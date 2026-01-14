Tip de ortografía del día: Groenlandia, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, a través de la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite en su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Con motivo de la reunión que se celebra este miércoles entre autoridades danesas y estadounidenses sobre Groenlandia, se ofrecen algunas claves de redacción.

El nombre en español de este territorio es Groenlandia (con dos enes), no Groelandia y su gentilicio es groenlandés . La capital de esta región es la ciudad de Nuuk.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Ortografía de la lengua española , el sustantivo genérico isla se escribe con minúscula cuando se refiere a un accidente geográfico y no forma parte del nombre oficial de un país, nación, etc., como es el caso: isla de Groenlandia .

La palabra reino va con mayúsculas solo si forma parte del nombre completo oficial del país : el Reino de Dinamarca , pero el reino danés . Además, se recomienda no prescindir del artículo el .

Su capital es Copenhague , no Copenhage , topónimo que en español se lee sin pronunciar la h y con el sonido de la g de gato .

Groenlandia se encuentra entre el océano Atlántico y el océano Glacial Ártico. Aunque a veces se confunde con la voz glaciar , el adjetivo que forma parte de la denominación de este océano es glacial . A veces se abrevia y es válido, como océano Ártico .

Por otro lado, en las denominaciones mencionadas el término océano se escribe con minúscula.

Se recuerda también que la denominación círculo polar ártico se escribe con minúsculas.

El elemento compositivo auto- se escribe unido a la palabra de la que forma parte, como sucede con autogobierno : «El estatus político de Groenlandia está regulado por una ley de autogobierno de 2009».

Los cargos se escriben con minúscula inicial, pero van en mayúscula las denominaciones de los distintos departamentos , como puede verse en el siguiente ejemplo: «El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca ha confirmado la reunión con el secretario de Estado de EE. UU. , Marco Rubio y que el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance , ejercerá de anfitrión».

La expresión acuerdo de defensa se escribe en principio con minúsculas, salvo si constituye el título de un acuerdo oficial (o forma parte de él), caso en el que las mayúsculas son adecuadas.

Como nombre oficial del enclave militar estadounidense en la isla, la denominación Base Espacial de Pituffik se escribe con mayúscula en sus componentes significativos , pero, cuando se alude a él de una forma descriptiva, no son necesarias: base aérea , base de Pituffik , base estadounidense …

Los dos componentes que forman la voz compraventa se escriben juntos , sin espacio ni guion: «Reiteró la posición europea de que Groenlandia no puede considerarse objeto de compraventa internacional».

Para referirse a lo que el diccionario académico define como ‘procedimiento por el que se someten al voto popular decisiones políticas de especial trascendencia’, son adecuados los términos referendo y referéndum , aunque este último tiene más uso. Por tanto, en «La operación solo se podría realizar cuando fuese un Estado independiente, para lo que sería necesario primero un referendo», también podría haberse escrito referéndum .

Como denominación común, tierras raras se escribe en minúsculas y sin necesidad de comillas ni cursiva : «Bajo el hielo de la mayor isla del mundo hay oro, tierras raras, gas y petróleo por valor de miles de millones».

El nombre oficial en español de este organismo es Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es frecuente el uso de la sigla OTAN y de la denominación alternativa Alianza Atlántica , también con mayúsculas iniciales : «El secretario general de la Alianza Atlántica apunta que la isla es una parte vital de la organización».

¿Cuál es el papel de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.