Llega ESTE ARTE con una edición renovada

La cita artística uruguaya, del 4 al 7 de enero, presenta un formato ampliado, con charlas, instalaciones y actividades que conectan naturaleza y cultura

La décima segunda edición de ESTE ARTE se consolida como una cita imprescindible del arte contemporáneo estival, desplegando su propuesta más ambiciosa hasta la fecha: abrir el recinto de Pavilion Vik en José Ignacio para que obras, artistas y público trasciendan los límites tradicionales de una feria y activen el paisaje costero, los jardines, las playas y los espacios urbanos de la región.

La apertura del domingo 4 será solo para invitados, mientras que el 5 se cobrará entrada y el 6 y 7, el acceso será gratuito sobre la Ruta 10, Km 182.5.

El nuevo programa, que extiende la experiencia a lo largo del año y en enclaves de José Ignacio, Punta del Este y Garzón, redefine el evento como un territorio creativo donde el arte dialoga con la naturaleza, el cuerpo y la arquitectura, transformando el encuentro en una experiencia viva y expandida.

La fundadora y directora, Laura Bardier, expresó: “Con ESTE ARTE 2026 queremos expandir los límites del recinto ferial: que las obras dialoguen con los jardines, la playa y la luz costera, y que cada espacio sea territorio. Esta edición encarna nuestro deseo de que el arte no solo se muestre, sino que ocurra, que se deslice y se transforme con los visitantes. Aquí, menos no es poca cosa: es posibilidad”.

La dimensión experimental se refuerza a través de ESTE CHARLAS, uno de los ejes centrales de la feria en esta edición: referentes internacionales llegan a debatir sobre colaboración, reparación simbólica y el futuro del arte. Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, director de Haus der Kulturen der Welt en Berlín y curador de la última Bienal de São Paulo, participará en una conversación organizada junto a la Fundación Ama Amoedo.

Por su parte, la exdirectora del Museo Tamayo de Ciudad de México, Magalí Arriola, ofrecerá una charla en alianza con la Fundación Cervieri Monsuárez para abordar los desafíos institucionales de América Latina en el arte global.

Según la organización, estos encuentros buscan fortalecer el intercambio entre agentes culturales de Uruguay y el mundo, posicionando a la feria como una plataforma de pensamiento crítico y diálogo.

En la programación artística, la feria sostiene una línea curatorial donde materialidad, cuerpo, paisaje y tecnología se sistematizan en experiencias intensas y directas, alejadas del espectáculo masivo y centradas en la profundidad del encuentro. Ana Rapela, representando a OTTO Galería, aborda lo ritual y espiritual con Ofrendas, una constelación de esculturas murales inspiradas en ceremonias de la India. Lola Goldstein, de María Casado Home Gallery, propone un jardín cerámico donde, según la muestra, la vida se abre camino entre el caos. Desde la Galeria Eduardo Fernandes, Heloisa Crocco transforma residuos industriales en superficies sensibles, emulando el pulso de organismos vivos.

El paisaje uruguayo es protagonista en las obras de Pedro Tyler (Galería del Paseo), quien explora los márgenes del espacio y tiempo mediante esculturas fabricadas con reglas deformadas de medir. Leo Battistelli, con Del Infinito, presenta Spectrum, una experiencia visual que oscila entre lo visible y lo invisible. Francisca Maya, de Black Gallery, captura el movimiento mediante geometría circular y transparencias, mientras Germán Tagle (Aninat Galería) revisita el paisaje como una construcción cultural en la que memoria y ficción convergen.

El brasileño Vanderlei Lopes (Almeida & Dale) ofrece una serie inédita de esculturas en aluminio y plata, que evocan texturas líquidas, espejadas o en ruinas, pensadas específicamente para José Ignacio con el propósito de entrelazar mito, historia y el entorno costero.

La exploración del cuerpo y el espacio se hace presente en la propuesta de Diego Bianchi (Galerie Jocelyn Wolff, París), quien interviene la frontera entre naturaleza y arquitectura al exhibir esculturas que pueden instalarse tanto en las arenas exteriores como en interiores, profundizando la tensión entre el cemento, la torsión y el entorno.

Tanto ESTE OFFsite como el ciclo de charlas y exhibiciones individuales por galería comparten una lógica orientada hacia el “menos espectáculo, más experiencia”, en palabras de los organizadores.

En este mapa dinámico del arte contemporáneo surgen nuevas conexiones entre creación, lugar y comunidad, reafirmando que la excelencia, destacan desde la feria, reside en la calidad de los encuentros y no en la magnitud del despliegue.

