades que se premian se escribe preferentemente con iniciales minúsculas , excepto la palabra Goya : «Estos cineastas son los que lucharán por el Goya al mejor director», mejor que «… al Mejor Director».

Para hablar de la edición de 2026, el ordinal correspondiente es cuadragésima . Puede abreviarse como XL edición o 40.ª edición . Al leerlo, puede hacerse como ordinal o como cardinal ( cuarenta ).

Se recuerda, además, que el sustantivo gala se escribe con minúscula : «La gala de la 40.ª edición de los Goya».

El nombre completo de la institución que entrega los premios es Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España , con mayúsculas en sustantivos y adjetivos. Como denominación abreviada de esta en particular, es válida Academia de Cine .

Los títulos de las películas , como obras de creación, se escriben en cursiva y con mayúscula solo en la inicial de la primera palabra y los nombres propios: Los domingos , Flores para Antonio .

En alusión a una obra cinematográfica, el término recomendable , según el Diccionario panhispánico de dudas , es película , pero también son válidas las voces —comunes entre los críticos cinematográficos— filme y film , la primera preferible a la segunda . Sus plurales son filmes y films .

La palabra guion presenta un diptongo ortográfico y , como monosílabo al que no afecta la tilde diacrítica, se escribe sin tilde .

Lo recomendado en plural es hablar de los palmareses , no de los palmarés , como a veces se ve.

Esta locución latina , que se aplica a personas y obras ‘con igual mérito para compartir un premio o una distinción’, se escribe en cursiva, en dos palabras y sin guion : ex aequo , no ex-aequo ni exaequo .

Como denominación común, la expresión el séptimo arte se escribe enteramente con minúsculas .

Se recuerda que el sustantivo arte , de acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas , se puede usar en masculino y femenino, aunque lo normal es utilizarlo como masculino en singular y como femenino en plural .

Para referirse a la alfombra por donde desfilan los invitados a la gala, es preferible emplear alfombra roja como alternativa al innecesario anglicismo red carpet .

Las palabras mejor y peor se mantienen invariables cuando aparecen antes de un participio , ya que en ese caso funcionan como adverbios y, como tales, no varían en número: las mejor/peor vestidas , no las mejores/peores vestidas .

Una adaptación posible del extranjerismo flash , que se escribe con cursiva, es flas , cuyo plural es flases .

Imagen , estilo , aire , apariencia , aspecto … son alternativas preferibles a la voz inglesa look . Para intensificar estas expresiones, es mejor utilizar formas como imagen espectacular , aspecto fantástico , modelazo o estilazo en lugar de lookazo .

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

