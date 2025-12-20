Tras perder en Párense de Manos, Agustín Monzón le pidió ser novios a Julieta Rossi, la ex de Fernando Báez Sosa

Franco Bonavena se consagró campeón tras vencer a Agustín Monzón

Después de un duro enfrentamiento en Párense de Manos III, que cruzó la historia de dos grandes apellidos del boxeo argentino, Franco Bonavena y Agustín Monzón chocaron sus puños en señal de respeto. La batalla determinó la victoria del nieto del “Ringo”, quien se impuso por decisión de los jueces. Aún así, el exparticipante de Survivor (Telefe) no mostró su tristeza, sino que se animó a realizar una romántica propuesta a su novia, la expareja de Fernando Báez Sosa.

“Quería agradecerle a toda mi gente, a Franco. No hay Bonavena sin Monzón, no hay Monzón sin Bonavena, y eso quiero que quede clarísimo. Acá no hay ninguna competencia, esto es una unión, marcamos la historia del boxeo argentino. Y acá estamos nosotros para representarlo”, comenzó diciendo el joven tras su derrota.

Acto seguido, Agustín dejó de lado el deporte y se centró en su vida personal, haciéndole una propuesta a su pareja delante de todo el estadio de Huracán: “Y una última cosa, quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole de ser novios a Juli Rossi, que me acompañó en todo este proceso. Subí, por favor. Te amo con todo mi corazón”. Inmediatamente, la joven subió al ring, abrazó a su pareja y ambos consolidaron su amor con un emotivo beso.

A los 23 años, Julieta Rossi se ha consolidado como una figura relevante en la danza urbana en la Ciudad de Buenos Aires. Tras un episodio trágico que marcó su vida hace casi cinco años, encontró en la danza un refugio emocional y una vía de transformación personal. Actualmente, su carrera abarca la docencia, la participación en shows y videoclips, y una presencia destacada en redes sociales, donde sus coreografías superan el millón de reproducciones y su comunidad de seguidores supera los 380 mil.

En la actualidad, Rossi se especializa en reggaeton, urbano, heels y femme style, disciplinas en las que ha desarrollado una técnica reconocida y una presencia escénica distintiva. Imparte clases en estudios de renombre en Buenos Aires y ha compartido escenario con artistas como Ecko, Connie Isla, Marty D, Yas Gagliardi, Aitana y Flor Vigna. Su proyección profesional se vio reforzada recientemente con su participación en los Premios Ídolo 2025, evento que consolidó su lugar en el circuito artístico.

El crecimiento de Rossi trascendió el ámbito local. En 2023, viajó por primera vez a Los Ángeles para perfeccionarse en el Millennium Dance Complex, uno de los estudios más prestigiosos a nivel internacional. Esta experiencia representó un punto de inflexión en su carrera, al permitirle acceder a un entorno de formación de alto nivel y cumplir una meta personal de larga data. En 2024, regresó a la ciudad californiana para continuar su capacitación, reafirmando su compromiso con la disciplina y su búsqueda constante de excelencia.

La danza, más allá de su faceta profesional, se transformó en el sostén emocional de Rossi. El episodio trágico ocurrido en Villa Gesell la llevó a elegir un proceso de duelo privado, lejos de la exposición mediática y del escrutinio público. Durante un año, se mantuvo recluida y optó por transitar el dolor en la intimidad. Decidió no participar en el juicio ni en el documental sobre el caso, preservando su espacio personal y procesando la pérdida de manera reservada. A través de sus redes, compartió mensajes que evidenciaban la profundidad de su vínculo y el impacto de la ausencia, aunque con el tiempo optó por resguardar esos recuerdos.

El pasado de Rossi está inevitablemente ligado a la figura de Fernando, con quien compartió la madrugada del hecho en Villa Gesell. Sin embargo, su presente se define por la resiliencia y la capacidad de reconstruir su vida a partir de la pasión por la danza, que se convirtió en su motor y en la herramienta para canalizar el dolor.

Hoy, Rossi vive una etapa en la que los sueños de su infancia se materializan en los escenarios y salones que alguna vez observó con admiración, consolidando una trayectoria que combina talento, esfuerzo y una profunda transformación personal.